Новини
България »
Караджов: Еврото е език на доверието, който България започва да говори

Караджов: Еврото е език на доверието, който България започва да говори

22 Октомври, 2025 13:24 456 26

  • гроздан караджов-
  • черно море-
  • евро

От 1 януари 2026 г. в 76 пощенски станции в населени места без банкови институции в Русенска област ще се извършва обмяна на левове в евро

Караджов: Еврото е език на доверието, който България започва да говори - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Еврото е не просто нова валута – то е нов език на доверието, който България започва да говори редом с партньорите си от Европейския съюз. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при откриването в Русе на информационно събитие от националната кампания за въвеждане на еврото в България.

„Тук, по тези улици, преди повече от век е основана първата българска частна банка. Ако тогава Русе постави началото на банковото дело у нас, днес, пак тук, говорим за следващата голяма крачка – въвеждането на еврото“, добави той.

От 1 януари 2026 г. в 76 пощенски станции в населени места без банкови институции в Русенска област ще се извършва обмяна на левове в евро. В четири от тях ще може да се обменят до 10 000 лв. на ден. Станциите са оборудвани и всички служители, които ще работят по обмяната, са преминали обучения. От август досега в Русенска област са проведени 10 информационни срещи за разясняване на процеса.

„Вашият град винаги е бил врата между България и Европа – между Север и Юг, между Дунав и Черно море. С еврото тази врата се отваря още по-широко – без валутни бариери, с по-ниски разходи и по-висока конкурентоспособност“, подчерта заместник министър-председателят. Той припомни, че вече излизат от чертежите втория мост над Дунав и магистралата Русе – Велико Търново. За интермодалния терминал в Русе е осигурено европейско финансиране и до дни ще бъде одобрено проектното предложение по Програма „Транспортна свързаност“. Това ще укрепи икономиката на града като модерен логистичен център, където се срещат реката, пътят и железницата – трите артерии на икономиката, каза още Гроздан Караджов.

Вицепремиерът допълни, че с най-голямата инвестиция на държавата в цифрови мрежи почти 25 000 жители на областта ще имат високоскоростен интернет – до 100 пъти по-бърз от сегашния. „108 км нови оптични трасета, модернизация на още 184 км мрежи, 43 нови базови станции и свързване на още 4 общински центъра с държавната телекомуникационна мрежа – това е реална, ежедневна полза за хората и бизнеса“, посочи вицепремиерът Караджов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    16 1 Отговор
    Некомпетентността и лицемерието на точно такива политици ще доведат България до икономически последици. Да си понесат отговорността и да не се оправдават с някой друг за провала им.

    13:33 22.10.2025

  • 2 Варна 3

    2 11 Отговор
    Спечелихме малка победа срещу Путин. Влизаме в еврото. За мен е голям кеф да се занимавам с европари.

    13:34 22.10.2025

  • 3 Гост

    14 0 Отговор
    Всички рушвети вече в евро...

    13:34 22.10.2025

  • 4 Таkа.

    2 13 Отговор
    За русофилите и Русия вече е късно. България влезе в ЕС през 2007 година, когато преди през 2004г. е член на НАТО. Колкото и да са бесни русофилите, да бъдат пратени в Русия и да си устроят живот там. На стойност 1 евро пише "Боже, пази България" и го знам, че пази България от Русия. Благодаря за вниманието за 2007 година и за 1 януари 2026 година. Чакаме еврото да е в сила и в България. По-добра финансова стабилност и повече защита срещу Русия.

    Коментиран от #24, #26

    13:37 22.10.2025

  • 5 Русия е мизерия

    2 9 Отговор
    Вече губи влиянието си над нас и вече поемаме европейския път.

    Коментиран от #21

    13:38 22.10.2025

  • 6 Коце от Максуда, Варна

    1 7 Отговор
    На 1 януари изкарвам бабичките на протест против еврото!

    13:39 22.10.2025

  • 7 Посетител

    12 1 Отговор
    Аз пък изразявам недоверие... Не вярвам на брюкселските лъжи.

    13:39 22.10.2025

  • 8 Европейска България

    1 9 Отговор
    Така ще бъдем по-добре развити. Нека да сменим лева с евро на 1 януари 2026. Отхвърляме лева и вече сме при европейските братя. Да примомним, че еврото щяло да е в сила още през 2024 година, но неуспешно. Дано този път да е успешен курс.

    13:42 22.10.2025

  • 9 Европродажници

    10 1 Отговор
    Нагъл лицемер! Еврото е знак на корупцията и продажността на управляващата клика и нищо друго. Първо ни взеха банките, сега парите, а очаквайте скоро и свободата, езика, кирилицата и народността, но такива като този палячо, няма и да се пазарят, колкото им дадат!

    13:43 22.10.2025

  • 10 смешарко възхваляващ

    5 0 Отговор
    на гол тумбак
    чифте пищови

    теглейки нови заеми за нови чекмджаци

    13:43 22.10.2025

  • 11 дядото

    10 1 Отговор
    еврото е "език" на отказ от национална валута,на суверенитет и обезличаване на българската държавност

    13:43 22.10.2025

  • 12 Разберете това

    1 6 Отговор
    Еврото е не просто нова валута – то е нов език на доверието, който България започва да говори редом с партньорите си от Европейския съюз. И всеки път ще търгуваме с евро - така че както са били в чужбина на работа, така и еврото ще бъде и в България. Бай Тошо избира европейския път и цивилизацията, а не руския свят и мизерията.

    13:45 22.10.2025

  • 13 цоиас

    6 0 Отговор
    Кога ще ти напукат лъжливата кратуна на тебе??? От СДС се измъкна с куп пари и без цицина, но сега е много вероятно да спечелиш джак под. В кабинета на Водопада, сте събрани от лъжец и крадец и нагоре, но нищо чудно този път да ви излезе тиража. Слава на Бога взехте да прекалявате вече масово и "късмета" може да ви застигне неочаквано, и да не можете да избягате.

    13:49 22.10.2025

  • 14 ЕВРОПА

    1 8 Отговор
    Аз избирам еврото. Искам сила. Искам стабилност. Затова си поемаме към европейския път за България. А пък погледнете Румъния - положението е много зле с висока инфлация, защото не са ратифицирали еврото. Чак след 10 години може да влезе в еврото но нейно желание. Иначе България щяла да последва съдбата като на Румъния или по-зле: в хиперинфлацията през 90те години.

    Коментиран от #20

    13:50 22.10.2025

  • 15 хараре

    0 2 Отговор
    Еврото е език на Поверието, че България Ще се Оправи. Ний шъ въ оправим!

    13:57 22.10.2025

  • 16 българина

    4 0 Отговор
    много интересн език на доверието, от 20 члена само двама изпълняват критериите, които сами са гласували и поставили, и никога повече няма да ги изпълняват! ако ти качат лихвата по договор с фиксирана лихва за кредит, колко дълго ще държиш кредита в тази банка, а няма да избягаш моментално? хубаво е че такива изказвания се пазят с години в интернет

    13:58 22.10.2025

  • 17 безделников

    5 0 Отговор
    Предатели

    13:59 22.10.2025

  • 18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    СПРЕТЕ ДА ПРАВИТЕ ХОРАТА НА БУНАЦИ!
    ЕС СЕ РАЗПАДА, ЕВРОТО СЕ СРИВА, ТЕ ТРЪГНАЛИ ДА ОБЯСНЯВАТ КОЛКО ЩЕ НИ Е ДОБРЕ В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".

    14:00 22.10.2025

  • 19 Толуп на наркотрафиканта Орлю Алексиев

    2 1 Отговор
    Оставка!!!

    14:01 22.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Русия е мизерия":

    КОГА ТОЧНО БЕШЕ В РУСИЯ!!!????

    14:04 22.10.2025

  • 22 Избльовал

    0 0 Отговор
    нещо , което не се отнася за него и колектива !

    14:09 22.10.2025

  • 23 мунчо

    0 0 Отговор
    Тоя е много "умен"!

    14:09 22.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Един

    0 0 Отговор
    Крадец! Наглец! И невероятен мръсник!!!
    На 1ви очаквайте началото на края на България!

    14:11 22.10.2025

  • 26 Розов пудел с бустер

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Таkа.":

    А ти да бъдеш пратен в кравария, под мостовете, да се порадваш на миризливите чер няци най-после

    14:13 22.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове