Allianz Trade: България може да бъде сред най-бързо развиващите се икономики в Европа през периода 2025-2027 г

България може да бъде сред най-бързо развиващите се икономики в Централна и Източна Европа през периода 2025-2027 г., като се очаква годишният ръст на БВП да остане на нива над 3%. Това прогнозира актуалният доклад на лидера в застраховането на търговски кредити на глобално ниво и у нас - Allianz Trade. Оптимистичните перспективи се основават на стабилното вътрешно търсене, водено от силното потребление на домакинствата и сериозния темп на увеличаване на заплатите у нас. Пазарът на труда ще остане стабилен, а безработицата ще спадне до около 3,3% до 2027 г., смятат анализаторите. Инфлацията у нас ще се успокои на нива под средните за региона и ще има низходящ тренд – от 3,6% за 2025 г., през 2,8% за 2026 г. до 2,6% за 2027 г.

С ръст на БВП от 3,1% за 2025 г. България ще има по-добро представяне от всички държави в региона с изключение на Хърватия (4%) и Полша (3,3%), сочи прогнозният доклад на Allianz Trade. През 2026 г. с очакван ръст от 3,2% страната ни отново може да заеме третото място след Хърватия (3,8%) и Полша (3,4%), а през 2027 г. с прогнозен ръст от 3,1% излиза на лидерската позиция в ЦИЕ.

Според анализаторите наред с вътрешното потребление, инвестициите също ще играят ключова роля за растежа на българската икономика през тези три години. Те са пряко свързани с развитието на финансираните от ЕС проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост и мащабните публични разходи за инфраструктура и отбрана.

„Предстоящото присъединяване на България към еврозоната в началото на 2026 г. ще повиши доверието и ще активира вътрешните двигатели на икономиката. В очакване на прехода към евро домакинствата и фирмите увеличават депозитите и кредитната активност. По-ниските разходи за финансиране и засиленото парично предлагане се очаква да допринесат допълнително както за потреблението, така и за инвестициите“, обяснява Джовани Скарпато, икономически анализатор за Централна и Източна Европа в Allianz Trade. „Всички тези фактори са в основата на очакван период на стабилен и воден от търсенето икономически растеж, което ни кара да мислим, че България ще превъзхожда повечето от държавите в региона“, обобщава той.

Според доклада до 2030 г. българската икономика ще има и кумулативен допълнителен растеж от 2,8 процентни пункта заради ангажиментите на страната в областта на отбраната. По този показател България се нарежда на осмо място от 20 обхванати европейски държави и въпреки че приносът е по-умерен, той все пак поставя страната на солидна позиция в региона. За сравнение в рамките на Централна и Източна Европа Латвия води с допълнителни 11,7 процентни пункта, следвана от Литва (+6,9 процентни пункта) и Унгария (+6,6 процентни пункта).

„Според нашите експерти разразяващата се на световно ниво „тарифна война“ ще има относително малък директен ефект върху България. Въздействието се оценява на спад от 0,2 процентни пункта от ръста на БВП през 2026 г. в сравнение със сценарий без тарифи. Това отразява ограничения директен износ на България за САЩ. Въпреки това българският бизнес също остава изложен на косвени рискове, включително по-слабо търсене от ключови европейски партньори, по-високи разходи за входни ресурси поради нарушени вериги за доставки и забавени инвестиционни решения на фона на нарастващата глобална несигурност.“, коментира Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, която вече развива дейност под търговската марка Allianz Trade.

Затова макар оптимистичните перспективи да са налице, българските компании, особено експортно ориентираните, не бива да подценяват рисковете и турбуленциите на световно ниво, смятат експертите. Продължаващият през последните години сериозен ръст на фалитите по света също е усложняващ фактор. Според актуалните данни на Allianz Trade увеличението на несъстоятелностите за 2025 г. на глобално ниво ще достигне 6% спрямо предходната. Допълнителен ръст от 4% се очаква и през 2026 г., а момент на успокоение на възходящата тенденция се вижда чак през 2027 г.

Снимка: Allianz Trade

„В този неспокоен контекст на глобално ниво и предвид актуалните дискусии за политическата и социална стабилност у нас, въпреки оптимистичните прогнози българските компании трябва да останат нащрек за рисковете. Проверката на търговски партньори, внимателното следене на притеснителните тенденции в различни икономически сектори, навременния достъп до важна информация, са решаваща подкрепа, която доказан партньор като нас може да окаже във всеки момент. А застраховката на търговските кредити остава ключовият инструмент за защита“, категорична е Камелия Попова.

Allianz Trade е глобалният лидер в застраховането на търговски кредит с доказана експертиза в областта на поръчителството, събирането на вземания, структурирания търговски кредит и политическия риск. Със собствена мрежа за проучвания компанията анализира на ежедневна база промени в платежоспособността на над 83 милиона организации по света. Ние даваме на бизнесите увереност да търгуват. Ние компенсираме вашата компания в случай на лош дълг, но по-важното е, че на първо място ви помагаме превантивно да избегнете такива ситуации. Винаги, когато предоставяме застраховка на търговски кредити или други финансови решения, нашият приоритет е предсказуемата защита. Но при сблъсък с неочаквани обстоятелства, нашият кредитен рейтинг AA означава, че имаме ресурсите, подкрепени от Allianz, за да осигурим компенсация за поддържане на вашия бизнес.

Със седалище в Париж, Allianz Trade присъства в над 50 страни с 5700 служители. През 2023 г. нашият консолидиран оборот достигна 3,7 милиарда евро, а застрахованите глобални бизнес транзакции представляват експозиция на стойност 1131 милиарда евро.

Към момента в България застрахованите експозиции достигнаха обща стойност над 2 млрд. eвро.