Димитър Стоянов: Управляващите се страхуват, че Радев може да излезе на терена и да ги помете

"Страхът, за който говорите от президента, аз го виждам от управляващото мнозинство. Страхът е голям от управляващите и има за какво - те не се справиха с криза, инфлация, пожари, наводнения, липсата на вода". Това заяви бившrят служебен министър на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ, цитиран от news.bg.



По думите му служебните правителства на Румен Радев са управлявали година и пет месеца, а преди това са управлявали сглобката на Бойко Борисов и Делян Пеевски, служебното правителство на Димитър Главчев и сега поредната сглобка между Борисов и Пеевски.



"Страхът е да не би случайно президентът да не излезе на терена и да ги помете. Ние се готвим за избори и президентът ще изпълни правомощията си по Конституция", коментира Стоянов.



Той изтъкна, че от голямо "Д" вървим към голямо "М" - мафиотска държава. "Един човек е обсебил държавата и преяжда с власт", допълни бившият служебен министър на отбраната.



Според него поведението на политиците е нахално спрямо държавния глава. "Сега се опитват да суспендират и охраната, и автомобилите на НСО на президента. Утре идва унгарският президент и той трябва да бъде посрещнат на летище "Пловдив", но българският президент и администрацията как ще отидат дотам?", запита Димитър Стоянов. И продължи да се пита как ще се спази програмата на държавния глава до Бачковския манастир и до Смолян.



Димитър Стоянов бе категоричен, че президентството не плаче за нови коли за него и администрацията му. "Президентската институция ще се справи и с тази постъпка, която направиха от Народното събрание. Просто нямам думи да коментирам повече", разочарован е съветникът му. Той добави, че охраната на президента е 24/7 и е непрекъсната и има начин да не кара личната си кола, но ще бъде с нея.



Стоянов посочи още, че това, което успяха да направят депутатите е да политизират службите за сигурност.

