Жестока трагедия в семейството на Стюърт Пиърс

Синът на бившия английски национал и мениджър Стюарт Пиърс - Харли Пиърс, е загинал в катастрофа с трактор едва на 21-годишна възраст. Инцидентът е станал миналия четвъртък в Уиткомб, близо до семейния им дом в Уилтшър, пишат медиите в Англия.

По данни на полицията в Глостършър, Харли е изгубил контрол над селскостопанското превозно средство на селски път. Смята се, че вероятна причина за инцидента е спукана гума, която е накарала трактора да излезе от пътя. Младият мъж е починал на място.

Харли Пиърс е най-малкото от двете деца на Стюарт Пиърс и бившата му съпруга Лиз, с която имат и дъщеря на име Челси. Бракът им продължи 20 години и приключи през 2013 г.

"Семейството ни е шокирано и съкрушено от загубата на нашия скъп син и отдаден брат Харли. Една душа, която остави незаличим отпечатък върху всички, които го познаваха. Той беше златно момче със заразителна усмивка и тази шокираща трагедия ще остави огромна празнина в сърцата на онези, които имаха късмета да го познават“, написаха от семейството на Пиърс.