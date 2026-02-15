Диана Дамянова: Черният лебед "Петрохан" ще удари изборите

"Аз видях, че в България има един паралелен свят, в който семейството не е върховна ценност, паралелен свят, в който родителите се отричат от децата си, паралелен свят, в който съществува образователна система, фалшива образователна система, която да легитимира правото на родителите да изоставят децата си и да не ги пращат на училище, и всичко това е истински потресаващо и няма как да не бъде в центъра на общественото внимание". Това каза експертът по комуникации Диана Дамянова в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.
По думите ѝ темата около случая "Петрохан" е отключила силна обществена реакция и е разкрила дълбоки разделения в обществото. Според нея кризата е била допълнително задълбочена от лошата комуникация на институциите.
"Това, което виждаме в последните две-три седмици, извън лошата комуникация на МВР, въпреки че аз ги оправдавам. Те не могат просто да ни сложат един списък от факти и да ни оставят ние да ги третираме, но лоша е комуникацията, не е изчислена правилно. В такива кризисни моменти се правят три пъти дневно контролирани брифинги, в които се опитваш да даваш допълнителни информации и въобще това беше много зле направено", коментира тя.
Дамянова засегна и политическите мнения около случая, включително позицията на Продължаваме промяната - Демократична България.
"На всички въпроси, отправени към тях, те се държат, сякаш това някак си не ги засяга. Тяхното класическо убеждение е, че когато са "от нас", те са добри, когато са "от Борисовите" са лоши, тоест всичко, което дойде по тяхна линия, няма начин да не е добро. Сега, обаче, аз разкаяние не виждам", заяви още експертът.
Според Дамянова, изборите могат да бъдат повлияни от "черния лебед", визирайки случая "Петрохан", като подчерта, че това вече е втори подобен случай след внезапното падане на правителството и излизането на Румен Радев. "Ясно е, че потенциалните партньори на Радев - БСП, в много краен случай Възраждане, и ПП-ДБ - са заплашени да губят проценти. В този смисъл ще бъде трудно съставянето на правителство", добави експертът.
По думите ѝ една от ключовите задачи на следващите служебни и редовни кабинети ще бъде да дадат категорични отговори по казуса "Петрохан" и да подготвят обществото за честни избори.
1 дилянчо добреф
15:05 15.02.2026
2 хехе
15:07 15.02.2026
3 Дориана
Коментиран от #8, #19
15:07 15.02.2026
4 търговия с пудра
Коментиран от #17
15:07 15.02.2026
5 Пич
Коментиран от #12
15:07 15.02.2026
6 Всичко е ясно
15:08 15.02.2026
7 Дориана
15:09 15.02.2026
8 Моля,
До коментар #3 от "Дориана":Някой тъп като паветник, да не ми казва какво е истина! Само извратеняци те от ПП и ДБ са отговорни за масовото разложение на децата и родителите им! Защото ако ГЕРБ крадеха парите, ПП и ДБ крадеха душите и нормалността!
15:10 15.02.2026
9 конеца на чорапа
Коментиран от #18
15:14 15.02.2026
10 сигурно е
15:17 15.02.2026
11 не знам
15:19 15.02.2026
12 Брата
До коментар #5 от "Пич":Пич - хич, и каква е ролята на президента!? Давал
им разрешителни, давал им оръжие, давал им пари или нали всички сега са срещу президента та и ти.
Коментиран от #22, #24
15:21 15.02.2026
13 Да,бе
15:22 15.02.2026
14 Две партии
ДПС ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕНАДАТА!
15:23 15.02.2026
15 Не може да ме удари
15:24 15.02.2026
16 Розовият
15:24 15.02.2026
17 Ламата от Коиловци
До коментар #4 от "търговия с пудра":Здравейте,
Наскоро се върнах от Тибет и вече имам диплома за лама. Ако ПП-ДБ-нцата имат запушени канали или желаят да бъдат издигнати на ново астрално ниво, моля дайте им моите координати:
с. Коиловци
област Плевен, обработваемите ниви в северната част.
Да търсят Слави-ламата или брат му Васко (той още не е лама, но участва в сеансите като подмазва чакрата на пациента със свинска мас, с цел по-лесно вливане на виталната енергия.)
15:25 15.02.2026
18 Брата
До коментар #9 от "конеца на чорапа":Е то е ясно кои. Тези които управляваха тогава.
15:27 15.02.2026
19 Егати демокрацията
До коментар #3 от "Дориана":Ако опира до педофилия тази демокрация значи аз не съм за този вид дейност и за тази партия
15:28 15.02.2026
20 Горски
15:29 15.02.2026
21 ЧЕРНИЯТ ЛЕБЕД Е
15:29 15.02.2026
22 ролята на РР
До коментар #12 от "Брата":точно президента РР ги назначи като министри в служебното правителство на ген.Стефан Янев 1: Ас.Василев, К.Петков., Денков, Б.Рашков... страхотен нюх за кадри
15:29 15.02.2026
23 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
15:31 15.02.2026
24 Пич
До коментар #12 от "Брата":Мразя да отговарям на глупаци, особено когато съм написал какви са ролите!!! Мишкуват!!! Мислиш ли че на някой, на който са подчинени куп служби плюс военното разузнаване, не е знаел нищо?! Напротив, точно защото е знаел, е мълчал!
15:32 15.02.2026
25 Ейджънт румен
15:34 15.02.2026
26 И защо тая гербераска оправдава МВР?!
Ами как да стане,като Вашата Къдрава Сю излезе в нелегалност ,след случая...!
15:34 15.02.2026
27 Пушек от лулата на Шамана
Няма нищо изненадващо в това,че една майка не е съгласна със твърденията на сина си,изнудвал в миналото си съученици,после собствените си родители,после човек ,избавил го от наркозависимост.После става съюзник на опонент на благодетеля си,откраднал информация.После за пари готов да потвърди всичко,което му кажат.
Очевидно е , че ударът е срещу пепетата.Но ударът трябва да е придружен с грандиозен скандал и макар това да налее вода в мелницата на Президента Радев,той също да пострада.Защото ,ако не вземе 120 гласа (а майсторите на избори ще го постигнат) и се наложи да вземе пепетата в коалиция,веднага ще ще скочат (майсторите на избори) и ще напълнят ефира как се съюзява с пед...ли и разни подобни.
Изобщо пъстроцветна картинка след изборите.
15:43 15.02.2026
28 Боко
15:44 15.02.2026
29 Ротативка.бг
15:46 15.02.2026