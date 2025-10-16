Новини
България »
Нов кабинет или избори - какво ни очаква?

Нов кабинет или избори - какво ни очаква?

16 Октомври, 2025 19:10 551 15

  • румяна коларова-
  • страхил делийски-
  • правителство-
  • избори

Свръхцелта на това правителство е да има правителство, смята политологът Страхил Делийски

Нов кабинет или избори - какво ни очаква? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Това не е театър. Ситуацията в момента с властта ще има последствия. Въпросът е какъв тип преформатиране на кабинета ще се получи. В българския парламент за съжаление, ако има преформатиране на кабинета, всяка партия нещо ще размести". Така коментира труса във властта политологът Румяна Коларова пред БТВ.

Вече втори ден има блокаж в Народното събрание. И заявка, че до понеделник ще е ясна новата формула на властта, след изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията, в което заяви, че партията няма място в това управление.

"Не е трус със сигурност. Това, което Борисов говори, не беше драматично. Той излезе да напомни кой е все още началник, дори и на себе си. Сякаш неговият властови рефлекс се загуби в последните години. Той не е в кондиция да лавира в политиката вече. Беше притеснен. Едва ли го е изненадало това, което се е случило в Пазарджик", коментира от своя страна политологът Страхил Делийски.

Според него свърхцелта на това правителство е да има правителство.

"Тук големият въпрос е каква ще бъде публичната реакция на влизането на Пеевски във властта и дали той ще бъде склонен да направи този ход. Големият въпрос е какво ще направи Пеевски. Не мисля че Пеевски е чак така елементарен да се постави в такава позиция, имайки предвид че вече е бил в такава позиция", смята Коларова.

Единственото неизвестно е какво ще направи ИТН. БСП и ДПС "Ново начало" казаха - готови сме на всичко.

Според политологът Делийски няма никакъв риск да падне правителството, поне до пролетта. "Няма алтернативен вариант, всеки си мисли, че следващото правителство ще е функция на едно по-добро електорално представяне", смята още той.

Според Коларова едва ли бъдеща партия на президента Румен Радев би била фактор в тази ситуация. Единственият проблем, който в този случай има Борисов, е публично и неколкократно да каже "не" на Пеевски по различни поводи, смята политическият експерт.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    7 0 Отговор
    Избори!
    Ако има нещо в главата на Борисов

    Коментиран от #15

    19:12 16.10.2025

  • 2 какво ни очаква ли?

    7 0 Отговор
    още по голяма мизерия за бедните преизбирачи на
    тикварий и грухарски

    и ще им слушаме глупостите на тея до втръсване
    и по зле ще става за повечето
    с изключение на непокисите и шуробаджанаците и чекмеджарите

    Коментиран от #12

    19:14 16.10.2025

  • 3 Майна

    4 0 Отговор
    Избори!
    Международните събития ги предизвикват..
    Борисов е наясно..
    Другото е пушилка..
    Спасявай се
    Британиш ще те употреби и вземе всичко

    19:14 16.10.2025

  • 4 ъъъ

    1 0 Отговор
    А бащата на Сияна какво казва

    19:15 16.10.2025

  • 5 МАЙНА

    4 0 Отговор
    Територия е толкова разграбена, че никой не иска да я управлява.

    Коментиран от #7

    19:16 16.10.2025

  • 6 Майна

    4 0 Отговор
    Пеевски е обречен
    Да видим Борисов ще послуша ли инстинкта си

    19:16 16.10.2025

  • 7 Майна

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "МАЙНА":

    Не ми ползвай ника

    19:16 16.10.2025

  • 8 Хе!

    3 4 Отговор
    Как може да вярвате на намеренията на Радев!? Два мандата пропиля и сега ще го чакате да се пенсионира, и тогава щял да ва оправи! Ами, ако имаше право на още един-два мандата, щяхте да го чакате да изкара и тях ли, че тогава да се заема с политиката!?

    19:17 16.10.2025

  • 9 цвсзс

    6 0 Отговор
    Ако в България избухне муранбе, на тая очилата и отвратителна лъжкиня е добре да и ритат дзурлата много и продължително, а колегата и лъжец също е добре във възуха да го държат с ритници, мИрси.

    19:17 16.10.2025

  • 10 Дориана

    8 0 Отговор
    Много ясно, кабинета Желязков пада по един или друг начин. Още при неговото създаване беше заложен провала и разпада на този кабинет Събитията се подреждат точно в тази посока. При Наталия Киселова също беше заложен и нейния провал. И точно това се случва. Тя се провали от всякъде. Така, че грешните решения на политиците водят точно до това. Те сами с действията и грешните си решения се провалят.

    19:17 16.10.2025

  • 11 Майна

    2 0 Отговор
    Британците искат да спрат турски поток
    Ката Северен поток...
    Ердо го знаете, той е подвластен на тях..
    Бягай, Бойко.., че идват страшни времена

    Коментиран от #14

    19:19 16.10.2025

  • 12 Дано да има възмездие.

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "какво ни очаква ли?":

    Мафията тотално е овладяла държавата. Неизряден висш прокурор, неизряден висш съдебен съд, неизрядно НС. Мафията не се интересува от народа от гражданите от нормалното функциониране и развитие на държавата а от овладяване на 100 процента на паричните потоци бизнеси и търговия. Бойко поднесе на тепсия държавата на мафията.

    19:23 16.10.2025

  • 13 Сатана Z

    1 0 Отговор
    След 1 януари нещата ще си дойдат от самосебе си.

    19:23 16.10.2025

  • 14 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Майна":

    Прав си ! Ако проумеят че е най-добре да бягат кой с каквото е гепил......но може би са в толкова тежки зависимости , че не им позволяват да бягат ! Докато ПП и ДБ са толкова тъпи че ще ни продадат от глупост и алчност на еврозоната !!!

    19:26 16.10.2025

  • 15 СВЪРШИ СЕ!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    СВЪРШИ СЕ!
    По-добре ужасен край, отколкото ужас без край!
    Шиши глътна Туту! Барабар с ГЕРБ!

    19:35 16.10.2025

Новини по градове:
