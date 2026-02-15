Новини
Румен Радев би тревога в Берлин: Предстои ни жесток сблъсък с модела „Борисов-Пеевски“

15 Февруари, 2026

България е пред съдбовен избор

Румен Радев би тревога в Берлин: Предстои ни жесток сблъсък с модела „Борисов-Пеевски“ - 1
Венцислав Михайлов

България е пред съдбовен избор – да се отърси веднъж завинаги на предстоящите парламентарни избори от сенките и зависимостите на прехода или да остане в техен плен неясно докога. Този избор зависи от всеки от нас.

Това заяви на среща с българи в Берлин президентът Румен Радев.

Нашата мечта е България да се развива като демократична европейска и правова държава, която работи в интерес на собствените си граждани и има активни позиции в съюзите, от които е част. Като модерна и иновативна икономика, която привлича инвеститори не с евтина работна ръка, а с правила, стандарти и със собствените си постижения. Благодаря за срещата в Берлин с представители на най-голямата българска общност в ЕС – тази в Германия, които поставиха редица въпроси и призоваха за реална промяна в начина, по който работят и се отчитат институциите в България.

Вярвам, че българите зад граница не са и няма да останат безразлични към съдбата на Родината. Вярвам, че следят случващото се в България и ще подкрепят не само промените, които всички очакваме и за които работим, а и процеса на възстановяване и изграждане на нова България, който ни предстои. Преходът прокуди 2 милиона българи от Родината в търсене на по-добър живот в чужбина и една от целите на влизането ни в парламентарната политика е България да се промени така, че те и техните деца да изберат пътя към дома.

Няма да е лесно да постигнем всичко това. Предстои ни жесток сблъсък с модела „Борисов-Пеевски“. В края на м.г. правителството бе принудено да подаде оставка след безпрецедентни многохилядни протести в цялата страна, но олигархията, заграбила огромен публичен ресурс, просмукала се дълбоко в институциите, превзела правосъдието и службите, съвсем няма намерение да отстъпва.

Вече има информация за раздаване на огромни средства за купуване на гласове, на цели секционни избирателни комисии, мобилизират се различни държавни органи в уродлива и недопустима за европейска държава манипулация на изборния процес, а властта законодателно ограничи правото на глас на българските граждани, извън ЕС.

В последния месец на правителството „Борисов-Пеевски“ трескаво се замитат следи и доразграбва публичен ресурс, сключват се договори с близки до властта „фирми-касички“ и се получават авансово огромни суми, унищожават се документи. Всичко това се прави, за да може олигархията да печели избори и да си гарантира силата и влиянието и след тях.

Затова напуснах президентската институция, за да отговоря на призива на хилядите българи които навсякъде из страната настояваха да го направя. Затова стъпвам на политическия терен, за да можем заедно с всички българи, които милеят за Родината, да постигнем 2 важни, стратегически за България цели: да демонтираме отречения управленски модел „Борисов-Пеевски“ и да укрепим държавността и отворим пътя за ускорено развитие на България като модерна просперираща европейска държава.

Нито една партия все още не е обявила хората, които ще влязат в техните листи за изборите, но много държат аз да го направя, въпреки че всички са наясно как действа завладяната държава и с какви средства за натиск си служи. Ние ще спазим законовия срок и най-късно на 4 март ще регистрираме коалиция, с която да участваме в предстоящите избори този април.

Много настоятелен е въпросът каква идеология ще следваме. Най-належащият въпрос е демонтажът на управленския модел „Борисов-Пеевски“, който бе отречен от българите в цялата страна. Олигархията не се дели на дясна и лява и отстраняването и от властта ще изисква огромно национално усилие, което да се издигне над политическите пристрастия.

Благодаря на сънародниците ни в Германия за съхраняването на родния език, култура и традиции и за активната дейност на българските училища, на фолклорните състави и на студентското дружество, които пазят жива връзката с българския дух и Родината. Техните лични успехи и себеутвърждаване в най-развитата европейска държава, в една силно конкурентна среда, са успех преди всичко за България, за развитието на стратегическите отношения с Германия, за повишаване на авторитета на страната ни и на интереса на немските инвеститори към България, в която си струва да се инвестира.

Това партньорство между България и Германия ще продължи да укрепва в интерес на двете държави и нашата амбиция е страната ни да привлича повече чуждестранни инвестиции в сфери с висока добавена стойност и това ще бъде фокусът на срещата ми и с Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    14 16 Отговор
    оръфана публиката от тези български "берлинчани" !

    17:13 15.02.2026

  • 3 Дориана

    17 13 Отговор
    Ако целта на Борисов е била да превърне България в най- корумпираната мафиотска държава в Европа- да изпълнил е целта си, даже създаде и зависими Съд, Прокуратура и Полиция. Надскочи и себе си с помощта на Пеевски създаде полицейска държава с пълзяща Диктатура , рекети и политически затворници. Браво, Борисов ще останеш в историята с тези си постижения.Голямото дебело его и жажда за власт на Борисов не му позволяват да види реалността. Борисов, Пеевски и Слави Трифонов трябва да напуснат Парламента и политиката за да може България да се издигне нагоре.

    Коментиран от #7

    17:13 15.02.2026

  • 4 Опааа

    13 21 Отговор
    Този нещастник какво прави в Германия
    "Това партньорство между България и Германия ще продължи да укрепва в интерес.."
    На Блак Рок
    Ей, този не българин!!!

    17:14 15.02.2026

  • 5 Опа

    17 20 Отговор
    На българският народ му престои тежка битка с модела Боташ.

    17:14 15.02.2026

  • 6 Дориана

    19 11 Отговор
    Слави Трифонов да излезе и да каже пред целия български народ, защо толкова неистово искаше да влезе в политиката и да вкара в Парламента свои депутати , които да играят ролята на Троянски кон съюзявайки се с Пеевски и Борисов да саботират реформите в Съдебната власт, в Администрацията и навсякъде, да играят ролята на патерици за прикриване на корупцията , мафията и олигархията. Да отговори, защо неговите депутати Тошо Йорданов и Балабанов играят ролята на маша в изпълнение на всички поръчки от Борисов и Пеевски като промените в Изборния кодекс със сканиращи устройства и орязване на секции в чужбина. Защо същите депутати играят ролята на саботьори в Парламента, с агресивно и просташко поведение уронвайки престижа на Парламента като институция. ИТН излизат от Парламента , падат надолу под 2 % и те го знаят . Точно за това се стремят да откраднат и фалшифицират изборите,но не им се получава. Така, че си получават заслуженото

    Коментиран от #11

    17:15 15.02.2026

  • 7 Защо забравяш

    8 14 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    ПП - педофилията
    НПО- шорош
    Те унищожават децата ни?
    Отговори?

    Коментиран от #16

    17:15 15.02.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    10 19 Отговор
    Радев влезна в политиката за да не го арестуват за Боташ!

    17:16 15.02.2026

  • 9 Радев късметлията!

    7 13 Отговор
    Резидента прави пир по време на чума!!
    Народеца се хваща като удавник за сламка, защото му е писнало вече 35 години от управници!

    17:17 15.02.2026

  • 10 Дориана

    14 8 Отговор
    Болезнената истина е, че България трябва да се освободи от корумпирани политици., чиято цел е единствено да консумират властта за свои политически и финансови цели. Времето им свърши.

    Коментиран от #18, #24

    17:17 15.02.2026

  • 11 Да де

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    ПП
    Рашков
    Асен, Сандов,н Румяна Бъчварова,бСаша Безуханова- всички , Денков - всички от демократичните
    Те са съпорт на българския Епщайн
    Нещо по въпроса?

    17:18 15.02.2026

  • 12 малко истински факти

    9 9 Отговор
    Хе хе , тоя смешник пак започна с разни алабалистики ....

    17:18 15.02.2026

  • 13 Радев, чии е Крим?

    11 11 Отговор
    Ще махаш ли еврото?

    Коментиран от #15

    17:18 15.02.2026

  • 14 Уса

    8 7 Отговор
    Модела Борисов и Пеевски е модела на Урсула и Сорос.Борисов вече е изритан от Тръмп,но какво ще правим сред хищните урсули,които постоянно ще налагат техните мафиотски модели в България

    Коментиран от #32, #44

    17:19 15.02.2026

  • 15 Радев

    10 9 Отговор

    До коментар #13 от "Радев, чии е Крим?":

    КРИМ Е РУСКИ!!

    17:19 15.02.2026

  • 16 дерсу узала

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Защо забравяш":

    ела при мен в широката тайга на ссср!

    17:19 15.02.2026

  • 17 Мнение

    8 8 Отговор
    Румба, нещо да кажеш и против ппдб (продължаваме петрохан и демонизацията на България)?!

    Румен Радев (създателят на ПП) е абсолютно фалшив герой, понеже (освен горното) даде и мандат на АПС и се обяви против намалянето на секциите в Турция!

    17:20 15.02.2026

  • 18 малко истински факти

    8 9 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Значи първо трябва да се освободи от руцкий резидент радеВ.

    Коментиран от #26

    17:20 15.02.2026

  • 19 Радев,

    5 8 Отговор
    Хората в Германия гласуват за AfD
    Ти за кой говориш?
    За Германия на Блак Рок на Мерц?
    Ти не си показа муцуната лалугерска в България!
    При този ужас в Петрохан!

    17:21 15.02.2026

  • 20 Хипотетично

    6 1 Отговор
    💲Преходът прокуди 2 милиона българи от Родината 💲
    И сега прехода приключвайки с приемането на еврото, на власт са синове и внуци на държавна сигурност и комунистическата номенклатура, а някои от тях са с финансова подкрепа и в чужбина.

    17:22 15.02.2026

  • 21 ихуйййййййй

    6 6 Отговор
    Долния шарлатанин радев пак се изпляска на покрия песък.

    17:23 15.02.2026

  • 22 КАУН БОТАШ ООД

    6 2 Отговор
    А с модела "каунЬ БОТАШ как седят нещата ?

    17:24 15.02.2026

  • 23 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    4 0 Отговор
    Пазарите ли с леврото от хоремаците ?

    17:24 15.02.2026

  • 24 Ей, Десо!

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Защо защитаваш педофилите от ПП?!
    Защото и ти си оставила сина си на Свиленски!
    Хората не знаели, че ти си му майка!!!

    Коментиран от #30

    17:24 15.02.2026

  • 25 Въх, уби ма!

    2 2 Отговор
    А камбанката със стиснати юмруче ли я би или с разхлабен сф... инкс?

    17:24 15.02.2026

  • 26 Дориана

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "малко истински факти":

    Тя, тъпотията и простотията вървят заедно по Земята. Само гледайте как Радев ще вземе над 2 милиона гласове за ужас на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов.

    Коментиран от #29

    17:24 15.02.2026

  • 27 аре бегай бе

    3 2 Отговор
    Пак хумурезки от някакъв дорнопробник .

    17:25 15.02.2026

  • 28 Трайчо

    2 1 Отговор
    Този бивш президент защо още не е арестуван за Боташ ?

    17:26 15.02.2026

  • 29 миличка много си зле

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дориана":

    Спирай транквилантите , че взе да бълнуваш .

    Коментиран от #39

    17:27 15.02.2026

  • 30 Дориана

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ей, Десо!":

    Вместо да пишете лъжи и простотии ходете на лекар защото сте за Психиатрията.

    17:27 15.02.2026

  • 32 Забелязъл

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Уса":

    Когато па, когато па, когато падне, Пеевски
    аз неща да съм край неего защото ще
    хвърчат 💩💩💩

    17:27 15.02.2026

  • 33 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    2 1 Отговор
    Тогава защо не направи партия,ами се оправдаваш,че нямало време? Бягаш с коалиция нещо а? Много бързо сложи наколенките

    17:27 15.02.2026

  • 34 Точните думи

    2 0 Отговор
    Румен Радев в Берлин: Няма да е лесно да постигнем всичко това. Предстои ни жесток сблъсък с модела „Борисов-Пеевски“. В края на м.г. правителството бе принудено да подаде оставка след безпрецедентни многохилядни протести в цялата страна, но олигархията, заграбила огромен публичен ресурс, просмукала се дълбоко в институциите, превзела правосъдието и службите, съвсем няма намерение да отстъпва.
    Вече има информация за раздаване на огромни средства за купуване на гласове, на цели секционни избирателни комисии, мобилизират се различни държавни органи в уродлива и недопустима за европейска държава манипулация на изборния процес, а властта законодателно ограничи правото на глас на българските граждани, извън ЕС.
    В последния месец на правителството „Борисов-Пеевски“ трескаво се замитат следи и доразграбва публичен ресурс, сключват се договори с близки до властта „фирми-касички“ и се получават авансово огромни суми, унищожават се документи. Всичко това се прави, за да може олигархията да печели избори и да си гарантира силата и влиянието и след тях.
    Затова напуснах президентската институция, за да отговоря на призива на хилядите българи които навсякъде из страната настояваха да го направя. Затова стъпвам на политическия терен, за да можем заедно с всички българи, които милеят за Родината, да постигнем 2 важни, стратегически за България цели: да демонтираме отречения управленски модел „Борисов-Пеевски“ и да укрепим държавността и отворим пътя за ускорено развити

    17:27 15.02.2026

  • 35 Град Симитли

    0 0 Отговор
    "Анализторите" ще имакакво да дъвчат поне седмица....
    Кой е пръв?!

    17:28 15.02.2026

  • 36 Нема такива държавс

    0 0 Отговор
    Лоши с 1% одобрени и с 12% на "изборите".

    17:28 15.02.2026

  • 38 Факти

    0 0 Отговор
    Румен Радев би тревога в Берлин: Предстои ни жесток сблъсък с модела „Борисов-Пеевски“ и с леврото

    17:28 15.02.2026

  • 39 Дориана

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "миличка много си зле":

    Само гледайте как реално корупцията и мафията ще бъдат изметени за ваш ужас.

    17:29 15.02.2026

  • 40 Затова е прав

    1 1 Отговор
    В последния месец на правителството „Борисов-Пеевски“ трескаво се замитат следи и доразграбва публичен ресурс, сключват се договори с близки до властта „фирми-касички“ и се получават авансово огромни суми, унищожават се документи. Всичко това се прави, за да може олигархията да печели избори и да си гарантира силата и влиянието и след тях.
    Затова напуснах президентската институция, за да отговоря на призива на хилядите българи които навсякъде из страната настояваха да го направя.

    17:29 15.02.2026

  • 41 питам

    0 1 Отговор
    Има ли нормален чоек който да не подкрепи Радев ,а мафията в лицето на тикви и свини !!

    17:29 15.02.2026

  • 42 много е жалък зеленочорапестия

    2 0 Отговор
    Тоя толкова го е стягала фуражката , че и днес дрънкоти и дрънчи на тенекия .

    17:29 15.02.2026

  • 43 Пламен

    1 0 Отговор
    Егати старата Шкода !
    Как стигна до Берлин с нея ?!

    17:29 15.02.2026

  • 44 МНОГО ТОЧНО

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Уса":

    Урсула преди това Меркел. Но Меркел го създаде.прощава му и яко се гушили покрай него. А той крадеше раздаваше и обсебваше със 200. А Урсула си е от всякъде порочна. А за Радев.. ние ще ти помогнем да го направиш но НЕ само зависимости да ИЗКОРЕНИМ рябва и в затвора да ги вкараш. ЗА ДА ЗНАЯТ СЛЕДВАЩИ АКО ИМА ТАКИВА КОРУМПИРАНИ И КРАДЦИ ЧЕ ЩЕ ГИ ПОСЛЕДВАТ.

    17:29 15.02.2026

