Президентът Радев и министър Запрянов на церемония във ВМА: Третият випуск военни лекари получава офицерски пагони

Третият випуск военни лекари ще получат офицерските си пагони, предаде dariknews.bg. Тържествената церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск-2025 „Сливнишко-Драгомански“ - специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ ще бъде във Военномедицинска академия от 10 часа.
В звание „лейтенант“ ще бъдат произведени 18 младежи и девойки, завършили пълния шестгодишен курс на обучение по тристранната програма на ВМА, ВВМУ "Н.Й.Вапцаров” и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна.
Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват в тържествения акт по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск-2025, съобщиха от Министерството на отбраната. От прессекретариата на държавния глава глава съобщиха, че президентът Румен Радев ще връчи дипломата и пагоните на курсанта първенец.
Проектът „Военен лекар” започна през 2017 г. През последните три години от обучението акцент е военномедицинската подготовка, а фокусът е върху организация на медицинското обслужване, превантивна военна медицина, военномедицинско снабдяване, военномедицинско управление, военномедицинска експертиза, военна хирургия, военна токсикология и др. След завършването на обучението военните лекари имат възможност да специализират във ВМА. В звание „лейтенант“ миналата година през октомври бяха произведени 18 младежи и девойки от втория випуск военни лекари.
През септември от ВМА отбелязаха 147 г. от създаването на военномедицинската служба в България.
Със заупокойна молитва на военните гробища в София и тържествен ритуал пред паметната плоча на загиналите парашутисти Специалните сили ще отбележат осемдесет и първата годишнина от създаването си.
През 1944 година Парашутната дружина от състава на Първа Българска армия участва за първи път в реални бойни действия. Създаденото през 2019 година Съвместното командване на специалните операции се смята за наследник на Парашутната дружина.
