Новини
България »
Бойко Борисов: С Делян Добрев не сме имали разногласия

Бойко Борисов: С Делян Добрев не сме имали разногласия

15 Февруари, 2026 19:09 1 831 78

  • бойко борисов-
  • герб-
  • делян добрев-
  • оставка

"Нищо от това, което изреждате не е вярно", отсече Борисов

Бойко Борисов: С Делян Добрев не сме имали разногласия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Забавлявам се с медийните измишльотини за Делян Добрев. Утре сме заедно на оперативка".

Това каза пред "Епицентър" лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. В събота новината обиколи социалните мрежи и сайтове. Съобщи я и bTV, позовавайки се на свои източници. Пиар експертът Диана Дамянова я потвърди пред БНТ, но каза, че е разбрала не от него, а от негови близки.

В неделя самият Добрев отрече във Фейсбук профила си.

"Нищо от това, което изреждате не е вярно", отсече Борисов и се зачуди как един непроверен слух е обиколил всички медии.

"С Добрев не сме имали разногласия. Последните ни контакти с него бяха, когато му разреших да замине за САЩ. Сега се е върнал и утре ги свиквам всички на оперативка. Чух, че се говорело същото за Деница Сачева и за Росен Желязков. И това не е вярно. С Росен Желязков три пъти се чувах на ден, докато бе на Мюнхенската конференция", разказа Борисов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    54 6 Отговор
    Ама кой ти вярва на теб бе Тиквай Лама?

    Ае марш на опашката за Хумана!

    Коментиран от #22, #25

    19:10 15.02.2026

  • 2 Промяна

    18 44 Отговор
    НАЙ НАЙ НАЙУСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е БОРИСОВ

    Коментиран от #27, #57

    19:10 15.02.2026

  • 3 Промяна

    15 34 Отговор
    НАЙ НАЙ НАЙУСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е БОРИСОВ

    Коментиран от #30

    19:11 15.02.2026

  • 4 Пустиня(к)

    47 5 Отговор
    Те го, бе! Те го бандита! Нема събота или неделя без тоя престъпник да са изцепи!

    19:11 15.02.2026

  • 5 пожелание

    42 2 Отговор
    Делян е за 20 г. ,а тоз на снимката за 120 !!!

    19:11 15.02.2026

  • 6 Дядо ви Курти от село пиперково

    32 1 Отговор
    Ама дельо фактурата, каза,че само шиши може да решава,щото има пари..

    19:11 15.02.2026

  • 7 и той иска

    27 2 Отговор
    да стане като теб милиардер а ти го държиш като дребен милионер

    19:11 15.02.2026

  • 8 Сталин

    31 2 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    Коментиран от #65

    19:12 15.02.2026

  • 9 Сталин

    37 5 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    19:13 15.02.2026

  • 10 народен съд за тебе

    29 4 Отговор
    МУТРОООООО

    19:13 15.02.2026

  • 11 Ха ха ха ха ха ха ха

    23 3 Отговор
    И двамата при бай Ставри. Да се изясните

    19:13 15.02.2026

  • 12 ?????

    24 3 Отговор
    Ха ха.
    "С Добрев не сме имали разногласия. Последните ни контакти с него бяха, когато му разреших да замине за САЩ. Сега се е върнал и утре ги свиквам всички на оперативка" - чува се че Делян Добрев заминал при сина си в Щатите преди месец и изключил телефоните след като Баце го хванал в несъгласована далавера.
    Баце да каже има ли нещо вярно.

    19:13 15.02.2026

  • 13 НА АПЕРИТИВКА

    16 0 Отговор
    УСПОКОИХ СЕ .НЯМАШЕ ДА МОГА ДА ЗАСПЯ АКО БЕШЕ ВЯРНО.НО УТРЕ ЩЕ ОПРАВЯТ ПОЛОЖЕНИЕТО

    19:14 15.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Разделиха кюлчетата.

    19:14 15.02.2026

  • 15 .ром

    6 12 Отговор
    Аз вярвам ,че Борисов е най-честният човек в света , и го поставям на пиедестал до Майка Тереза !

    19:14 15.02.2026

  • 16 Сталин

    23 4 Отговор
    България никога не е падала толкова ниско,да се дава за пример за корупция по целия свят и да се вписва в учебниците за корупция,цялата тази схема за измами и корупция по високите етажи от власта беше изградена и развита от гербавите и лично Тулупа,за което западните мародери го сложиха на власт три мандата ,за да могат и те спокойно да крадат,само Лукойл дължи на държавата милиарди,и всичкия западен бизнес почти не плащат данъци,затова българската бедна овца държавата я дере по три кожи ,България е държава за западните мародери,а не българите ,тази държава не е на българите

    19:14 15.02.2026

  • 17 Отворете afera

    13 2 Отговор
    И най новата статия отгоре за да видите истината

    19:14 15.02.2026

  • 18 Тошко Йорданов

    22 1 Отговор
    Тиквоооо и ти си умен колкото мен

    19:14 15.02.2026

  • 19 Съдията

    15 1 Отговор
    Да бе, не сте... Ама и двамата се крихте два дни като мишки преди да опровергавате. А ти се криеш от две седмици след "Петрохан" заедно с Пеевски. ДАНС бе Боко, ДАНС, а не денс...🧑‍🔧😂

    19:15 15.02.2026

  • 20 още един буда

    7 1 Отговор
    яя кой се показа? защо не даваш акъли за петрохан?

    19:16 15.02.2026

  • 21 Промяна

    15 1 Отговор
    Добрев, я кажи сега за колко милиона се скарахте с Бойко? Я кажи още какво правим със свидетелите на вашия скандал? И те ли лъжат? Или пък ти ще ги убедиш и те да лъжат?

    Я кажи също така за 40-те сделки? Както и за батериите кажи? И за пътуването до САЩ и разговорите там също ни кажи? И за комисионната, ако прецениш, можеш да ни разкажеш…

    Добрев, ти си една същинска кифла, Добрев. Ще се окажеш същата балерина, като съгражданина си Василев от ПП. Първо мълча като пукал повече от 24 часа, докато куцо и сакато ти звънеше по телефона, а ти не отговаряше. Докато всички медии в държавата пишеха за теб – ти се криеше. Чак на следващия ден цъфна, за да ни съобщиш, че нямало да напускаш ГЕРБ, както и че нямало конфликт между теб и Борисов, а в написаното за скандала ви нямало никаква истина.

    Добрев, смешен и жалък си, Добрев

    Коментиран от #23

    19:16 15.02.2026

  • 22 Бъркаш

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Ламата го даваха днес по ВТВ.
    Каза, че бил ходил 9-10 пъти в хижата.

    Коментиран от #28, #29

    19:17 15.02.2026

  • 23 Промяна

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Целият ГЕРБ вече знае за скандалите ти с Борисов! Всички знаят! Всички знаят, че написаното от нас е истина. Ти обаче, по някакви свои причини, си решил за пореден път да клекнеш пред Борисов. Няма лошо, щом ти се кляка – клякай! Клякай и спортувай колкото искаш, но не смей да обясняваш, че пишем лъжи, защото лъжецът тука е само един – и това си ти.

    Куп свидетели има, Добрев, и за скандалите ти с Борисов, и за куп други неща. Свидетели има и защо си ходил в Америка и какви си ги говорил там. Знаят се както драмите ти, така и финансовите ти игри. Всичко се знае, Добрев. Всичко.

    Жалкото е, че ти се оказваш същият акробат като Борисов, само че от по-ниско ниво. Но пък в крайна сметка това си е твой проблем! Важно е, че днес вече всички знаят що за спортист е Делян Добрев. Доколко е мъж и доколко е най-обикновено продуктово позициониране.

    Боко Тиквата също е нагъл и безскрупулен лъжец и крадец

    Коментиран от #31

    19:18 15.02.2026

  • 24 Боко

    6 1 Отговор
    се яви да изръси "достоверни" тъпани , че били с Бърньо две в едно - никога разногласия!

    19:18 15.02.2026

  • 25 Малеееее

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Простата и крадлива Тиква Борисов го нямаше няколко дена и си мислех, че вече е в затвора. Ще дочакаме този момент. Споко!

    19:18 15.02.2026

  • 26 Ха ха ха ха ха ха ха

    13 1 Отговор
    Оставаш сам, мутро проста. Чака те съд

    19:18 15.02.2026

  • 27 Така е!

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    Най-успешният крадец, който окраде китната ми България. Това е простата Тиква Борисов.

    Коментиран от #36

    19:19 15.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хаха

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Бъркаш":

    Я марш бе тиквист кухоглав! Чие правителство управлява? Кой държи данс и мвр?

    Ае бягай се ший хомо б@нтускотско!

    19:20 15.02.2026

  • 30 Съгласен съм с теб

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Само че много краде този Угоен и Мазен екземпляр. Вари го, печи го, Борисов все краде.

    Коментиран от #38

    19:20 15.02.2026

  • 31 Промяна

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Промяна":

    Нека боко тиквата той да разкаже кой първи изтропа пред американците другия – Добрев Боко, или Боко Добрев?!

    И на финала: разделихте ли кинтите, а?! Очевидно след като скандала бе осветен от МЕДИАМОЛ И АФЕРА се принудихте, скърцайки със зъби да се направите завой и УЖ да се спогодите, защото цялата ви партия завря, а тя както всички знаем е прокъсана тантел марка.

    Може би си мислите, че с тоя бърз „кризисен пиар“ на ах, недей, да се правите на приятели и нас да изкарвате лъжци, ще замажете срива си..

    О, не!

    Всичко се знае. И кинтите. Всичко.

    19:20 15.02.2026

  • 32 Обективно

    4 7 Отговор
    Е, голямо виене пада, че ГЕРБ няма да се разцепи!А всъщност какво ви е грижа вътре в партията за какво спорят?!Техни си семейни проблеми, вас какво ви засяга, освен, че искате да стъпите върху трупове за да се издигнете,а!🤣🤣🤣

    Коментиран от #75

    19:21 15.02.2026

  • 33 Ясноооо

    8 1 Отговор
    Щом Боко казва , че нямат разногласия, значи дзурльо ще избяга наистина

    19:21 15.02.2026

  • 34 Гласове от зайчарника в Банкя

    10 2 Отговор
    Делянчо удари две и набра смелост да избяга, ама Бацо го спря да не му прави лош ПиАрСеви ореди изборите, че пилота, ще го отвее😉

    19:23 15.02.2026

  • 35 Град Симитли

    12 1 Отговор
    Гръмовержеца скъса менискуса...

    19:24 15.02.2026

  • 36 Промяна

    2 10 Отговор

    До коментар #27 от "Така е!":

    ХАХАХАХАХАХАХА АМА МНОГО МНОГО МНОГО СЕ СМЕЯ НА ТАКИВА ПИСАНИЦИ СИГУРНО БОРИСОВ Е ОТКРАДНАЛ И МЛАДОСТТА ТИ ХАХАХАХАХАХАХА

    19:24 15.02.2026

  • 37 ДРТ ПРЧ

    7 0 Отговор
    КАКВИ РАЗНОГЛАСИЯ. ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО

    19:25 15.02.2026

  • 38 Промяна

    2 9 Отговор

    До коментар #30 от "Съгласен съм с теб":

    А ОТ ТЕБ КАКВО ТОЧНО Е ОТКРАДНАЛ ЛИЧНО ТОЧНО ПОСОЧИ ОПАСЯВАМ СЕ ЧЕ НЯМА КАКВО ДА КРАДЕ ОТ ТЕБ ЛИЧНО

    Коментиран от #44

    19:26 15.02.2026

  • 39 Радев

    8 2 Отговор
    Верно е , искаше да е депутат от моята партия ! Отказах му върна при Тиквата и отрече всичко !

    19:26 15.02.2026

  • 40 оня с питон.я

    7 3 Отговор
    Трябва да се отървем от диктатурата на евроатлантическия фашистки режим.

    19:27 15.02.2026

  • 41 Изрод

    5 0 Отговор
    Мишо се появи

    19:28 15.02.2026

  • 42 Наглец банкянски

    13 1 Отговор
    Че как ще "имате разногласия" с това нагло, силно портивно, небръснато, долно, мазно и грозно хасковско нищожество, което "под твоето мъдро ръководство" колеше и бесеше в Хаскоов, назначи цялата си рода на сладки служби в общинаат, че на всичко отгоре им осигури милони по европейски програми за фирмите им? Как ще имате разногласия бе, мутро СИКаджийска? Че ако имате, как ще крадете милиарди, как ще лъжете, как ще правите далаверите си? Как ще има за чекмеджето ти?! Хасковското деляндобрево нищожество се хилеше като пача в ръководената от него комисия, когато онзи негодник Хамид Хамид, лакей на уродливото 190- килограмово туловище, изтръгваше микрофоните на Асен Василев! А, и още нещо! Хасковският мрезавец бил завършил университет в Щатите, ама се оказа, че само той знае кой е този университет, никой друг! Защоот май е влизал във въпросния университет само да се изпикае! Боко, Боко, най- противната и омразна персона в престъпната ти ГЕРБерастка шайка, след теб, разбира се, е точно хасковският Добрев бе, Боко! Що не го разкараш, че поне малко да измиеш срама и от собствената си мутра?!

    19:28 15.02.2026

  • 43 Този

    8 2 Отговор
    Малоумник погреба държавата, окраде всичко де що имаше и ни върна сто години назад с подкрепата на ЕС.

    19:28 15.02.2026

  • 44 Виж сега,

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Промяна":

    Тиквата Борисов ще влезе в затвора, но и там ще продължи да преджобва затворниците. Ужас!

    Коментиран от #46

    19:30 15.02.2026

  • 45 Казуар

    5 1 Отговор
    Бойко, къде се снишаваш и чакаш да бъде назначено служебното правителство.

    19:30 15.02.2026

  • 46 Може

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "Виж сега,":

    Там младите ромчета да се учат на него как се правят деца.

    19:32 15.02.2026

  • 47 Боко с кюлчетата злато и пачките евраци

    6 1 Отговор
    Абе имаше караница за няколко милиона , ама това пари ли са ......дневни пари за нас бедните УПРАВЛЯВАЩИ ....разходите ни са много приходите много малко , почти сме бедни, НАП не може да ги хвани , щото утре няма да е на поста си !!!!

    19:32 15.02.2026

  • 48 Шеф пиар отдел Румен Радев

    8 2 Отговор
    Няколко социологически агенции приключват до часове изследванията си на терен за предстоящите избори, а ето данните които получих.
    Всички данни на социолозите от терена сочат за убедителна преднина на проекта на Румен Радев – разликата между него и втората партия е почти двойно. Числата са от порядъка на 15-18-% преднина в полза на Румен Радев, който има между 36-40%.
    ГЕРБ са твърдо втори с резултат от около и под 20%, а трети са ППДБ.
    Градските либерали имат около 12%, което означава, че нищо не са получили като бонус от протестите.

    От ДПС Ново Начало и Възраждане с едноцифров резултат под 10%,,по точно 9 ДПС и 7% Възраждане а другите партии засега остават под чертата като единствено МЕЧ се доближава до 4%
    При подобни числа в социологията и ако няма големи предизборно изненади се очаква Румен Радев да мобилизира целия колебаещ се и протестен вот и да постигне убедителна победа с над 125 мандата в петпартиен парламент.
    Първите данни на социологическите агенции се очакват от средата на следващата седмица.

    19:33 15.02.2026

  • 49 Бончо

    6 0 Отговор
    Да бе, Мутраки, нали сте се навързали като СВИНСКИ ЧЕРВА с краденето и си го хванал за мъдурките и неееема мърдане.
    Така е с повечето слуги в партията ти

    19:34 15.02.2026

  • 50 Гербавите

    5 0 Отговор
    са като калушевата банда ламата ББ ги строява, псува, оправя ги с 200 или повече. Те са зомбирани от ламата, като персонажа от Петрохан. Дали ще им завещае прословутото си чекмедже

    19:35 15.02.2026

  • 51 ГОЛЯМОТО КРАДЕНЕ

    12 0 Отговор
    Сега ще отговаряте. Скоро.

    19:36 15.02.2026

  • 52 Тоя нагъл съселянин,

    10 0 Отговор
    кога ще плаща, хайде трактора чака.

    19:36 15.02.2026

  • 53 Боко с кюлчетата злато и пачките евраци

    10 1 Отговор
    Само заради скапаните магистрали народа тебе жив да те дере шушумиго

    19:36 15.02.2026

  • 54 Тиквата , сарафов и сие във затвора !!!!

    9 0 Отговор
    Заедно със всичките мишоци и мишки от ДАНС , МВР .......митов лисунгера - също !!!!! Май Киро - парапета беше прав , арест - съд и - затвор !!!!!

    Коментиран от #58

    19:37 15.02.2026

  • 55 Алооо, тиквун

    8 0 Отговор
    Незо ми заглъхваш. Не те чувам добре. Къде си бе? В някоя пещера във Врачанския балкан ли си, бе?
    След два дни, сега ли се сети да измислиш, че с Добрев сте в перфектни отношения!
    Нарита го по кокалчетата и сего дрънкаш без да мислиш!

    19:39 15.02.2026

  • 56 Боко (неуловимия) тайния крадец

    7 0 Отговор
    Вижте аз съм ПроЗд ама вие сте по праЗти ....пак ше ви превъртя и Амен ще ми повярвате .....ама ще бъда първа политическа сила ....отзад напред !!!!!!!

    19:40 15.02.2026

  • 57 а пък тук се обажда от коневръза

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    НАЙ НАЙ НАЙ НЕУСПЕШНИЯТ наивен
    поклонник и мирянин на тиквата

    Коментиран от #69

    19:42 15.02.2026

  • 58 Абе колкото и да не харесвах пп- Дб

    8 1 Отговор

    До коментар #54 от "Тиквата , сарафов и сие във затвора !!!!":

    Не отричам , че те вдигнаха пенсиите на нашите пенсионери за което поклон !!!! Тиквата все казваше има малко мазнина в бюджета ....ама май беше за него и крадците около него ....срам за тия грабители на Българския Народ !!!!!

    Коментиран от #61

    19:45 15.02.2026

  • 59 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    11 1 Отговор
    КОРАБА ПОТЪВА. МИШОЦИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА БЯГАТ

    19:45 15.02.2026

  • 60 Цвете

    8 1 Отговор
    А, ЕТО КОГО ОБСЛУЖВА ДАМЯНОВА? ЗАТОВА ОТ ГОДИНА И ДОСТА ВРЕМЕ, ПЛЮЕ ПО ППДБ. ТАКА Е, ИСТИНАТА ИЗПЛУВА. А ТИ КЪДЕ СЕ БЕШЕ СКАТАЛ ОТ 2 ФЕВРУАРИ ДО ДНЕС? МЪЛЧИШ, КАТО РИБА НА СУХО. 🎃🇧🇬🤔

    19:46 15.02.2026

  • 61 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #58 от "Абе колкото и да не харесвах пп- Дб":

    Ей тази мазнинка сега ще му трябва в затвора да се смазва.

    19:47 15.02.2026

  • 62 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Дабъл Д ще продължава да е къртица на Биг Д в герб

    19:51 15.02.2026

  • 63 БеГемот

    1 1 Отговор
    Разбрах ми са!Той искаше много ....аз се направих на мъж ....той каза че ще напусне и ще ме изкаже на моля другарката....на мен ми увисна мъжеството и се надупих както го умея....

    19:53 15.02.2026

  • 64 Бойко

    0 2 Отговор
    Човекът чекмедже

    Коментиран от #72

    19:57 15.02.2026

  • 65 1111

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Един шофьор карал камион с дупки. Една дупка паднала, той спрял да я вземе и паднал в нея...

    19:57 15.02.2026

  • 66 Не знам

    0 0 Отговор
    Как не му увяхва Цветето на Буда.
    Не успях да го отгледам моето, ама сега спя по 9 часа.

    19:58 15.02.2026

  • 67 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Медиите се борят за първенство в новините и за доверие на аудиторията, а това са противоречиви възможности. Социалните медии са достоверни, колкото една жена на фурната каза и цялата опашка там говори.

    19:58 15.02.2026

  • 68 Македонка

    3 1 Отговор
    Бойко Борисов: С Делян Добрев не сме имали разногласия, но с народа Български постоянно имаме!

    19:59 15.02.2026

  • 69 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #57 от "а пък тук се обажда от коневръза":

    НАЙ НАЙ НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е БОРИСОВ И ТОВА Е ИСТИНАТА КОЛКОТО И ДА СИ ДРАСКАТЕ ГЕРБ УСПЕХ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИЯ УСПЕХ

    Коментиран от #71

    19:59 15.02.2026

  • 70 фАНТОМасс

    2 0 Отговор
    Я , Бойко се появи и каза нЕколко думи чак сега !
    Не е промълвил нищо за Петрохан . Явно 6 човека са нищо за него!

    20:17 15.02.2026

  • 71 э абаротное

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Промяна":

    Ама че си шегаджия ! Ще го повториш ли пак , та да развеселиш още повече хора ?

    20:18 15.02.2026

  • 72 леле , КАКО !

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Бойко":

    Човекът - Тулуп .....човекът - Тиква.......човекът- Мутра.......

    20:19 15.02.2026

  • 73 Сащ

    1 0 Отговор
    Еми Борисов ти в САЩ звъня ли или знаеш ,че Добрев е бил с Цветан и за това не си се чувал с него? Знаеш ли ,че е под команда всичко и скоро и другите обявени ще напуснат кораба на мафията !

    20:22 15.02.2026

  • 74 Гост

    1 0 Отговор
    Ти си се чувал три пъти с желязко, ама мъжът ти пеефски се чува по шест пъти с него. Разбра ли, банкянски крадецо

    20:23 15.02.2026

  • 75 Италианско

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Обективно":

    Грижа ме е за какво спорят, защото се карат за откраднатите милиони от народа и не могат да ги разделят, главо болна, всички са за на стадиона като в Китай, публично

    20:27 15.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Боби

    1 0 Отговор
    Тридесет години България се управлява от циганин, комарджия и бандит плюс магнит, като последните двама направо я занулиха

    20:35 15.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове