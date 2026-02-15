Новини
Диана Дамянова: Черният лебед "Петрохан" ще удари изборите

15 Февруари, 2026 15:04 1 109 29

Кризата е била допълнително задълбочена от лошата комуникация на институциите

Диана Дамянова: Черният лебед "Петрохан" ще удари изборите - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Аз видях, че в България има един паралелен свят, в който семейството не е върховна ценност, паралелен свят, в който родителите се отричат от децата си, паралелен свят, в който съществува образователна система, фалшива образователна система, която да легитимира правото на родителите да изоставят децата си и да не ги пращат на училище, и всичко това е истински потресаващо и няма как да не бъде в центъра на общественото внимание". Това каза експертът по комуникации Диана Дамянова в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.

По думите ѝ темата около случая "Петрохан" е отключила силна обществена реакция и е разкрила дълбоки разделения в обществото. Според нея кризата е била допълнително задълбочена от лошата комуникация на институциите.

"Това, което виждаме в последните две-три седмици, извън лошата комуникация на МВР, въпреки че аз ги оправдавам. Те не могат просто да ни сложат един списък от факти и да ни оставят ние да ги третираме, но лоша е комуникацията, не е изчислена правилно. В такива кризисни моменти се правят три пъти дневно контролирани брифинги, в които се опитваш да даваш допълнителни информации и въобще това беше много зле направено", коментира тя.

Дамянова засегна и политическите мнения около случая, включително позицията на Продължаваме промяната - Демократична България.

"На всички въпроси, отправени към тях, те се държат, сякаш това някак си не ги засяга. Тяхното класическо убеждение е, че когато са "от нас", те са добри, когато са "от Борисовите" са лоши, тоест всичко, което дойде по тяхна линия, няма начин да не е добро. Сега, обаче, аз разкаяние не виждам", заяви още експертът.

Според Дамянова, изборите могат да бъдат повлияни от "черния лебед", визирайки случая "Петрохан", като подчерта, че това вече е втори подобен случай след внезапното падане на правителството и излизането на Румен Радев. "Ясно е, че потенциалните партньори на Радев - БСП, в много краен случай Възраждане, и ПП-ДБ - са заплашени да губят проценти. В този смисъл ще бъде трудно съставянето на правителство", добави експертът.

По думите ѝ една от ключовите задачи на следващите служебни и редовни кабинети ще бъде да дадат категорични отговори по казуса "Петрохан" и да подготвят обществото за честни избори.


  • 1 дилянчо добреф

    17 2 Отговор
    бяхам през глава от тоя петрохан и сю и тя

    15:05 15.02.2026

  • 2 хехе

    15 11 Отговор
    черния лебед ще удари най-много шарлатаните те и затова обикалят телевизиите за да намалят щетите.

    15:07 15.02.2026

  • 3 Дориана

    18 6 Отговор
    Истинската битка е между демокрацията и пълзящата диктатура, които Борисов, Пеевски и патерицата предател Слави Трифонов се опитаха да наложат, но революцията на гневния български народ ги спря.

    Коментиран от #8, #19

    15:07 15.02.2026

  • 4 търговия с пудра

    10 6 Отговор
    ние от пи-пи ди-би и дпс-гроб сме в траур, каналът ни е запушен

    Коментиран от #17

    15:07 15.02.2026

  • 5 Пич

    6 7 Отговор
    И трябва да ги удари!!! Но лошото е, че според мен всички са забъркани, дори и президента. Иначе не биха мишкували и биха потърсили отговорност.

    Коментиран от #12

    15:07 15.02.2026

  • 6 Всичко е ясно

    4 1 Отговор
    Казуса е разплетен" бития бит, клатения клатен"! Продължавам8952е напред.

    15:08 15.02.2026

  • 7 Дориана

    10 2 Отговор
    България трябва да се освободи от корумпирани политици, Корупцията и мафията в България трябва да бъдат унищожени чрез освобождаване от зависимости на всички завладени институции.

    15:09 15.02.2026

  • 8 Моля,

    9 11 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Някой тъп като паветник, да не ми казва какво е истина! Само извратеняци те от ПП и ДБ са отговорни за масовото разложение на децата и родителите им! Защото ако ГЕРБ крадеха парите, ПП и ДБ крадеха душите и нормалността!

    15:10 15.02.2026

  • 9 конеца на чорапа

    13 0 Отговор
    Време е някой като Георги Стоев да набере кураж и да напише криминале: Кой и защо уби Алескей Петров?

    Коментиран от #18

    15:14 15.02.2026

  • 10 сигурно е

    17 1 Отговор
    Граб си заминават и таз умира от глад !!

    15:17 15.02.2026

  • 11 не знам

    15 4 Отговор
    черен лебед ли си или проскубана кокошка, но си намерила хубав начин да си изкарваш хляба, плюй по ппдб и подпирай герб, и прибирай кинти.

    15:19 15.02.2026

  • 12 Брата

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Пич - хич, и каква е ролята на президента!? Давал
    им разрешителни, давал им оръжие, давал им пари или нали всички сега са срещу президента та и ти.

    Коментиран от #22, #24

    15:21 15.02.2026

  • 13 Да,бе

    10 0 Отговор
    Това не е черен лебед,а огромно ято черни гарвани,които са узурпирали де що има власти на територията...И с избори няма да се получи.Рестарт или смърт би казал Левски,ако можеше да види докъде се докарахме...

    15:22 15.02.2026

  • 14 Две партии

    3 8 Отговор
    ще претърпят срив на изборите - ГЕРБ И ППДБ.

    ДПС ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕНАДАТА!

    15:23 15.02.2026

  • 15 Не може да ме удари

    5 1 Отговор
    по никакъв начин защото предпочитам мацки а не момченце като един наши Пепе дупенца

    15:24 15.02.2026

  • 16 Розовият

    4 2 Отговор
    дърт "лебед" да отлита че умириса стутиата на леш

    15:24 15.02.2026

  • 17 Ламата от Коиловци

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "търговия с пудра":

    Здравейте,
    Наскоро се върнах от Тибет и вече имам диплома за лама. Ако ПП-ДБ-нцата имат запушени канали или желаят да бъдат издигнати на ново астрално ниво, моля дайте им моите координати:
    с. Коиловци
    област Плевен, обработваемите ниви в северната част.
    Да търсят Слави-ламата или брат му Васко (той още не е лама, но участва в сеансите като подмазва чакрата на пациента със свинска мас, с цел по-лесно вливане на виталната енергия.)

    15:25 15.02.2026

  • 18 Брата

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "конеца на чорапа":

    Е то е ясно кои. Тези които управляваха тогава.

    15:27 15.02.2026

  • 19 Егати демокрацията

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Ако опира до педофилия тази демокрация значи аз не съм за този вид дейност и за тази партия

    15:28 15.02.2026

  • 20 Горски

    5 2 Отговор
    Нещо за Партийния чадър от ПП де - бе не се споменава изобщ, защото мисирките ги е Шубе! Излиза, че територийката е за сафари на педофили и всякакви други Издухалки, стига да си Плащат. Докато Милиционерчетата пак са в Будна Кома, да не хванат някой Партиец, който им ПЛАЩА. Колелото на Умрелия Хамстер е системата. В тази разтърсила обществото ни драма, ясно се очертаха два факта. Първият безбройните лъжи от политици, "специалисти" като този, платени и зависими журналисти. Вторият- абсолютното некадърие на службите на всички равнища! Очевидно скоро и тази трагедия ще се потули и забрави, докато дойде новата. Както вече никой не говори за изчезналите "Наглите", за изчезналите, или убити Пепи-еврото, "Нотариуса", за странното пристигане и смърт не единия от "братя Галеви", за Алексей Петров.

    15:29 15.02.2026

  • 21 ЧЕРНИЯТ ЛЕБЕД Е

    2 0 Отговор
    Промяна нещо което ще донесе ново на българите. А ПУКА МИ ЩО СТАВА СЪС ГЕР-ПАЧИ БС-ПАЧИ ИТ-НАТЕГАЧИ ППДБ - СГЛОБАЧИ ДЕЛЯН-ОФЦИТЕ. НЕКА НАРОДА ДА СПЕЧЕЛИ.

    15:29 15.02.2026

  • 22 ролята на РР

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Брата":

    точно президента РР ги назначи като министри в служебното правителство на ген.Стефан Янев 1: Ас.Василев, К.Петков., Денков, Б.Рашков... страхотен нюх за кадри

    15:29 15.02.2026

  • 23 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    1 1 Отговор
    Понитата оттекоха в розовия канал!

    15:31 15.02.2026

  • 24 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Брата":

    Мразя да отговарям на глупаци, особено когато съм написал какви са ролите!!! Мишкуват!!! Мислиш ли че на някой, на който са подчинени куп служби плюс военното разузнаване, не е знаел нищо?! Напротив, точно защото е знаел, е мълчал!

    15:32 15.02.2026

  • 25 Ейджънт румен

    5 1 Отговор
    Това с Петрохан беше задачата, да се ударят изборите и проевропейците, моите началници от ФСБ го измислиха перфектно 👌

    15:34 15.02.2026

  • 26 И защо тая гербераска оправдава МВР?!

    5 0 Отговор
    ,,В такива кризисни моменти се правят три пъти дневно контролирани брифинги..."
    Ами как да стане,като Вашата Къдрава Сю излезе в нелегалност ,след случая...!

    15:34 15.02.2026

  • 27 Пушек от лулата на Шамана

    1 0 Отговор
    Експерти по поръчка,които внезапно се изненадват в какво състояние са образованието и семейството и цялата политмрсотия,сякаш това не са плодовете на тридесет и пет годишни либерал-усилия.
    Няма нищо изненадващо в това,че една майка не е съгласна със твърденията на сина си,изнудвал в миналото си съученици,после собствените си родители,после човек ,избавил го от наркозависимост.После става съюзник на опонент на благодетеля си,откраднал информация.После за пари готов да потвърди всичко,което му кажат.
    Очевидно е , че ударът е срещу пепетата.Но ударът трябва да е придружен с грандиозен скандал и макар това да налее вода в мелницата на Президента Радев,той също да пострада.Защото ,ако не вземе 120 гласа (а майсторите на избори ще го постигнат) и се наложи да вземе пепетата в коалиция,веднага ще ще скочат (майсторите на избори) и ще напълнят ефира как се съюзява с пед...ли и разни подобни.
    Изобщо пъстроцветна картинка след изборите.

    15:43 15.02.2026

  • 28 Боко

    1 0 Отговор
    Кой ви плаща да лансирате тоя дърт прилеп?

    15:44 15.02.2026

  • 29 Ротативка.бг

    0 0 Отговор
    Ще се отрази най-малко на тези, които коментират накрая!

    15:46 15.02.2026

