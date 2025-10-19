Новини
България »
33-годишен шофьор загина на място, след като самокатастрофира

33-годишен шофьор загина на място, след като самокатастрофира

19 Октомври, 2025 11:36 539 5

  • загинал-
  • катастрофа-
  • знаменосец

Сигнал за инцидента е получен малко преди 2:00 часа

33-годишен шофьор загина на място, след като самокатастрофира - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор на 33 години е загинал при катастрофа тази нощ в радневското село Знаменосец. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е получен малко преди 2:00 часа.

По първоначална информация мъжът е самокатастрофирал и е загинал на място.

В Районно управление – Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    4 2 Отговор
    Министъра на транспорта да си подава оставката. Катастрофи след катастрофи, а той само парадира, че работи..

    Коментиран от #2

    11:39 19.10.2025

  • 2 Щерев

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    В тази забравена от Бог местност е забранено със закон да се подава оставка.

    11:42 19.10.2025

  • 3 УрСульо

    3 1 Отговор
    Марче, да запитам откъде го избаца глагола "самокатастрофира"?
    Другите опции какви са?
    Катастрофира с чужда помощ?
    Катастрофира групово?
    Катастрофира дистанционно?
    Катастрофира от хоум офис?
    Ше си проверяваме дипломите май, мхм...

    11:42 19.10.2025

  • 4 Поп Никола

    0 2 Отговор
    Пукнал е като куче.

    11:43 19.10.2025

  • 5 ААААА

    0 0 Отговор
    От 23:00 на 18.10.2025 до 02:00 на 19.10.2025 за 25 астронимически часа 6 -жертви по пътищата. Рекорд достоен за Гинес. Кмета на град Раднево незабавно да обяви ден на общински траур.

    11:55 19.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове