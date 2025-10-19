Новини
Д-р Мирослав Ненков: Краде се с лопати, не с шепи, затова не стигат парите

Д-р Мирослав Ненков: Краде се с лопати, не с шепи, затова не стигат парите

19 Октомври, 2025 11:54

Ако ще 12-13 милиарда да стане бюджетът на здравеопазването, няма да има никаква промяна, нито на младите лекари ще им се плаща по-добре или на такива като мен, защото страшно много се краде

Д-р Мирослав Ненков: Краде се с лопати, не с шепи, затова не стигат парите - 1
Мария Атанасова

"Извежда се на преден план искането на младите лекари за адекватно заплащане, но това не е главното им искане. Те не се борят само за пари". Тоза заяви пред БНР д-р Мирослав Ненков, бивш заместник-министър на здравеопазването:

"Може би, като поканите някой от тях, те ще го обяснят от тяхно име, аз не съм им говорител, но знам какво се случва със специализантите по болниците. Може би най-главното в това, което искат младите хора, е отношение, друг вид отношение към тях, не само пари. Парите са безусловно много важни, но отношението към тях, в немалка част от структурите, в които има специализанти, те са ползвани за черноработници, нищо повече".

"Ако ще 12-13 милиарда да стане бюджетът на здравеопазването, няма да има никаква промяна, нито на младите лекари ще им се плаща по-добре или на такива като мен, защото страшно много се краде", добави още в интервю за предаването "Неделя 150" на програма "Хоризонт" бившият заместник-министър на здравеопазването:

"Краде се с лопати, не с шепи, затова не стигат парите. Ако парите се изразходват от добри стопани, ще има, ще останат. Като пациенти ще го разберем веднага, ако тези 9 милиарда се управляват от добър стопанин".

"Младите лекари от много отдавна не бягат от България заради пари. Те като отидат в чужбина да работят, парите, които взимат, са повече от българските, но точно толкова не им стигат и там, защото там е друг стандартът. Там също ги счупват от работа, само че там се грижат за тях и ги обучават", подчерта д-р Ненков.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 36 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УрСульо

    40 7 Отговор
    Най-печелившият ход на младите лекари е да се преквалифицират във ветеринари или агрономи.
    Да си намерят някое прасе или тиква да се грижат за тях и ще бъдат рахат.

    Коментиран от #20, #40

    12:02 19.10.2025

  • 2 Десетки

    42 2 Отговор
    години е така ! Варварство към България и българите граждани ! Мафията е на всички нива и спокойно "работи" ! Държавата е вече жива просякиня !

    12:03 19.10.2025

  • 3 Новичок

    37 3 Отговор
    Така е Докторе,гарантирано от Герб-Ново начало. Ама и ти беше при тях.Пфу...

    12:04 19.10.2025

  • 4 фцасе

    38 3 Отговор
    От 2009 г до днес лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и разбойниците му и със дирниците си пълнят чекмеджетата. Ограбиха България тези пропаднали боклуци, и все още има заблудени дихатели, дето и без зъби останаха и пак му се радват на лъжите на тоя циганин. Скъса ви ушите от скубане тоя глупавия боклук и още му се радват на глупостите. Слава на Господ Иисус Христос дори и тези дето му се радват и те ще ходят гладни защото той и от вас ограбва. Стягаите се да ги махаме тези боклуци, мИрси.

    12:06 19.10.2025

  • 5 Пациент

    28 2 Отговор
    1. Министрите събирани по кръстопътищата са нефелни.
    2. Частните болници да бъдат изключени от ДЪРЖАВНАТА ЗДРАВНА КАСА! Който иска да се лекува там или да ползва здравна застраховка, или частните болници да си създадат СОБСТВЕНА ЗДРАВНА КАСА!
    3. В самите държавни болници има въйпиющо неравенство в заплащането между шефове и редови лекари - до 30-40 пъти.
    4. Да се възстанови здравната система въведена още от Освобождението - ОКОЛИЙСКИТЕ БОЛНИЦИ . Всеки пациент да бъде на 30-40 километра от болница.

    12:08 19.10.2025

  • 6 Обективен

    21 6 Отговор
    Като се возеше с Боко в Жипката и ти показваше извънземните магистрали ,и ти имаше голяма лопата,но май ти я взеха

    12:09 19.10.2025

  • 7 Вярно

    10 1 Отговор
    докторе и с туби нафта се краде БМВ-то Р 04- 64 КВ замина да пълни тубите в сака

    12:11 19.10.2025

  • 8 Бойко Българоубиец

    16 4 Отговор
    Трябва да има за чекмеджето хехе 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #39

    12:14 19.10.2025

  • 9 Дориана

    14 2 Отговор
    Кой краде е прикрива кражбите в България ? Алчността и корупцията в България трябва да бъдат унищожени.. Корумпираните политици трябва да си понесат последствията , за това, че чрез действията си съсипват държавата и народа, за който уж работят.

    Коментиран от #22

    12:16 19.10.2025

  • 10 кумчо ВЪЛЧО

    14 0 Отговор
    Какво значение има , че младите се гърчат и изнемогват ? Важното е , че главните , баш-комитите , богоизбраните , вземат доволно с шепи , лопати и чекмеджета !
    Такава е системата , тя работи за върхушката и ако някой иска да я промени .....сигурно ще бъде ЕЛИМИНИРАН , дори и физически !

    12:21 19.10.2025

  • 11 Това, което казва

    20 1 Отговор
    Ненков е много страшно. Не че не го знаеи, ноще по- страшното е това, че се знае за тия кражби и всички мълчат!
    Ако не оставка, разстрел! Писна ни от ття дебеловрати айновози!

    12:25 19.10.2025

  • 12 Хасковски каунь

    22 2 Отговор
    $ 8 милиарда за над 100 км тунел под Берингов проток.
    € 1,5 милиарда за има - няма 50 километра ремонт на ЖП София-Калотина.
    БЪЛГАРСКИ КРАДЦИ.

    Коментиран от #13

    12:33 19.10.2025

  • 13 Руснаците и американците искат

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хасковски каунь":

    да правят тунел под Беринговия проток, да свързва Чукотка с Аляска.
    Пак за 8 милиарда.

    Коментиран от #15

    12:36 19.10.2025

  • 14 БАЦЕ

    9 0 Отговор
    Не пипайте на Шиши далаверите, че ще стане лошо.

    12:37 19.10.2025

  • 15 Хасковски каунь

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Руснаците и американците искат":

    За да съм точен ката мин. Грозданов:
    “Инвестираме над 1,5 млрд. евро в модернизацията на жп маршрута София - Гюешево. Това е стратегически проект, част от европейския коридор “Западни Балкани - Източно Средиземноморие”

    12:38 19.10.2025

  • 16 ШЕФА

    3 5 Отговор
    Мирославе,не обиждай Буда и неговото ОПГ ГРОБ на крадци,те правят всичко за народа,а самият той е жертва и на комунистите които са разстреляли дядо му и на Киро Тъпото и Рашков който го арестува пред децата му,макар че той има само едно.

    Коментиран от #18

    12:39 19.10.2025

  • 17 Разграбване, не крадене

    9 0 Отговор
    За цялата страна важи. Оценката на Герб е, ако нещо струва 10 лв се оценява на 100 лв и от там 85% за Борисов и Герб, а сега и за Пеевски.

    12:40 19.10.2025

  • 18 Когато са го

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "ШЕФА":

    Арестували, кикой не е имало в къщата. Борсов живее сам.
    И прнги му били сложили, въпреки че си бешеина собствен ход и с ръце в джобовете!
    Побъркан!

    12:42 19.10.2025

  • 19 безпартиен

    9 1 Отговор
    Защо никой не казва как може да се промени сегашното състояние!?И този беше министър и за краткото време не предложи нито едно решение на проблемите в здравеопазването!Та и сега явно няма какво да каже! Решение има и ако го кажа ще изтрият коментара! Това че още не сме скъсали с навиците от т.нар. "социализъм" е наличието на ЗДРАВНАТА КАСА попълването на която е единствено работещите в ЧАСТНИЯ СЕКТОР и държавата!На този ЧАСТЕН СЕКТОР разчитат 2.1 млн.пенсионери,над 750 хил.чакащи заплати от държавния и общинския бюджети,над 650 хил.малолетни и непълнолетни, около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!

    12:43 19.10.2025

  • 20 Лекар

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "УрСульо":

    Пък вас чатгпт да ви лекува 😉 ще го питате за инструкции как се маха апандисит примерно 😉

    Коментиран от #43

    12:44 19.10.2025

  • 21 ТИГО

    3 0 Отговор
    Като преписвате ,кажете че каза и това че на управляващите не им дреме за хората щото се обаждат в елитната болница Х и си уреждаш шуранайката от село Чепръчене ! Аз отдавна не ви чета на сериозно щото сте полупроводници в "Правата посока" Интервюто е 20 минути и кусур ! Не може да го преразкажеш по картинка!

    12:45 19.10.2025

  • 22 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    ГОСПОЖО ВАШИТЕ СКАЗКИ ПЛАТЕНИ ТУК БУДЯТ ОТВРАЩЕНИЕ А СЪЩО И НА ТОЗИ ГОСПОДИН

    12:46 19.10.2025

  • 23 Олеле

    0 0 Отговор
    Ей крадец, ти ли ще говориш за кражби?

    12:48 19.10.2025

  • 24 ТИГО

    3 0 Отговор
    Както и каза че за някаква манипулация дето се учи редовно , карат специализация щото "Великите "професори не ги учат на това демек да не им вземе мястото някой млад ! И даде пример в Германия че там ги учат на всичко

    12:48 19.10.2025

  • 25 Боклуците на Боклука

    4 0 Отговор
    Краде се с камиони,не с лопати.

    12:53 19.10.2025

  • 26 Търговия с хуманност?

    4 0 Отговор
    След като младите позволяват да наричат човека ресурс, какво отношение очакват?
    Демокрация с човешко лице липсва у българските "добри стопани", които се вълнуват само от печалбата...
    Медицината като индустрия е катастрофа за човешкото.

    12:54 19.10.2025

  • 27 гласувалите за крадците да дават пари

    4 0 Отговор
    Краде се с лопати, не с шепи, затова не стигат парите

    12:54 19.10.2025

  • 28 Румбурак

    1 3 Отговор
    Не е вярно! Все по-трудно намират работа в чужбина. Имахме страхотно обучени кадри. Днешните са олеле майко - не ги искат.

    12:58 19.10.2025

  • 29 Кражби, кражби, кражби

    1 0 Отговор
    А народът беден и кълнящ държавата. Ама държавата сме всички ние бре. Извикайте към Господа и се покайте за греховете си, и на следващите избори гласувайте. Има надежда, но трябва покаяние и единство сред народа срещу всички нагли крадливи мафиоти и дерибеи, за да бъде благословена България в живота на децата и внуците ни.

    12:58 19.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 бгполитик

    3 0 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    13:02 19.10.2025

  • 32 Всичко ще се промени когато

    4 1 Отговор
    Държавните болници продължат да консумират ресурс на Здравната каса. Същите правят дори обществени поръчки за тоалетната хартия. За целта е нужно:
    Частните болници спрат да точат ресурс на здравната каса. Същите ползват дори по-кофти консумативи, но заплатени на тавански цени, без да обявявят конкурси по ЗОП.
    Излиза че държавните болници харчат държавен ресурс по строго критерии и правила
    Частните болници харчат съшия ресурс но без конкурси, критерии, правила.
    Сега вижте кои са собствениците на най-големите частни болници и ще ви стане ясно.
    А ако плашахме здравни вноски на частник, дали същия щеше да е ОК, друг частник да го граби, така че да му разваля имиджа пред пациента/клиента.

    13:02 19.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Морков

    2 0 Отговор
    чакат да може да се краде с кофи и бидони. ама не, умре Марко. Но в комунизъма можеше - и да вземаш, и колкото и да вземаш, все имаше. "Вие няма да можете да боядисате" не е виц.

    13:04 19.10.2025

  • 35 Факти

    3 1 Отговор
    Като те гледам , наистина ти вярвам !

    13:08 19.10.2025

  • 36 Да се знае и помни

    4 0 Отговор
    Тулупите ще направят така, че и демокрацията да стане мръсна дума.

    Коментиран от #38

    13:08 19.10.2025

  • 37 Държавата на изтеклите мандати

    3 0 Отговор
    А и.ф. главен прокурор дали вижда това, което виждаме ние?

    13:09 19.10.2025

  • 38 1111

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Да се знае и помни":

    Тулупите нямат нищо общо с демокрацията, затова нищо няма да направят!
    Излизайте на протест!

    13:11 19.10.2025

  • 39 Господ забавя, но не забравя

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бойко Българоубиец":

    Прокълнато ви е чекмеджето. Затова и един ден спокойствие вече няма да имате...😏

    Коментиран от #51

    13:13 19.10.2025

  • 40 Видьо Видев

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "УрСульо":

    Както вече знаете, на света има 52 души
    с обвинения в корупция от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ,
    по т.н. Закон магнитски.

    8 са български граждани:
    - Васил Божков бизнесмен;
    - Румен Овчаров - бивш министър на енергетиката;
    - Делян Пеевски народен представител и “бизнесмен”;
    - Александър Николов - бивш шеф на АЕЦ Козлодуй;
    - Иван Генов - бивш шеф на АЕЦ Козлодуй;
    - Владислав Горанов - бивш финансов министър от ГЕРБ.
    - Николай Малинов - лидер на движение “Русофили”.
    - Илко Желязков - бивш служител на ДАНС, т.нар “лейтенант” на Пеевски.

    Чжденците са в дранголника, а към българите, българският Главен прокурор,
    дори още не е повдигнал обвинения?
    Защо ли?
    Защото българските Главни прокурори също са престъпници.
    А всеизвестно е, че "Гарван гарвану око не вади!"

    Ето само някои от далаверите на СЕМЕЙСТВО САРАФОВИ

    Борислав Сарафов и специалната прокурорка Даниела Талева

    Семейство Сарафови са с нов мегастроеж и планове за още 18 къщи с басейни .
    Фирмата “Креатив Инвест” е собственост на съпругата на Сарафов
    и управлявана и от сина на единственият кандидат за поста и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

    Строи луксозната жилищна сграда “Тилия”, като част от затворен комплекс в София, заедно с неслучайни ортаци.
    Освен тази сграда, бещава и още 18 къщи с басейни.
    Всички тези градежи са на парцели харизани на семейството от Станимир Жарков (ГЕРБ) –
    разследван от Сарафов по

    13:13 19.10.2025

  • 41 ТИГО

    3 0 Отговор
    Ako искате да си купите телевизор или телефон ще изровите нета да видите отзиви за нещото ,ама като требва да гласувате сте "Вервайте ми " Малко хора направиха осъзнат избор тоест да чете за избраника си ,повечето са , ура наш човек,тоя ще ги оправи ! И да оправиха ни ,щото гледаме кучето ни да е от "Сой" ма тия дето требва да ни управляват може и мутра ,и крадец ,неграмотник и се такива цветове на нацията!

    Коментиран от #48

    13:14 19.10.2025

  • 42 Сталин

    8 0 Отговор
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    13:15 19.10.2025

  • 43 ТИНТИРИ-МИНТИРИ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лекар":

    Дали ти ще го питаш или някой друг, разлика няма, щото и ти и той ЗА НИЩО НЕ СТАВАТЕ!😉

    13:17 19.10.2025

  • 44 мда

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "боги":

    Или пък нещо за късите фитили...

    13:18 19.10.2025

  • 45 нннн

    1 0 Отговор
    Всички знаем, че се краде. Само МВР, всичките тайни и явни служби, прокуратура и съд не знаят.

    Коментиран от #50

    13:31 19.10.2025

  • 46 Що не кажете кой открадна 2 млрд от

    1 0 Отговор
    НЗОК още при първия мандат

    13:35 19.10.2025

  • 47 Ей Там Са !

    1 0 Отговор
    Ей Там Са !

    Научните Публикации !

    Но Ти Трябва !

    Английски !

    Също и Японски !

    За да разбереш !

    Какво ти Трябва !

    За Да Станеш !

    Лекар !

    От Нашите Знахари !

    Професори !

    И Академици !

    Нищо Няма Да Научеш !

    Пък и Нормално Заплащане !

    Да Искаш !

    Света е Открил !

    Доста Неща !

    Но Не !

    И Нашите Псевдо Лекари !

    13:36 19.10.2025

  • 48 Този

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "ТИГО":

    Важното е кой се грижи за хората.Това тросто и бъзливо племе това си заслужава.Остави се онези братовчедите и другите като ги мобилизилрат да му решават съдбата.Иначе да си изкарват тука мрънкането е лесно.

    13:36 19.10.2025

  • 49 С кви лопати

    1 0 Отговор
    бре, някои направо с фадромите ринат парите.

    13:37 19.10.2025

  • 50 Знаят !

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "нннн":

    Знаят !

    Но се Правят !

    Че Не Знаят !

    Иначе !

    Няма Да Тече !

    13:38 19.10.2025

  • 51 Кат Гледам !

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Господ забавя, но не забравя":

    Кат Гледам !

    След Толкова Години !

    Май Страда !

    От !

    Склероза !

    13:40 19.10.2025

