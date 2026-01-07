Д-р Николова за грипа: Тръгнали сме да минаваме Шипка през зимата с летни гуми

Грипната обстановка в страната постепенно се влошава с нарастване на случаите на респираторни инфекции, коментира в "Денят започва" д-р Гергана Николова.

"Моите лични впечатления са, че нормално за сезона се увеличава броят на пациентите с респираторни инфекции и повечето от пациентите с такива оплаквания са с положителна проба, бърз тест за грип. Но това е нормално за сезона и за ниските нива на ваксинационно покритие срещу грип в България", поясни тя.

"За съжаление, как да кажа, за да може да ме разберат зрителите – тръгнали сме да минаваме прохода Шипка при зимни условия и сме с летни гуми. След това се питаме – ами ние сега как да го минем тук? Ние сме с летни гуми, буксуваме, връщаме се, колата не е стабилна и какво можем да направим", добави още д-р Николва във връзка с ниските нива на ваксинация.

Д-р Николова подчерта, че интересът към ваксините расте, но проблемът е в осигуряването им. Особено сериозен е проблемът при децата и припомни, че отдавана личните лекари предлагат ваксината за деца до 14 години да стане препоръчителна и държавата да закупи необходимите количества.

"Има хора, родители, желаещи, хора, които знаят, че това ще спаси техните деца от тежкия грипен период – искат, не могат да си намерят ваксина, не могат да я закупят дори с налични средства", посочи още д-р Николова.

И отново подчерта, че грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти. "Грипът, както и вирусите, не се лекуват с антибиотик. Много груба грешка е при грип да се дават имуностимулиращи медикаменти", поясни тя.

Доминиращият щам този сезон се отличава със специфични симптоми. "Много силна болка в гърлото, запушване на носа, висока температура, болка по мускулите и ставите, отпадналост, лесно разпространяване", обясни д-р Николова.

По думите ѝ в момента има не само грип, но и COVID.