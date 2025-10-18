Новини
България »
Президентът Радев и министър Запрянов на церемония във ВМА: Третият випуск военни лекари получава офицерски пагони

Президентът Радев и министър Запрянов на церемония във ВМА: Третият випуск военни лекари получава офицерски пагони

18 Октомври, 2025 08:44, обновена 18 Октомври, 2025 07:51 579 13

  • румен радев-
  • министър запрянов-
  • военни лекари-
  • специални сили

Специалните сили честват 81 години от създаването си

Президентът Радев и министър Запрянов на церемония във ВМА: Третият випуск военни лекари получава офицерски пагони - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Третият випуск военни лекари ще получат офицерските си пагони, предаде dariknews.bg. Тържествената церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск-2025 „Сливнишко-Драгомански“ - специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ ще бъде във Военномедицинска академия от 10 часа.

В звание „лейтенант“ ще бъдат произведени 18 младежи и девойки, завършили пълния шестгодишен курс на обучение по тристранната програма на ВМА, ВВМУ "Н.Й.Вапцаров” и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват в тържествения акт по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск-2025, съобщиха от Министерството на отбраната. От прессекретариата на държавния глава глава съобщиха, че президентът Румен Радев ще връчи дипломата и пагоните на курсанта първенец.

Проектът „Военен лекар” започна през 2017 г. През последните три години от обучението акцент е военномедицинската подготовка, а фокусът е върху организация на медицинското обслужване, превантивна военна медицина, военномедицинско снабдяване, военномедицинско управление, военномедицинска експертиза, военна хирургия, военна токсикология и др. След завършването на обучението военните лекари имат възможност да специализират във ВМА. В звание „лейтенант“ миналата година през октомври бяха произведени 18 младежи и девойки от втория випуск военни лекари.

През септември от ВМА отбелязаха 147 г. от създаването на военномедицинската служба в България.

Със заупокойна молитва на военните гробища в София и тържествен ритуал пред паметната плоча на загиналите парашутисти Специалните сили ще отбележат осемдесет и първата годишнина от създаването си.

През 1944 година Парашутната дружина от състава на Първа Българска армия участва за първи път в реални бойни действия. Създаденото през 2019 година Съвместното командване на специалните операции се смята за наследник на Парашутната дружина.

На церемонията ще присъстват и президентът Румен Радев


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Това е моят президент!Гордея се с него!

    Коментиран от #2

    07:54 18.10.2025

  • 2 ПОДКРЕПЯМ ТЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И МОЯТ!

    08:01 18.10.2025

  • 3 Факт

    2 0 Отговор
    Много се радваме за тях!

    08:13 18.10.2025

  • 4 Сандо

    2 0 Отговор
    Сега остава да ги пратят на стаж в Украйна.

    Коментиран от #5, #7

    08:15 18.10.2025

  • 5 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сандо":

    Всеки с проблемите си!

    08:21 18.10.2025

  • 6 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Кога ще спре грабежа с Боташ ? Когато станем като Русия- обран бостан,тогава ли ?

    Коментиран от #8

    08:26 18.10.2025

  • 7 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сандо":

    Сандо, Мандо и Други - опитът сочи че всеки си е имал основателни ричини да ходи в Украйна!

    08:32 18.10.2025

  • 8 Хе-хе

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Араб":

    Всеки ден от обществени хоръчки се усвояват 13 милиона златни лева! Опитай се поне тях да спреш, а не да ги бетонираш като Ново изначало във властта! Не ми задавай отговори, а виж какво казва Росен Миленов за практиките на усвояване от мафията! Какво да прави Радев!? Бойко се прави на приятел на Ердоган, а той да не е глупав да се кара с падишаха!? Ето сега двамата са на власт с Шишан, Ердоган неведнъж е казвал, че точно така ги иска двамата във властта - да редактират Боташ!

    08:35 18.10.2025

  • 9 Запрянов

    0 0 Отговор
    със служебен бронетранспортьор, Радев с лична тротонетка и без НСО! Радев пак заобиколи санкциите! Гербераско - пеевска мъкааааа!

    Коментиран от #10

    08:37 18.10.2025

  • 10 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Запрянов":

    Защо му е НСО. Пазят се мутрите!

    08:40 18.10.2025

  • 11 От Тойота

    0 0 Отговор
    В бели коли се возят само пдли!

    Коментиран от #13

    08:42 18.10.2025

  • 12 Мадагаскар

    0 0 Отговор
    Скъсай си пагоните съветски генерале! Скъсай си ги! Всички след 1944 година с поставените съветски нашивки по високите етажи на армията сте за съд! Особено тези около 1989 година, които се изгавриха със своите съграждани и заеха страната на политическата олигархия на БКП и съдействаха да бъдат опазени. За да може децата им днес да са в държавните институции! Предатели. Мадагаскар има по-достойна армия която застана зад своите съграждани!

    Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?

    08:47 18.10.2025

  • 13 Хе!

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "От Тойота":

    --- и папата! Мутафчийски си връща за унижението на което го подложи Тикваря по време на вируса! Дори Силви май не е поканен!

    08:53 18.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове