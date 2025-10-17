Калоян Методиев: Един изяде държавата - охранява го държавна армия - овладя всички власти - дете без спирачки

"Слагаме везните на деня. От едната страна коли и охрани, а от другата доклада на КЕВР за нарушения достъп до питейна вода в страната. ВиК е погром. Докладът е ужасен. Не само за настоящето, но основни за бъдещето.
# Масово загубите по мрежата са на немислими нива от над 70-80%. В пустинята в Йерусалим съм виждал как улавят нощем течовете със сензори и сутрин ги оправят. У нас цели области вече са на ръба - Перник, Шумен, Сливен, Плевен, Добрич, Монтана, Велико Търново, Хасково, Търговище, Разград.... (таблица) Това е бомба със закъснител. ВиК Холдингът лъже с данните и крие информация. Пише го в документа. Това правителство пропиля цяла година в кадруване и екскурзии.
# На другата страна на везната е разправия и лакомия за постове, назначения, за нови коли, за охрани.
Един изяде държавата - охранява го държавна армия - НСО, барети, полиция, овладя всички власти - дете без спирачки.
Втори му взели колите на секретарките и се фръцка обиден - ще си карал кола сам. Това да му е проблемът.
Трети, проклятието на България, се фръцка, че бил шести в Пазарджик, не го питали за ходене по мачове, прави сценки.
Кой от кой по несъстоятелен към дневния ред на обществото.
И всичко това става на фона на задаващата се буря с липсващ бюджет, с галопиращи цени, със скапана Съдебна система, с очертаваща се водна криза за милиони домакинства. Два свята."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Такива
14:09 17.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #20
14:11 17.10.2025
3 Сила
14:11 17.10.2025
4 ГОШО
14:12 17.10.2025
5 Хмм
14:14 17.10.2025
6 Онзи
14:18 17.10.2025
8 Питане
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Кви "7 грама" бълнуваш.?
Нали ще ги срещаш в "заведението" си ?
Цяла България е вперила очи и уши в теб за резултата от срещата...
14:21 17.10.2025
10 Доктор Ахмед Доган
14:22 17.10.2025
12 Син балон
14:30 17.10.2025
13 мда
14:35 17.10.2025
14 Хм...
Коментиран от #15, #16
14:47 17.10.2025
15 2+2=4
До коментар #14 от "Хм...":Мама праска докато бе в ДС се е потрудила. Мнооого маТриал е засвинила от който мнооого не смеят да шукнат...
15:03 17.10.2025
16 Хотели
До коментар #14 от "Хм...":Задай си въпроса кой му позволи на детето да яхне тоя народ,ако не е виновен самият народ, тогава кой
Коментиран от #22
15:05 17.10.2025
17 Браво,
15:05 17.10.2025
18 А и списувача е маани маани
15:08 17.10.2025
19 Гост
Коментиран от #23
15:18 17.10.2025
20 Кмета
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Само приказки и говорене, без действия. Нивата не иска врач иска сеяч.
15:21 17.10.2025
21 Санде Версачето
15:24 17.10.2025
22 да бе, да
До коментар #16 от "Хотели":Народът си гледа работата - произвежда блага, отглежда деца и внуци, а с данъците си плаща на един куп държавни служби, които трябва да се грижат за националната сигурност. Как така службите пропуснаха, че съд и прокуратура са напазарени на едро? Как пропуснаха, че в техните редици има къртици? Не е виновен народът, има конкретно виновни лица, които рано или късно ще понесат отговорността си за заличаването на държавата ни. Нито една сметка не остава неплатена, това е природен закон.
15:25 17.10.2025
23 Кафе
До коментар #19 от "Гост":Бай Ганьо все пак някой отвън да му оправи нещата,сам освен да си бърка в гащите и да пие ракия нищо не може да направи
15:29 17.10.2025