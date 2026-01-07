Новини
Д-р Николова за грипа: Тръгнали сме да минаваме Шипка през зимата с летни гуми

7 Януари, 2026 10:21 995 28

Моите лични впечатления са, че нормално за сезона се увеличава броят на пациентите с респираторни инфекции и повечето от пациентите с такива оплаквания са с положителна проба, бърз тест за грип

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Грипната обстановка в страната постепенно се влошава с нарастване на случаите на респираторни инфекции, коментира в "Денят започва" д-р Гергана Николова.

"Моите лични впечатления са, че нормално за сезона се увеличава броят на пациентите с респираторни инфекции и повечето от пациентите с такива оплаквания са с положителна проба, бърз тест за грип. Но това е нормално за сезона и за ниските нива на ваксинационно покритие срещу грип в България", поясни тя.

"За съжаление, как да кажа, за да може да ме разберат зрителите – тръгнали сме да минаваме прохода Шипка при зимни условия и сме с летни гуми. След това се питаме – ами ние сега как да го минем тук? Ние сме с летни гуми, буксуваме, връщаме се, колата не е стабилна и какво можем да направим", добави още д-р Николва във връзка с ниските нива на ваксинация.

Д-р Николова подчерта, че интересът към ваксините расте, но проблемът е в осигуряването им. Особено сериозен е проблемът при децата и припомни, че отдавана личните лекари предлагат ваксината за деца до 14 години да стане препоръчителна и държавата да закупи необходимите количества.

"Има хора, родители, желаещи, хора, които знаят, че това ще спаси техните деца от тежкия грипен период – искат, не могат да си намерят ваксина, не могат да я закупят дори с налични средства", посочи още д-р Николова.

И отново подчерта, че грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти. "Грипът, както и вирусите, не се лекуват с антибиотик. Много груба грешка е при грип да се дават имуностимулиращи медикаменти", поясни тя.

Доминиращият щам този сезон се отличава със специфични симптоми. "Много силна болка в гърлото, запушване на носа, висока температура, болка по мускулите и ставите, отпадналост, лесно разпространяване", обясни д-р Николова.

По думите ѝ в момента има не само грип, но и COVID.


  • 1 Ивелин Михайлов

    19 4 Отговор
    Минавал съм Шипка с летни гуми, колата върви като БТР! Който може да кара, минава. Сравнението на мyргавата кака от снимката е неуместно.

    10:23 07.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    19 2 Отговор
    Аман от доктори, умници.

    10:23 07.01.2026

  • 3 Споко

    22 0 Отговор
    Путин изкорени ковида за 24 часа, ще изкорени и грипа!

    10:24 07.01.2026

  • 4 Благой

    18 3 Отговор
    А ТИ С ЛЪЖИ ПЛАШИШ ХОРАТА .ТАКА ЛИ СИ ДОКАРВАШ ДОПЪЛНИТЕЛНО БОНУСИ А НЕ С РАБОТА

    10:24 07.01.2026

  • 5 Пр. Рачев

    16 1 Отговор
    Да и имам на тая сравнението…

    10:25 07.01.2026

  • 6 Любопитен

    19 1 Отговор
    Тая дали е прекалила с бустерите на Пфайзер или по принцип така си изглежда?

    10:26 07.01.2026

  • 7 червена лампа

    18 1 Отговор
    Може и да са специалисти ама взеха да прекаляват с тия ваксини, след ковида вече не им вярвам. Все за едни пари става въпрос

    10:27 07.01.2026

  • 8 само

    17 0 Отговор
    като им чуеш сравненията и ти сават ясни що за жалки неуки и продажни мекеренца са тия дофторя

    10:30 07.01.2026

  • 9 кой има полза от епидемията

    11 1 Отговор
    този дето предлага лекарство . демек търговците . няма и евтини пакети за болен . инфлация е . обедняване .

    10:30 07.01.2026

  • 10 Гумите са летни

    9 0 Отговор
    Ама са купени с евро.

    10:32 07.01.2026

  • 11 Няма да се размине

    14 1 Отговор
    Трибунал, Трибунааал......

    10:32 07.01.2026

  • 12 Улав

    6 0 Отговор
    И на тебе да .......

    10:32 07.01.2026

  • 13 ИВАН

    11 2 Отговор
    Айдеее, и тая гумаджийка го раздава, Шипка си се минава спокойно, моите гуми са летни и почти нямат грайфер ... а когато наистина има малко снежец, прохода просто го затварят.

    10:33 07.01.2026

  • 14 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    13 1 Отговор
    На колко от вас със симптоми на грип личния лекар е назначил кръвни изследвания за установяване на вида грип и конкретния щам?
    Николко ли?!
    Та изниква въпросът -
    След като масово не се правят такива изследвания тия от къде знаят какъв грип и кой щам е в България?!
    Така са им казали да говорят ли?!
    Разбира се дебело подплатени с финикийски знаци!

    10:33 07.01.2026

  • 15 Добрият чичко Бил

    9 1 Отговор
    "Населението на планетата трябва да се редуцира и ваксините са добър начин да постигнем това."

    10:34 07.01.2026

  • 16 ккк

    14 1 Отговор
    тази е постоянно по телевизиите , кога лекува не знам и все потребителски такси са и у главъта ...

    10:35 07.01.2026

  • 17 др Гей Билтс

    13 1 Отговор
    Докторицата на нацията е одила на Бали с бонуса от НПО-то. Избарала е тен.

    10:36 07.01.2026

  • 18 проф. Кантар

    9 0 Отговор
    И тая годиан грипа уби ковида, а беше изчезнал изцяло през 2020-та и 2021-ва.

    10:37 07.01.2026

  • 19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 0 Отговор
    Че едно време като нямаше зимни и летни гуми
    да не би да не сме минавали многократно през прохода Шипка...

    10:38 07.01.2026

  • 20 Аман

    9 0 Отговор
    от тая дъ-т--ла сигурно е тръгнала да търси млада п-ш-а всеки ден от ТВ в ТВ

    10:40 07.01.2026

  • 21 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Офф стига с тая иди0тка бе

    10:41 07.01.2026

  • 22 Тази шушумига много знае,

    8 0 Отговор
    а все селски доктор стои!? Ползват я само като говорител, а дали е доктор, едва ли!?

    10:49 07.01.2026

  • 23 вещица

    6 0 Отговор
    Тази е ходила по островите по празниците да хване такъв загар, вместо да лекува пациентите си.

    10:51 07.01.2026

  • 24 боцкайте се

    4 0 Отговор
    вижте мЪ мене

    11:02 07.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 цъ цъ цъ

    0 0 Отговор
    снимката говори и казва всичко - ТОЧКА

    12:04 07.01.2026

