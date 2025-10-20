Корнелия Нинова: Бойко Борисов се фръцна като госпожица!

„Това, което гледахме последните дни, беше театър без смисъл. Загубиха времето на хората и на държавата в ключов момент, когато трябва да се обсъждат най-важните въпроси – бюджета, състоянието на икономиката и финансите, бъдещето ни през следващата година.“, заяви Корнелия Нинова в интервю пред БНР - "Стара Загора".
Лидерът на „Непокорна България“ коментира актуалната политическа ситуация: „Борисов се фръцна като госпожица за това, че е загубил изборите в Пазарджик, и че Пеевски го надигра там. Разигра някакъв театър и след това, буквално 24 часа по-късно, се отметна от собствените си планове.“
„Пеевски предреши какво ще стане. Ще си остане същото – фалшиво, крадливо и некомпетентно управление. Загубиха ценно време за България.“
Нинова беше категорична за поведението на БСП: „БСП окончателно клекнаха, без да се замислят. Казаха – ние сме готови на всичко, само и само да има правителство. Видимият резултат е пълното падение на БСП. Те знаят, че повече няма да влязат в парламента. Знаят, че предадоха избирателите си. Това вече не е партия – това е клиентелизъм.“
По думите ѝ, лозунгът „в името на стабилността“ е измама:
„Откакто го има това управление, няма един ден стабилност. Виждате, че то е скандал след скандал. Няма вода, цените хвърчат нагоре, насилие по молове, безобразна инфраструктура, 50 милиона за един километър магистрала – тотална кражба.“
„Промишленото производство 24 месеца е надолу. Износът е с 3% надолу. Инвестициите – с 10,9%. Къде са тия пари, които взеха? Дългът е на изчерпване. Дефицитът отива към 9–10%. Инфлацията расте. Е, добре, това ли е стабилност?“
„Ние по нищо не отговаряме вече на критериите за еврозоната. Каква стабилност е това? Тотален разпад на институциите, липса на административен капацитет, никаква стабилност.“
Лидерът на „Непокорна България“ припомни и решението на Конституционния съд:
„Конституционният съд еднозначно се произнесе: последните парламентарни избори са фалшифицирани. Тези са фалшиви депутати. Това мнозинство е фалшиво. Излъчило е фалшиво правителство с подправени гласове. Аз не ги признавам за легитимно управление на България.“
На въпрос дали има социална енергия за промяна, Нинова подчерта:
„Обикалям много страната. Има огромно недоволство. В едни градове е за безводието, в други – за насилието, в трети – за лошите пътища. Страната ври и кипи.“
„Хората кипят от недоволство. Истинската алтернатива е морална и управленска. Аз и моят екип сме доказали, че можем – извеждахме България от кризи, постигнахме рекорд - първо място по индустриално производство и реализирахме социална програма от 22 милиарда лева при под 3% дефицит.“
За спекулациите около партия на президента Радев, Нинова заяви:
„Много се говори за партията на Радев. Аз предпочитам да видим за какво ще се обяви тази партия, за какво ще се бори, каква програма ще има, и тогава да говорим по същество. Личното ми мнение е, че президентът Радев изпусна голям момент - когато вдигна юмрука. Тогава всички се строихме до него. Бяхме готови да променим модела, но той после се заигра с него. Лесно е да се говори за нови спасители. Истинският тест е моралът. Нашата партия вече е доказала, че не се продава и не се предава.“
„Всеки ден оставането на това правителство е регрес за България. Управлението е театър, стабилността – илюзия. Народът вижда и повече няма да търпи.“
1 Дориана
19:05 20.10.2025
2 ашладисана
19:06 20.10.2025
3 Така са капризните мадами
19:06 20.10.2025
4 Вчера и днес се случиха прекрасни неща
Издигнатият от ГЕРБ кмет Ирхан Хасан е преминал към "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски, предава Радио Варна. Информацията беше потвърдена от самия Ирхан Хасан. "Харесваме политиката на г-н Пеевски и това, че работи за хората. Другите не ни обръщат внимание. Имах разговори с двама депутати от ГЕРБ, но не получихме разбиране от тяхна страна", коментира Хасан.
Коментиран от #12
19:09 20.10.2025
5 Точни думи на Нинова
.......
Делян Пеевски е обладал боко на задна и го изправил кат мечка на стената безпомощен. Така както облада ИТН -чалгари и БСП -Ново начало и ги затри!
19:11 20.10.2025
6 БЕЗ МАЙТАП
19:11 20.10.2025
7 1488
19:12 20.10.2025
8 От 36 Години !
Тук !
Се Прави !
Само !
Това !
19:12 20.10.2025
9 Разби ги Нинова с факти тези крадци
„Ние по нищо не отговаряме вече на критериите за еврозоната. Каква стабилност е това? Тотален разпад на институциите, липса на административен капацитет, никаква стабилност.“
19:13 20.10.2025
10 Права е Нинова,
Коментиран от #15
19:13 20.10.2025
11 1488
Коментиран от #16
19:16 20.10.2025
12 Дориана
До коментар #4 от "Вчера и днес се случиха прекрасни неща":Пеевски да излезе и да каже как работи за хората като освен да раздава пари на сульо и пульо за да гласуват за ДПС Ново начало друго нищо не е направил. Но пък за диктатура, рекети овладяване на Прокуратура, Съд и институции там се надпреварват и конкурират с ГЕРБ / СДС , защото това беше запазена мярка за тях. Конкуренцията е голяма.
19:17 20.10.2025
13 ХАХАХА😂
19:19 20.10.2025
14 Гуцански
19:19 20.10.2025
15 Да де
До коментар #10 от "Права е Нинова,":Пак се тромбоза пътеката за смяна на местата.Пак се лъскат и Нинова ,и Радев. Големи" борци" за народа. Да гласува пак стадото за представите им за водачи
19:20 20.10.2025
16 1488
До коментар #11 от "1488":барек не кради никове ,народа ще гласува за патриотите и честни и доблестни родолюбци ИТН
19:20 20.10.2025
17 Гост
19:21 20.10.2025