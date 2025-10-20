Новини
България »
Allianz Trade: България може да бъде сред най-бързо развиващите се икономики в Европа през периода 2025-2027 г

Allianz Trade: България може да бъде сред най-бързо развиващите се икономики в Европа през периода 2025-2027 г

20 Октомври, 2025 11:48 773 29

  • allianz trade-
  • българия-
  • икономика-
  • ръст-
  • бвп

Въпреки добрите икономически перспективи остават глобалните рискове за българския бизнес

Allianz Trade: България може да бъде сред най-бързо развиващите се икономики в Европа през периода 2025-2027 г - 1
Снимка: Allianz Trade
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България може да бъде сред най-бързо развиващите се икономики в Централна и Източна Европа през периода 2025-2027 г., като се очаква годишният ръст на БВП да остане на нива над 3%. Това прогнозира актуалният доклад на лидера в застраховането на търговски кредити на глобално ниво и у нас - Allianz Trade. Оптимистичните перспективи се основават на стабилното вътрешно търсене, водено от силното потребление на домакинствата и сериозния темп на увеличаване на заплатите у нас. Пазарът на труда ще остане стабилен, а безработицата ще спадне до около 3,3% до 2027 г., смятат анализаторите. Инфлацията у нас ще се успокои на нива под средните за региона и ще има низходящ тренд – от 3,6% за 2025 г., през 2,8% за 2026 г. до 2,6% за 2027 г.

С ръст на БВП от 3,1% за 2025 г. България ще има по-добро представяне от всички държави в региона с изключение на Хърватия (4%) и Полша (3,3%), сочи прогнозният доклад на Allianz Trade. През 2026 г. с очакван ръст от 3,2% страната ни отново може да заеме третото място след Хърватия (3,8%) и Полша (3,4%), а през 2027 г. с прогнозен ръст от 3,1% излиза на лидерската позиция в ЦИЕ.

Според анализаторите наред с вътрешното потребление, инвестициите също ще играят ключова роля за растежа на българската икономика през тези три години. Те са пряко свързани с развитието на финансираните от ЕС проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост и мащабните публични разходи за инфраструктура и отбрана.

„Предстоящото присъединяване на България към еврозоната в началото на 2026 г. ще повиши доверието и ще активира вътрешните двигатели на икономиката. В очакване на прехода към евро домакинствата и фирмите увеличават депозитите и кредитната активност. По-ниските разходи за финансиране и засиленото парично предлагане се очаква да допринесат допълнително както за потреблението, така и за инвестициите“, обяснява Джовани Скарпато, икономически анализатор за Централна и Източна Европа в Allianz Trade. „Всички тези фактори са в основата на очакван период на стабилен и воден от търсенето икономически растеж, което ни кара да мислим, че България ще превъзхожда повечето от държавите в региона“, обобщава той.

Според доклада до 2030 г. българската икономика ще има и кумулативен допълнителен растеж от 2,8 процентни пункта заради ангажиментите на страната в областта на отбраната. По този показател България се нарежда на осмо място от 20 обхванати европейски държави и въпреки че приносът е по-умерен, той все пак поставя страната на солидна позиция в региона. За сравнение в рамките на Централна и Източна Европа Латвия води с допълнителни 11,7 процентни пункта, следвана от Литва (+6,9 процентни пункта) и Унгария (+6,6 процентни пункта).

Според нашите експерти разразяващата се на световно ниво „тарифна война“ ще има относително малък директен ефект върху България. Въздействието се оценява на спад от 0,2 процентни пункта от ръста на БВП през 2026 г. в сравнение със сценарий без тарифи. Това отразява ограничения директен износ на България за САЩ. Въпреки това българският бизнес също остава изложен на косвени рискове, включително по-слабо търсене от ключови европейски партньори, по-високи разходи за входни ресурси поради нарушени вериги за доставки и забавени инвестиционни решения на фона на нарастващата глобална несигурност.“, коментира Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, която вече развива дейност под търговската марка Allianz Trade.

Затова макар оптимистичните перспективи да са налице, българските компании, особено експортно ориентираните, не бива да подценяват рисковете и турбуленциите на световно ниво, смятат експертите. Продължаващият през последните години сериозен ръст на фалитите по света също е усложняващ фактор. Според актуалните данни на Allianz Trade увеличението на несъстоятелностите за 2025 г. на глобално ниво ще достигне 6% спрямо предходната. Допълнителен ръст от 4% се очаква и през 2026 г., а момент на успокоение на възходящата тенденция се вижда чак през 2027 г.

Allianz Trade: България може да бъде сред най-бързо развиващите се икономики в Европа през периода 2025-2027 г
Снимка: Allianz Trade

„В този неспокоен контекст на глобално ниво и предвид актуалните дискусии за политическата и социална стабилност у нас, въпреки оптимистичните прогнози българските компании трябва да останат нащрек за рисковете. Проверката на търговски партньори, внимателното следене на притеснителните тенденции в различни икономически сектори, навременния достъп до важна информация, са решаваща подкрепа, която доказан партньор като нас може да окаже във всеки момент. А застраховката на търговските кредити остава ключовият инструмент за защита“, категорична е Камелия Попова.

Allianz Trade е глобалният лидер в застраховането на търговски кредит с доказана експертиза в областта на поръчителството, събирането на вземания, структурирания търговски кредит и политическия риск. Със собствена мрежа за проучвания компанията анализира на ежедневна база промени в платежоспособността на над 83 милиона организации по света. Ние даваме на бизнесите увереност да търгуват. Ние компенсираме вашата компания в случай на лош дълг, но по-важното е, че на първо място ви помагаме превантивно да избегнете такива ситуации. Винаги, когато предоставяме застраховка на търговски кредити или други финансови решения, нашият приоритет е предсказуемата защита. Но при сблъсък с неочаквани обстоятелства, нашият кредитен рейтинг AA означава, че имаме ресурсите, подкрепени от Allianz, за да осигурим компенсация за поддържане на вашия бизнес.

Със седалище в Париж, Allianz Trade присъства в над 50 страни с 5700 служители. През 2023 г. нашият консолидиран оборот достигна 3,7 милиарда евро, а застрахованите глобални бизнес транзакции представляват експозиция на стойност 1131 милиарда евро.

Към момента в България застрахованите експозиции достигнаха обща стойност над 2 млрд. eвро.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    13 1 Отговор
    по-вероятно е да е с ред най-бързо потъващите, ама няма да споря с Алианц

    Коментиран от #25

    11:52 20.10.2025

  • 2 Хахахаха

    2 9 Отговор
    Руската губерния не заслужава това!

    11:53 20.10.2025

  • 3 Да бе , да ! 😜

    13 1 Отговор
    За да ни набутат в еврото . Вариантът на Западната пропаганда и местните ѝ мисирки , че ще станем "Швейцария на Балканите" , с който ни лъжеха за да преди години звучеше също много достоверно .

    Коментиран от #5

    11:53 20.10.2025

  • 4 Европейца

    9 1 Отговор
    Бля-бля... айде някой да ми обясни Как Хърватия има най малък % растеж 1,5 а средния и растеж е 0.8%.... и едно напомняне: Хърватия е сред страните с най-нисък растеж дали пък скоро не влязоха в еврото?

    11:54 20.10.2025

  • 5 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Да бе , да ! 😜":

    Така е. А просто можем да сме си руска губерния!

    Коментиран от #10

    11:57 20.10.2025

  • 6 Абе...

    10 0 Отговор
    Вие сериозно ли? Застрахователна компания прави икономически анализ на държава и предрича сериозно развитие, защото, видиш ли, еврото ще събуди доверие у чужди инвеститори! Аман от пропаганда, от тъпотии и защита на чужди интереси! Писна ми! Евро та евро, щастие с невъзможни цени и унищожаване на наши заводи за сметка на чужди олигарси!

    11:58 20.10.2025

  • 7 000

    7 0 Отговор
    Растеж базиран на търговия и услуги. Ние сме бананова колониална икономика.

    11:59 20.10.2025

  • 8 Платени лъжи

    10 0 Отговор
    От правителството.

    12:04 20.10.2025

  • 9 А може

    4 0 Отговор
    И да не бъде...

    12:06 20.10.2025

  • 10 Да бе , да ! 😜

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Как да станем руска губерния , като ни загробиха да сме турски вилает ?

    Коментиран от #12

    12:07 20.10.2025

  • 11 Колко

    3 0 Отговор
    Пенсионери имаше в България? Колко население под линията на бедността? Че съм забравил?

    12:09 20.10.2025

  • 12 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Да бе , да ! 😜":

    Вие няма как да станете руска губерния! Вие винаги сте били руска губерния, случайно попаднала в ЕС!

    Коментиран от #24

    12:10 20.10.2025

  • 13 Да, на фона

    4 1 Отговор
    На тотално деградиралата и потъваща Европа, каталясала България изглежда добре. Но, защо тогава ни лъжете, че трябва да се качим на този потъващ кораб и че там ще бъдем по-добре???

    Коментиран от #16

    12:10 20.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БВП

    1 0 Отговор
    се прави от НАЙ-ГОЛЕМИЯ ЛЪЖЕЦ в ЕС - боклу.ка А.Атанасов - шеф на НСИ.
    Така че - и тройно да е - пак е лъжливо число ...

    12:16 20.10.2025

  • 16 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да, на фона":

    Мдааа. Руската пропаганда добре работи. Европа, потъваща! Към която всички раши се опитват да избягат.

    Коментиран от #27

    12:16 20.10.2025

  • 17 Всичко може но не за всеки

    1 0 Отговор
    Може, но няма!

    12:18 20.10.2025

  • 18 Така ли му викат вече

    2 0 Отговор
    На безогледното теглене на заеми, които и внуците ни няма да могат да върнат, "икономически растеж" ли му викат вече? Това са на Боко и Шиши растежите. Ама те като гепнат пари, никой не ги търси после да ги връщат. Така и двамата станаха милиардери, обаче за индианците на територията важат други правила, връщай, връщай! Плащай, плащай!

    12:18 20.10.2025

  • 19 Сила

    2 0 Отговор
    Може , не без българите ....една голяма част от "българите " !!!

    12:19 20.10.2025

  • 20 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    ВИЦ НА ДЕНЯ!

    12:20 20.10.2025

  • 21 Икономист

    4 0 Отговор
    Ръстът идва от мощното строителство за изпиране на мрсните левове преди еврото 😉

    12:21 20.10.2025

  • 22 Циник

    3 0 Отговор
    Може да може, а може и да не може. От 35 години вярване на такива оптимистични прогнози сме на такова дередже.

    12:23 20.10.2025

  • 23 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    МОООЖЕ ! ха-ха...
    Може с помощта на чалгаджията да изпратим в космоса и македонски космонаFт ....
    Колко му е !!!
    "Може"...

    12:27 20.10.2025

  • 24 Тези

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    От Столипиново нямате думата !

    12:29 20.10.2025

  • 25 Доста отдавна сме с най-бъзо растящият

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    външен дълг и всички рабраха че това го можем добре, а именно да взимаме борчове.

    12:33 20.10.2025

  • 26 Програмист

    0 0 Отговор
    Писали цял ферман за огромен ръст,ама не писали откъде ще дойде 🤣🤣🤣

    12:34 20.10.2025

  • 27 Тъпако,

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Очевидно никога не си бил в Русия, това първо. Второ, то и камиларите от Катар и Кувейт преди време искаха “на запад”, ама сега западът ходи при тях! Тааа, хем нямаш информация, хем ти е стара!

    12:35 20.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Само Че !

    1 0 Отговор
    Само Че !

    И Трябва !

    Човек !

    Който Разбира !

    От Тези Работи !

    А не Долни Крадци!

    Мошеници !

    И Мародери !

    12:37 20.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове