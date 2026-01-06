Новини
Румен Радев: Моя партия явно вече съществува, щом опонентите ми продължават да я спрягат

Румен Радев: Моя партия явно вече съществува, щом опонентите ми продължават да я спрягат

6 Януари, 2026 12:14

Законодателните промени, с които да се намали до максимум субективизма при гласуване, са 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките, което ще гарантира по-голямо доверие в изборния процес. Призовавам за масово гласуване, за да се снижи до минимум принудителният купен вот, коментира още държавният глава

Румен Радев: Моя партия явно вече съществува, щом опонентите ми продължават да я спрягат - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев обяви, че ще връчи първия мандат за съставяне на правителство възможно по-скоро, но отказа да уточни дали това ще се случи до края на тази седмица. Държавният глава направи изявление по време на тържествата за отбелязване на Богоявление, съобщават от Нова телевизия.

Припомняме, че на последните консултации - с ПГ на "Величие", Радев обяви, че ще започне с връчването на мандатите след коледно-новогодишните празници.

"Партиите ясно заявиха, че не виждат повече живот в това Народно събрание, но и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в законодателния процес. Само след няколко седмици политиците ще потърсят подкрепата на избирателите си. Законодателните промени, с които да се намали до максимум субективизма при гласуване, са 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките, което ще гарантира по-голямо доверие в изборния процес. Призовавам за масово гласуване, за да се снижи до минимум принудителният купен вот. Най-важно е да обединяваме българите около интересите им и срещу опитите правата им да бъдат нарушени. Не сме избрани да обединяваме партиите", коментира Радев.

Той допълни, че негова партия явно вече съществува, щом опонентите му продължават да я спрягат, но попита къде са изчезнали старите партии, оставили страната без бюджет.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

Нито една парламентарна партия на консултациите не заяви, че има желание да състави нова конфигурация на правителство в това Народно събрание. Според процедурата президентът провежда консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента. Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.

Залавянето на Мадуро

"Венецуела е пореден епизод от разграждането на международния правен ред. Натрупаха се прецеденти, които засилват националната сигурност на всяка една страна. Това означава, че трябва да укрепваме отбранителните си способности", коментира държавният глава.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 От парламента

    5 13 Отговор
    Голям е👍

    Коментиран от #25

    12:21 06.01.2026

  • 2 Роки

    13 8 Отговор
    Каква партия? Писмени показания в прокуратурата за "Боташ". 10 години празни приказки, членство в пловдивската масонска ложа "Слънце" и огромни комисионни под масата за продажбата на национални интереси на Турция. ББ и ДП знаят, че и тоя е същия като тях.

    Коментиран от #16

    12:22 06.01.2026

  • 3 Има такава партия.

    6 10 Отговор
    В сърцата на хората.

    Коментиран от #8, #27

    12:22 06.01.2026

  • 4 Какви

    15 2 Отговор
    са тези заобиколни и мъгляви приказки ?

    Коментиран от #28

    12:23 06.01.2026

  • 5 Промяна

    8 4 Отговор
    МАДУРОВКИТЕ ХАХАХАХАХА СВЪРШИХА ЧУДЕСНА РАБОТА ЗА ВТОРИЯТ МУ ИЗБОР И НА ШАРЛАТАНИЯТА АЛА БАЛАНИЦАТА СВЪРШИ НИКЪДЕ ПО СВЕТА НЯМА МАДУРОВКИ СПРИ ДА ЗАБЛУЖДАВАШ ОТ НАЙ ВИСОКАТА ПОЗИЗИЯ СИ НА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА СИ НЕ СИ ОТ ВЕНЕЦУЕЛА

    12:25 06.01.2026

  • 6 Промяна

    9 2 Отговор
    Има огромна власт вече години и най важното огромен недосегаем имунитет разполага с целият държавен ресурс за своят луксозен живот

    12:27 06.01.2026

  • 7 Гумен Чеп за Обща употреба

    13 3 Отговор
    Фалшив герой. Всеки път увърта и нищо не казва.

    Коментиран от #19

    12:28 06.01.2026

  • 8 Промяна

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Има такава партия.":

    В сърцата на българските роби 2026 година е не мога да повярвам що за робско мислене

    Коментиран от #13

    12:28 06.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иванчо l-ви

    9 3 Отговор
    ПП Нова Подмяна е партията на хлъзгавият генерал. Поредният НПО проект...

    Коментиран от #11

    12:30 06.01.2026

  • 11 Лин Баба

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Иванчо l-ви":

    Само гледай колко наивници ще му се вържат... за съжаление.

    12:32 06.01.2026

  • 12 Абсурдистан

    8 2 Отговор
    Спрягат я, защото се държиш, като партиен шеф, а не като президент.

    12:33 06.01.2026

  • 13 Я си оди у зайчарнико

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Да взимаш пари и да целуваш.

    Коментиран от #32

    12:35 06.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Малий

    5 2 Отговор
    Ако сложиш и Митрофанова вътре много заблудени ще спечелиш

    12:36 06.01.2026

  • 16 Коуега

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Роки":

    Договорът за Боташ го подписа Малинов и оная овца, а те са хора на Пеевски. Странно,нали?

    Коментиран от #21, #36

    12:36 06.01.2026

  • 17 ЕЙИИИИ.

    4 1 Отговор
    Спри със ТЕЗИ ТВОИ ДУМИ И ЕХИДНИ УСМИВКИ. НИЕ ЧАКАМЕ ВЕЧЕ С ГОДИНИ ТИ ДА НАПРАВИШ ТАЗИ ПАРТИЯ. И НАИСТИНА ПИСНА МИ. ИМАХ НАДЕЖДА НЯКАКВА НО ЯВНО И ТИ СИ КАТО ДРУГИТЕ МУШИКИ.

    12:36 06.01.2026

  • 18 12340

    2 0 Отговор
    Брадясалото Гече от МВнР да не е отишло интербригадист у Венецуела?!

    12:37 06.01.2026

  • 19 Мегафона

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гумен Чеп за Обща употреба":

    Той добре казва,ама няма кой да чуе

    12:37 06.01.2026

  • 20 Мистър Кеш

    5 0 Отговор
    е готов за още кеш с нова партия

    12:38 06.01.2026

  • 21 Браво един да каже

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Коуега":

    ИСТИНАТА ЗА МАЛИНКАТА В ПИТИЕТО НА ШИШКОТО. ВСИЧКО Е ОБСЕБЕНО ОТ ТУУЛУПА И ШИША, НО ТОВА НЕ ЗНАЧИ, ЧЕ И РАДКО НЕ ТОПНАЛ ЧУШКАТА.

    12:40 06.01.2026

  • 22 Фори

    0 1 Отговор
    Чака КГБ да му намери хора (агенти на КГБ) и да му осигури пари за издръжка.Тогава ще се появи наготово.

    12:40 06.01.2026

  • 23 Ребята

    2 1 Отговор
    Къде се скри Костадин? Да не е на почивка в Сочи?

    Коментиран от #31

    12:41 06.01.2026

  • 24 МАЛЦИНА. МАДУРОВКИТЕ ИМ ВДИГНАХА ДВОЙНО

    4 0 Отговор
    МУНЧО БОТАШКИ И КИРО ПРОСТОТО, КОЙ СИ ДАДЕ ГЛАСА ЗА ТЕЗИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ?

    12:41 06.01.2026

  • 25 Да бе да

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "От парламента":

    Ама джензи не искат дръти пръчове.Казаха му го и на протестите.А и какъв политик е тоя хрантутник?

    12:43 06.01.2026

  • 26 За нищо не става Радев

    5 1 Отговор
    Ей вижте го Радев, Пример за абсолютен безполезник. Цял живот на издръжка на бюджета. Една стотинка от собственият си джоб осигуровки не е платил. Приноса му към бюджета и държавата е в милиони лева, евро с отрицателен знак и като капак сега и пенсия и заплата получава и отново всичко е за сметка на бюджета. Ако и ТЕЛК си извади и ще достигне "Светата Троица" ....пенсия-заплата-телк без 1 ст. реално в живота си да е платил. Естествено щото ни е "бранил" .....бранил....

    Коментиран от #33

    12:43 06.01.2026

  • 27 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Има такава партия.":

    Я не ми докарвай инфаркти бе.

    12:44 06.01.2026

  • 28 Питане

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Какви":

    Е че тоя кога е бил честен,чист,прозрачен.

    12:45 06.01.2026

  • 29 ИЗМАМНИЦИТЕ В ЗАТВОРА!

    1 0 Отговор
    ЗА АЛАБАЛА С МАШИНИТЕ ДА БЪДАТ СЪДЕНИ "СПЕЧЕЛИЛИТЕ" И ВЪВЕЛИ МАДУРОВИТЕ МАШИНИ - СИЕЛА, РАДЕВ, ПП-ДБ И ДА ВЪРНАТ МИЛИОНИТЕ ЗА ТЯХ! СЕДЕМ ФАЛШИВИ ИЗБОРИ?

    12:46 06.01.2026

  • 30 Моя партия явно

    0 0 Отговор
    ама много явно НЕ съществува !

    12:46 06.01.2026

  • 31 Мунчо

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ребята":

    Обменя рубли за евро в местния клон на пощата прикрит като "турист" от Русия 🤣🤣🤣

    12:47 06.01.2026

  • 32 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Я си оди у зайчарнико":

    Извинявай но спри най сетне с обидите Докога как така с лека ръка обиждаш непознати за теб АЗ пък казвам за теб че си безделник нает да лъжеш тук си постоянен Освен дежурните глупотевини друго имаш ли да пишеш

    12:47 06.01.2026

  • 33 Тюпак трол,

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "За нищо не става Радев":

    Като говориш за Радев, ще мълчиш!

    12:48 06.01.2026

  • 34 Бялджип

    0 2 Отговор
    Коментиращ по-долу е написал, че Радев има партия в сърцата на хората. Намирам го точно, социологическите проучвания също го потвърждават. Очевидно тук е пълно с хора мразещи президента, или са няколко с много никнейми. Това обаче не може да промени реалността, защото тя не зависи от злобни екземпляри.

    12:48 06.01.2026

  • 35 Промяна

    2 0 Отговор
    10 %праг за влизане на коалиции и гласуване за личности за политици работещи за европейска държава ВЪН НА ШАРЛАТАНИЯТА ВЪН НА АЛАБАЛАНИЦАТА ВЪН НА НЕДОСЕГАЕМИТЕ САБОТАЖНИЦИ

    12:50 06.01.2026

  • 36 Странно ли е

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Коуега":

    като се има предвид, че Рундю и копринките са ги одобрявали тия пеевските хора с пакета за служебни министри? Голямото Ди и Мистър Кеш са само в медийна война, иначе явно добре се сработват когато не лалат пред мисирките.

    12:50 06.01.2026

