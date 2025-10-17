Новини
Надежда Йорданова: Изборите в Пазарджик показаха картината на завладяната държава

17 Октомври, 2025 08:40 906 34

"Борисов до голяма степен преповтори нашите мотиви за вота на недоверие. Той беше за секторите вътрешни работи и сигурност и правосъдие. Борисов дръпна ръчната спирачка на държавата. Правителството отмени своето заседание. Аз такова нещо не помня. Или пък мандатоносителят да счупи кворума в парламента", каза депутатът от ПП-ДБ

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова коментира пред БНТ защо се оказаха толкова важни изборите в Пазарджик и защо породиха такова напрежение.

"Изборите в Пазарджик, както и начинът на провеждането им, така и резултатите, показаха като под лупа картината, която ние рисувахме с нашия вот на недоверие, а именно картината на завладяната държавата", заяви тя, цитирана от novini.bg

Властта не се упражнява в интерес на хората, а се упражнява от нелегитимни центрове, допълни Йорданова.

МВР стоеше "леко безучастно встрани", допълни тя.

"Борисов до голяма степен преповтори нашите мотиви за вота на недоверие. Той беше за секторите вътрешни работи и сигурност и правосъдие. Борисов дръпна ръчната спирачка на държавата. Правителството отмени своето заседание. Аз такова нещо не помня. Или пък мандатоносителят да счупи кворума в парламента", каза Надежда Йорданова.

Тя категорично заяви, че ПП-ДБ са винаги готови за избори.


  • 1 1488

    8 2 Отговор
    арпаджик не е българия
    шопия не е българия

    Коментиран от #9

    08:47 17.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Медиите на Шиши лъжеха Бойко Борисов че е номер едно с фалшиви анкети но грозната истина лъсна в Пазарджик.

    Коментиран от #16

    08:48 17.10.2025

  • 3 1488

    5 13 Отговор
    аз гласувах за г-н пеев с чисто съзнание
    за вас не знам

    Коментиран от #7

    08:48 17.10.2025

  • 4 изборите показаха че като се събудиш и

    10 4 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    08:48 17.10.2025

  • 5 Вашето мнение

    9 3 Отговор
    А пък ти и розовите понита покрай теб са картината на безродниците, слугуващи на посолствата. НПО труженичките, шиши и тиквонии сте еднакво вредни за Българ ия.

    08:49 17.10.2025

  • 6 глоги

    7 2 Отговор
    ДепутатКАТА от "ПП-ДБ"- Надежда Йорданова

    08:49 17.10.2025

  • 7 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    ас ходих за гъби що питаш

    08:49 17.10.2025

  • 8 Ах...!

    8 3 Отговор
    Мойта сладка надежда! Вече половин година правим секс, а тя ми казва че ще се пази чесна за сватбата!

    08:49 17.10.2025

  • 9 Последния Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Навсякъде хората ходят за гъби а ромите решават вота.А сега ромите са при Шиши.

    Коментиран от #12

    08:49 17.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 в кратце

    7 0 Отговор
    Де що сичкото съйган,а не ромите! Ромът е високоалкохолно питие.

    08:51 17.10.2025

  • 12 провинциалист

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Вот закони не приема и не разпределя бюджет. Питай гласувалите за изчегъртващите кого получиха!

    08:52 17.10.2025

  • 13 Много поздрави

    4 0 Отговор
    от Вичо Касичката!

    08:53 17.10.2025

  • 14 Даниел

    8 2 Отговор
    Само високата избирателна активност може да обезмисли купуването на гласове,запомнете го!

    Коментиран от #19

    08:54 17.10.2025

  • 15 муцунка

    3 1 Отговор
    Изборите на пазара.

    08:56 17.10.2025

  • 16 Също

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Както при теб - лъжейки, че имаш "заведение", което се оказа виртуално само в червеното ти междуушието, но от коментарите ти - "грозната истина лъсна".
    Си един самотник и единствената ти утеха е интернет

    08:56 17.10.2025

  • 17 само питам

    9 3 Отговор
    секретарката на ицата която прави чудно кафе и го поднасеше на мирчев кирцата кокорчо които стояха в скута на пеевски и тя иска пристижен пост я гл прокурор я някоя пристижна длъжност

    08:58 17.10.2025

  • 18 Всички сте

    10 0 Отговор
    За кофите за смет!

    09:01 17.10.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Даниел":

    И 100: да гласуват НИКОЙ не знае и не гласува за Премиерът който ще управлява държавата❗
    А Премиерът може дори да не е в листите на нито една секция ❗

    Проблемът е , че ни дават да избираме
    НЕЩО от което НИЩО не зависи-
    например Президент ама не в Президентска република❗
    И 100% да отидат на парламентарни избори-
    ТЕ не избират нито Премиер, нито Председател на НС, дори нямат представа
    кого ЩЕ ИМ НАЗНАЧАТ❗
    В този смисъл от НАШИЯ избор
    НИЩО НЕ ЗАВИСИ❗
    А какво остава за избраните с партийна листа депутати, които после се отричат и се обявяват за независими❗
    Ако от НАШИЯ избор зависи нещо -
    ще НИ забранят да гласуваме-
    справка референдум за €,
    референдум за ЕС,
    референдум за НАТО..

    Коментиран от #20

    09:02 17.10.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    И 100%: да гласуват НИКОЙ не знае и не гласува за Премиерът който ще управлява държавата❗....

    Коментиран от #26, #27

    09:03 17.10.2025

  • 21 Еми да

    7 1 Отговор
    Превзета е от некадърниците ППДБ, пеевски, бб и подобни паразити.

    09:04 17.10.2025

  • 22 Няма такова нещо

    3 0 Отговор
    Какво предлагате госпожо Йорданова?
    Да ги спечели Пеньо цървула, който няма пари за едно кафе от както се помни, но има голяма уста и торба обещания? Който плаща той поръчва музиката. Или .. някой си плаща и очаква нещо в замяна. Кое е нередното? Кое е превзетото?

    Коментиран от #24

    09:07 17.10.2025

  • 23 демек

    3 0 Отговор
    Ако не печелят ГЕРБ държавата е завладяна. Ако печелят ГЕРБ пак е завладяна.
    Момент да помисля... Ясно, ако не печлеите вие, държавата е завладяна.
    Ама за да печелите трябва да си пазите партийните парашутисти по места - такава паплач са турените от вас за директорчета и ръководителчета тук и там. че и най-врълия ви фен си губи илюзиите.

    09:10 17.10.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Няма такова нещо":

    Ами да махнат слогана:
    " Купуването и продаването на гласове е престъпление!"

    09:10 17.10.2025

  • 25 в кратце

    2 0 Отговор
    Да я дръпнеш за ушите!

    09:16 17.10.2025

  • 26 Даниел

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Идеята е в парламента да има повече хора ползващи се с обществено доверие,а не такива влезли в управлението на държавата с 5 хиляди купени гласа!
    Колкото до това кой е назначаван е “задължение”на обществото да контролира политическия елит!

    Коментиран от #29

    09:16 17.10.2025

  • 27 Даниел

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Идеята е в парламента да има повече хора ползващи се с обществено доверие,а не такива влезли в управлението на държавата с 5 хиляди купени гласа!
    Колкото до това кой е назначаван е “задължение”на обществото да контролира политическия елит!

    09:16 17.10.2025

  • 28 Права си надке права си АМА

    4 1 Отговор
    Вашият либералджендерижъм има основна заслуга а сега ревеш като вдовица за мъжки ласки

    09:24 17.10.2025

  • 29 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Даниел":

    "Колкото до това кой е назначаван е “задължение”на обществото да контролира политическия елит!" - като при пазарната икономика - пазарът контролира какви стоки да се предлагат като гласува или не гласува за тях на касата с хартиена левова бюлетина или електронно с карта/ваучер.

    Коментиран от #31

    09:30 17.10.2025

  • 30 И Какво Направихте Вие !?

    1 0 Отговор
    И Какво Направихте Вие ?

    Да се Овладее !

    И Блокира Завладяването ?

    Защо не отнехте възможността Тези ?

    Да се Гаврят !

    И Мародерстват !

    Този Народ !

    Да съботират !

    Изпълнението !

    На Регламентираното От !

    Българското !

    Законодателство !

    И Правят !

    Каквото Си Искат !

    09:31 17.10.2025

  • 31 Наистина ! Си Провинциалист !

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "провинциалист":

    Наистина ! Си Провинциалист !

    Възможността на "обществото да контролира политическия елит" в Българи !

    Е Конституционно ОТНЕТА !

    И зависи Единствено от Феодалите цитирани в !

    Чл. 149 и чл. 150 от Конституцията на Република България !

    Което Реално им Развързва Ръцете !

    Да правят най Безотговорно !

    Каквото Си Искат !

    Право Отнето на Българските граждани!

    От същите !

    Така че проблема Е !

    В Тези които не искат да Върнат Това право !

    На Българския Гражданин !

    И Българското Общество !

    Поради което На Тях !

    Не им Е Позволено !

    Официално да поискат !

    Премахването на Разпоредбите !

    Които Отнемат Техните Права !

    И Ние Всички сме зависими !

    От Правилата Налагани !

    От Тези Феодали !

    Къде Отиде ?

    Турчина !

    Който Поиска !

    Частна !

    Конституционна !

    Жалба !

    Който !

    Изглежда !

    Се Оказа !

    Единствения Демократ !

    В България !

    Борец !

    За Човешки !

    Правдини !

    09:50 17.10.2025

  • 32 промяната

    1 1 Отговор
    Моля всички от ГЕРБ да се прехвърлят в ДПС при г-н Пеевски.Там е супер и с перспектива.Попитайте всеки дошъл за това със структурите си и приятелите си.Нека спечелим следващите избори заедно!

    09:52 17.10.2025

  • 33 Промяна

    2 0 Отговор
    Госпожо от се видя че нищо не става НАЦИОНАЛНА ПРЕДАТЕЛКА СИ И стига с тоя Пазарджик Аман от лъжци шарлатански имате 3700 гласоподаватели там а ГЕРБ 2000 без да правят вашите шантажи там бе вашите наети терористи Аман от лъжци

    09:56 17.10.2025

  • 34 фен

    0 0 Отговор
    Дядо казваше с електрика и политика да не се занимавам. Тъй стана обаче, за първото получих две дипломи и професионален ангажимент. По повод второто искам да кажа, че в Пазарджик не е станало кой знае какво, за да повлияе на реда и дисциплината в ГЕРБ. Инцидент, за да си упражнят можещи и неможещи красноречието, а младите социолози да като Ружка и други там да трупат опит. Нищо няма да стане, освен още малко бъра бъра.

    10:05 17.10.2025

