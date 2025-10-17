Надежда Йорданова: Изборите в Пазарджик показаха картината на завладяната държава

Депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова коментира пред БНТ защо се оказаха толкова важни изборите в Пазарджик и защо породиха такова напрежение.

"Изборите в Пазарджик, както и начинът на провеждането им, така и резултатите, показаха като под лупа картината, която ние рисувахме с нашия вот на недоверие, а именно картината на завладяната държавата", заяви тя, цитирана от novini.bg

Властта не се упражнява в интерес на хората, а се упражнява от нелегитимни центрове, допълни Йорданова.

МВР стоеше "леко безучастно встрани", допълни тя.

"Борисов до голяма степен преповтори нашите мотиви за вота на недоверие. Той беше за секторите вътрешни работи и сигурност и правосъдие. Борисов дръпна ръчната спирачка на държавата. Правителството отмени своето заседание. Аз такова нещо не помня. Или пък мандатоносителят да счупи кворума в парламента", каза Надежда Йорданова.

Тя категорично заяви, че ПП-ДБ са винаги готови за избори.