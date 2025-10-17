Новини
Румен Овчаров: Президентът е част от групата Борисов - Пеевски - Радев. Приказките му нямат общо с реалните действия

17 Октомври, 2025 14:18 1 968 34

Овчаров не изключи възможността Пеевски да е следващият премиер: "Трябва да сме готови. Ще трябва да си изпием чашата до дъното".

Румен Овчаров: Президентът е част от групата Борисов - Пеевски - Радев. Приказките му нямат общо с реалните действия - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Дали с Борисов, или без Борисов, Пеевски идва". Това заяви пред БНР Румен Овчаров от БСП.

"Вървят два паралелни процеса. Единият продължава вече няколко години. Той е процесът по изпирането на ГЕРБ и Бойко Борисов и на ДПС и главно на Делян Пеевски. Този процес има още известно време, за да завърши и Делян Пеевски да ни се яви вече пред очите на всички изпран, в бяло и готов да поеме управлението на държавата. Паралелно с това се случва нещо, което досега се е случвало няколко пъти във всички структури, в които е бил замесен Пеевски", коментира той.

Според него ГЕРБ няма идеология. "Това е клиентелистка партия", смята Овчаров и добави, че до голяма степен всички партии са станали клиентелистки.

"Очевидно клиентелата се пренасочва към другата клиентелистка партия и към новия раздавач на порциите - към "Новото начало" и към Делян Пеевски", подчерта той относно изборите в Пазарджик.

Според него е прекалено унизително поражението на Борисов в Пазарджик. Не вярвам на дългосрочните многоходови политически комбинации в България, каза бившият депутат.

"Политическите комбинации са максимум двуходови, като вторият ход е предателство. Борисов реално е бесен".

Той отбеляза слуховете, че идеята е Борисов да се върне като министър-председател. Според него обаче това ще бъде неговата "Лебедова песен":

"Последната стъпка в изпирането на Пеевски и в приключването на схемата. Борисов вече не може да си върне клиентелата. Той остави държавата в ръцете на Пеевски не само за тези месеци по време на управлението, Пеевски си влиза в местните структури, кметовете. И Карлос Насар закараха - представяте ли си, каква държава сме. Унизиха трикратен световен шампион".

Кой е печелившият бизнес, за да натрупа Пеевски тези пари, попита Овчаров.

За него БСП е най-безобидна. Каквото и да ѝ кажат, те ще премълчат, ще си подвият опашките и пак ще са съгласни, изказа мнението си той. Според него те нямат друг шанс, освен да стоят във властта:

"БСП в момента - елитът на партията е седнал на масичката пред празните панички. Тогава бяха празни и чакаха да влязат в правителството, за да им напълнят паничките - синдромът на празните панички. Вече наближава вторият етап от този синдром - когато тези, които стоят на масата, започват да се оглеждат и да забелязват, че едни панички са по-пълни, други са по-празни, а трети са съвсем празни. След няколко месеца ще дойде и третият етап - недоволството на гладните. Този етап още не е дошъл".

Няма как само БСП да понесе унижението от някакви промени в правителството, смята Румен Овчаров и допълни, че махане на Наталия Киселова от поста на председател на Народното събрание ще бъде прекалено унизително даже и за БСП. Според него тогава недоволството в партията може да излезе извън контрол.

"Всичко това е цирк и напрежение, което създават Пеевски и Борисов, за да направят следваща стъпка в изпирането и на единия, и на другия", категоричен бе той.

Овчаров не изключи възможността Пеевски да е следващият премиер:

"Трябва да сме готови. Ще трябва да си изпием чашата до дъното".

По думите му това може да прелее чашата на народното недоволство, но няма да е веднага. В тази връзка той не вижда предпоставки за голямо социално напрежение.

Съдебната система може да спре Пеевски по пътя му към реалната изпълнителна власт, но тя е в ръцете му, коментира Овчаров.

Според него президентът е част от групата Борисов - Пеевски - Радев. Неговите приказки нямат нищо общо с реалните му действия, обясни той и подчерта, че президентът е удобен и на двамата: "Те просто си играят един с друг и си поддържат реномето".

Избрахме го като алтернатива на ГЕРБ, напомни Румен Овчаров и изрази разочарование:

"Разочарован съм от това, че той лиши реално алтернативата в България от всякаква възможност за реализация. Той направи всичко възможно, за да убие алтернативата, а тя беше БСП".


  • 1 🎃🎃🎃🎃🎃🎃

    35 1 Отговор
    Защо никой не задава въпроса с какво Пеевски държи Борисов толкова здраво ?

    Коментиран от #3, #15

    14:32 17.10.2025

  • 2 Боклуците на Боклука

    32 6 Отговор
    Ти си същия боклук като Шиши и сте в една партия с него "Магнитски "...👊🤜🚽🍌

    14:33 17.10.2025

  • 3 Шкембе Войвода

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "🎃🎃🎃🎃🎃🎃":

    Как с какво, с доказателства за всички крадени милиарди досега 😅😉

    14:35 17.10.2025

  • 4 Защо

    25 8 Отговор
    Как може да излъчвате този осъден престъпник, който също е навредил на България, бесепарски руски роб.

    14:35 17.10.2025

  • 5 Тука е така!

    12 5 Отговор
    Ами те и Овчаров, Костадинов, Дачков, и още една камара други влиятелни персони са от групата на Путин, но какво от това? На българина изобщо не му пука и най търпеливо чака нов месия, да го избави от старите душмани.

    14:41 17.10.2025

  • 6 Майна

    6 17 Отговор
    Абсолютно прав е Овчаров!

    14:42 17.10.2025

  • 7 Изказа се и

    15 2 Отговор
    счетоводителя на БСП. Той получаваше комисионните от руския газ. За себе си и партията. А сега да пробва с комисионни.

    14:44 17.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Реалист

    14 3 Отговор
    Крадеца Овчаров лъже ,за да навреди на Президента!Вярвате ли на доказания боклук Р.Овч. значи сте за психиатрия.

    14:46 17.10.2025

  • 10 Айде

    11 1 Отговор
    Стига с користни глупаци!

    14:48 17.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Майна

    3 5 Отговор
    Радев не посмя да отиде при Тръмп
    Изпрати Желязков
    По протокол , Радев трябваше да е там
    Администрацията на Тръмп държи..досиетата.
    Радев пак е с дълбоките( сега без подкрепата на Тръмп)
    Радев сега е на директно подчинение на британиш..

    14:53 17.10.2025

  • 13 Майна

    3 3 Отговор
    Знаете ли , че Деса на Радев е работила за организацията на Шваб?
    Не?
    Проверете биографията и
    Тя е била координиран представител за България

    14:56 17.10.2025

  • 14 Юрош на предизборната камдидат

    2 0 Отговор
    Президентска кампания

    14:57 17.10.2025

  • 15 Видьо Видев

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "🎃🎃🎃🎃🎃🎃":

    ЗАЩО?

    По обвинения в корупция, Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ,
    обявява на 2 юни 2021г. санкции срещу общо 52 души в цял свят, 8 от които са български граждани.
    Те са:
    - Васил Божков бизнесмен;
    - Румен Овчаров - бивш министър на енергетиката;
    - Делян Пеевски народен представител и “бизнесмен”;
    - Александър Николов - бивш шеф на АЕЦ Козлодуй;
    - Иван Генов - бивш шеф на АЕЦ Козлодуй;
    - Владислав Горанов - бивш финансов министър от ГЕРБ.
    - Николай Малинов - лидер на движение “Русофили”.
    - Илко Желязков - бивш служител на ДАНС, т.нар “лейтенант” на Пеевски.!

    Защо вече четири години българската прокуратура бездейства!
    Защо не защити честта на оклеветените невинни български граждани!
    ЗАЩО?

    14:57 17.10.2025

  • 16 Гост

    10 1 Отговор
    ,,ДЪЛГИЯ ИНКАСАТОР,,.....ЗАЩО ЛИ ИМА ТОЯ ПРЯКОР....КОЛКО,ОТМЪКНА ,,ТОВА,, ОТ БЕЛЕНЕ.....И,ПАК ОБЛЪЧВА ,,ЗАБЛУДЕНИТЕ ДУШИ,,...УЖАС

    14:58 17.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Няма БСП

    6 0 Отговор
    За съжаление на много вярващи в БСП, то не съществува. Трима идиоти, охранени, ползвали партията като стълба, за да се докоснат до богатата трапеза продадоха Партията. Страх ги е, че ако има избори те ще са под чертата, защото нито един свестен българин няма да гласува за тях, защото са продажници и подлоги на Прасето. Коледата наближава, а прасетата са много, а вижте ги само колко са жалки.

    15:01 17.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бойкотирайте руските мекерета!

    4 1 Отговор
    Щом Р.Овч ви заплашва с Шиши премиер, значи .Ru стои зад постановката!
    Тези толкова ни мразят, че се чудят каква по-голяма парверзия да измислят!

    15:02 17.10.2025

  • 21 Майна

    2 1 Отговор
    Именно Ф,ак,ти изнесоха и биографията на Десислава Радев:
    ,,..P,R и комуникационен мениджър в екипа на (компанията, организираща ежегодния световен форум за комуникация в Д,,а,в,ос, Швейцария "
    Не знаете на кого е организацията?
    Айде, бе..

    15:02 17.10.2025

  • 22 Браво Румба

    0 1 Отговор
    браво овчи !

    15:03 17.10.2025

  • 23 Иван

    6 1 Отговор
    Вица за 2025 г.!
    По голяма простотия не бях чувал, че президента е в купа с Дебелан и Боце.
    Зле си човек, ходи и се лекували!

    15:05 17.10.2025

  • 24 Икономист

    5 3 Отговор
    Тоя гнусен паразит откъде изпълзя...

    Коментиран от #27

    15:09 17.10.2025

  • 25 Гецо лодкаря

    2 2 Отговор
    И тоз спря да си пие хапчетата!

    15:14 17.10.2025

  • 26 И този

    2 2 Отговор
    неосъден престъпник активираха да плюе!

    15:14 17.10.2025

  • 27 Дойче зеле

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Икономист":

    Всичко, което казва е истина !!!!!!

    15:14 17.10.2025

  • 28 Тримата глупаци

    3 1 Отговор
    Тиквата, Дебелото и Тримореца..
    ,,На самотен остров .."
    Там шарани няма
    Алигатори

    15:14 17.10.2025

  • 29 Мафия ни управлява

    2 0 Отговор
    100 % вярно !
    Радев - Борисов- Пеевски са едно и също !

    15:17 17.10.2025

  • 30 Иван

    1 1 Отговор
    Абе продажен клоун ти по себе си ли съдиш или по дупедавската политика на жалка та ви партийка кажете Р. Печ. Смешник надявам се найстина президента да се включи в политиката и да ви постави всички вас либераски плъхове където ви е мястото а именно БЕЛЕНЕ

    15:19 17.10.2025

  • 31 Тримата глупаци

    1 1 Отговор
    Тиквата, Дебелия и Триушника- латино партизани..
    ,, На самотен остров"
    Да внимават с придвижването..
    На Тръмп навсякъде му се привиждат на,ркока,ртели..

    15:20 17.10.2025

  • 32 Най големите крадци

    1 1 Отговор
    в България викат, че Пеевски е крадец!

    Цялото русофилско- соросоидно войнство е настръхнало и бълва змии и гущери.
    Всички едри олигарси и кредитни милионери от прехода са или производни на БКП или на соросоидите около НПО тата на Сорос.

    Овчарката и той да не остане по назад.

    Пеевски не е паднал от небето, той е продукт на същия преход на грабеж, каквито са и те!

    То в България други бизнесакули нямаме. Комуняци или соросоиди! Това е положението.

    Но... забележете как и комуняците , и соросоидите с еднаква страст реват срещу Пеевски!

    Защо е така , другарки и другари, дами и господа!
    Запитайте се!

    15:23 17.10.2025

  • 33 Айкю30

    0 0 Отговор
    Че така, така е, ама и ти си много убав!

    15:25 17.10.2025

  • 34 Никой

    0 0 Отговор
    Правителство на ромите е на път с това цакане на мангизи . Българчето емигрант .

    15:27 17.10.2025

