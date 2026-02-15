Новини
България »
София »
Цветелин Йовчев обясни как ДАНС вербува и работи

Цветелин Йовчев обясни как ДАНС вербува и работи

15 Февруари, 2026 19:17 1 266 20

  • петрохан-
  • данс-
  • агенти-
  • ивайло калушев-
  • масово убийство-
  • педофилия-
  • секс с деца

Тайните сътрудници могат да предоставят информация, други могат да оказват влияние, трети – могат да осигурят условия или логистична подкрепа, при реализиране на ситуация

Цветелин Йовчев обясни как ДАНС вербува и работи - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от многото хипотези за сдружението на Ивайло Калушев е, че в групата са били внедрени сътрудници на ДАНС. И.ф. председателя на агенцията Деньо Денев отказа да посочи от трибуната на Народното събрание дали спекулациите са верни, а мотивът му беше, че информацията за вербувани лица е секретна. За момента ясен отговор на този въпрос така и не получихме. Как обаче се вербуват агенти от контраразузнаването, трудно ли се запазва самоличността им и каква е ролята им - разказва бившият председател на ДАНС Цветелин Йовчев в предаването "На фокус" по "Нова телевизия".

"В ДАНС има служители, които могат да бъдат щатни, секретни сътрудници и информатори. При всички секретни сътрудници има много строги изисквания – какъв е редът за подбора, как трябва да бъдат привличани за сътрудничество и как трябва да се работи с тях", каза той.

Тайните сътрудници могат да предоставят информация, други могат да оказват влияние, трети – могат да осигурят условия или логистична подкрепа, при реализиране на ситуация, посочи Йовчев.

За да бъде вербуван някой за агент, трябва да отговаря на три условия – да има оперативни възможности (достъп до информация), да има лични качества (да са в състояние да бъдат обучени, да може да опазва тайни, да може да бъде обучен) и да може да се изгради здрава връзка между агента и агенцията, обясни Йовчев.

Методите за вербуване са няколко – материални стимули, убеждения, че постъпват правилно и компрометиране и его, като често се използва желанието да се изградят или запазят контакти с лица или група лица, каза още той.

Човекът, който работи с агента, трябва да носи отговорност за действията му, недопустимо е сътрудниците да извършват престъпления, обясни още Йовчев.

Когато се назначи таен сътрудник, за него трябва да знаят минимален брой хора в ДАНС, допълни още той. И посочи, че при внедряването на агентите – хора с чужда самоличност – изисква години. Ако агент бъде разкрит, подходите са различни – оповестява се публично и започва наказателно производство или да се компрометира и се отнемат възможностите му, каза още той.

Има разлика между служител и сътрудник на ДАНС. Едните са щатни служители, другите могат да бъдат за определен период от време, обясни още той.

Ако агентите са починали - има проблем с разкриването на самоличността му, каза още Йовчев. Тези, с които е работил, ще знаят какво знае ДАНС за тях и да заличат следите от своята дейност, допълни още той.

Йовчев каза, че не е нормално един човек да получи разрешение за 16 оръжия. И това трябва да се разследва - кой и на какво основание го е направил, още повече, че разрешителните са издадени за кратък период от време.

Той не смята, че групата на Ивайло Калушев, като природозащитници, имат нужда от такъв оръжеен арсенал.

Също така смята, че е странно, че е правено съвместно учение на МВР с организацията НАЗКТ.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бре бре бре

    14 0 Отговор
    И там е като МВРто: пенсионери, инвалиди и роднини!

    19:20 15.02.2026

  • 2 Абе

    20 2 Отговор
    Много филми си гледал, данс са пионки и всичко е за кожата на едно прасе!

    19:20 15.02.2026

  • 3 Европеец

    7 3 Отговор
    Не знам заглавието шокиращо....... Всички подозират методите на специалните служби, ама бивши служители и то баш бивш шеф да ги разгласява методите на върбовка си е направо престъпление..... Но хората са казали за кокошка няма прошка, а за такива толупи няма отговорност и наказания..... Няма да чета статията....

    Коментиран от #16

    19:21 15.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Школата Роук работи от 1992 г основана от българският Епщайн -Дими Паница.Шантажира политици и бизнесмени за чужди служби и има чадър навсякъде.

    19:21 15.02.2026

  • 5 родител

    10 1 Отговор
    Сега гледах при Лора Крумова интервюто на майката на убитото момче , и съм вече убеден ,че има страшна мушингия !!

    19:21 15.02.2026

  • 6 Даааа

    7 0 Отговор
    Още една седмица макс и край! Никой няма да се сеща за Петрохан! Ще се покрие със забрава.

    Коментиран от #15

    19:24 15.02.2026

  • 7 Последствията от непроведената лустрация

    15 1 Отговор
    ги виждаме вече 36 години!
    Ако нещо се случва в територията, винаги има замесен милиционер от ДС!

    19:25 15.02.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    9 5 Отговор
    Аз безплатно информирам ДАНС вече няколко години, че в територията има 120 000 фирми на руските шпиони, които не развиват никаква дейност!
    До сега никаква реакция!

    Коментиран от #9, #14

    19:27 15.02.2026

  • 9 ДАНС

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    Я изброй три ве,маниак?!

    Коментиран от #12

    19:30 15.02.2026

  • 10 ко става

    6 0 Отговор
    Със изискването на спътниковите снимки.....?????Иначе всичко е само умишлено губене на време....

    19:36 15.02.2026

  • 11 Факт

    2 0 Отговор
    Димитър Стоянов от Бърд беше най-точен - когато питаш някой с връзки ли те следи, те те изпращат учтиво до входа! Ако не са те, вероятно Някой работи на частно като използва пенсионирани служители. Информация да размисъл!

    19:40 15.02.2026

  • 12 Още един сбъркан русофил

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "ДАНС":

    Влизаш в някой руски ютюб канал в България за недвижими имоти!
    Там ще чуеш за какво иде реч!

    19:46 15.02.2026

  • 13 рес

    1 2 Отговор
    е тоя е за затвора

    19:51 15.02.2026

  • 14 Оказа се ,

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    Че не Господ е българин ,а САТАНАТА е българин....,никой не иска да признае пред себе си ,че всичко е тленно -ръжда ,молци и смърт и.....времето изтича на всеки....

    19:52 15.02.2026

  • 15 ицо

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Даааа":

    като нови искър и още многоот ,,прехода,,

    19:53 15.02.2026

  • 16 Ива

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Написал си една голяма глупост приятелю.

    19:54 15.02.2026

  • 17 Фори

    2 0 Отговор
    Как е получил разрешение за 16 оръжия? Като е бутнал 32 бона под масата на началника на РПУ.

    19:55 15.02.2026

  • 18 простотията няма граници

    1 0 Отговор
    Глупак.

    19:57 15.02.2026

  • 19 Агент Кукупър, Туин Пийкс

    2 2 Отговор
    След КПК и ПКП, редно е и ДАНС да бъдат закрити. Вече заприличаха на отдел по теология и паранормални явления.

    20:04 15.02.2026

  • 20 Децата на червената аристокрация са

    1 0 Отговор
    Служители на заплата в ДАНС
    Децата на работническата класа са сътрудници
    На ДАНС

    20:38 15.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове