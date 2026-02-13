Ивайло Мирчев: Това правителство няма да е функция на нас като политическа сила. Гюров е доказал се човек

Изборът на Андрей Гюров е шанс най-вече за страната, защото се избегна вариант, в който служебен премиер да е човек на Пеевски. Спомняме си купуването на гласове и касирането на изборите от Конституционния съд, когато Главчев беше служебен премиер. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев, цитиран от novini.bg.

Гюров е един доказал се човек, това е шанс за България, заяви той.

Това правителство няма да е функция на нас като политическа сила. На консултациите ние излъчихме едни и същи приоритети с президента Илияна Йотова – че трябва да бъде избран много силен вътрешен министър, който има сила да се справи с купуването на гласове, който има сили да се справи с престъпния модел на Борисов и Пеевски. Трябва да бъдат сменени всички директори на ОДМВР, главният секретар на МВР трябва да бъде сменен, трябва да бъдат сменени областните управители. Първото нещо, което трябва да направи министърът на правосъдието, е да работи в посока да се смени главният прокурор, който се е самонастанил на поста, посочи Мирчев.

В отговор на въпрос за евентуално сътрудничество на "Продължаваме промяната-Демократична България" с формация на Румен Радев след изборите, той посочи: "Ние винаги сме стоели на едно място – Шенген, еврозоната, силна Европа, силна България. Така ще продължаваме да правим и сега. Не съм убеден, че Радев гледа в тази посока. Не смятам, че Китай и Русия могат да са примери за България. Добрите примери са в Европа и ние трябва да гледаме в тази посока".

Съпредседателят на "Да, България" коментира и случая "Петрохан".

Тази трагедия беше използвана по един много циничен, гнусен начин, с политически атаки. Вместо да се разкрият всички обстоятелства, се направи нещо различно. Тъй като нямаме никакви притеснения, ние още в началото поискахме да се разкрият всички обстоятелства около случая. В комисията за специалните служби ГЕРБ-СДС саботираха искането ни, отбеляза Ивайло Мирчев.

Нека ДАНС да кажат дали имат сътрудници сред хората от хижата. Още 2022 г. е имало сигнал в ГДБОП, МВР са правили тактически учения с тези хора, те са знаели за какво става дума. ДАНС дойдоха в Народното събрание и на въпроса дали е имало разработка на тази група, казаха, че не могат да отговорят в открито заседание. Закрихме заседанието, шефът на ДАНС отиде да говори с депутат от ГЕРБ, върна се и заяви, че няма да ни каже нищо. Каквото и да е ставало там, е било под закрилата на ДАНС и на МВР, подчерта Мирчев.