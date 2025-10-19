Д-р Мирослав Ненков: Краде се с лопати, не с шепи, затова не стигат парите

"Извежда се на преден план искането на младите лекари за адекватно заплащане, но това не е главното им искане. Те не се борят само за пари". Тоза заяви пред БНР д-р Мирослав Ненков, бивш заместник-министър на здравеопазването:
"Може би, като поканите някой от тях, те ще го обяснят от тяхно име, аз не съм им говорител, но знам какво се случва със специализантите по болниците. Може би най-главното в това, което искат младите хора, е отношение, друг вид отношение към тях, не само пари. Парите са безусловно много важни, но отношението към тях, в немалка част от структурите, в които има специализанти, те са ползвани за черноработници, нищо повече".
"Ако ще 12-13 милиарда да стане бюджетът на здравеопазването, няма да има никаква промяна, нито на младите лекари ще им се плаща по-добре или на такива като мен, защото страшно много се краде", добави още в интервю за предаването "Неделя 150" на програма "Хоризонт" бившият заместник-министър на здравеопазването:
"Краде се с лопати, не с шепи, затова не стигат парите. Ако парите се изразходват от добри стопани, ще има, ще останат. Като пациенти ще го разберем веднага, ако тези 9 милиарда се управляват от добър стопанин".
"Младите лекари от много отдавна не бягат от България заради пари. Те като отидат в чужбина да работят, парите, които взимат, са повече от българските, но точно толкова не им стигат и там, защото там е друг стандартът. Там също ги счупват от работа, само че там се грижат за тях и ги обучават", подчерта д-р Ненков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УрСульо
Да си намерят някое прасе или тиква да се грижат за тях и ще бъдат рахат.
Коментиран от #20, #40
12:02 19.10.2025
2 Десетки
12:03 19.10.2025
3 Новичок
12:04 19.10.2025
4 фцасе
12:06 19.10.2025
5 Пациент
2. Частните болници да бъдат изключени от ДЪРЖАВНАТА ЗДРАВНА КАСА! Който иска да се лекува там или да ползва здравна застраховка, или частните болници да си създадат СОБСТВЕНА ЗДРАВНА КАСА!
3. В самите държавни болници има въйпиющо неравенство в заплащането между шефове и редови лекари - до 30-40 пъти.
4. Да се възстанови здравната система въведена още от Освобождението - ОКОЛИЙСКИТЕ БОЛНИЦИ . Всеки пациент да бъде на 30-40 километра от болница.
12:08 19.10.2025
6 Обективен
12:09 19.10.2025
7 Вярно
12:11 19.10.2025
8 Бойко Българоубиец
Коментиран от #39
12:14 19.10.2025
9 Дориана
Коментиран от #22
12:16 19.10.2025
10 кумчо ВЪЛЧО
Такава е системата , тя работи за върхушката и ако някой иска да я промени .....сигурно ще бъде ЕЛИМИНИРАН , дори и физически !
12:21 19.10.2025
11 Това, което казва
Ако не оставка, разстрел! Писна ни от ття дебеловрати айновози!
12:25 19.10.2025
12 Хасковски каунь
€ 1,5 милиарда за има - няма 50 километра ремонт на ЖП София-Калотина.
БЪЛГАРСКИ КРАДЦИ.
Коментиран от #13
12:33 19.10.2025
13 Руснаците и американците искат
До коментар #12 от "Хасковски каунь":да правят тунел под Беринговия проток, да свързва Чукотка с Аляска.
Пак за 8 милиарда.
Коментиран от #15
12:36 19.10.2025
14 БАЦЕ
12:37 19.10.2025
15 Хасковски каунь
До коментар #13 от "Руснаците и американците искат":За да съм точен ката мин. Грозданов:
“Инвестираме над 1,5 млрд. евро в модернизацията на жп маршрута София - Гюешево. Това е стратегически проект, част от европейския коридор “Западни Балкани - Източно Средиземноморие”
12:38 19.10.2025
16 ШЕФА
Коментиран от #18
12:39 19.10.2025
17 Разграбване, не крадене
12:40 19.10.2025
18 Когато са го
До коментар #16 от "ШЕФА":Арестували, кикой не е имало в къщата. Борсов живее сам.
И прнги му били сложили, въпреки че си бешеина собствен ход и с ръце в джобовете!
Побъркан!
12:42 19.10.2025
19 безпартиен
12:43 19.10.2025
20 Лекар
До коментар #1 от "УрСульо":Пък вас чатгпт да ви лекува 😉 ще го питате за инструкции как се маха апандисит примерно 😉
Коментиран от #43
12:44 19.10.2025
21 ТИГО
12:45 19.10.2025
22 Промяна
До коментар #9 от "Дориана":ГОСПОЖО ВАШИТЕ СКАЗКИ ПЛАТЕНИ ТУК БУДЯТ ОТВРАЩЕНИЕ А СЪЩО И НА ТОЗИ ГОСПОДИН
12:46 19.10.2025
23 Олеле
12:48 19.10.2025
24 ТИГО
12:48 19.10.2025
25 Боклуците на Боклука
12:53 19.10.2025
26 Търговия с хуманност?
Демокрация с човешко лице липсва у българските "добри стопани", които се вълнуват само от печалбата...
Медицината като индустрия е катастрофа за човешкото.
12:54 19.10.2025
27 гласувалите за крадците да дават пари
12:54 19.10.2025
28 Румбурак
12:58 19.10.2025
29 Кражби, кражби, кражби
12:58 19.10.2025
31 бгполитик
13:02 19.10.2025
32 Всичко ще се промени когато
Частните болници спрат да точат ресурс на здравната каса. Същите ползват дори по-кофти консумативи, но заплатени на тавански цени, без да обявявят конкурси по ЗОП.
Излиза че държавните болници харчат държавен ресурс по строго критерии и правила
Частните болници харчат съшия ресурс но без конкурси, критерии, правила.
Сега вижте кои са собствениците на най-големите частни болници и ще ви стане ясно.
А ако плашахме здравни вноски на частник, дали същия щеше да е ОК, друг частник да го граби, така че да му разваля имиджа пред пациента/клиента.
13:02 19.10.2025
34 Морков
13:04 19.10.2025
35 Факти
13:08 19.10.2025
36 Да се знае и помни
Коментиран от #38
13:08 19.10.2025
37 Държавата на изтеклите мандати
13:09 19.10.2025
38 1111
До коментар #36 от "Да се знае и помни":Тулупите нямат нищо общо с демокрацията, затова нищо няма да направят!
Излизайте на протест!
13:11 19.10.2025
39 Господ забавя, но не забравя
До коментар #8 от "Бойко Българоубиец":Прокълнато ви е чекмеджето. Затова и един ден спокойствие вече няма да имате...😏
Коментиран от #51
13:13 19.10.2025
40 Видьо Видев
До коментар #1 от "УрСульо":Както вече знаете, на света има 52 души
с обвинения в корупция от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ,
по т.н. Закон магнитски.
8 са български граждани:
- Васил Божков бизнесмен;
- Румен Овчаров - бивш министър на енергетиката;
- Делян Пеевски народен представител и “бизнесмен”;
- Александър Николов - бивш шеф на АЕЦ Козлодуй;
- Иван Генов - бивш шеф на АЕЦ Козлодуй;
- Владислав Горанов - бивш финансов министър от ГЕРБ.
- Николай Малинов - лидер на движение “Русофили”.
- Илко Желязков - бивш служител на ДАНС, т.нар “лейтенант” на Пеевски.
Чжденците са в дранголника, а към българите, българският Главен прокурор,
дори още не е повдигнал обвинения?
Защо ли?
Защото българските Главни прокурори също са престъпници.
А всеизвестно е, че "Гарван гарвану око не вади!"
Ето само някои от далаверите на СЕМЕЙСТВО САРАФОВИ
Борислав Сарафов и специалната прокурорка Даниела Талева
Семейство Сарафови са с нов мегастроеж и планове за още 18 къщи с басейни .
Фирмата “Креатив Инвест” е собственост на съпругата на Сарафов
и управлявана и от сина на единственият кандидат за поста и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов
Строи луксозната жилищна сграда “Тилия”, като част от затворен комплекс в София, заедно с неслучайни ортаци.
Освен тази сграда, бещава и още 18 къщи с басейни.
Всички тези градежи са на парцели харизани на семейството от Станимир Жарков (ГЕРБ) –
разследван от Сарафов по
13:13 19.10.2025
41 ТИГО
Коментиран от #48
13:14 19.10.2025
42 Сталин
13:15 19.10.2025
43 ТИНТИРИ-МИНТИРИ
До коментар #20 от "Лекар":Дали ти ще го питаш или някой друг, разлика няма, щото и ти и той ЗА НИЩО НЕ СТАВАТЕ!😉
13:17 19.10.2025
44 мда
До коментар #33 от "боги":Или пък нещо за късите фитили...
13:18 19.10.2025
45 нннн
Коментиран от #50
13:31 19.10.2025
46 Що не кажете кой открадна 2 млрд от
13:35 19.10.2025
47 Ей Там Са !
Научните Публикации !
Но Ти Трябва !
Английски !
Също и Японски !
За да разбереш !
Какво ти Трябва !
За Да Станеш !
Лекар !
От Нашите Знахари !
Професори !
И Академици !
Нищо Няма Да Научеш !
Пък и Нормално Заплащане !
Да Искаш !
Света е Открил !
Доста Неща !
Но Не !
И Нашите Псевдо Лекари !
13:36 19.10.2025
48 Този
До коментар #41 от "ТИГО":Важното е кой се грижи за хората.Това тросто и бъзливо племе това си заслужава.Остави се онези братовчедите и другите като ги мобилизилрат да му решават съдбата.Иначе да си изкарват тука мрънкането е лесно.
13:36 19.10.2025
49 С кви лопати
13:37 19.10.2025
50 Знаят !
До коментар #45 от "нннн":Знаят !
Но се Правят !
Че Не Знаят !
Иначе !
Няма Да Тече !
13:38 19.10.2025
51 Кат Гледам !
До коментар #39 от "Господ забавя, но не забравя":Кат Гледам !
След Толкова Години !
Май Страда !
От !
Склероза !
13:40 19.10.2025