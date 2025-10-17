Калоян Методиев: Един изяде държавата - охранява го държавна армия - овладя всички власти - дете без спирачки

"Слагаме везните на деня. От едната страна коли и охрани, а от другата доклада на КЕВР за нарушения достъп до питейна вода в страната. ВиК е погром. Докладът е ужасен. Не само за настоящето, но основни за бъдещето.

# Масово загубите по мрежата са на немислими нива от над 70-80%. В пустинята в Йерусалим съм виждал как улавят нощем течовете със сензори и сутрин ги оправят. У нас цели области вече са на ръба - Перник, Шумен, Сливен, Плевен, Добрич, Монтана, Велико Търново, Хасково, Търговище, Разград.... (таблица) Това е бомба със закъснител. ВиК Холдингът лъже с данните и крие информация. Пише го в документа. Това правителство пропиля цяла година в кадруване и екскурзии.

# На другата страна на везната е разправия и лакомия за постове, назначения, за нови коли, за охрани.

Един изяде държавата - охранява го държавна армия - НСО, барети, полиция, овладя всички власти - дете без спирачки.

Втори му взели колите на секретарките и се фръцка обиден - ще си карал кола сам. Това да му е проблемът.

Трети, проклятието на България, се фръцка, че бил шести в Пазарджик, не го питали за ходене по мачове, прави сценки.

Кой от кой по несъстоятелен към дневния ред на обществото.

И всичко това става на фона на задаващата се буря с липсващ бюджет, с галопиращи цени, със скапана Съдебна система, с очертаваща се водна криза за милиони домакинства. Два свята."