Надежда Йорданова: Изборите в Пазарджик показаха картината на завладяната държава

Депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова коментира пред БНТ защо се оказаха толкова важни изборите в Пазарджик и защо породиха такова напрежение.
"Изборите в Пазарджик, както и начинът на провеждането им, така и резултатите, показаха като под лупа картината, която ние рисувахме с нашия вот на недоверие, а именно картината на завладяната държавата", заяви тя, цитирана от novini.bg
Властта не се упражнява в интерес на хората, а се упражнява от нелегитимни центрове, допълни Йорданова.
МВР стоеше "леко безучастно встрани", допълни тя.
"Борисов до голяма степен преповтори нашите мотиви за вота на недоверие. Той беше за секторите вътрешни работи и сигурност и правосъдие. Борисов дръпна ръчната спирачка на държавата. Правителството отмени своето заседание. Аз такова нещо не помня. Или пък мандатоносителят да счупи кворума в парламента", каза Надежда Йорданова.
Тя категорично заяви, че ПП-ДБ са винаги готови за избори.
1 1488
шопия не е българия
Коментиран от #9
08:47 17.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #16
08:48 17.10.2025
3 1488
за вас не знам
Коментиран от #7
08:48 17.10.2025
4 изборите показаха че като се събудиш и
08:48 17.10.2025
5 Вашето мнение
08:49 17.10.2025
6 глоги
08:49 17.10.2025
7 оня с коня
До коментар #3 от "1488":ас ходих за гъби що питаш
08:49 17.10.2025
8 Ах...!
08:49 17.10.2025
9 Последния Софиянец
До коментар #1 от "1488":Навсякъде хората ходят за гъби а ромите решават вота.А сега ромите са при Шиши.
Коментиран от #12
08:49 17.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 в кратце
08:51 17.10.2025
12 провинциалист
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Вот закони не приема и не разпределя бюджет. Питай гласувалите за изчегъртващите кого получиха!
08:52 17.10.2025
13 Много поздрави
08:53 17.10.2025
14 Даниел
Коментиран от #19
08:54 17.10.2025
15 муцунка
08:56 17.10.2025
16 Също
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Както при теб - лъжейки, че имаш "заведение", което се оказа виртуално само в червеното ти междуушието, но от коментарите ти - "грозната истина лъсна".
Си един самотник и единствената ти утеха е интернет
08:56 17.10.2025
17 само питам
08:58 17.10.2025
18 Всички сте
09:01 17.10.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "Даниел":И 100: да гласуват НИКОЙ не знае и не гласува за Премиерът който ще управлява държавата❗
А Премиерът може дори да не е в листите на нито една секция ❗
Проблемът е , че ни дават да избираме
НЕЩО от което НИЩО не зависи-
например Президент ама не в Президентска република❗
И 100% да отидат на парламентарни избори-
ТЕ не избират нито Премиер, нито Председател на НС, дори нямат представа
кого ЩЕ ИМ НАЗНАЧАТ❗
В този смисъл от НАШИЯ избор
НИЩО НЕ ЗАВИСИ❗
А какво остава за избраните с партийна листа депутати, които после се отричат и се обявяват за независими❗
Ако от НАШИЯ избор зависи нещо -
ще НИ забранят да гласуваме-
справка референдум за €,
референдум за ЕС,
референдум за НАТО..
Коментиран от #20
09:02 17.10.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":И 100%: да гласуват НИКОЙ не знае и не гласува за Премиерът който ще управлява държавата❗....
Коментиран от #26, #27
09:03 17.10.2025
21 Еми да
09:04 17.10.2025
22 Няма такова нещо
Да ги спечели Пеньо цървула, който няма пари за едно кафе от както се помни, но има голяма уста и торба обещания? Който плаща той поръчва музиката. Или .. някой си плаща и очаква нещо в замяна. Кое е нередното? Кое е превзетото?
Коментиран от #24
09:07 17.10.2025
23 демек
Момент да помисля... Ясно, ако не печлеите вие, държавата е завладяна.
Ама за да печелите трябва да си пазите партийните парашутисти по места - такава паплач са турените от вас за директорчета и ръководителчета тук и там. че и най-врълия ви фен си губи илюзиите.
09:10 17.10.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "Няма такова нещо":Ами да махнат слогана:
" Купуването и продаването на гласове е престъпление!"
09:10 17.10.2025
25 в кратце
09:16 17.10.2025
26 Даниел
До коментар #20 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Идеята е в парламента да има повече хора ползващи се с обществено доверие,а не такива влезли в управлението на държавата с 5 хиляди купени гласа!
Колкото до това кой е назначаван е “задължение”на обществото да контролира политическия елит!
Коментиран от #29
09:16 17.10.2025
28 Права си надке права си АМА
09:24 17.10.2025
29 провинциалист
До коментар #26 от "Даниел":"Колкото до това кой е назначаван е “задължение”на обществото да контролира политическия елит!" - като при пазарната икономика - пазарът контролира какви стоки да се предлагат като гласува или не гласува за тях на касата с хартиена левова бюлетина или електронно с карта/ваучер.
Коментиран от #31
09:30 17.10.2025
30 И Какво Направихте Вие !?
Да се Овладее !
И Блокира Завладяването ?
Защо не отнехте възможността Тези ?
Да се Гаврят !
И Мародерстват !
Този Народ !
Да съботират !
Изпълнението !
На Регламентираното От !
Българското !
Законодателство !
И Правят !
Каквото Си Искат !
09:31 17.10.2025
31 Наистина ! Си Провинциалист !
До коментар #29 от "провинциалист":Наистина ! Си Провинциалист !
Възможността на "обществото да контролира политическия елит" в Българи !
Е Конституционно ОТНЕТА !
И зависи Единствено от Феодалите цитирани в !
Чл. 149 и чл. 150 от Конституцията на Република България !
Което Реално им Развързва Ръцете !
Да правят най Безотговорно !
Каквото Си Искат !
Право Отнето на Българските граждани!
От същите !
Така че проблема Е !
В Тези които не искат да Върнат Това право !
На Българския Гражданин !
И Българското Общество !
Поради което На Тях !
Не им Е Позволено !
Официално да поискат !
Премахването на Разпоредбите !
Които Отнемат Техните Права !
И Ние Всички сме зависими !
От Правилата Налагани !
От Тези Феодали !
Къде Отиде ?
Турчина !
Който Поиска !
Частна !
Конституционна !
Жалба !
Който !
Изглежда !
Се Оказа !
Единствения Демократ !
В България !
Борец !
За Човешки !
Правдини !
09:50 17.10.2025
32 промяната
09:52 17.10.2025
33 Промяна
09:56 17.10.2025
34 фен
10:05 17.10.2025