Румен Овчаров: Президентът е част от групата Борисов - Пеевски - Радев. Приказките му нямат общо с реалните действия

"Дали с Борисов, или без Борисов, Пеевски идва". Това заяви пред БНР Румен Овчаров от БСП.
"Вървят два паралелни процеса. Единият продължава вече няколко години. Той е процесът по изпирането на ГЕРБ и Бойко Борисов и на ДПС и главно на Делян Пеевски. Този процес има още известно време, за да завърши и Делян Пеевски да ни се яви вече пред очите на всички изпран, в бяло и готов да поеме управлението на държавата. Паралелно с това се случва нещо, което досега се е случвало няколко пъти във всички структури, в които е бил замесен Пеевски", коментира той.
Според него ГЕРБ няма идеология. "Това е клиентелистка партия", смята Овчаров и добави, че до голяма степен всички партии са станали клиентелистки.
"Очевидно клиентелата се пренасочва към другата клиентелистка партия и към новия раздавач на порциите - към "Новото начало" и към Делян Пеевски", подчерта той относно изборите в Пазарджик.
Според него е прекалено унизително поражението на Борисов в Пазарджик. Не вярвам на дългосрочните многоходови политически комбинации в България, каза бившият депутат.
"Политическите комбинации са максимум двуходови, като вторият ход е предателство. Борисов реално е бесен".
Той отбеляза слуховете, че идеята е Борисов да се върне като министър-председател. Според него обаче това ще бъде неговата "Лебедова песен":
"Последната стъпка в изпирането на Пеевски и в приключването на схемата. Борисов вече не може да си върне клиентелата. Той остави държавата в ръцете на Пеевски не само за тези месеци по време на управлението, Пеевски си влиза в местните структури, кметовете. И Карлос Насар закараха - представяте ли си, каква държава сме. Унизиха трикратен световен шампион".
Кой е печелившият бизнес, за да натрупа Пеевски тези пари, попита Овчаров.
За него БСП е най-безобидна. Каквото и да ѝ кажат, те ще премълчат, ще си подвият опашките и пак ще са съгласни, изказа мнението си той. Според него те нямат друг шанс, освен да стоят във властта:
"БСП в момента - елитът на партията е седнал на масичката пред празните панички. Тогава бяха празни и чакаха да влязат в правителството, за да им напълнят паничките - синдромът на празните панички. Вече наближава вторият етап от този синдром - когато тези, които стоят на масата, започват да се оглеждат и да забелязват, че едни панички са по-пълни, други са по-празни, а трети са съвсем празни. След няколко месеца ще дойде и третият етап - недоволството на гладните. Този етап още не е дошъл".
Няма как само БСП да понесе унижението от някакви промени в правителството, смята Румен Овчаров и допълни, че махане на Наталия Киселова от поста на председател на Народното събрание ще бъде прекалено унизително даже и за БСП. Според него тогава недоволството в партията може да излезе извън контрол.
"Всичко това е цирк и напрежение, което създават Пеевски и Борисов, за да направят следваща стъпка в изпирането и на единия, и на другия", категоричен бе той.
Овчаров не изключи възможността Пеевски да е следващият премиер:
"Трябва да сме готови. Ще трябва да си изпием чашата до дъното".
По думите му това може да прелее чашата на народното недоволство, но няма да е веднага. В тази връзка той не вижда предпоставки за голямо социално напрежение.
Съдебната система може да спре Пеевски по пътя му към реалната изпълнителна власт, но тя е в ръцете му, коментира Овчаров.
Според него президентът е част от групата Борисов - Пеевски - Радев. Неговите приказки нямат нищо общо с реалните му действия, обясни той и подчерта, че президентът е удобен и на двамата: "Те просто си играят един с друг и си поддържат реномето".
Избрахме го като алтернатива на ГЕРБ, напомни Румен Овчаров и изрази разочарование:
"Разочарован съм от това, че той лиши реално алтернативата в България от всякаква възможност за реализация. Той направи всичко възможно, за да убие алтернативата, а тя беше БСП".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🎃🎃🎃🎃🎃🎃
Коментиран от #3, #15
14:32 17.10.2025
2 Боклуците на Боклука
14:33 17.10.2025
3 Шкембе Войвода
До коментар #1 от "🎃🎃🎃🎃🎃🎃":Как с какво, с доказателства за всички крадени милиарди досега 😅😉
14:35 17.10.2025
4 Защо
14:35 17.10.2025
5 Тука е така!
14:41 17.10.2025
6 Майна
14:42 17.10.2025
7 Изказа се и
14:44 17.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Реалист
14:46 17.10.2025
10 Айде
14:48 17.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Майна
Изпрати Желязков
По протокол , Радев трябваше да е там
Администрацията на Тръмп държи..досиетата.
Радев пак е с дълбоките( сега без подкрепата на Тръмп)
Радев сега е на директно подчинение на британиш..
14:53 17.10.2025
13 Майна
Не?
Проверете биографията и
Тя е била координиран представител за България
14:56 17.10.2025
14 Юрош на предизборната камдидат
14:57 17.10.2025
15 Видьо Видев
До коментар #1 от "🎃🎃🎃🎃🎃🎃":ЗАЩО?
По обвинения в корупция, Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ,
обявява на 2 юни 2021г. санкции срещу общо 52 души в цял свят, 8 от които са български граждани.
Те са:
- Васил Божков бизнесмен;
- Румен Овчаров - бивш министър на енергетиката;
- Делян Пеевски народен представител и “бизнесмен”;
- Александър Николов - бивш шеф на АЕЦ Козлодуй;
- Иван Генов - бивш шеф на АЕЦ Козлодуй;
- Владислав Горанов - бивш финансов министър от ГЕРБ.
- Николай Малинов - лидер на движение “Русофили”.
- Илко Желязков - бивш служител на ДАНС, т.нар “лейтенант” на Пеевски.!
Защо вече четири години българската прокуратура бездейства!
Защо не защити честта на оклеветените невинни български граждани!
ЗАЩО?
14:57 17.10.2025
16 Гост
14:58 17.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Няма БСП
15:01 17.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Бойкотирайте руските мекерета!
Тези толкова ни мразят, че се чудят каква по-голяма парверзия да измислят!
15:02 17.10.2025
21 Майна
,,..P,R и комуникационен мениджър в екипа на (компанията, организираща ежегодния световен форум за комуникация в Д,,а,в,ос, Швейцария "
Не знаете на кого е организацията?
Айде, бе..
15:02 17.10.2025
22 Браво Румба
15:03 17.10.2025
23 Иван
По голяма простотия не бях чувал, че президента е в купа с Дебелан и Боце.
Зле си човек, ходи и се лекували!
15:05 17.10.2025
24 Икономист
Коментиран от #27
15:09 17.10.2025
25 Гецо лодкаря
15:14 17.10.2025
26 И този
15:14 17.10.2025
27 Дойче зеле
До коментар #24 от "Икономист":Всичко, което казва е истина !!!!!!
15:14 17.10.2025
28 Тримата глупаци
,,На самотен остров .."
Там шарани няма
Алигатори
15:14 17.10.2025
29 Мафия ни управлява
Радев - Борисов- Пеевски са едно и също !
15:17 17.10.2025
30 Иван
15:19 17.10.2025
31 Тримата глупаци
,, На самотен остров"
Да внимават с придвижването..
На Тръмп навсякъде му се привиждат на,ркока,ртели..
15:20 17.10.2025
32 Най големите крадци
Цялото русофилско- соросоидно войнство е настръхнало и бълва змии и гущери.
Всички едри олигарси и кредитни милионери от прехода са или производни на БКП или на соросоидите около НПО тата на Сорос.
Овчарката и той да не остане по назад.
Пеевски не е паднал от небето, той е продукт на същия преход на грабеж, каквито са и те!
То в България други бизнесакули нямаме. Комуняци или соросоиди! Това е положението.
Но... забележете как и комуняците , и соросоидите с еднаква страст реват срещу Пеевски!
Защо е така , другарки и другари, дами и господа!
Запитайте се!
15:23 17.10.2025
33 Айкю30
15:25 17.10.2025
34 Никой
15:27 17.10.2025