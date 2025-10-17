ДПС - Ново начало: С „Лади“ и „Москвичи“ със сини лампи Радев иска да си прави ПР на гърба на НСО

Забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на Националната служба за охрана, както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение, предвиждат внесените от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО промени в Закона за НСО.
Националната служба за охрана е високоспециализирана структура, която е призвана да гарантира сигурността и неприкосновеността на държавните органи и институции.
Затова законодателят е длъжен да гарантира условията и свободата за професионално изпълнение на задълженията от служителите ѝ, заявяват от пресцентъра на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.
Според тях продължаващите опити на Румен Радев да ползва НСО като евтина ПР-платформа са унизителни спрямо служителите и професионалистите ѝ и подронват авторитета на службата.
„С тези промени се цели предотвратяването на реализацията на поредната провокация от страна на Румен Радев - да направи поредния елементарен популистки трик – „Лади“, „Москвичи“ и други подобни коли, украсени със сини буркани или светлини на коли със специален режим на движение да возят него, семейството му и личния му антураж.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крис
13:23 17.10.2025
2 Да,бе
13:24 17.10.2025
3 Последния Софиянец
13:25 17.10.2025
4 Немезида
13:26 17.10.2025
5 Карлос Друсар
ДПС - Ново начало - пълна подкрепа!
Ладите и москвичите със сини лампи нямат място в българската политика и на българските улици!
13:27 17.10.2025
6 Питанка
13:28 17.10.2025
7 Пуфи
13:28 17.10.2025
8 Майна
Той дори не даде гласност ,че се отказва от тези си правомощия
Вие не знаете, нали?
Администрацията на Тръмп знае досието на Радев
Няма да ви разяснявам
Британиш го готви да ..онаследи тези мафиоти , когато исторически ще..паднат.
Хайде , шарани, пак за пореден път..
13:28 17.10.2025
9 Акъл море, глава паве
Коментиран от #15
13:29 17.10.2025
10 Ганя Путинофила
Ганя русофила иска да се вози на БеЕмВе!
Нали е Ганя!
13:30 17.10.2025
11 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Те двамата, отново те заедно, Борисов и Пеевски, целенасочено подготвят и пространството за “новата партия на Радев” - усилено спихват ППДБ, използваха и захвърлят в кошчето ИТН и БСП, плюс измазаха тавана на Възраждане.
Сделката между Борисов, Пеевски и Радев е толкова ясна.
КАК пък не я виждаме, българи?
"Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме"
13:30 17.10.2025
12 Ами,
13:31 17.10.2025
13 Възpожденец 🇧🇬
Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва и да продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк, - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
HЕ нa диктaтypaтa!
Коментиран от #17
13:31 17.10.2025
14 Сведение
А Б- ко от народа му подарили син банан...
13:34 17.10.2025
15 Хе!
До коментар #9 от "Акъл море, глава паве":НСО се използва за шпиониране на охраняваните лица и докладване на истинските господари за тяхното поведение, срещи, навици, компрометиращи лични моменти и факти! Записи, СРС и подобни ,,грижи"! Затова Радев не иска повече охрана, а тези се стремят да го контролират! В някои държави от третия света точно охраната ликвидира неудобните!
13:34 17.10.2025
16 Хах
13:35 17.10.2025
17 Ганя Путинофила
До коментар #13 от "Възpожденец 🇧🇬":Русофила нема толкоз акъл да разбере какво си написала!
13:36 17.10.2025
18 Хе!
13:38 17.10.2025
19 Джони Инглиш
...
13:40 17.10.2025
