Трайчо Трайков: Не вярвам да отидем на нови избори

16 Октомври, 2025 17:50 345 8

По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран, не вярвам да отидем на нови избори.

Това заяви в студиото на „Пресечна точка” по NOVA кметът на столичния район „Средец” и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Бойко Борисов - Трайчо Трайков. „Моментът е по-особен заради първия бюджет в евро, който предстои да бъде изготвен”, смята той. По думите му по време на политическа криза администрацията продължава да върши задачите си, но спират „големите идеи”.

Трайков коментира и проблемите с боклука в Столичната община. „Кметът на София Васил Терзиев беше поставен в ситуация, в която нямаше друг начин на действие, освен този, който предприе. Безумие е да се сключат договори с такива цени в офертите”, твърди районният кмет. По думите му „изглежда, че тази ситуация ще бъде решена „на мускули”, но това не може да бъде механизъм на действие”.

„Поетапно изтичат всички договори. Ние сме в пакет с районите „Лозенец” и „Студентски”. При нас офертите също са неприемливи. Сметнах грубо, че се падат по около 1500 лв. годишно на домакинство за сметосъбиране”, отбеляза Трайков. Той добави, че досегашната сума на домакинство е била около 400 лв.

Кметът на Район „Средец” е съгласен с предложението на Терзиев „Топлофикация-София” да бъде дадена на концесия, за да се стабилизира.

Трайков заяви подкрепата си за предложенията за промяна в правилата за паркиране в центъра на София. Те включват разширяване на синята и зелената зони, въвеждане на червена, повишаване на цените и ограничаване на служебните абонаменти – идеи, инициирани от организацията „Спаси София” и подложени на обществено обсъждане. „Че съм съгласен – съгласен съм. Дори бях разочарован, че Общинският съвет реши да зачеркне без дебат първото предложение за промяна на системата на паркиране“, коментира районният кмет.

По думите му в момента се подготвя по-ограничен вариант на предходното предложение, който отново предвижда повишаване на цените и разширяване на работното време на зоните, но няма да включва нова червена зона, нито по-големи подзони, което би дало повече възможности на живущите.

По темата за превръщането на ул. „Цар Иван Шишман” в пешеходна зона Трайков уточни, че подкрепя идеята, но само при изпълнението на пет конкретни условия, които поставя още от началото на мандата си:

Специална организация за почистване – улицата трябва да се мие поне веднъж на три дни

Постоянно присъствие на Общинска полиция за осигуряване на сигурността

Съхраняване на кварталния характер – да не се превърне в „Дисниленд с барове”

Решения за паркиране на живущите

Гарантиран достъп при нужда, включително за доставки или извънредни случаи

По повод идеята на инициативен комитет от общественици и интелектуалци на мястото на Паметника на Съветската армия да бъде изграден паметник на хан Аспарух, Трайков не се обвърза с категорична позиция, но заяви, че е отворен към различни идеи. „Подкрепям всякакви идеи. Понякога сутрин една ти се струва най-добрата, а следобед, със смяната на светлината, изглежда различно“, заяви той. По думите му възможностите са няколко:

Издигане на нов паметник, свързан с българската история и идентичност

Възстановяване на пространството като парк, каквото е било преди изграждането на монумента

Алтернативни концепции, които да бъдат обсъдени с участието на обществото

„В кабинета си имам цяла колекция от предложения. Въпросът е да изберем най-доброто с участието на гражданите“, допълни Трайков.


  • 1 1488

    1 2 Отговор
    новото начало е необратимо

    Коментиран от #6

    17:51 16.10.2025

  • 2 Орнитолог

    1 0 Отговор
    Ба та в киркинеза вчесан !

    17:56 16.10.2025

  • 3 Даааа

    1 0 Отговор
    Направо в затвора.

    17:59 16.10.2025

  • 4 Дориана

    0 0 Отговор
    И този е провален политик. Кой го пита в какво вярва ? Реалността е съвсем друга- Тандема Борисов- Пеевски подпирани от малките предателски партии ИТН и БСП ОЛ. носят само негативи за България. Какво сътвориха до сега- Зависими и не работещи в полза на народа Съд и Прокуратура, диктатура , премазване на демокрацията и свободното мислене, , политически затворници, рекет за неудобните, публично купуване на гладове под закрилата на не работещо за народа МВР. .

    18:00 16.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ех, ех

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Трайко, ти невярваше, че ще има нужда от АЕЦ Бекене. А какво извлезе с тока?
    Аман от поръчкови политици..

    18:01 16.10.2025

  • 7 горски

    1 0 Отговор
    Трайчо беше изгонен и изритан ТРАЙНО от своя тогавашен БОС - простака от Банкя !
    Защото , когато били на посещение в някаква арабска държава , отишъл на плажа по бански , а ББ УЖ работил и полагал усилия да .....внесем 2 контейнера с фурми !
    Жалка картинка на 2 карикатури Трайчо и Бойо ! Трайчо си трае, че беше просто пионка на Мутрата, както всички останали в ГЕРБ. Предлагам Трайчо да отиде в мавзолея на Ленин и да го заключат вътре, колкото изкара толкова. Да се разрушава е лесно, а да се гради е трудно...затова някои мекотели могат само да събарят.

    18:01 16.10.2025

  • 8 Майна

    0 0 Отговор
    И,диот

    18:03 16.10.2025

