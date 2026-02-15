Румен Радев би тревога в Берлин: Предстои ни жесток сблъсък с модела „Борисов-Пеевски“

България е пред съдбовен избор – да се отърси веднъж завинаги на предстоящите парламентарни избори от сенките и зависимостите на прехода или да остане в техен плен неясно докога. Този избор зависи от всеки от нас.
Това заяви на среща с българи в Берлин президентът Румен Радев.
Нашата мечта е България да се развива като демократична европейска и правова държава, която работи в интерес на собствените си граждани и има активни позиции в съюзите, от които е част. Като модерна и иновативна икономика, която привлича инвеститори не с евтина работна ръка, а с правила, стандарти и със собствените си постижения. Благодаря за срещата в Берлин с представители на най-голямата българска общност в ЕС – тази в Германия, които поставиха редица въпроси и призоваха за реална промяна в начина, по който работят и се отчитат институциите в България.
Вярвам, че българите зад граница не са и няма да останат безразлични към съдбата на Родината. Вярвам, че следят случващото се в България и ще подкрепят не само промените, които всички очакваме и за които работим, а и процеса на възстановяване и изграждане на нова България, който ни предстои. Преходът прокуди 2 милиона българи от Родината в търсене на по-добър живот в чужбина и една от целите на влизането ни в парламентарната политика е България да се промени така, че те и техните деца да изберат пътя към дома.
Няма да е лесно да постигнем всичко това. Предстои ни жесток сблъсък с модела „Борисов-Пеевски“. В края на м.г. правителството бе принудено да подаде оставка след безпрецедентни многохилядни протести в цялата страна, но олигархията, заграбила огромен публичен ресурс, просмукала се дълбоко в институциите, превзела правосъдието и службите, съвсем няма намерение да отстъпва.
Вече има информация за раздаване на огромни средства за купуване на гласове, на цели секционни избирателни комисии, мобилизират се различни държавни органи в уродлива и недопустима за европейска държава манипулация на изборния процес, а властта законодателно ограничи правото на глас на българските граждани, извън ЕС.
В последния месец на правителството „Борисов-Пеевски“ трескаво се замитат следи и доразграбва публичен ресурс, сключват се договори с близки до властта „фирми-касички“ и се получават авансово огромни суми, унищожават се документи. Всичко това се прави, за да може олигархията да печели избори и да си гарантира силата и влиянието и след тях.
Затова напуснах президентската институция, за да отговоря на призива на хилядите българи които навсякъде из страната настояваха да го направя. Затова стъпвам на политическия терен, за да можем заедно с всички българи, които милеят за Родината, да постигнем 2 важни, стратегически за България цели: да демонтираме отречения управленски модел „Борисов-Пеевски“ и да укрепим държавността и отворим пътя за ускорено развитие на България като модерна просперираща европейска държава.
Нито една партия все още не е обявила хората, които ще влязат в техните листи за изборите, но много държат аз да го направя, въпреки че всички са наясно как действа завладяната държава и с какви средства за натиск си служи. Ние ще спазим законовия срок и най-късно на 4 март ще регистрираме коалиция, с която да участваме в предстоящите избори този април.
Много настоятелен е въпросът каква идеология ще следваме. Най-належащият въпрос е демонтажът на управленския модел „Борисов-Пеевски“, който бе отречен от българите в цялата страна. Олигархията не се дели на дясна и лява и отстраняването и от властта ще изисква огромно национално усилие, което да се издигне над политическите пристрастия.
Благодаря на сънародниците ни в Германия за съхраняването на родния език, култура и традиции и за активната дейност на българските училища, на фолклорните състави и на студентското дружество, които пазят жива връзката с българския дух и Родината. Техните лични успехи и себеутвърждаване в най-развитата европейска държава, в една силно конкурентна среда, са успех преди всичко за България, за развитието на стратегическите отношения с Германия, за повишаване на авторитета на страната ни и на интереса на немските инвеститори към България, в която си струва да се инвестира.
Това партньорство между България и Германия ще продължи да укрепва в интерес на двете държави и нашата амбиция е страната ни да привлича повече чуждестранни инвестиции в сфери с висока добавена стойност и това ще бъде фокусът на срещата ми и с Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия.
