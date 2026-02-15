Новини
България »
София »
Татяна Дончева за „Петрохан“: Сред шестимата загинали има двама потенциални агенти на ДАНС

Татяна Дончева за „Петрохан“: Сред шестимата загинали има двама потенциални агенти на ДАНС

15 Февруари, 2026 19:31 1 823 21

  • петрохан-
  • татяна дончева-
  • масово убийство-
  • педофилия-
  • секс с деца

„Доста странно“ е движението на доклада на ДАНС в прокуратурата

Татяна Дончева за „Петрохан“: Сред шестимата загинали има двама потенциални агенти на ДАНС - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато всички очакват отговори по казуса „Петрохан“, нови разкрития поставят допълнителни въпроси за ролята на службите и институциите.

В предаването „120 минути“ по bTV темата коментира адвокатът Татяна Дончева, която анализира публикувания от БЪРД документ, представен като справка на ДАНС от 2024 г.

Към момента няма официална позиция на ДАНС, която да отрича автентичността на документа.

Дончева припомни официалната информация, разпространена от МВР и прокуратурата относно смъртта на шестимата души край Петрохан и Околчица: „Допускаме, че МВР коректно са приели, са работили, са доказали, че смъртта на първите трима е самоубийство, ритуално, сектантски мотивирано, а на другите трима – две убийства и едно самоубийство на Ивайло Калушев, който е извършил убийствата.“

Според Дончева от съдържанието на доклада на ДАНС става ясно, че групата около Ивайло Калушев е била обект на интерес години преди трагедията.

Според нея в ДАНС са работили две различни групи: „Едната група е направила този доклад – събрана дейност по работата върху групата… Да ги наречем добрите от ДАНС, които са сезирали прокуратурата.“

По думите ѝ, втора линия на работа е съществувала и в ГДБОП, където са били събирани данни по сигнали за сексуални посегателства.

Дончева определи като „доста странно“ движението на доклада в прокуратурата: „Тази богата фактология, адресирана директно във ВКП, е означавало, че там, на който и прокурор да попадне този материал, той трябва да бъде гледан изключително задълбочено и внимателно. Бих казала, че трябва личен ангажимент на главния прокурор или изпълняващ длъжността главен прокурор.“

Вместо това материалите били препратени последователно към Софийска градска прокуратура, а след това към София-област.

„Вие сте стигнали до върха на държавата, ангажирали сте институциите с най-голям ресурс… и сте се затръшкали, че закриването на РПУ в Годеч е могло да промени нещо. Нищо не е могло да промени“, коментира Дончева по повод обвиненията на Калин Стоянов, бивш директор на ГДБП, а в момента депутат от „ДПС – Ново начало“.

Дончева коментира и хипотезата за евентуално присъствие на агент на ДАНС в групата.

„Отговорът (на председателя на ДАНС Деньо Деново – бел. Ред.) „не мога да ви отговоря в открито заседание“ за мен означава да има.“

Тя заяви, че от опита си в комисии за контрол на спецслужбите вижда „двама потенциални агенти“, като подчерта роднински връзки с бившата Държавна сигурност (Ивайло Ивано и Ивайло Калушев – бел.ред.). По думите ѝ части на ДАНС са използвали структурата около Калушев за някакви мероприятия и цели.

„Обстоятелството, че РПУ – Монтана е дало на този Ивей (Ивайло Иванов) 16 оръжия в един ден навява на мисълта, че той е показал съдействие, което не може да бъде игнорирано“, допълни Дончева.

Според нея особено обезпокоителни са действията на Министерството на околната среда и водите и подписано споразумение с неправителствена организация.

„Като си толкова уверен, че това нищо не произвежда, защо го подписваш? Ти си министър“, обяви тя за документа, подписан от Борислав Сандов в качеството на екоминистър.

Тя постави въпроса за начина, по който се назначават хора на висши държавни позиции: „Не може на ключови държавни места да бъдат допуснати хора, които не разбират от това, за което ще отговарят.“

Според Татяна Дончева казусът „Петрохан“ не се изчерпва с установяването на причината за смъртта на шестимата души. По думите ѝ обществото трябва да получи отговори не само за конкретния трагичен случай, но и за институционалните пропуски, които са позволили развитието на събитията.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поаро

    20 2 Отговор
    Искам да видя Дани СЮ с белезници към ареста !

    19:34 15.02.2026

  • 2 това бяха граничари

    13 0 Отговор
    и "пазеха" от трафик на наркотици и емигранти

    19:35 15.02.2026

  • 3 Който

    19 1 Отговор
    ги е пратил , той ги е и убил ?

    19:35 15.02.2026

  • 4 Абсурдистан

    9 3 Отговор
    Поредния свръх криминалист.

    19:40 15.02.2026

  • 5 ма ДУРО

    8 5 Отговор
    Щом това излиза от устата на адвокатската на мафията и мутрите - значи е така и е вярно

    19:41 15.02.2026

  • 6 Дона Татянчева

    5 3 Отговор
    ...И поне три извънземни !....

    19:42 15.02.2026

  • 7 Може

    11 1 Отговор
    Гуруто да се е водил "информатор". Агент е щатен служител на ДАНС. Моля да бъдем коректни. От край време разузнавателните служби ползват извратеняци.

    Коментиран от #11

    19:43 15.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Новият шеф на каналите Пат Фалън мрази до смърт педофилите и отказа да работи с тях.

    19:44 15.02.2026

  • 9 Дзак

    5 1 Отговор
    Дончева е права за Потенциалните ползи на такова агентство. Но човек, който е свикнал да работи еднолично независим, те не биха го удовлетворили.

    19:44 15.02.2026

  • 10 дъвката ДАНС

    6 0 Отговор
    Откога вербувани лоялни или не съвсем лоялни информатори от ДАНС са опасни престъпници, които трябва да имат публичен регистър. Обикновено престъпници се вербуват от службите, за да може да се разкрие цялата организация и спонсорите и босовете им.

    19:45 15.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Може":

    Подбират проблемни деца със зависимости от които родителите са дигнали ръце и ги пускат на политици и бизнесмени и после ги изнудват.

    19:45 15.02.2026

  • 12 айде стига вече хах

    6 1 Отговор
    Тоз Бабек на хвърлен боб ли го видя това?

    19:46 15.02.2026

  • 13 Хасковски каунь

    5 3 Отговор
    Татяна,
    или си заптие, или си доверително лице. Такова нещо потенциално заптие няма.

    19:55 15.02.2026

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 5 Отговор
    ДРУГАРКАТА ДЕБЕЛЯНА БИДОНЧЕВА С МАЯ ЛАПАЦАЛОТО Е ............................ ЕДИН (ОПИКАН) ДЮШЕК НА ............................. РЕZИДЕНТА МАФИОТ МИСТЪР МУНЧО ............................ ФАКТ !

    Коментиран от #21

    19:57 15.02.2026

  • 15 Ама

    1 1 Отговор
    Потенциала им се изчерпал вече...хаха

    20:04 15.02.2026

  • 16 версия

    6 4 Отговор
    След толкова конспиративни петрохански теории ето ви и моята – Калушев и неговата „секта“, по известна като Национална агенция за контрол на защитените територии, са живеели в Мексико, защото оттам тайно са ходили в Еквадор, вземали са еквадорски жаби, изстисквали са от тях отровата, пренасяли са я на хижата в Петрохан и оттам са я предавали на руски агенти и на Путин, за да убият Навални. А после КГБ ги е ликвидирало, защото жабешката отрова е излязла наяве и нашите хора повече не са били нужни.

    20:07 15.02.2026

  • 17 дядото

    1 0 Отговор
    много отделни факти и обстоятелства,много сериозни въпроси от незаинтересовани хора и ...така ще стане ясна картинката.въпрос на време

    20:23 15.02.2026

  • 18 Иванов

    0 2 Отговор
    Бабооо, плети си плешките! Не се вживявай като велика пророчица, слез на Земята.

    20:30 15.02.2026

  • 19 Никой

    0 0 Отговор
    Няма нищо - просто едни са се самоубили - няма мистерия.

    20:33 15.02.2026

  • 20 Кой назначава в

    0 0 Отговор
    ДАНС, резидента ли, пробита история, отвсякъде

    20:35 15.02.2026

  • 21 55 от Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Кейси, смени репертоара си . Скоро ще спрат да ти плащат .

    20:38 15.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове