Лекари от ИСУЛ спасиха живота на мъж след тежък побой навръх Нова година

6 Януари, 2026 14:05 637 3

Общо 576 пациенти са били прегледани и обслужени от дежурните екипи на Спешно отделение в дните между 29 декември 2025 г. и 5 януари 2026 г.

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпреки многократните призиви да се ограничи използването на пиратки по време на празниците и тази година дежурните лекари в Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" се бориха с тежки инциденти в новогодишната нощ.

Двама млади мъже, на по 43 г., изгубиха изцяло зрението на едното си око. Единият от тях е пострадал, докато е посрещал Нова година в Сандански, а при другия инцидентът се е случил в София. И двамата са оперирани по спешност, но за съжаление разкъсванията са били толкова сериозни, че лекарите не са успяли да спасят зрението на пострадалото око. Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ".

„Често повтаряме, че пиротехническите средства травмират домашните животни, но нека не забравяме, че те нараняват фатално и хората. Всяка година по време на новогодишните празници млади хора губят зрението си", коментира доц. д-р Борислав Кючуков, началник на Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ, която е и единствената с денонощен режим на работа по време на празничните дни.

Тежко празнично дежурство са имали и лекарите в Спешно отделение и в единствения Спешен УНГ кабинет, който също се намира в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ". Те са се борили за живота на 40-годишен мъж, в кома, след нанесен побой. Пациентът е докаран от екип на Спешна помощ без документи за самоличност. След 10 опита да бъде интубиран се е наложила трахеотомия (операция, при която се прави отвор директно в трахеята). В следствие на усилията на екипа (доц. д-р Цветомир Маринов, д-р Стоян Димитров, д-р Мария Илиева, д-р Жюлиде Касабоглу и д-р Доника Панчева) той е спасен и днес ще бъде преместен за по-нататъшно лечение в Клиника по лицево-челюстна хирургия в друга болница.

532 са пациентите, които са преминали за периода през Спешния УНГ кабинет, а 264 са тези, които са потърсили помощ в Спешния очен кабинет.

„За съжаление, въпреки призива ни към пациентите да ни търсят за наистина неотложни състояния, за поредна година натискът върху Спешния УНГ кабинет беше изключително голям. В почивните дни аз често се чувам с колегите, които са дежурни. Нямаше случай, в който пред кабинета да чакат по-малко от 20 човека. Част от тях с банални от наша гледна точка симптоми, които спокойно могат да бъдат третирани и в домашни условия", обобщава ситуацията проф. д-р Спиридон Тодоров, началник на Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ". В края на годината той и колегите му излязоха с призив към пациентите да не натоварват излишно Спешния УНГ кабинет на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", който вече 30 години е единствен за цяла Западна България.


