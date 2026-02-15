Татяна Дончева за „Петрохан“: Сред шестимата загинали има двама потенциални агенти на ДАНС

Докато всички очакват отговори по казуса „Петрохан“, нови разкрития поставят допълнителни въпроси за ролята на службите и институциите.

В предаването „120 минути“ по bTV темата коментира адвокатът Татяна Дончева, която анализира публикувания от БЪРД документ, представен като справка на ДАНС от 2024 г.

Към момента няма официална позиция на ДАНС, която да отрича автентичността на документа.

Дончева припомни официалната информация, разпространена от МВР и прокуратурата относно смъртта на шестимата души край Петрохан и Околчица: „Допускаме, че МВР коректно са приели, са работили, са доказали, че смъртта на първите трима е самоубийство, ритуално, сектантски мотивирано, а на другите трима – две убийства и едно самоубийство на Ивайло Калушев, който е извършил убийствата.“

Според Дончева от съдържанието на доклада на ДАНС става ясно, че групата около Ивайло Калушев е била обект на интерес години преди трагедията.

Според нея в ДАНС са работили две различни групи: „Едната група е направила този доклад – събрана дейност по работата върху групата… Да ги наречем добрите от ДАНС, които са сезирали прокуратурата.“

По думите ѝ, втора линия на работа е съществувала и в ГДБОП, където са били събирани данни по сигнали за сексуални посегателства.

Дончева определи като „доста странно“ движението на доклада в прокуратурата: „Тази богата фактология, адресирана директно във ВКП, е означавало, че там, на който и прокурор да попадне този материал, той трябва да бъде гледан изключително задълбочено и внимателно. Бих казала, че трябва личен ангажимент на главния прокурор или изпълняващ длъжността главен прокурор.“

Вместо това материалите били препратени последователно към Софийска градска прокуратура, а след това към София-област.

„Вие сте стигнали до върха на държавата, ангажирали сте институциите с най-голям ресурс… и сте се затръшкали, че закриването на РПУ в Годеч е могло да промени нещо. Нищо не е могло да промени“, коментира Дончева по повод обвиненията на Калин Стоянов, бивш директор на ГДБП, а в момента депутат от „ДПС – Ново начало“.

Дончева коментира и хипотезата за евентуално присъствие на агент на ДАНС в групата.

„Отговорът (на председателя на ДАНС Деньо Деново – бел. Ред.) „не мога да ви отговоря в открито заседание“ за мен означава да има.“

Тя заяви, че от опита си в комисии за контрол на спецслужбите вижда „двама потенциални агенти“, като подчерта роднински връзки с бившата Държавна сигурност (Ивайло Ивано и Ивайло Калушев – бел.ред.). По думите ѝ части на ДАНС са използвали структурата около Калушев за някакви мероприятия и цели.

„Обстоятелството, че РПУ – Монтана е дало на този Ивей (Ивайло Иванов) 16 оръжия в един ден навява на мисълта, че той е показал съдействие, което не може да бъде игнорирано“, допълни Дончева.

Според нея особено обезпокоителни са действията на Министерството на околната среда и водите и подписано споразумение с неправителствена организация.

„Като си толкова уверен, че това нищо не произвежда, защо го подписваш? Ти си министър“, обяви тя за документа, подписан от Борислав Сандов в качеството на екоминистър.

Тя постави въпроса за начина, по който се назначават хора на висши държавни позиции: „Не може на ключови държавни места да бъдат допуснати хора, които не разбират от това, за което ще отговарят.“

Според Татяна Дончева казусът „Петрохан“ не се изчерпва с установяването на причината за смъртта на шестимата души. По думите ѝ обществото трябва да получи отговори не само за конкретния трагичен случай, но и за институционалните пропуски, които са позволили развитието на събитията.