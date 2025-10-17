Новини
Калоян Методиев: Един изяде държавата - охранява го държавна армия - овладя всички власти - дете без спирачки

И всичко това става на фона на задаващата се буря с липсващ бюджет, с галопиращи цени, със скапана Съдебна система, с очертаваща се водна криза за милиони домакинства. Два свята

Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

"Слагаме везните на деня. От едната страна коли и охрани, а от другата доклада на КЕВР за нарушения достъп до питейна вода в страната. ВиК е погром. Докладът е ужасен. Не само за настоящето, но основни за бъдещето.

# Масово загубите по мрежата са на немислими нива от над 70-80%. В пустинята в Йерусалим съм виждал как улавят нощем течовете със сензори и сутрин ги оправят. У нас цели области вече са на ръба - Перник, Шумен, Сливен, Плевен, Добрич, Монтана, Велико Търново, Хасково, Търговище, Разград.... (таблица) Това е бомба със закъснител. ВиК Холдингът лъже с данните и крие информация. Пише го в документа. Това правителство пропиля цяла година в кадруване и екскурзии.

# На другата страна на везната е разправия и лакомия за постове, назначения, за нови коли, за охрани.

Един изяде държавата - охранява го държавна армия - НСО, барети, полиция, овладя всички власти - дете без спирачки.

Втори му взели колите на секретарките и се фръцка обиден - ще си карал кола сам. Това да му е проблемът.

Трети, проклятието на България, се фръцка, че бил шести в Пазарджик, не го питали за ходене по мачове, прави сценки.

Кой от кой по несъстоятелен към дневния ред на обществото.

И всичко това става на фона на задаващата се буря с липсващ бюджет, с галопиращи цени, със скапана Съдебна система, с очертаваща се водна криза за милиони домакинства. Два свята."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Такива

    25 4 Отговор
    са потомците на шумкарите , а техните " деца на активни борци против капитализма" ги задминаха ! Ген !

    14:09 17.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    7 грама олово са достатъчни

    Коментиран от #8, #20

    14:11 17.10.2025

  • 3 Сила

    30 0 Отговор
    "Децата нямат спирачки " ....пише го по знаците , ама никой не чете !!! И ето ....момчето не се спира пред нищо !!!

    14:11 17.10.2025

  • 4 ГОШО

    37 0 Отговор
    Не е луд този който яде баницата , а защо му се разрешава на олигофрена без спирачки да се вихри.

    14:12 17.10.2025

  • 5 Хмм

    12 8 Отговор
    нинова, за да вкара методиев в парламента на тлъста заплата изхвърли местен социалист, тогава въобще дума не казваха за високите заплати на депутатите, но той единствен ѝ остана лоялен, останалите я зарязаха веднага щом станаха депутати - Божанков, Янков, Йончева

    14:14 17.10.2025

  • 6 Онзи

    8 8 Отговор
    Кака кури му е писала словоизлиянието, защото нощис е сънувала срам

    14:18 17.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Питане

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Кви "7 грама" бълнуваш.?
    Нали ще ги срещаш в "заведението" си ?
    Цяла България е вперила очи и уши в теб за резултата от срещата...

    14:21 17.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Доктор Ахмед Доган

    3 0 Отговор
    Какво да кажа - феномен. Иначе такава партия и в Игри на волята

    14:22 17.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Син балон

    8 1 Отговор
    Блазе му на президента, че се отърва от такива съветници като този и другия

    14:30 17.10.2025

  • 13 мда

    8 1 Отговор
    Два свята, единият е излишен...

    14:35 17.10.2025

  • 14 Хм...

    14 0 Отговор
    Дете ли, а, дете! Ама ти бъзикаш ли се? Това природно недоразумение дето е завладяло всичко, нагло и брутално, дето щял да прави държава с главно Д, е най - гнусното същество на България. Не знам кой стои зад него, но рядко противен, циничен и гнусен.

    Коментиран от #15, #16

    14:47 17.10.2025

  • 15 2+2=4

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хм...":

    Мама праска докато бе в ДС се е потрудила. Мнооого маТриал е засвинила от който мнооого не смеят да шукнат...

    15:03 17.10.2025

  • 16 Хотели

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хм...":

    Задай си въпроса кой му позволи на детето да яхне тоя народ,ако не е виновен самият народ, тогава кой

    Коментиран от #22

    15:05 17.10.2025

  • 17 Браво,

    2 0 Отговор
    Заглавието казва всичко!

    15:05 17.10.2025

  • 18 А и списувача е маани маани

    5 0 Отговор
    Добре че Президента го усети рано та го изрита като мръсно псе....

    15:08 17.10.2025

  • 19 Гост

    0 0 Отговор
    Двете свини ни направиха на нищо бе. Това как може да се допуска в уж европейска държава? Това е някъв кошмар. Съсипаха ни

    Коментиран от #23

    15:18 17.10.2025

  • 20 Кмета

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Само приказки и говорене, без действия. Нивата не иска врач иска сеяч.

    15:21 17.10.2025

  • 21 Санде Версачето

    0 0 Отговор
    Анджък! Чаветата нанайси феродо.

    15:24 17.10.2025

  • 22 да бе, да

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хотели":

    Народът си гледа работата - произвежда блага, отглежда деца и внуци, а с данъците си плаща на един куп държавни служби, които трябва да се грижат за националната сигурност. Как така службите пропуснаха, че съд и прокуратура са напазарени на едро? Как пропуснаха, че в техните редици има къртици? Не е виновен народът, има конкретно виновни лица, които рано или късно ще понесат отговорността си за заличаването на държавата ни. Нито една сметка не остава неплатена, това е природен закон.

    15:25 17.10.2025

  • 23 Кафе

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Бай Ганьо все пак някой отвън да му оправи нещата,сам освен да си бърка в гащите и да пие ракия нищо не може да направи

    15:29 17.10.2025

