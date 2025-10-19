Новини
България »
Проф. Кантарджиев: Сега е моментът за ваксинация

Проф. Кантарджиев: Сега е моментът за ваксинация

19 Октомври, 2025 10:07 616 13

  • проф. тодор кантарджиев-
  • ваксини-
  • грип

Назалните ваксини ще са с 5000 повече и съветвам родителите, които миналата година са сложили 2 ваксини, тази година – една. Тя е много хубава

Проф. Кантарджиев: Сега е моментът за ваксинация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Противогрипните ваксини ще бъдат налични. Има предвидени 100 000 по програмата за хора над 65 години, което е платено с обществени средства. Съветвам ги да го направят. Това заяви в предаването "Събуди се" проф. Тодор Кантарджиев.

Сега е моментът за ваксинация. Може да се ваксинираме до средата на ноември, дори в началото на декември. Пикът обикновено е края на януари или февруари, допълни той.

"Назалните ваксини ще са с 5000 повече и съветвам родителите, които миналата година са сложили 2 ваксини, тази година – една. Тя е много хубава. Прави локален имунитет на лигавицата на носа, образуват се антитела и като попадне грипен вирус в носа на детето се предотвратява възможността да се разболее. Инжекционните ваксини за деца също са добри", каза проф. Кантарджиев.

Проветряване, ползване на маски и ползване на кърпички, препоръча още проф. Кантарджиев. Най-добрата защита обаче била закаляването на детето през лятото, когато е топло.

В момента риновирусът е най-активен, обясни професорът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    4 3 Отговор
    Там на дувара, ме гонят да ме мъдръсат ,бай Амет чобанина и Мюмюн козаря и Стамат магаренцето, Иван нересчето, Данчо пръченцето, Стоян папурчето и 40-римляни от Лом. Хастара ми стана o60,като самосвал съм ,я се опитвам да пусна гълъбче, и съм оцветил пейзажа.

    10:10 19.10.2025

  • 2 Блажиш ли още

    14 1 Отговор
    А чували да си носим ли или Годжи ще ги раздава на половин цена, щото яко ще се такова...?

    10:11 19.10.2025

  • 3 НА ТОЯ БОЛЕН МОЗЪК

    14 0 Отговор
    ДА МУ ОБРЪСНАТ СЕЛСКИЯ МУСТАК.

    10:36 19.10.2025

  • 4 Ричард Естес

    7 0 Отговор
    Има ли ваксина срещу заливащата ни ПРОСТОТИЯ и ПРОСТАЩИНА , олицетворени в Бойковщината и Пеевщината ?
    Да ме извиняват хората , изповядващи тези 2 идеологии !

    10:36 19.10.2025

  • 5 Айде бърже

    8 0 Отговор
    Всички атлантици,русофоби и г еее ве бегом а ваксини

    Коментиран от #6

    10:41 19.10.2025

  • 6 Поддържам

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Айде бърже":

    Безмозъчните бегом на уаксина

    10:42 19.10.2025

  • 7 Много е хубава химията

    7 0 Отговор
    A, къде е овчето и козето мляко в 21 век? Естествена ваксина.

    10:44 19.10.2025

  • 8 Неваксиниран, няма и да се ваксинира

    6 0 Отговор
    Кантарджията да го изпратят лятото на сипозиум в Рим, там да го закалят римляните.

    10:46 19.10.2025

  • 9 Пенсионера

    10 0 Отговор
    Над 65 години, ваксината е безплатна. Няма безплатен обяд. Да дойда да се ваксинирам за да нагласите по-бързо да гушна букета. Благодаря, ще отсъствам, няма да дойда.

    10:49 19.10.2025

  • 10 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 0 Отговор
    На бий сия в джи точйата

    11:12 19.10.2025

  • 11 Досаден си с твоите схеми

    8 0 Отговор
    Професоре, тебе трябва веднъж за винаги да те ваксинира някое магаре.

    11:22 19.10.2025

  • 12 Модерен Файзър

    5 1 Отговор
    В САЩ ЗАБРАНИХА "ваксините" срещу ковид за хората над 60 години, а в България ги рекламират и препоръчват.
    Някой ще обясни ли или.........................!?

    11:29 19.10.2025

  • 13 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Няма ли да се намери един достоен българин да го ваксинира тоя с един к..... в главата и да ни отърве от тоя из......

    11:42 19.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове