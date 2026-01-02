Нови мита за малките пратки от 2026 г.

От 1 юли тази година за т.нар. „малки пратки“ със стойност до 150 евро ще се прилага фиксирана митническа ставка в размер на 3 евро за всеки артикул, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници". Решението е част от усилията на Европейския съюз за модернизиране на Митническия съюз и беше договорено на политическо ниво в рамките на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ECOFIN).
Мярката представлява преходно решение до пълното прилагане на реформата на Митническия съюз и до стартирането на Центъра за митнически данни на ЕС (EU Customs Data Hub), планирано за 1 юли 2028 г. Чрез нея се цели по-ефективно управление на нарастващия обем на пратки с ниска стойност, характерни за електронната търговия, както и укрепване на митническия надзор върху дистанционните продажби.
Нарастващият брой пратки с ниска стойност създава значителни предизвикателства за митническите администрации и икономическите оператори, включително риск от изкуствено занижаване на стойността и разделяне на пратки с цел заобикаляне на митническите правила. Новата мярка цели да ограничи подобни практики и да осигури по-справедлив и опростен механизъм за събиране на митническите вземания.
С подкрепата си за въвеждането на фиксираната митническа ставка България потвърждава ангажимента си за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, както и на нефискалните интереси, свързани със сигурността и безопасността на потребителите и легитимния бизнес. Мярката ще допринесе и за осигуряване на лоялна конкуренция между икономическите оператори в рамките на ЕС в условията на динамично развиваща се електронна търговия, посочват от агенцията.
Фиксираната митническа ставка ще се прилага на артикул, независимо от произхода и вида на стоката. Това означава, че при закупуване на няколко артикула, изпратени в една пратка, митническото задължение ще се начислява за всеки отделен артикул.
За въвеждането на мярката се предвижда изменение на Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета относно създаване на общностна система за освобождаване от мита, информираха още от Агенция „Митници“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
09:03 02.01.2026
2 честито робчета
09:03 02.01.2026
3 фАНТОМасс
Коментиран от #7
09:06 02.01.2026
4 Ричард Естес
09:09 02.01.2026
5 Анонимен
Коментиран от #8, #11
09:09 02.01.2026
6 Фидел
Което ви дават
Случайности лоши
Със вас да не стават
09:10 02.01.2026
7 ЕСССР
До коментар #3 от "фАНТОМасс":Реши го Другарката Урсула и подопечните и Гумени глави и смело, но несправедливо за пореден път сурвакаха европролетариата! Да живей ЕСССР!
Коментиран от #14
09:15 02.01.2026
8 Ровя в явоР
До коментар #5 от "Анонимен":Номерът минава и явно ще минава ! Виж , излязат ли хората да се бунтуват , при това масово , ще е друга ситуацията !
09:15 02.01.2026
9 ООрана държава
09:16 02.01.2026
10 Кую
09:16 02.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пежо
09:17 02.01.2026
13 трябват евра за незалежната
09:18 02.01.2026
14 фАНТОМасс
До коментар #7 от "ЕСССР":Ами то тогава май няма ГОЛЯМА разлика между Съветския съюз / на който бяхме придатък преди / и Европския съюз / на който сме сега придатък / !
И преди и сега , други РЕШАВАТ , МИСЛЯТ и ЗАПОВЯДВАТ от наше име и вместо нас ! Ний само требе послушно да изпълняваме и да се съгласяваме ли ?
09:19 02.01.2026
15 а за едрите пратки
09:23 02.01.2026
16 доктор ОХ боли
Всеки иска МЕДА , но не и ЖИЛОТО , нали ?
09:23 02.01.2026
17 Ердоган
09:29 02.01.2026
18 Леле - леле ! 🤔
09:29 02.01.2026
19 Жаба Кикерица
09:30 02.01.2026