Димитър Стоянов: Управляващите се страхуват, че Радев може да излезе на терена и да ги помете

"Страхът, за който говорите от президента, аз го виждам от управляващото мнозинство. Страхът е голям от управляващите и има за какво - те не се справиха с криза, инфлация, пожари, наводнения, липсата на вода". Това заяви бившrят служебен министър на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ, цитиран от news.bg.
По думите му служебните правителства на Румен Радев са управлявали година и пет месеца, а преди това са управлявали сглобката на Бойко Борисов и Делян Пеевски, служебното правителство на Димитър Главчев и сега поредната сглобка между Борисов и Пеевски.
"Страхът е да не би случайно президентът да не излезе на терена и да ги помете. Ние се готвим за избори и президентът ще изпълни правомощията си по Конституция", коментира Стоянов.
Той изтъкна, че от голямо "Д" вървим към голямо "М" - мафиотска държава. "Един човек е обсебил държавата и преяжда с власт", допълни бившият служебен министър на отбраната.
Според него поведението на политиците е нахално спрямо държавния глава. "Сега се опитват да суспендират и охраната, и автомобилите на НСО на президента. Утре идва унгарският президент и той трябва да бъде посрещнат на летище "Пловдив", но българският президент и администрацията как ще отидат дотам?", запита Димитър Стоянов. И продължи да се пита как ще се спази програмата на държавния глава до Бачковския манастир и до Смолян.
Димитър Стоянов бе категоричен, че президентството не плаче за нови коли за него и администрацията му. "Президентската институция ще се справи и с тази постъпка, която направиха от Народното събрание. Просто нямам думи да коментирам повече", разочарован е съветникът му. Той добави, че охраната на президента е 24/7 и е непрекъсната и има начин да не кара личната си кола, но ще бъде с нея.
Стоянов посочи още, че това, което успяха да направят депутатите е да политизират службите за сигурност.
ахоййййй

10:01 18.10.2025
малко факти

Пич

10:03 18.10.2025
пейо дебелака

10:04 18.10.2025
И ФАКТИ

защо ги подсетихте
До коментар #3 от "Пич":сега ще подсилят интегралите и пак ще излъжат на "изборите"...

10:06 18.10.2025
Този

КАКВО

11 Майна
Райнметал
Уестингхаус
Боташ
Ти, Димитре ,подписа СПЕШНО за още 8 фки, без изобщо да беше необходимо
Радев е за НАТО
Радев е за западните ни партньори
Радев го е страх да спомене Русия!!
Тръмп и Путин ще строят тунел за свързаност, вече официално!
Защо Радев не отиде в САЩ?
Защо отстъпи тихомълком правото си на Желязков!
Какво добро направи за България?!
Доведе всичко удобно за дълбоките

ОТ ПРОСТИ ХОРА

Пич
До коментар #8 от "защо ги подсетихте":Няма да е достатъчно !!! Като казвам - Всички срещу Радев , това освен машините ще включва и индианските нишки , и " лявата маратонка сега , дясната след като гласуваш " ..... Целият арсенал ще им е необходим защото народа иска да ги изхвърли вкупом !!!

Голем смех

Ха ха ха а така

Абе ,

хи хи

18 да да
Прехвърлят си топката, за да видят, кой ще е "водача" на стадото.

койдазнай

Анонимен

МЕТЛАТА

Бай Яни

Да бе да

ООрана държава

АБВ

29 Нафталинка
по указание на Пеевски всички правомощия ще са в ръцете им или тогава законите отново ще се променят,за мен в България закони няма,няма съд,няма органи,тогава защо още съществува като име България

Цел

10:24 18.10.2025
55 от Козлодуй

голем смех

10:27 18.10.2025
Точно
До коментар #30 от "Цел":Абсолютно си прав!Светът обаче се променя и това няма да им се получи

Промяна

35 България
Те няма да прегръщат НАТО като "Отче ,наш"
Те няма да парадират , че са възпитаници на Пентагона, като Радев.
Светът се променя и то скоросно
Радев е един натовски авиатор- в прекия и истинския смисъл на думата.
А кой създаде НАТО?
Е, отговорът го знаете

10:33 18.10.2025
36 В интервю с Карбовски
Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО
25 Ноември 2016

10:34 18.10.2025
37 Гадно
Прасето бъде ВТОРО
..
4
5
6
7
и 8-ми бъде ПРЕЦЕДЕНТА и/или неговата партия.
да си спомним само че имаше "Български възход"!
Айде стига с тези нови и нови политически ЛАКАРДИИ!
еете им Майката!

Има ли
До коментар #36 от "В интервю с Карбовски":го това от 25 Ноември 2016
Та да го видим и да проумеем какво ново нещо е Прецедента Йотов?!!?!

10:46 18.10.2025
има го
До коментар #38 от "Има ли":просто потърси текста в Гугъл.

Дано България оцелее от властници

Е-е-е-
До коментар #32 от "голем смех":32 голем смех
41ОТГОВОР
Когато Гоце направи АБВ, Москва още имаше пари за подобни проекти. Сега няма.
-;-
Нима Фюрера е свършил петрорублите?+!
Ама пък каква радост ще бъде ако БСП-НН и ИТН-НН изпаднат под 4% бариера?!!
Егати пропадналата Клептокрация и Прехода успешен!

10:48 18.10.2025
напротив
До коментар #41 от "Е-е-е-":Досега в България си бе див руски олигархически капитализъм. Открийте приликите.
Исктинския преход в България започна на 4 юни тази година, с приемането на Еврото като последна стъпка в пълната европейска интеграция на страната.

Телиш

България
До коментар #35 от "България":Вие руслямистите нямате място в България! Трябва да дойдат хора с българско самосъзнание. Радев може и да е летял с натовски самолет обаче си остава верен на руслямските мафиотски корени.

Гадно
До коментар #4 от "пейо дебелака":ще го погълна както глътнах боко
-;-
Значи Свинята е нагълтала Мачото от Банкя!
Ама хасковския генерал е бил дълъг и труден за преглъщане!
Амат от пропаднала Клептокрация?!

48 ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/
А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!

49 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!
ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА Ф А Т М А К А!
ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш! 81г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
