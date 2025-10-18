Новини
Първан Симеонов: Борисов ще трябва да си избере бряг между Радев и Пеевски

18 Октомври, 2025 15:48 578 10

"ГЕРБ олекна. Вчера имаше хора, на които по изражението се четеше – какво правя тук. Беше унизително. Виждам болезненото осъзнаване за тежка, бавна политическа безизходица, защото Пеевски идва

"Наблюдавахме емоционална сцена без особен план. Плам имаше, но план нямаше. Не виждам нищо друго, освен нищо друго, освен раздразнението на човек, който вижда, че Пеевски настъпва, а Борисов няма ход. Това е терапевтично говорене пред група."

Този прочит прави политологът Първан Симеонов, основател на социологическа агенция "Мяра", бивш изпълнителен директор на "Галъп интернешънъл болкан".

По думите му, това е "болезненото осъзнаване на голям политик, че неговото време ще изтече", "Борисов е приклещен", "говори изповедно", а "политиката в България е деградирала до психология".

Пеевски ще е по-силен на нови избори, може да изравни резултата на ГЕРБ, допуска политологът.

"ГЕРБ олекна. Вчера имаше хора, на които по изражението се четеше – какво правя тук. Беше унизително. Виждам болезненото осъзнаване за тежка, бавна политическа безизходица, защото Пеевски идва. С движенията си Борисов влиза в устата на Пеевски все повече и повече."

Борисов ще трябва да си избере бряг между Радев и Пеевски. Остава му да се надява Радев да слезе на терена, да набие Пеевски и Борисов да бъде освободен, коментира Първан Симеонов в предаването "Политически НЕкоректно". Същевременно той не изключва Борисов вече да не мисли за собственото си политическо бъдеще.

Политологът отбеляза, че "Пеевски си расте по изключително прагматичен път" и "без да се гнуси, отива при всички маргинализирани хора в България".

"Сега при него ще отидат всички службогонци, без да са купени", прогнозира Симеонов. "Целият кариеристичен вот по естествен път да отиде там, където духа вятърът – Новото начало."

"Единственото, което може да се обърка при Пеевски, е той да прекали. Има известни дефицити, които му пречат да изглеждат приемлив. Той кара само напред", каза още Симеонов.

България търпи щети от всичко това – огромна част от системите са на временен режим. Американците нямат посланик у нас, макар да сме прифронтова държава. Публичните финанси са на червено. Има катастрофално недоверие в изборите. Това е политически вакуум. България върви към крайна монополизация на властта, защото е "импотентна в ротацията". Радев и да не си готви проекта, прожекторите отиват към него, изрази мнение политологът. Според него се търси опция, която хем да освежи и да предложи промяна, хем да излъчва системност и стабилност.

"Тук идва очакването за Радев. Предлагайки промяна и системност едновременно. Да не хвърлим България в огъня на революциите. (…) България няма полза от сляпа промяна, особено на ръба на румънски, да не кажа гръцки сценарий."

Дават козове на Радев, защото Пеевски е загубил чувството за терен, за разлика от Борисов, и прекалява. На президента това му идва дюшеш, изтъкна политологът. Той изказа позиция, че политическа сила на президента би нормализирала политическото пространство.

"Защото в България има много хора, които са център, център-изток. Те не са представени в момента, освен от радикали. БСП категорично вече не може да ги представлява. Ще се върне това, което навремето беше БСП и което е стандартно за България. Ще се нормализира партийното представителство."

На втория тур на президентските избори догодина големият въпрос е протестният кандидат ще може ли да събере настроенията на двата типа протеста у нас, които не могат да се понасят, смята Симеонов.

Има известно намаляване на огъня между демократичната общност и Радев, отчита той. По думите му, ключово важно е двете опозиции, които не се понасят, да се синхронизират зад един кандидат, за да понесат Борисов и Пеевски загуба.

По темата с възхода на Делян Пеевски главният въпрос е "ще се ядосаме ли ние, българите, или ще си го харесаме като поредния бащица", подчерта Първан Симеонов. Според него това може чудесно да се хареса на мнозинства, търсещи модела на патрона.

Върви се към естествено решение на въпроса кой е българският Тръмп или кой е българският Орбан. Най-консервативно се държи Пеевски, коментира още политологът. Етнически българин успя да преформатира етническите отношения в парични, гласи неговият анализ.

"В дългосрочен план началото на спада на едно политическо течение е неговият връх. Същото вероятно в дългосрочен план ще стане с Пеевски. Вероятно когато той се превърне в част от политическия пейзаж, тогава ще започне и неговата плавна ерозия."

Всички врати са отворени, обобщи Първан Симеонов. Той не изключва варианта Борисов да обмисля да пуснат Пеевски във властта, но в един момент да го оставят в изкуствена засада.

"Борисов може би интуитивно търси пускане на Пеевски в изкуствена засада. Новото начало е новият ГЕРБ. Новата клиентелна вълна, новата партия-държава, новият прагматичен вот."


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор
    Борисов може да премине и на другия бряг,ако се наложи!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    15:52 18.10.2025

  • 2 бай Бай

    4 2 Отговор
    Стига фантасмагории.
    Герберастите станали от четирима на трима в някаква нищожна община и почнаха да се леят откачени умозаключения.
    Казал съм вече: проследяеайте паричните потоци.
    Те там е отговорът и драмата.

    15:52 18.10.2025

  • 3 Да , бе

    5 2 Отговор
    Чак пък и избор ? Зад решетките !

    15:52 18.10.2025

  • 4 Мина Анева

    3 1 Отговор
    Борисов ще трябва да си избере враг между Кирчо канадския,Суафчо 3-фонов,Председателката на пълъментъ и ПееФски.

    15:53 18.10.2025

  • 5 Той е

    5 2 Отговор
    безгласна буква ! Какъв ми ти избор ? Какви пет лева ?!

    15:55 18.10.2025

  • 6 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    2 3 Отговор
    Чудя се само на мен ли ми се струва, че кампанията за новата партия на Радев се провежда лично от Борисов и Пеевски? Разполагайки с най-високата трибуна, всичките микрофони, медийни фунии и публични глашатаи, именно те двамата непрекъснато ни подготвят за новата партия.
    Те двамата, отново те заедно, Борисов и Пеевски, целенасочено подготвят и пространството за “новата партия на Радев” - усилено спихват ППДБ, използваха и захвърлят в кошчето ИТН и БСП, плюс измазаха тавана на Възраждане.
    Сделката между Борисов, Пеевски и Радев е толкова ясна.
    КАК пък не я виждаме, българи?

    "Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме"

    15:55 18.10.2025

  • 7 Въй

    2 0 Отговор
    "Наблюдавахме емоционален плам без особенна сцена. В този театър,наречен българска политика."

    15:56 18.10.2025

  • 8 Никой

    3 0 Отговор
    Ни-дал и той хукна да защитава Д " ирника от 222 А в НС . И всичко е заради тез пусти пари. Да си плюнеш на суратя.

    16:00 18.10.2025

  • 9 Дориана

    3 0 Отговор
    Борисов все повече се излага и става смешен с изказванията си Просташкия език и диктаторското говорене все повече отвращават. ГЕРБ/ СДС се сриват надолу и падат от власт завинаги.Борисов никога повече не може да управлява еднолично , но съюза му с Пеевски носи негативи както на него така и на цялата партия . Да не говорим, че с неговото съгласие Пеевски прокарва Диктатура. Същото се опитаха да направят и ИТН. но той този път реагира полу- адекватно . Така, че Борисов няма повече полезни ходове- или излиза от Парламента и политиката или остава с Пеевски и доунищожават заедно демокрацията в България заменяйки я с диктатура, репресии, политически затворници, превзети Съд и Прокуратура , инфлация, кражби, купуване на гласове и всичко което се сетите.

    16:00 18.10.2025

  • 10 Никой

    0 2 Отговор
    Забравихте кой качи Радев на президентския кон. Толупа предложи Цецка Цачева .

    16:05 18.10.2025

