Ивайло Калушев искал да строи будистки манастир в с. Краево

15 Февруари, 2026 20:19 480 8

До 2012 г. година Калушев живее в своя собствена къща в селото. Там приема и едно от първите деца, които родители му водели за възпитание и менторство

Покойният Ивайло Калушев е имал намерение да строи будистки манастир в гората край ботевградското с. Краево. Това каза за bTV негов бивш духовен последовател.

До 2012 г. година Калушев живее в своя собствена къща в селото. Там приема и едно от първите деца, които родители му водели за възпитание и менторство.

Според наличните данни Валери е заживял с Калушев в имот в ботевградското село Краево – отдалечена къща в гората. Според Имотния регистър тя е била собственост на Калушев от 2006 г. до 2012 г., когато той я продава на семейството на същия непълнолетен Валери.

Собствеността е вписана на името на момчето. При посещението на екипа ни от дома не отговаря никой. Кметският наместник и дългогодишен жител на селото говори за времето, когато Калушев е живял в селото.

„До 2017 г. някъде беше с адресна регистрация в селото. Не общуваше много с хората от селото. Виждала съм ги тук с АТВ-та, че се разхождат към гората нагоре. По едно време имаше и едно момиче – Невена. Тя беше също адресно регистрирана тук“, каза пред bTV кметският наместник на с. Краево Красимира Димитрова.

Споменът на хората от селото за Калушев е оскъден. Той не общувал с местните.

Щрихи от живота му в селото обаче чухме в „120 минути“ преди седмица от мъж, пожелал анонимност. Като бивш негов духовен последовател, мъжът е идвал в Краево, но в последствие влошили отношенията си.

Ето още от разказа му: „Идеята беше да купуват 35 декара земя там в Краево и да правят голям манастир – „ступа“, и да правят център на Балканите за будизъм. Беше с Невена и Деян, те живееха заедно в тази къща в Краево. Отворена общност на хора, които следват това учение, но той го направи затворено и го обърна в секта“.

В далечната 2010 г. Валери, който вече е пълнолетен, е докаран при Калушев в Краево заради проблеми с марихуаната. По-късно пътува с него до Мексико и момчето живее там няколко години. Връща се в София заради влошени отношения и казва, че е бил жертва на сексуална експлоатация.

Майка му София Андреева обаче и до днес не вярва. Тази история разказаха самият Валери и майката в две поредни интервюта за предаването „Дневен ред“ с Миролюба Бенатова и Генка Шикерова и БЪРД с Мария Черешева.

Момчето е сигнализирало на МВР през 2022 г., но според службите сам се е отказал да свидетелства заради притеснения.

Както bTV вече съобщи, две други прокурорски разследвания за злоупотреба с деца срещу Калушев не са стигнали до доказателства и са били прекратени.


