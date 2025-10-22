Караджов: Еврото е език на доверието, който България започва да говори

Еврото е не просто нова валута – то е нов език на доверието, който България започва да говори редом с партньорите си от Европейския съюз. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при откриването в Русе на информационно събитие от националната кампания за въвеждане на еврото в България.

„Тук, по тези улици, преди повече от век е основана първата българска частна банка. Ако тогава Русе постави началото на банковото дело у нас, днес, пак тук, говорим за следващата голяма крачка – въвеждането на еврото“, добави той.

От 1 януари 2026 г. в 76 пощенски станции в населени места без банкови институции в Русенска област ще се извършва обмяна на левове в евро. В четири от тях ще може да се обменят до 10 000 лв. на ден. Станциите са оборудвани и всички служители, които ще работят по обмяната, са преминали обучения. От август досега в Русенска област са проведени 10 информационни срещи за разясняване на процеса.

„Вашият град винаги е бил врата между България и Европа – между Север и Юг, между Дунав и Черно море. С еврото тази врата се отваря още по-широко – без валутни бариери, с по-ниски разходи и по-висока конкурентоспособност“, подчерта заместник министър-председателят. Той припомни, че вече излизат от чертежите втория мост над Дунав и магистралата Русе – Велико Търново. За интермодалния терминал в Русе е осигурено европейско финансиране и до дни ще бъде одобрено проектното предложение по Програма „Транспортна свързаност“. Това ще укрепи икономиката на града като модерен логистичен център, където се срещат реката, пътят и железницата – трите артерии на икономиката, каза още Гроздан Караджов.

Вицепремиерът допълни, че с най-голямата инвестиция на държавата в цифрови мрежи почти 25 000 жители на областта ще имат високоскоростен интернет – до 100 пъти по-бърз от сегашния. „108 км нови оптични трасета, модернизация на още 184 км мрежи, 43 нови базови станции и свързване на още 4 общински центъра с държавната телекомуникационна мрежа – това е реална, ежедневна полза за хората и бизнеса“, посочи вицепремиерът Караджов.