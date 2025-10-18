Новини
Димитър Стоянов: Управляващите се страхуват, че Радев може да излезе на терена и да ги помете

18 Октомври, 2025 09:55, обновена 18 Октомври, 2025 10:00

От голямо "Д" вървим към голямо "М" - мафиотска държава. заяви бившrят служебен министър на отбраната

Димитър Стоянов: Управляващите се страхуват, че Радев може да излезе на терена и да ги помете - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Страхът, за който говорите от президента, аз го виждам от управляващото мнозинство. Страхът е голям от управляващите и има за какво - те не се справиха с криза, инфлация, пожари, наводнения, липсата на вода". Това заяви бившrят служебен министър на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ, цитиран от news.bg.

По думите му служебните правителства на Румен Радев са управлявали година и пет месеца, а преди това са управлявали сглобката на Бойко Борисов и Делян Пеевски, служебното правителство на Димитър Главчев и сега поредната сглобка между Борисов и Пеевски.

"Страхът е да не би случайно президентът да не излезе на терена и да ги помете. Ние се готвим за избори и президентът ще изпълни правомощията си по Конституция", коментира Стоянов.

Той изтъкна, че от голямо "Д" вървим към голямо "М" - мафиотска държава. "Един човек е обсебил държавата и преяжда с власт", допълни бившият служебен министър на отбраната.

Според него поведението на политиците е нахално спрямо държавния глава. "Сега се опитват да суспендират и охраната, и автомобилите на НСО на президента. Утре идва унгарският президент и той трябва да бъде посрещнат на летище "Пловдив", но българският президент и администрацията как ще отидат дотам?", запита Димитър Стоянов. И продължи да се пита как ще се спази програмата на държавния глава до Бачковския манастир и до Смолян.

Димитър Стоянов бе категоричен, че президентството не плаче за нови коли за него и администрацията му. "Президентската институция ще се справи и с тази постъпка, която направиха от Народното събрание. Просто нямам думи да коментирам повече", разочарован е съветникът му. Той добави, че охраната на президента е 24/7 и е непрекъсната и има начин да не кара личната си кола, но ще бъде с нея.

Стоянов посочи още, че това, което успяха да направят депутатите е да политизират службите за сигурност.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ахоййййй

    15 20 Отговор
    Глашатайчетата на зеления чорап пак са сънували небивалици .....

    Коментиран от #42

    10:01 18.10.2025

  • 2 малко факти

    10 16 Отговор
    Резидентската прислуга винаги може да си халюциногенства безплатно .

    10:03 18.10.2025

  • 3 Пич

    13 7 Отговор
    Даа...!!! И този страх ги обединява !!! Всички срещу Радев !!! На машините ще им пропушат интегралите от зор , докато фалшифицират избори , на които Радев участва !!!

    Коментиран от #8

    10:03 18.10.2025

  • 4 пейо дебелака

    2 13 Отговор
    ще го погълна както глътнах боко!

    Коментиран от #47

    10:04 18.10.2025

  • 7 И ФАКТИ

    10 4 Отговор
    Е НА ШОПАРА

    10:05 18.10.2025

  • 8 защо ги подсетихте

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    сега ще подсилят интегралите и пак ще излъжат на "изборите"...

    Коментиран от #13

    10:06 18.10.2025

  • 9 Този

    8 7 Отговор
    другарИН врачка ли работи ? Къде беше до сега , че сега евентуално да мете ?

    10:06 18.10.2025

  • 10 КАКВО

    8 0 Отговор
    УНИЖЕНИЕ

    10:06 18.10.2025

  • 11 Майна

    10 16 Отговор
    Радев е от същото
    Райнметал
    Уестингхаус
    Боташ
    Ти, Димитре ,подписа СПЕШНО за още 8 фки, без изобщо да беше необходимо
    Радев е за НАТО
    Радев е за западните ни партньори
    Радев го е страх да спомене Русия!!
    Тръмп и Путин ще строят тунел за свързаност, вече официално!
    Защо Радев не отиде в САЩ?
    Защо отстъпи тихомълком правото си на Желязков!
    Какво добро направи за България?!
    Доведе всичко удобно за дълбоките

    10:07 18.10.2025

  • 12 ОТ ПРОСТИ ХОРА

    5 2 Отговор
    КАКВО ДРУГО ДА СЕ ОЧАКВА!!!???

    10:09 18.10.2025

  • 13 Пич

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "защо ги подсетихте":

    Няма да е достатъчно !!! Като казвам - Всички срещу Радев , това освен машините ще включва и индианските нишки , и " лявата маратонка сега , дясната след като гласуваш " ..... Целият арсенал ще им е необходим защото народа иска да ги изхвърли вкупом !!!

    10:09 18.10.2025

  • 14 Голем смех

    7 10 Отговор
    Ми нали и Боко и шиши му вика айде бе Румене, напусни президентството, подай оставка, направи партия и да ходим на избори, ма оня само се цупи и мрънка :) хахахахахахаха

    10:10 18.10.2025

  • 15 Ха ха ха а така

    9 9 Отговор
    Шапкаря , явно е в невротична криза , щом пак е извадил тоя никаквец да дърдори нелепици в примес на фантастика .

    10:10 18.10.2025

  • 16 Абе ,

    8 10 Отговор
    другарю , вашите тлъсти заплати и привилегии в Президентството вървят , пътувания , обиколки из Европа и по света на народен гръб и сега заплашваш с помитане ?! Сметни в години , месеци , седмици , дни , часове , минути , а и в секунди колко е загубеното време за България и за българските граждани ! И нито един миг няма връщане назад за тоя народ ! Сега ще метяли били ?

    10:11 18.10.2025

  • 17 хи хи

    6 9 Отговор
    Червеното гАвАрителче на червения резидент , голям майтап са тия двамата.

    10:13 18.10.2025

  • 18 да да

    3 8 Отговор
    Мутрата с шиши и зеления чорап са двете страни на една и съща мафия -бкп/бсп. Продажници и крадци.
    Прехвърлят си топката, за да видят, кой ще е "водача" на стадото.

    10:15 18.10.2025

  • 21 койдазнай

    1 2 Отговор
    Тоя грабна електората, победата им е сигурна!

    10:17 18.10.2025

  • 23 Анонимен

    6 5 Отговор
    Заради глупостта на депутатите ще се изложим пред Орбан. Радев е български президент, унижавайки го, унижават всички българи.

    10:18 18.10.2025

  • 24 МЕТЛАТА

    4 2 Отговор
    НЕ СЕ СТРАХУВАТ ,.....НАПРАВО СА В УЖАС И ЗАТОВА МЯТАТ ФЕ- КАЛИя НА ВСЯКЪДЕ , АМА ПАДАТ ДИРЕКТНО ПО ГЛАВИТЕ ИМ

    10:19 18.10.2025

  • 25 Бай Яни

    3 3 Отговор
    Радев няма да прави партия,знае ме е никои на политическата карта.

    10:19 18.10.2025

  • 26 Да бе да

    5 4 Отговор
    Това е лъжа. Радев нищо не може да направи! Много хора се отдръпнаха от него през годините. Неговите възможности се ограничават до избирателите на "патреотарските" партии, като Възраждане, БСП, Меч, Величие, Атака, ВМРО, НФСБ. В мисъл подобни партии. Там му е хвърлено хвърчилото. Той може да е пряк участник в корупцията, колкото и мафиотското задкулисие да се опитва да го опази.

    10:19 18.10.2025

  • 27 ООрана държава

    2 3 Отговор
    Точно това и трябва да стане

    10:19 18.10.2025

  • 28 АБВ

    4 4 Отговор
    Гоце помете ли ги? Колкото Гоце ги помете, толков аи този ще ги помете. Клоуни.

    10:21 18.10.2025

  • 29 Нафталинка

    1 1 Отговор
    Не знам дали ще доживея времето когато изпълнителната власт се смени? Трябва да са благодарни следващите след ,като
    по указание на Пеевски всички правомощия ще са в ръцете им или тогава законите отново ще се променят,за мен в България закони няма,няма съд,няма органи,тогава защо още съществува като име България

    10:22 18.10.2025

  • 30 Цел

    3 3 Отговор
    Вероятно в момента настройват обществото, тоест тласкат го към Радев. В същото време не желаят сега да правят нови избори. Ще се опитват да протакат докато на Радев му свърши президентския мандат, за да може да го прокарат на политическата сцена. Така както го прокараха и за президент. Вероятно се опитват този сценарий да осъществят. И отново същото старо. Мутрите ще управляват, а другите мутри ще се правят на опозиция. И заедно ще строят хотели.

    Коментиран от #33

    10:24 18.10.2025

  • 31 55 от Козлодуй

    4 3 Отговор
    В Пазарджик президентската партия взе 1.19% . Голямо помитане е било.

    10:25 18.10.2025

  • 32 голем смех

    5 1 Отговор
    Когато Гоце направи АБВ, Москва още имаше пари за подобни проекти. Сега няма.

    Коментиран от #41

    10:27 18.10.2025

  • 33 Точно

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Цел":

    Абсолютно си прав!Светът обаче се променя и това няма да им се получи

    10:28 18.10.2025

  • 34 Промяна

    3 2 Отговор
    Ти защо заплашваш българите с Радев Ако не е президенството вие там сте никой Я излезте работете за държавата докажете се с голи приказки и хоп в президенството на сигурно

    10:32 18.10.2025

  • 35 България

    1 4 Отговор
    В управлението ще дойдат нови хора!
    Те няма да прегръщат НАТО като "Отче ,наш"
    Те няма да парадират , че са възпитаници на Пентагона, като Радев.
    Светът се променя и то скоросно
    Радев е един натовски авиатор- в прекия и истинския смисъл на думата.
    А кой създаде НАТО?
    Е, отговорът го знаете

    Коментиран от #46

    10:33 18.10.2025

  • 36 В интервю с Карбовски

    2 2 Отговор
    Ген. Решетников:
    Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО
    25 Ноември 2016

    Коментиран от #38

    10:34 18.10.2025

  • 37 Гадно

    1 2 Отговор
    Ще баде странно , ако на изборите ГЕПБ си останат ПЪРВИ
    Прасето бъде ВТОРО
    ..
    4
    5
    6
    7
    и 8-ми бъде ПРЕЦЕДЕНТА и/или неговата партия.

    да си спомним само че имаше "Български възход"!

    Айде стига с тези нови и нови политически ЛАКАРДИИ!

    еете им Майката!

    10:44 18.10.2025

  • 38 Има ли

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "В интервю с Карбовски":

    го това от 25 Ноември 2016
    Та да го видим и да проумеем какво ново нещо е Прецедента Йотов?!!?!

    Коментиран от #39

    10:46 18.10.2025

  • 39 има го

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Има ли":

    просто потърси текста в Гугъл.

    10:47 18.10.2025

  • 40 Дано България оцелее от властници

    1 0 Отговор
    Не дай Боже зеленият чорап да излезе на терена"! Тогава наистина ще е жалка Майка България!Сега, когато властта му е ограничена и почти нищо не зависи от него, когато и където да се появи, оставя жлъч, негативизъм, простотия до шия, нищо градивно, само и самода угоди на истинския си господар от Кремля! А ако случайно ке сдобие с власт, не се съмнявайте, че Сталин ще бледнее пред него! Затова НЕ му вЕрвайте!

    10:48 18.10.2025

  • 41 Е-е-е-

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "голем смех":

    32 голем смех
    41ОТГОВОР
    Когато Гоце направи АБВ, Москва още имаше пари за подобни проекти. Сега няма.
    -;-
    Нима Фюрера е свършил петрорублите?+!

    Ама пък каква радост ще бъде ако БСП-НН и ИТН-НН изпаднат под 4% бариера?!!

    Егати пропадналата Клептокрация и Прехода успешен!

    Коментиран от #43

    10:48 18.10.2025

  • 43 напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Е-е-е-":

    Досега в България си бе див руски олигархически капитализъм. Открийте приликите.
    Исктинския преход в България започна на 4 юни тази година, с приемането на Еврото като последна стъпка в пълната европейска интеграция на страната.

    10:52 18.10.2025

  • 45 Телиш

    1 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна майка да стане на нея.

    10:53 18.10.2025

  • 46 България

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "България":

    Вие руслямистите нямате място в България! Трябва да дойдат хора с българско самосъзнание. Радев може и да е летял с натовски самолет обаче си остава верен на руслямските мафиотски корени.

    10:53 18.10.2025

  • 47 Гадно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "пейо дебелака":

    ще го погълна както глътнах боко
    -;-
    Значи Свинята е нагълтала Мачото от Банкя!

    Ама хасковския генерал е бил дълъг и труден за преглъщане!

    Амат от пропаднала Клептокрация?!

    10:53 18.10.2025

  • 48 ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!

    2 0 Отговор
    "Българийо, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/

    А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!

    10:54 18.10.2025

  • 49 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!

    1 0 Отговор
    НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- р€зид€нтинът € ПРО $$$Т Ф А Т М А К!

    ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!

    ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА Ф А Т М А К А!

    ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш! 81г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
    ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!

    10:54 18.10.2025

