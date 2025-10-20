Новини
Корнелия Нинова: Бойко Борисов се фръцна като госпожица!

Корнелия Нинова: Бойко Борисов се фръцна като госпожица!

20 Октомври, 2025 19:03 548 17

Пеевски предреши какво ще стане, посочи лидерът на "Непокорна България"

Корнелия Нинова: Бойко Борисов се фръцна като госпожица! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Това, което гледахме последните дни, беше театър без смисъл. Загубиха времето на хората и на държавата в ключов момент, когато трябва да се обсъждат най-важните въпроси – бюджета, състоянието на икономиката и финансите, бъдещето ни през следващата година.“, заяви Корнелия Нинова в интервю пред БНР - "Стара Загора".

Лидерът на „Непокорна България“ коментира актуалната политическа ситуация: „Борисов се фръцна като госпожица за това, че е загубил изборите в Пазарджик, и че Пеевски го надигра там. Разигра някакъв театър и след това, буквално 24 часа по-късно, се отметна от собствените си планове.“

„Пеевски предреши какво ще стане. Ще си остане същото – фалшиво, крадливо и некомпетентно управление. Загубиха ценно време за България.“

Нинова беше категорична за поведението на БСП: „БСП окончателно клекнаха, без да се замислят. Казаха – ние сме готови на всичко, само и само да има правителство. Видимият резултат е пълното падение на БСП. Те знаят, че повече няма да влязат в парламента. Знаят, че предадоха избирателите си. Това вече не е партия – това е клиентелизъм.“

По думите ѝ, лозунгът „в името на стабилността“ е измама:

„Откакто го има това управление, няма един ден стабилност. Виждате, че то е скандал след скандал. Няма вода, цените хвърчат нагоре, насилие по молове, безобразна инфраструктура, 50 милиона за един километър магистрала – тотална кражба.“

„Промишленото производство 24 месеца е надолу. Износът е с 3% надолу. Инвестициите – с 10,9%. Къде са тия пари, които взеха? Дългът е на изчерпване. Дефицитът отива към 9–10%. Инфлацията расте. Е, добре, това ли е стабилност?“

„Ние по нищо не отговаряме вече на критериите за еврозоната. Каква стабилност е това? Тотален разпад на институциите, липса на административен капацитет, никаква стабилност.“

Лидерът на „Непокорна България“ припомни и решението на Конституционния съд:

„Конституционният съд еднозначно се произнесе: последните парламентарни избори са фалшифицирани. Тези са фалшиви депутати. Това мнозинство е фалшиво. Излъчило е фалшиво правителство с подправени гласове. Аз не ги признавам за легитимно управление на България.“

На въпрос дали има социална енергия за промяна, Нинова подчерта:

„Обикалям много страната. Има огромно недоволство. В едни градове е за безводието, в други – за насилието, в трети – за лошите пътища. Страната ври и кипи.“

„Хората кипят от недоволство. Истинската алтернатива е морална и управленска. Аз и моят екип сме доказали, че можем – извеждахме България от кризи, постигнахме рекорд - първо място по индустриално производство и реализирахме социална програма от 22 милиарда лева при под 3% дефицит.“

За спекулациите около партия на президента Радев, Нинова заяви:

„Много се говори за партията на Радев. Аз предпочитам да видим за какво ще се обяви тази партия, за какво ще се бори, каква програма ще има, и тогава да говорим по същество. Личното ми мнение е, че президентът Радев изпусна голям момент - когато вдигна юмрука. Тогава всички се строихме до него. Бяхме готови да променим модела, но той после се заигра с него. Лесно е да се говори за нови спасители. Истинският тест е моралът. Нашата партия вече е доказала, че не се продава и не се предава.“

„Всеки ден оставането на това правителство е регрес за България. Управлението е театър, стабилността – илюзия. Народът вижда и повече няма да търпи.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    5 0 Отговор
    Борисов, да излезе и каже за хората ли работи или за Пеевски ? Как работи за хората като в България се шири корупция, рекети, доноси, кражби , диктатура, политически затворници вкарани в затворите по доноси, не работещи за народа и зависими Съд и Прокуратура, завладени институции, масово купуване на гласове и фалшифициране на избори ?

    19:05 20.10.2025

  • 2 ашладисана

    1 1 Отговор
    в симитлиту с 200

    19:06 20.10.2025

  • 3 Така са капризните мадами

    4 0 Отговор
    Момите на Пеевски са все такива цупливи!

    19:06 20.10.2025

  • 4 Вчера и днес се случиха прекрасни неща

    3 0 Отговор
    Вчера на изборите в най голямото Димитривградско село Чернигирово кандидата на ДПС "Ново начало" разгроми кандидата на ГЕРБ. На изборите участваха само 2 кандидати. ГЕРБ миналия ден помоли ПП/ДБ в Димитровград да призоват симпатизантите си да гласуват за кандидата на ГЕРБ,но от коалицията отказаха с мотив да се оправят помежду си. Досега ДПС никога не са имали кмет в Димитровградско. Днес областния управител на Търговище издигнат от ГЕРБ премина също в ДПС "Ново начало" и един кмет от Варненско. Делян затрива ГЕРБ което е прекрасно -
    Издигнатият от ГЕРБ кмет Ирхан Хасан е преминал към "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски, предава Радио Варна. Информацията беше потвърдена от самия Ирхан Хасан. "Харесваме политиката на г-н Пеевски и това, че работи за хората. Другите не ни обръщат внимание. Имах разговори с двама депутати от ГЕРБ, но не получихме разбиране от тяхна страна", коментира Хасан.

    Коментиран от #12

    19:09 20.10.2025

  • 5 Точни думи на Нинова

    4 2 Отговор
    "Пеевски предреши какво ще стане, посочи лидерът на "Непокорна България"
    .......

    Делян Пеевски е обладал боко на задна и го изправил кат мечка на стената безпомощен. Така както облада ИТН -чалгари и БСП -Ново начало и ги затри!

    19:11 20.10.2025

  • 6 БЕЗ МАЙТАП

    0 0 Отговор
    Цяло 50 лева казват кой ще управлява държавата.Като няма цяло 25 евро каква ще е процедурата?

    19:11 20.10.2025

  • 7 1488

    3 3 Отговор
    по жалко существо от туй на снимката няма

    19:12 20.10.2025

  • 8 От 36 Години !

    2 0 Отговор
    От 36 Години !

    Тук !

    Се Прави !

    Само !

    Това !

    19:12 20.10.2025

  • 9 Разби ги Нинова с факти тези крадци

    3 2 Отговор
    „Промишленото производство 24 месеца е надолу. Износът е с 3% надолу. Инвестициите – с 10,9%. Къде са тия пари, които взеха като заеми ? Къде отидоха? Не и при хората! Дългът е на изчерпване. Дефицитът отива към 9–10%. Инфлацията расте. Е, добре, това ли е стабилност?“

    „Ние по нищо не отговаряме вече на критериите за еврозоната. Каква стабилност е това? Тотален разпад на институциите, липса на административен капацитет, никаква стабилност.“

    19:13 20.10.2025

  • 10 Права е Нинова,

    3 1 Отговор
    но защо с нейно предложение и подкрепа герберското пиянде Рашидов беше шеф на парламента?! И защо и тя също гласува за отмяна на машинното гласуване?!

    Коментиран от #15

    19:13 20.10.2025

  • 11 1488

    3 3 Отговор
    браво г-жо нинова права сте както винаги само за вас ще гласувам

    Коментиран от #16

    19:16 20.10.2025

  • 12 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вчера и днес се случиха прекрасни неща":

    Пеевски да излезе и да каже как работи за хората като освен да раздава пари на сульо и пульо за да гласуват за ДПС Ново начало друго нищо не е направил. Но пък за диктатура, рекети овладяване на Прокуратура, Съд и институции там се надпреварват и конкурират с ГЕРБ / СДС , защото това беше запазена мярка за тях. Конкуренцията е голяма.

    19:17 20.10.2025

  • 13 ХАХАХА😂

    0 1 Отговор
    Крантата пак излязла.

    19:19 20.10.2025

  • 14 Гуцански

    0 0 Отговор
    Ама те фръцна от БСП !

    19:19 20.10.2025

  • 15 Да де

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Права е Нинова,":

    Пак се тромбоза пътеката за смяна на местата.Пак се лъскат и Нинова ,и Радев. Големи" борци" за народа. Да гласува пак стадото за представите им за водачи

    19:20 20.10.2025

  • 16 1488

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    барек не кради никове ,народа ще гласува за патриотите и честни и доблестни родолюбци ИТН

    19:20 20.10.2025

  • 17 Гост

    1 0 Отговор
    Бацо дауи и той оди при Пеефски да му дава команди и да сяда в скута, а после мазно кафе.

    19:21 20.10.2025

