Пожар избухна в склад за соларни панели в Хасково

Пожар избухна в късния следобед в склад за соларни панели и материали за фотоволтаични инсталации и батерии в Хасково, съобщи кореспондентът на bTV в региона.

Гъст дим се издига от помещението. На място са изпратени пет екипа на пожарната.

Няма пострадали хора. Всички работещи в района, включително и от съседни складове, са евакуирани.

По думите на огнеборци на терен най-вероятно става дума за тлеене на отпадъчни материали под бетонния покрив на постройката.

Малко след 18:30 ч. пожарът в склада беше потушен. На място остава дежурен екип. Тепърва ще се уточняват причините.