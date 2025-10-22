Караджов: Еврото е език на доверието, който България започва да говори

Еврото е не просто нова валута – то е нов език на доверието, който България започва да говори редом с партньорите си от Европейския съюз. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при откриването в Русе на информационно събитие от националната кампания за въвеждане на еврото в България.
„Тук, по тези улици, преди повече от век е основана първата българска частна банка. Ако тогава Русе постави началото на банковото дело у нас, днес, пак тук, говорим за следващата голяма крачка – въвеждането на еврото“, добави той.
От 1 януари 2026 г. в 76 пощенски станции в населени места без банкови институции в Русенска област ще се извършва обмяна на левове в евро. В четири от тях ще може да се обменят до 10 000 лв. на ден. Станциите са оборудвани и всички служители, които ще работят по обмяната, са преминали обучения. От август досега в Русенска област са проведени 10 информационни срещи за разясняване на процеса.
„Вашият град винаги е бил врата между България и Европа – между Север и Юг, между Дунав и Черно море. С еврото тази врата се отваря още по-широко – без валутни бариери, с по-ниски разходи и по-висока конкурентоспособност“, подчерта заместник министър-председателят. Той припомни, че вече излизат от чертежите втория мост над Дунав и магистралата Русе – Велико Търново. За интермодалния терминал в Русе е осигурено европейско финансиране и до дни ще бъде одобрено проектното предложение по Програма „Транспортна свързаност“. Това ще укрепи икономиката на града като модерен логистичен център, където се срещат реката, пътят и железницата – трите артерии на икономиката, каза още Гроздан Караджов.
Вицепремиерът допълни, че с най-голямата инвестиция на държавата в цифрови мрежи почти 25 000 жители на областта ще имат високоскоростен интернет – до 100 пъти по-бърз от сегашния. „108 км нови оптични трасета, модернизация на още 184 км мрежи, 43 нови базови станции и свързване на още 4 общински центъра с държавната телекомуникационна мрежа – това е реална, ежедневна полза за хората и бизнеса“, посочи вицепремиерът Караджов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
13:33 22.10.2025
2 Варна 3
13:34 22.10.2025
3 Гост
13:34 22.10.2025
4 Таkа.
Коментиран от #24, #26
13:37 22.10.2025
5 Русия е мизерия
Коментиран от #21
13:38 22.10.2025
6 Коце от Максуда, Варна
13:39 22.10.2025
7 Посетител
13:39 22.10.2025
8 Европейска България
13:42 22.10.2025
9 Европродажници
13:43 22.10.2025
10 смешарко възхваляващ
чифте пищови
теглейки нови заеми за нови чекмджаци
13:43 22.10.2025
11 дядото
13:43 22.10.2025
12 Разберете това
13:45 22.10.2025
13 цоиас
13:49 22.10.2025
14 ЕВРОПА
Коментиран от #20
13:50 22.10.2025
15 хараре
13:57 22.10.2025
16 българина
13:58 22.10.2025
17 безделников
13:59 22.10.2025
18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЕС СЕ РАЗПАДА, ЕВРОТО СЕ СРИВА, ТЕ ТРЪГНАЛИ ДА ОБЯСНЯВАТ КОЛКО ЩЕ НИ Е ДОБРЕ В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".
14:00 22.10.2025
19 Толуп на наркотрафиканта Орлю Алексиев
14:01 22.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #5 от "Русия е мизерия":КОГА ТОЧНО БЕШЕ В РУСИЯ!!!????
14:04 22.10.2025
22 Избльовал
14:09 22.10.2025
23 мунчо
14:09 22.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Един
На 1ви очаквайте началото на края на България!
14:11 22.10.2025
26 Розов пудел с бустер
До коментар #4 от "Таkа.":А ти да бъдеш пратен в кравария, под мостовете, да се порадваш на миризливите чер няци най-после
14:13 22.10.2025