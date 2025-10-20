Статистика на ЕС: България сред страните с най-много жертви при ПТП през 2024 г.

19 940 души са загубили живота си при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз през 2024 година. Най-нисък процент смъртни случаи през 2024 г. има в Швеция - 20 на милион жители и Дания - съответно 20 и 24 на милион жители. Най-висок е процентът в Румъния и в България - 78 и 74 жертви на на милион жители. Това показват статистическите данни за пътната безопасност в ЕС за миналата година, цитирани от nova.bg.
В сравнение с 2023 година данните показват намаление с 2% и се бележи устойчив, но бавен напредък към постигането на европейската цел за намаляване наполовина на смъртните случаи и тежко ранените при пътнотранспортни произшествия до 2030 година.
Статистиката се появява ден след поредната тежка катастрофа, станала по пътищата на България, при която загинаха три млади момчета. Шофьорът взел книжка само преди ден.
От ЕС информират, че предварителните данни за първите шест месеца на 2025 г. показват смесени тенденции в отделните държави членки. Страни като Гърция, Чехия, Румъния и Словакия дават положителни сигнали с намаляващи смъртни случаи.
"Зад всяка статистика стоят семейства и общности, преживели трагедия. Фактът, че близо 20 000 души загубиха живота си в пътнотранспортни произшествия през миналата година, е неприемлив. Европейската комисия ще продължи да подкрепя всички държави членки в усилията им да направят пътищата по-безопасни. Но това е общо усилие: правителствата, индустрията и всеки участник в движението имат роля в осигуряването на безопасността на всяко пътуване", категоричен е комисарят по устойчивия транспорт и туризъм Апостолос Цицикостас.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 малко ни ТРЯБВА
15:53 20.10.2025
2 Никой
Коментиран от #12
15:53 20.10.2025
3 кой да знае
15:54 20.10.2025
4 ДрайвингПлежър
България може да има най-много жертви, но има други държави с по-голям брой катастрофи.
Тоест трябва да се направи анализ, защо с по-малък брой катастрофи ние имаме повече жертви! А не просто да се налагат безумни ограничения И ОТКРОВЕН МИЛИЦИОНЕРСКИ РЕКЕТ, които не водят до нищо!
Истината е, че скоростта не е фактора!
Ние нямаме инфраструктурата, която пази! Ние нямаме автопарка, който пази! Ние нямаме навременната медицинска помощ, която спасява!
Да висиш в храсталаците за 100 кинта не е решение и не води до нищо! След поредните безумни промени в закона и новите по-високи глоби в сила от средата на годината - в края на 2025 ще имаме същия брой загинали както и всяка предходна!
А всъщност нещата са далеч по-зле, защото ние последните 20 години запазваме едни около 500 загинали ПРИ НАМАЛЯВАЩО НАСЕЛЕНИЕ!
НО!!... стадото може да ръкопляска на милиционерския рекет и да си мисли, че крадат парите му за негово добро - то за това е и стадо!
15:57 20.10.2025
5 Хахахаха
15:59 20.10.2025
6 ООрана държава
15:59 20.10.2025
7 покруса
Коментиран от #11
16:00 20.10.2025
8 Гост
16:01 20.10.2025
9 нормално при толкоз ганчовци и ганки
16:02 20.10.2025
11 Ъъъъ
До коментар #7 от "покруса":Като се изселят копейките за раша, държавата може и да тръгне.
16:02 20.10.2025
12 за кои идиоти
До коментар #2 от "Никой":тез дет преизбират отявлени крадци ли
дет им викаха мазохисти
хем ги крадат хем искат още
16:05 20.10.2025