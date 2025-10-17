Запали се една от най-големите автоморги в Сливен

Локализиран пожарът в една от най-големите автоморги в Сливен - на Самуиловско шосе, предаде БНР.

В помощ на сливенските огнеборци там са пристигнали екипи от Ямбол, Нова Загора и Твърдица. Няма пострадали или обгазени хора.

Продължава горенето вътре в сградата, а в двора, където има разглобени автомобили, огънят е потушен. Чуват се взривове вътре в сградата, вероятно от газови уредби, резервоари на коли, въздушни системи и други взривоопасни материали. Временно изпълняващият длъжността началник на пожарната в Сливен главен инспектор Росен Георгиев заяви:



"Целият склад гори, ограничили сме пожара, за да не се разпространи към другите автомобили и стелажи със части на територията цялата автоморга и съседните сгради. Ограничен е пожарът в момента, локализиран е. Правим подвоз с вода, понеже има само един хидрант около сградата и не може да смогне да водоснабди нашите автомобили, които са седем - от Сливен, Нова Загора, Твърдица и Ямбол. Пострадали няма. Имаше опасност за екипите, но сме взели мерки да са на безопасно разстояние, защото на моменти се получаваха взривове от някои от еърбеците на автомобилите. Вятърът е от изток на запад, няма опасност за хората, отделно дойде автомобил за замерване на въздуха на колегите от Ямбол - химически автомобил, и те ще установят дали има замърсяване, но на този етап няма."



Няма замърсяване на атмосферния въздух в Сливен, след пожара в автоморга в индустриалната зона на града, съобщиха по-късно от Изпълнителната агенция по околна среда. Данните са от автоматичната измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух. Очаква в района на пожара да бъде инсталирана мобилна автоматична измервателна станция.



Все още не са ясни причините за пожара. Гасенето продължава. Пътят към село Самуилово е затворен, движението се отклонява през обходен маршрут по пътя Сливен- Ямбол през село Гергевец и обратно.