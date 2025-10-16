Нов кабинет или избори - какво ни очаква?

"Това не е театър. Ситуацията в момента с властта ще има последствия. Въпросът е какъв тип преформатиране на кабинета ще се получи. В българския парламент за съжаление, ако има преформатиране на кабинета, всяка партия нещо ще размести". Така коментира труса във властта политологът Румяна Коларова пред БТВ.
Вече втори ден има блокаж в Народното събрание. И заявка, че до понеделник ще е ясна новата формула на властта, след изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията, в което заяви, че партията няма място в това управление.
"Не е трус със сигурност. Това, което Борисов говори, не беше драматично. Той излезе да напомни кой е все още началник, дори и на себе си. Сякаш неговият властови рефлекс се загуби в последните години. Той не е в кондиция да лавира в политиката вече. Беше притеснен. Едва ли го е изненадало това, което се е случило в Пазарджик", коментира от своя страна политологът Страхил Делийски.
Според него свърхцелта на това правителство е да има правителство.
"Тук големият въпрос е каква ще бъде публичната реакция на влизането на Пеевски във властта и дали той ще бъде склонен да направи този ход. Големият въпрос е какво ще направи Пеевски. Не мисля че Пеевски е чак така елементарен да се постави в такава позиция, имайки предвид че вече е бил в такава позиция", смята Коларова.
Единственото неизвестно е какво ще направи ИТН. БСП и ДПС "Ново начало" казаха - готови сме на всичко.
Според политологът Делийски няма никакъв риск да падне правителството, поне до пролетта. "Няма алтернативен вариант, всеки си мисли, че следващото правителство ще е функция на едно по-добро електорално представяне", смята още той.
Според Коларова едва ли бъдеща партия на президента Румен Радев би била фактор в тази ситуация. Единственият проблем, който в този случай има Борисов, е публично и неколкократно да каже "не" на Пеевски по различни поводи, смята политическият експерт.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Ако има нещо в главата на Борисов
Коментиран от #15
19:12 16.10.2025
2 какво ни очаква ли?
тикварий и грухарски
и ще им слушаме глупостите на тея до втръсване
и по зле ще става за повечето
с изключение на непокисите и шуробаджанаците и чекмеджарите
Коментиран от #12
19:14 16.10.2025
3 Майна
Международните събития ги предизвикват..
Борисов е наясно..
Другото е пушилка..
Спасявай се
Британиш ще те употреби и вземе всичко
19:14 16.10.2025
4 ъъъ
19:15 16.10.2025
5 МАЙНА
Коментиран от #7
19:16 16.10.2025
6 Майна
Да видим Борисов ще послуша ли инстинкта си
19:16 16.10.2025
7 Майна
До коментар #5 от "МАЙНА":Не ми ползвай ника
19:16 16.10.2025
8 Хе!
19:17 16.10.2025
9 цвсзс
19:17 16.10.2025
10 Дориана
19:17 16.10.2025
11 Майна
Ката Северен поток...
Ердо го знаете, той е подвластен на тях..
Бягай, Бойко.., че идват страшни времена
Коментиран от #14
19:19 16.10.2025
12 Дано да има възмездие.
До коментар #2 от "какво ни очаква ли?":Мафията тотално е овладяла държавата. Неизряден висш прокурор, неизряден висш съдебен съд, неизрядно НС. Мафията не се интересува от народа от гражданите от нормалното функциониране и развитие на държавата а от овладяване на 100 процента на паричните потоци бизнеси и търговия. Бойко поднесе на тепсия държавата на мафията.
19:23 16.10.2025
13 Сатана Z
19:23 16.10.2025
14 Пич
До коментар #11 от "Майна":Прав си ! Ако проумеят че е най-добре да бягат кой с каквото е гепил......но може би са в толкова тежки зависимости , че не им позволяват да бягат ! Докато ПП и ДБ са толкова тъпи че ще ни продадат от глупост и алчност на еврозоната !!!
19:26 16.10.2025
15 СВЪРШИ СЕ!
До коментар #1 от "Майна":СВЪРШИ СЕ!
По-добре ужасен край, отколкото ужас без край!
Шиши глътна Туту! Барабар с ГЕРБ!
19:35 16.10.2025