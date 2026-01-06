Румен Радев: Моя партия явно вече съществува, щом опонентите ми продължават да я спрягат

Президентът Румен Радев обяви, че ще връчи първия мандат за съставяне на правителство възможно по-скоро, но отказа да уточни дали това ще се случи до края на тази седмица. Държавният глава направи изявление по време на тържествата за отбелязване на Богоявление, съобщават от Нова телевизия.
Припомняме, че на последните консултации - с ПГ на "Величие", Радев обяви, че ще започне с връчването на мандатите след коледно-новогодишните празници.
"Партиите ясно заявиха, че не виждат повече живот в това Народно събрание, но и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в законодателния процес. Само след няколко седмици политиците ще потърсят подкрепата на избирателите си. Законодателните промени, с които да се намали до максимум субективизма при гласуване, са 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките, което ще гарантира по-голямо доверие в изборния процес. Призовавам за масово гласуване, за да се снижи до минимум принудителният купен вот. Най-важно е да обединяваме българите около интересите им и срещу опитите правата им да бъдат нарушени. Не сме избрани да обединяваме партиите", коментира Радев.
Той допълни, че негова партия явно вече съществува, щом опонентите му продължават да я спрягат, но попита къде са изчезнали старите партии, оставили страната без бюджет.
Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.
Нито една парламентарна партия на консултациите не заяви, че има желание да състави нова конфигурация на правителство в това Народно събрание. Според процедурата президентът провежда консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента. Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.
Залавянето на Мадуро
"Венецуела е пореден епизод от разграждането на международния правен ред. Натрупаха се прецеденти, които засилват националната сигурност на всяка една страна. Това означава, че трябва да укрепваме отбранителните си способности", коментира държавният глава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
