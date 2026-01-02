Новини
Нови мита за малките пратки от 2026 г.

2 Януари, 2026 09:00

Мярката представлява преходно решение до пълното прилагане на реформата на Митническия съюз и до стартирането на Центъра за митнически данни на ЕС (EU Customs Data Hub), планирано за 1 юли 2028 г.

Мария Атанасова

От 1 юли тази година за т.нар. „малки пратки“ със стойност до 150 евро ще се прилага фиксирана митническа ставка в размер на 3 евро за всеки артикул, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници". Решението е част от усилията на Европейския съюз за модернизиране на Митническия съюз и беше договорено на политическо ниво в рамките на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ECOFIN).

Мярката представлява преходно решение до пълното прилагане на реформата на Митническия съюз и до стартирането на Центъра за митнически данни на ЕС (EU Customs Data Hub), планирано за 1 юли 2028 г. Чрез нея се цели по-ефективно управление на нарастващия обем на пратки с ниска стойност, характерни за електронната търговия, както и укрепване на митническия надзор върху дистанционните продажби.

Нарастващият брой пратки с ниска стойност създава значителни предизвикателства за митническите администрации и икономическите оператори, включително риск от изкуствено занижаване на стойността и разделяне на пратки с цел заобикаляне на митническите правила. Новата мярка цели да ограничи подобни практики и да осигури по-справедлив и опростен механизъм за събиране на митническите вземания.

С подкрепата си за въвеждането на фиксираната митническа ставка България потвърждава ангажимента си за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, както и на нефискалните интереси, свързани със сигурността и безопасността на потребителите и легитимния бизнес. Мярката ще допринесе и за осигуряване на лоялна конкуренция между икономическите оператори в рамките на ЕС в условията на динамично развиваща се електронна търговия, посочват от агенцията.

Фиксираната митническа ставка ще се прилага на артикул, независимо от произхода и вида на стоката. Това означава, че при закупуване на няколко артикула, изпратени в една пратка, митническото задължение ще се начислява за всеки отделен артикул.

За въвеждането на мярката се предвижда изменение на Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета относно създаване на общностна система за освобождаване от мита, информираха още от Агенция „Митници“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    22 1 Отговор
    Лъсна пълната безпомощност на европейската икономика !!! И те ще борят Китай с мита !!! А това не е оръжие , с което се печели войната !!!

    09:03 02.01.2026

  • 2 честито робчета

    11 8 Отговор
    Браво.Нека патят за делата си.

    09:03 02.01.2026

  • 3 фАНТОМасс

    14 2 Отговор
    Кой и как е решил , че таксата трябва да е 3 евро , а не 1 , 5 , 10 например ?

    Коментиран от #7

    09:06 02.01.2026

  • 4 Ричард Естес

    16 5 Отговор
    Вече сме в клуба на Богатите и ще плащаме , плащаме , плащаме..........! Така ли излиза или е просто случайност ?

    09:09 02.01.2026

  • 5 Анонимен

    10 2 Отговор
    Ще се надигнат хората и ще махнат таксата.Нали не ми мислите че с 500 евро заплати ще мине номера?

    Коментиран от #8, #11

    09:09 02.01.2026

  • 6 Фидел

    4 0 Отговор
    Изяждайте всичко ,
    Което ви дават
    Случайности лоши
    Със вас да не стават

    09:10 02.01.2026

  • 7 ЕСССР

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "фАНТОМасс":

    Реши го Другарката Урсула и подопечните и Гумени глави и смело, но несправедливо за пореден път сурвакаха европролетариата! Да живей ЕСССР!

    Коментиран от #14

    09:15 02.01.2026

  • 8 Ровя в явоР

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Номерът минава и явно ще минава ! Виж , излязат ли хората да се бунтуват , при това масово , ще е друга ситуацията !

    09:15 02.01.2026

  • 9 ООрана държава

    8 1 Отговор
    След като евросъюза не произвежда евтина и достъпна стока, се опитват да източат жителите си с безсмислени такси вместо да се опитат да създадар алтернативна стока

    09:16 02.01.2026

  • 10 Кую

    5 2 Отговор
    И пак ще е по евтино.

    09:16 02.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пежо

    4 1 Отговор
    Например 6 химикалки по 0,3 евро, мито 18 евро?Честна игра отвсякъде, нали?Това ще доведе до ответен отговор на китайците.И вече ще се купуват само предмети с цени над 20, до 150 евро

    09:17 02.01.2026

  • 13 трябват евра за незалежната

    6 0 Отговор
    Направи ли ви впечатление че зелиния целия декември не се прибра у дома докато не издрънка гривни

    09:18 02.01.2026

  • 14 фАНТОМасс

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "ЕСССР":

    Ами то тогава май няма ГОЛЯМА разлика между Съветския съюз / на който бяхме придатък преди / и Европския съюз / на който сме сега придатък / !
    И преди и сега , други РЕШАВАТ , МИСЛЯТ и ЗАПОВЯДВАТ от наше име и вместо нас ! Ний само требе послушно да изпълняваме и да се съгласяваме ли ?

    09:19 02.01.2026

  • 15 а за едрите пратки

    3 0 Отговор
    а за едрите пратки на търгашите какво?

    09:23 02.01.2026

  • 16 доктор ОХ боли

    3 0 Отговор
    Много е скъп труда в нашата велика Европа ! Затова и тя с желание посреща толкова много имигранти - като ЕВТИНА работна ръка. Ама май тези имигранти не искат да работя , а само да ползват и ПОЛУЧАВАТ от благата на богатата и просперираща / ДОСКОРО / Европа !
    Всеки иска МЕДА , но не и ЖИЛОТО , нали ?

    09:23 02.01.2026

  • 17 Ердоган

    0 0 Отговор
    Не на китайското, да на българското

    09:29 02.01.2026

  • 18 Леле - леле ! 🤔

    0 0 Отговор
    Злобната Баба Запад : унищожи изтпчноевропейското производство , лиши западноевропейското производство от руски суровини , с което го уби .Сега ще лиши европейците и от достъпни китайска стоки .

    09:29 02.01.2026

  • 19 Жаба Кикерица

    0 0 Отговор
    Да живее ЕС , нашия нов БАТКО , който ще ни насочва по правия път към другото ни светло бъдеще.

    09:30 02.01.2026

