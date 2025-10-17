Новини
ДПС - Ново начало: С „Лади" и „Москвичи" със сини лампи Радев иска да си прави ПР на гърба на НСО

ДПС - Ново начало: С „Лади“ и „Москвичи“ със сини лампи Радев иска да си прави ПР на гърба на НСО

17 Октомври, 2025

Националната служба за охрана е високоспециализирана структура, която е призвана да гарантира сигурността и неприкосновеността на държавните органи и институции

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на Националната служба за охрана, както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение, предвиждат внесените от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО промени в Закона за НСО.

Затова законодателят е длъжен да гарантира условията и свободата за професионално изпълнение на задълженията от служителите ѝ, заявяват от пресцентъра на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

Според тях продължаващите опити на Румен Радев да ползва НСО като евтина ПР-платформа са унизителни спрямо служителите и професионалистите ѝ и подронват авторитета на службата.

„С тези промени се цели предотвратяването на реализацията на поредната провокация от страна на Румен Радев - да направи поредния елементарен популистки трик – „Лади“, „Москвичи“ и други подобни коли, украсени със сини буркани или светлини на коли със специален режим на движение да возят него, семейството му и личния му антураж.“


  • 1 Крис

    23 2 Отговор
    що за тъпа статия

    13:23 17.10.2025

  • 2 Да,бе

    27 2 Отговор
    Още не е Коледа,но прасето вече квичи нагло в кочината ...

    13:24 17.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    24 2 Отговор
    Румен Радев ходи с колело на работа а Бойко и Шиши ще ги разкъса народа.

    13:25 17.10.2025

  • 4 Немезида

    23 2 Отговор
    Ще видим Шиши, ще видим. Колелото се върти и след върха, следва долу. А долу ще е страшно Шиши! Българинът е търпелив, ще дочака да го види!

    13:26 17.10.2025

  • 5 Карлос Друсар

    3 21 Отговор
    Браво!
    ДПС - Ново начало - пълна подкрепа!
    Ладите и москвичите със сини лампи нямат място в българската политика и на българските улици!

    13:27 17.10.2025

  • 6 Питанка

    20 1 Отговор
    Пеевски, внукът на ДС началника, отгледан от Мултигруп и мадридския комарджия симеончо, може ли да се движи с НСО и с коли с буркани ?

    13:28 17.10.2025

  • 7 Пуфи

    13 2 Отговор
    Свинчо грухти що и да иска не мое се побере у лада или москвич

    13:28 17.10.2025

  • 8 Майна

    4 2 Отговор
    Радев вместо Желязков трябваше да бъде в САЩ- по дипломатически етикет.
    Той дори не даде гласност ,че се отказва от тези си правомощия
    Вие не знаете, нали?
    Администрацията на Тръмп знае досието на Радев
    Няма да ви разяснявам
    Британиш го готви да ..онаследи тези мафиоти , когато исторически ще..паднат.
    Хайде , шарани, пак за пореден път..

    13:28 17.10.2025

  • 9 Акъл море, глава паве

    18 1 Отговор
    Тия хора тотално се объркаха, вчера внесоха закон, отнемащ привилегиите на сътрудниците на президента. Днес, нов закон за не ползването на лични автомобили за охрана. Радев няма да векува на този пост, ще сменят пак закона за следващия президент ли? Тотален популизъм. И тези ще управляват България?

    Коментиран от #15

    13:29 17.10.2025

  • 10 Ганя Путинофила

    2 11 Отговор
    Ганя русофила не иска " масквич"!
    Ганя русофила иска да се вози на БеЕмВе!
    Нали е Ганя!

    13:30 17.10.2025

  • 11 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    5 5 Отговор
    Чудя се само на мен ли ми се струва, че кампанията за новата партия на Радев се провежда лично от Борисов и Пеевски? Разполагайки с най-високата трибуна, всичките микрофони, медийни фунии и публични глашатаи, именно те двамата непрекъснато ни подготвят за новата партия.
    Те двамата, отново те заедно, Борисов и Пеевски, целенасочено подготвят и пространството за “новата партия на Радев” - усилено спихват ППДБ, използваха и захвърлят в кошчето ИТН и БСП, плюс измазаха тавана на Възраждане.
    Сделката между Борисов, Пеевски и Радев е толкова ясна.
    КАК пък не я виждаме, българи?

    "Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме"

    13:30 17.10.2025

  • 12 Ами,

    13 0 Отговор
    С Лади и Москвичи със сини лампи са ходили на ,,работа" дядото на Пеевски и бащата на Борисов! Бащата на Радев бе електротехник като Лех Валенса, а самият той най обикновен български летец, а не фаворизиран от мафията толуп! Ма, това много нагли тези отрочета на ДС, бе!? Няма отърваване от тях! Толуп до толупа, крадат, грухтят и почувстват ли се малко застрашени, стягат редиците като предците им и се изправят срещу заплахата, колкото и да си завиждат и надпреварват кой е по голям коч и кой повече да открадне и фолк певици превърти...!

    13:31 17.10.2025

  • 13 Възpожденец 🇧🇬

    2 8 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт нaшaтa дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчихме диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи нaшaтa цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
    Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва и да продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк, - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
    HЕ нa диктaтypaтa!

    Коментиран от #17

    13:31 17.10.2025

  • 14 Сведение

    2 0 Отговор
    Пе-ски го видели да си купува баничка на столичен булевард, докато се разхождал сам !!!!!!!!!
    А Б- ко от народа му подарили син банан...

    13:34 17.10.2025

  • 15 Хе!

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Акъл море, глава паве":

    НСО се използва за шпиониране на охраняваните лица и докладване на истинските господари за тяхното поведение, срещи, навици, компрометиращи лични моменти и факти! Записи, СРС и подобни ,,грижи"! Затова Радев не иска повече охрана, а тези се стремят да го контролират! В някои държави от третия света точно охраната ликвидира неудобните!

    13:34 17.10.2025

  • 16 Хах

    2 2 Отговор
    Тримата тъпанари разиграват обществен театър. Който обаче изобщо не е безплатен. Ще струва стотици милиони и милиарди ограбени и изнесени.

    13:35 17.10.2025

  • 17 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Русофила нема толкоз акъл да разбере какво си написала!

    13:36 17.10.2025

  • 18 Хе!

    1 0 Отговор
    Ако не може със сини - червени проблясъци и звукова сигнализация, тогава Радев да вземе един Краз от Пътното, оборудван с оранжеви светлини! Добре е и един спортен Злин и хеликоптер! Поне знае да ги кара, за разлика от двата колоса!

    13:38 17.10.2025

  • 19 Джони Инглиш

    6 0 Отговор
    Направо си проси дрона дебелиот!
    ...

    13:40 17.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

