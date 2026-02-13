Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ивайло Мирчев: Това правителство няма да е функция на нас като политическа сила. Гюров е доказал се човек

13 Февруари, 2026 22:14 413 21

Първото нещо, което трябва да направи министърът на правосъдието, е да работи в посока да се смени главният прокурор, който се е самонастанил на поста, посочи съпредседателят на "Да, България"

Ивайло Мирчев: Това правителство няма да е функция на нас като политическа сила. Гюров е доказал се човек - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова

Изборът на Андрей Гюров е шанс най-вече за страната, защото се избегна вариант, в който служебен премиер да е човек на Пеевски. Спомняме си купуването на гласове и касирането на изборите от Конституционния съд, когато Главчев беше служебен премиер. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев, цитиран от novini.bg.
Гюров е един доказал се човек, това е шанс за България, заяви той.

Това правителство няма да е функция на нас като политическа сила. На консултациите ние излъчихме едни и същи приоритети с президента Илияна Йотова – че трябва да бъде избран много силен вътрешен министър, който има сила да се справи с купуването на гласове, който има сили да се справи с престъпния модел на Борисов и Пеевски. Трябва да бъдат сменени всички директори на ОДМВР, главният секретар на МВР трябва да бъде сменен, трябва да бъдат сменени областните управители. Първото нещо, което трябва да направи министърът на правосъдието, е да работи в посока да се смени главният прокурор, който се е самонастанил на поста, посочи Мирчев.
В отговор на въпрос за евентуално сътрудничество на "Продължаваме промяната-Демократична България" с формация на Румен Радев след изборите, той посочи: "Ние винаги сме стоели на едно място – Шенген, еврозоната, силна Европа, силна България. Така ще продължаваме да правим и сега. Не съм убеден, че Радев гледа в тази посока. Не смятам, че Китай и Русия могат да са примери за България. Добрите примери са в Европа и ние трябва да гледаме в тази посока".

Съпредседателят на "Да, България" коментира и случая "Петрохан".

Тази трагедия беше използвана по един много циничен, гнусен начин, с политически атаки. Вместо да се разкрият всички обстоятелства, се направи нещо различно. Тъй като нямаме никакви притеснения, ние още в началото поискахме да се разкрият всички обстоятелства около случая. В комисията за специалните служби ГЕРБ-СДС саботираха искането ни, отбеляза Ивайло Мирчев.

Нека ДАНС да кажат дали имат сътрудници сред хората от хижата. Още 2022 г. е имало сигнал в ГДБОП, МВР са правили тактически учения с тези хора, те са знаели за какво става дума. ДАНС дойдоха в Народното събрание и на въпроса дали е имало разработка на тази група, казаха, че не могат да отговорят в открито заседание. Закрихме заседанието, шефът на ДАНС отиде да говори с депутат от ГЕРБ, върна се и заяви, че няма да ни каже нищо. Каквото и да е ставало там, е било под закрилата на ДАНС и на МВР, подчерта Мирчев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    6 1 Отговор
    Нито глас за червените фашисти от ппдб.

    Коментиран от #9

    22:15 13.02.2026

  • 2 .....

    6 2 Отговор
    Много е готино как в момента Борисов и Пеевски мълчат, пият си уискито или кафето и им гледат сеира на "ПЕТРОХАНСКА ПАРТИЯ-ПЕДОФИЛИ", как се гърчат....

    22:16 13.02.2026

  • 3 Тихо

    3 0 Отговор
    Бе , Урко! Ако слушаш, ще ти купя банани.

    22:17 13.02.2026

  • 4 Пич

    6 1 Отговор
    ПП - Педофилската Партия има претенции...!?

    22:17 13.02.2026

  • 5 Гошо

    5 0 Отговор
    Какъв силен човек е този с.мешник Гюров? Подставено лице без грам опит в управлението на държавни дела.

    Коментиран от #8

    22:19 13.02.2026

  • 6 Извънредно

    3 3 Отговор
    Пожар в следствената служба във Враца!
    Изгорели са документи!
    Става страшно!

    Коментиран от #15

    22:20 13.02.2026

  • 7 Питане към Мирча

    5 0 Отговор
    Имам питане към Мирча, къде / в какво се е доказал Гюров,че нещо не мога да се сетя?

    Коментиран от #10

    22:21 13.02.2026

  • 8 Е как

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гошо":

    Е как, управлявал е голф игрище

    22:22 13.02.2026

  • 9 Знам

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с питон.я":

    Знаеш ли какво значи фашисти?

    Коментиран от #11

    22:22 13.02.2026

  • 10 гййф

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Питане към Мирча":

    По разни НПОта вероятно

    22:23 13.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Промяна

    3 1 Отговор
    ГНУС ЛАМАТА МИРЧЕВА ИЗВРАТЕНАК СЛУЖЕБНИТЕ СА ДА ПРАВЯТ ИЗБОРИ ИЗВРАТЕНЯКООООО

    22:25 13.02.2026

  • 13 Промяна

    4 1 Отговор
    ГЮРО НАЗНАЧЕН ОТ СЕКРЕТАРКАТА НА РАДЕВ БЛАГОДАРЕНИЕ НА МЕТЕЖИТЕ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ШАРЛАТАНСКИТЕ ОЛИГАРСИ СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС ИЗВРАТЕНЯЦИИИИИ

    22:27 13.02.2026

  • 14 бай Даньо

    1 0 Отговор
    Мирчев е тъпyндeр с една гънка да плюе по Бойко и Пеевски. Сцената е сложена със слyжебно пpавиетство на ППДБ за алабала когато жълтопаветните не трябва да влизат в парламента, като най виновни за Петроханската Трагедия .

    22:27 13.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бесен

    1 0 Отговор
    На вас не ви ли омръзна това безхаберно плямпало с дълбокопмислените изяви? Гюрюр-мюров поне няма да го опънат на изпроводяк, като някои други кандидати! Не остана уважение към нищо, нито към окуцената Конституция нито към безсмислените закони, с които Китайска стена можеш да наредиш.

    22:28 13.02.2026

  • 17 Новата Мая

    1 0 Отговор
    Новата Мая Манолова,това е Мирчев,образно казано--крещи,кара се,настоява.Какви доказателства иска --ПП СА ЛЕГИТИМИРАЛИ И СПОНСОРИРАЛИ групата.Денков е министър на образованието,Кирил Петков министър председател,когато се направила извънредна сесия,посред лято за ЛИЦЕНЗ на училището ,в което половината учители били без ценз.ВСИЧКО Е ПРАВЕНО ТЕНДЕНЦИОЗНО за групата.Пък Сандов сам призна,по тв,че три пъти ходел да пие чай с тях.Е...никой не е светил ,какво са правили насаме в сектата,но пък Валери разказва и малкото момче също.

    22:29 13.02.2026

  • 18 АМА КОЛКО СТЕ ЖАЛКИ..

    0 0 Отговор
    ГЮРОВ МАЙ ВИ УПЛАШИ,А????
    КОЙТО Е СВИКНАЛ ДА БЛИ,,,,ЖЕ ZAД,,НИЦИ, ДА ВИДИМ ДАЛИ ЩЕ МУ СЕ ПОЛУЧИ.

    22:30 13.02.2026

  • 19 Никой

    0 0 Отговор
    Не е ли млад.

    22:30 13.02.2026

  • 20 ЕврАтлантически Комунист

    2 0 Отговор
    По-добре русофил, отколкото педофил
    По-добре копейка, отколкото перверзна куха лейка
    По-добре путинист, отколкото гей фашист

    22:30 13.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

