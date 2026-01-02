Успяват ли търговските обекти да връщат в евро и има ли опити магазините да се ползват като обменни бюра след приемане на еврото?
В ефира на „Здравей, България” управителят на магазин Ния Иванова разказа за случаи отпреди Нова година, в които хора са се опитвали да купуват дори стекове цигари със стотинки, за да се отърват от тях.
„Хубавото е, че в нашия обект имаме кутия за дарение и започнаха да пускат стотинките там. Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка. Колегите работят нормално, без проблеми. Единствено в началото на работния ден вчера ПОС терминалите не работеха и някои клиенти ги връщахме. Шефовете още през ноември ни снабдиха с евро, но не става въпрос за голяма сума, с която може да се върти оборот”, поясни Иванова.
Въпреки почивния 1 януари, хиляди търговци отвориха магазините си в първия ден от въвеждането на еврото. Други избраха да си спестят главоболията от новостите и останаха затворени. Припомняме, че от 1 януари сумите на касовите бележки вече излизат в евро. До края на месеца можем да плащаме и с лева, но търговците са длъжни да ни връщат ресто в евро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
08:45 02.01.2026
2 глоги
08:49 02.01.2026
3 Пич
08:53 02.01.2026
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #17
08:55 02.01.2026
5 Лъсват схемите
Прави са продавачите, за тази цел си има банки.
Коментиран от #12
08:55 02.01.2026
6 Държавата трябваше сама да подсигури
08:56 02.01.2026
7 майничката ви
Коментиран от #10
08:58 02.01.2026
8 какво знначи като обменн бюра
Като не им на кеф да връщат в евро, да връщат в лева.
Разходите за януари сме си ги калкулирали в лева, зщаото сме получили зпалати в лева и не сме получили нито един евроцент превод. Толкова ли ви е трудно да го схванете?
Преведете януарските заплати по-рано да имаме евро и готово.
Ама не ви се рпевежда. И новогодишни бонуси не ви се дават. Даже бюджет не ви се приема. Така че не връзвайте кусур на горките хора които оедвам е изкарат зимата!
Коментиран от #13
08:58 02.01.2026
9 муцунка
08:59 02.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Данко Харсъзина
Матрияла прави друго и сам си създава проблеми.
Коментиран от #14, #22
09:00 02.01.2026
12 въобще не а прави
До коментар #5 от "Лъсват схемите":Даваш законно платежно средство. Те връщат както е по закон.
Парите си ги отчитат и внасят по сметката както всеки ден.
Ама не й било удобно да връща. Глупости!
Дали ще получи 50 лева или 25 евро ква е разликата?
Прото са неподготвени мързели.
Коментиран от #18
09:01 02.01.2026
13 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "какво знначи като обменн бюра":Заплатите са превод по сметка и се обменят автоматично. Ако получавате пари под масата, за да не плащате данъци и осигуровки е друга работа.
Коментиран от #16, #19, #24
09:03 02.01.2026
14 няма нужда
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":По закон левът е платежно средство до 31.01!
Всеки да си сазва закона и да не мрънкоти излишно и да прави от мухата слон!
Магазините да ходят до банките, това и ме работата. Лекари, шофьори, стоители и пр. яма да се заимават с чейнч като не са длъжни по закон.
09:03 02.01.2026
15 Нема
после тишина.
09:04 02.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Деций
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Ами официално разплащателно средство са стотинките,и всякакви въведени ограничения и обструкции са вътрешни, и са в разрез с общото законодателство.Тези стотинки те са ги върнали под формата на ресто,когато гражданите са плащали с по големи левови купюри.Те хем искат да продават на тези престъпно високи цени,хем да не си мръднат пръста и да ги обменят в банките за евро,и това при положение ,е банките на 100% са длъжни да ги приемат.
Коментиран от #21
09:07 02.01.2026
18 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "въобще не а прави":Не е удобно за околните. На 30 12 в една от веригите, имаше 20 човека опашка. Една дама беше донесла един плик стотинки и плати с тях. Явно бяха от касичката на детето. И 20 човека чинно изчакаха касиерката да преброи монетите
Коментиран от #20
09:07 02.01.2026
19 ами не
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Заплатите са преведни в лева и сме си платили сметките, остатъка сме го изтеглитли кеш както беше препоръката за 31.12.
Банките още не работят. Повечето банкомати също не работят. А ако мислиш, че след Коледа и НГ ни е останало нещо по сметка, доста надценяваш заплатите ни. Масово сме в дълг по кредитните карти дори.
Па ти си някакъв интернет клоун който само за пари пдо масата мисли. Щото до там ти е светогледа.
09:08 02.01.2026
20 ама мен какво ме
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":интересува някаква патка?
Че тя може утре да отиде да си плати сметката с 120 монети евроцентове - пак ще чакаш. Дали са стотинки или центове, все тая!
Аз говоря за нормалния случай - даваш 50 лв, връшат ди 10 евро. А и магазините ще направят повече оборот ако някои хора отидат специално за "обмен", все нещо ще купят. Няма лоша търговия. Има неподготвени магазини и мързеливи продавачи. Аз лично бих отворил дори една каса само за обмен в Била или Кауфланд докато мине периода.
Коментиран от #27
09:10 02.01.2026
21 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "Деций":Безспорно си прав. Но ако чакаш на опашка в магазина касиерката да преброи една торбичка монети, и после да ги прехвърли в евро, отнема време, и ще ти е неприятно.
09:11 02.01.2026
22 хахаха
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Умните като Данко се редят на опашка в банката, обменят си левчета, за стотинките плащат 3% комисионна и след това се редят в магазина да си похарчат еврото и центовете...глупавите като мен отиват директно в магазина дават си левовете и им връщат в евро:)
Коментиран от #30
09:11 02.01.2026
23 изглежда закона е за 🚽
09:12 02.01.2026
24 123
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Живееш в някакъв свой измислен свят!!! Това че получаваш заплатата си в кеш не означава, че не плащаш данъци и осигуровки, да не говорим, че и над 300 000 пенсионери си получават пенсиите в кеш. Реално погледнато данъци и осигуровки не плащат най вече тези, които си получават заплатите по банков път - близо милион държавни служители.
09:18 02.01.2026
25 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
09:22 02.01.2026
26 Пламен
СПЕШНО Е !!!
Коментиран от #31
09:22 02.01.2026
27 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "ама мен какво ме":Във всеки магазин ще ти приемат левчетата, но рискуваш някой от опашката да те набие. По опашките в магазините освен хора, има и доста едър рогат добитък. Бях свидетел на такива сцени около празниците. За мое най голямо съжаление, бой нямаше. Само крясъци и яки пcувни. Ако имаше и пердах, щеше да е далеч по забавно.
09:23 02.01.2026
28 Неподготвен мързел
09:27 02.01.2026
29 значи-и-и-...
Коментиран от #32
09:27 02.01.2026
30 Данко Харсъзина
До коментар #22 от "хахаха":От 01.01 до 30.06.2026г, банките съгласно Закона за приемане на еврото са длъжни да обменят левчетата без такса.
Коментиран от #33
09:27 02.01.2026
31 Жеко
До коментар #26 от "Пламен":Явно на козляците вече са осигурили психолози ....
09:27 02.01.2026
32 Данко Харсъзина
До коментар #29 от "значи-и-и-...":Добре казано.
09:28 02.01.2026
33 Само питам
До коментар #30 от "Данко Харсъзина":И като отидеш в банката обменят ли ти левчетата ?
А и защо сте ги събирали в такива големи количества тия монети ?
09:29 02.01.2026
34 ужасТ
09:30 02.01.2026
35 Мани еврото,
09:31 02.01.2026