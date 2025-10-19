33-годишен шофьор загина на място, след като самокатастрофира

Шофьор на 33 години е загинал при катастрофа тази нощ в радневското село Знаменосец. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
Сигнал за инцидента е получен малко преди 2:00 часа.
По първоначална информация мъжът е самокатастрофирал и е загинал на място.
В Районно управление – Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #2
11:39 19.10.2025
2 Щерев
До коментар #1 от "Дориана":В тази забравена от Бог местност е забранено със закон да се подава оставка.
11:42 19.10.2025
3 УрСульо
Другите опции какви са?
Катастрофира с чужда помощ?
Катастрофира групово?
Катастрофира дистанционно?
Катастрофира от хоум офис?
Ше си проверяваме дипломите май, мхм...
11:42 19.10.2025
4 Поп Никола
11:43 19.10.2025
5 ААААА
11:55 19.10.2025