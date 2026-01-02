Новини
Има ли опити магазините да се ползват като обменни бюра след приемане на еврото

2 Януари, 2026

Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка

Има ли опити магазините да се ползват като обменни бюра след приемане на еврото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Успяват ли търговските обекти да връщат в евро и има ли опити магазините да се ползват като обменни бюра след приемане на еврото?

В ефира на „Здравей, България” управителят на магазин Ния Иванова разказа за случаи отпреди Нова година, в които хора са се опитвали да купуват дори стекове цигари със стотинки, за да се отърват от тях.

„Хубавото е, че в нашия обект имаме кутия за дарение и започнаха да пускат стотинките там. Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка. Колегите работят нормално, без проблеми. Единствено в началото на работния ден вчера ПОС терминалите не работеха и някои клиенти ги връщахме. Шефовете още през ноември ни снабдиха с евро, но не става въпрос за голяма сума, с която може да се върти оборот”, поясни Иванова.

Въпреки почивния 1 януари, хиляди търговци отвориха магазините си в първия ден от въвеждането на еврото. Други избраха да си спестят главоболията от новостите и останаха затворени. Припомняме, че от 1 януари сумите на касовите бележки вече излизат в евро. До края на месеца можем да плащаме и с лева, но търговците са длъжни да ни връщат ресто в евро.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    6 5 Отговор
    Умните отварят сега и продават евро кум лев, едно към едно.

    08:45 02.01.2026

  • 2 глоги

    1 7 Отговор
    управителКАТА на магазин - Ния Иванова

    08:49 02.01.2026

  • 3 Пич

    21 11 Отговор
    Охо....... какафонията тепърва започва !!! Само си дайте малко време , и ще видите каква са я сътворили нашите "мъдри" управници !!!

    08:53 02.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    8 2 Отговор
    По празниците на всякъде плащаха със стотинки.

    Коментиран от #17

    08:55 02.01.2026

  • 5 Лъсват схемите

    6 5 Отговор
    Една по една.
    Прави са продавачите, за тази цел си има банки.

    Коментиран от #12

    08:55 02.01.2026

  • 6 Държавата трябваше сама да подсигури

    22 5 Отговор
    Смяната на лев с евро, а не да прехвърля тази функция на търговеца! Селски тарикати са мафията! Хаоса тепърва предстои 2/3 от паричната левова маса е в хората как ще излезе от оборот?

    08:56 02.01.2026

  • 7 майничката ви

    16 9 Отговор
    Нали искахте евро.Мрете сега...

    Коментиран от #10

    08:58 02.01.2026

  • 8 какво знначи като обменн бюра

    15 5 Отговор
    Купуваш си нещо, искаш си рестото.
    Като не им на кеф да връщат в евро, да връщат в лева.
    Разходите за януари сме си ги калкулирали в лева, зщаото сме получили зпалати в лева и не сме получили нито един евроцент превод. Толкова ли ви е трудно да го схванете?
    Преведете януарските заплати по-рано да имаме евро и готово.
    Ама не ви се рпевежда. И новогодишни бонуси не ви се дават. Даже бюджет не ви се приема. Така че не връзвайте кусур на горките хора които оедвам е изкарат зимата!

    Коментиран от #13

    08:58 02.01.2026

  • 9 муцунка

    20 1 Отговор
    Заплатата на управителя на БНБ става близо 16 000 евро,а пенсионерите да си ядат ушите!

    08:59 02.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Данко Харсъзина

    3 16 Отговор
    Събираш всички книжни левчета и монети, и отиваш в някоя банка да ти ги обменят. Така правят умните хора, и не се занимават с тъпи продавачки.
    Матрияла прави друго и сам си създава проблеми.

    Коментиран от #14, #22

    09:00 02.01.2026

  • 12 въобще не а прави

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Лъсват схемите":

    Даваш законно платежно средство. Те връщат както е по закон.
    Парите си ги отчитат и внасят по сметката както всеки ден.
    Ама не й било удобно да връща. Глупости!
    Дали ще получи 50 лева или 25 евро ква е разликата?
    Прото са неподготвени мързели.

    Коментиран от #18

    09:01 02.01.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "какво знначи като обменн бюра":

    Заплатите са превод по сметка и се обменят автоматично. Ако получавате пари под масата, за да не плащате данъци и осигуровки е друга работа.

    Коментиран от #16, #19, #24

    09:03 02.01.2026

  • 14 няма нужда

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    По закон левът е платежно средство до 31.01!
    Всеки да си сазва закона и да не мрънкоти излишно и да прави от мухата слон!
    Магазините да ходят до банките, това и ме работата. Лекари, шофьори, стоители и пр. яма да се заимават с чейнч като не са длъжни по закон.

    09:03 02.01.2026

  • 15 Нема

    5 1 Отговор
    се плашите, един месец с фойерверки
    после тишина.

    09:04 02.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Деций

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Ами официално разплащателно средство са стотинките,и всякакви въведени ограничения и обструкции са вътрешни, и са в разрез с общото законодателство.Тези стотинки те са ги върнали под формата на ресто,когато гражданите са плащали с по големи левови купюри.Те хем искат да продават на тези престъпно високи цени,хем да не си мръднат пръста и да ги обменят в банките за евро,и това при положение ,е банките на 100% са длъжни да ги приемат.

    Коментиран от #21

    09:07 02.01.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "въобще не а прави":

    Не е удобно за околните. На 30 12 в една от веригите, имаше 20 човека опашка. Една дама беше донесла един плик стотинки и плати с тях. Явно бяха от касичката на детето. И 20 човека чинно изчакаха касиерката да преброи монетите

    Коментиран от #20

    09:07 02.01.2026

  • 19 ами не

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Заплатите са преведни в лева и сме си платили сметките, остатъка сме го изтеглитли кеш както беше препоръката за 31.12.
    Банките още не работят. Повечето банкомати също не работят. А ако мислиш, че след Коледа и НГ ни е останало нещо по сметка, доста надценяваш заплатите ни. Масово сме в дълг по кредитните карти дори.

    Па ти си някакъв интернет клоун който само за пари пдо масата мисли. Щото до там ти е светогледа.

    09:08 02.01.2026

  • 20 ама мен какво ме

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    интересува някаква патка?
    Че тя може утре да отиде да си плати сметката с 120 монети евроцентове - пак ще чакаш. Дали са стотинки или центове, все тая!
    Аз говоря за нормалния случай - даваш 50 лв, връшат ди 10 евро. А и магазините ще направят повече оборот ако някои хора отидат специално за "обмен", все нещо ще купят. Няма лоша търговия. Има неподготвени магазини и мързеливи продавачи. Аз лично бих отворил дори една каса само за обмен в Била или Кауфланд докато мине периода.

    Коментиран от #27

    09:10 02.01.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Деций":

    Безспорно си прав. Но ако чакаш на опашка в магазина касиерката да преброи една торбичка монети, и после да ги прехвърли в евро, отнема време, и ще ти е неприятно.

    09:11 02.01.2026

  • 22 хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Умните като Данко се редят на опашка в банката, обменят си левчета, за стотинките плащат 3% комисионна и след това се редят в магазина да си похарчат еврото и центовете...глупавите като мен отиват директно в магазина дават си левовете и им връщат в евро:)

    Коментиран от #30

    09:11 02.01.2026

  • 23 изглежда закона е за 🚽

    5 1 Отговор
    Лева си работи, никой не връща в евра 😉

    09:12 02.01.2026

  • 24 123

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Живееш в някакъв свой измислен свят!!! Това че получаваш заплатата си в кеш не означава, че не плащаш данъци и осигуровки, да не говорим, че и над 300 000 пенсионери си получават пенсиите в кеш. Реално погледнато данъци и осигуровки не плащат най вече тези, които си получават заплатите по банков път - близо милион държавни служители.

    09:18 02.01.2026

  • 25 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 1 Отговор
    Толкова за гербаджиите, пепейците и дай бъ, БеСиПетУ и всички, които въведоха еврото в най-подходящия момент (коледните и новогодишни празници) по най-некадърния начин.....

    09:22 02.01.2026

  • 26 Пламен

    2 3 Отговор
    Държавата трябва да осигури по един психолог на всяка купейка .
    СПЕШНО Е !!!

    Коментиран от #31

    09:22 02.01.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ама мен какво ме":

    Във всеки магазин ще ти приемат левчетата, но рискуваш някой от опашката да те набие. По опашките в магазините освен хора, има и доста едър рогат добитък. Бях свидетел на такива сцени около празниците. За мое най голямо съжаление, бой нямаше. Само крясъци и яки пcувни. Ако имаше и пердах, щеше да е далеч по забавно.

    09:23 02.01.2026

  • 28 Неподготвен мързел

    0 0 Отговор
    И как да се подготви мързела, когато банката (Пощенска) не обменяше целия декември. Заявки се писаха, проверявахме, но неее.В края на месеца пуснаха,как се пускаше банани едно време по малко и не за всички. И купюри по петдесет и сто евро. За чик са ми те при ПОДГОТОВКАТА освен да изпълнявам обменно бюро. Весела здрава и мирна година!

    09:27 02.01.2026

  • 29 значи-и-и-...

    2 0 Отговор
    На нашенеца като му отпуснат малко юздите и веднага мисли за далавери.Все има неразбрали,нечули.Достатъчно дълга беше разяснителната кампания.Дори се появи един в Добрич който щял да работи само с левове?Затваряйте му магазина,и толкова.От години народа шета по ЕС.Е,там как пазаруват?Там как им е ясно,а тук се правят на неразбрали.Стига с този лев.Света върви напред и старото няма да се върне.Трябва да се работи.Лежането приключва.Тотално обедняване на плебса,и ще не ще ще работи и няма да избира защото трябва да се яде.

    Коментиран от #32

    09:27 02.01.2026

  • 30 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "хахаха":

    От 01.01 до 30.06.2026г, банките съгласно Закона за приемане на еврото са длъжни да обменят левчетата без такса.

    Коментиран от #33

    09:27 02.01.2026

  • 31 Жеко

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пламен":

    Явно на козляците вече са осигурили психолози ....

    09:27 02.01.2026

  • 32 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "значи-и-и-...":

    Добре казано.

    09:28 02.01.2026

  • 33 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Данко Харсъзина":

    И като отидеш в банката обменят ли ти левчетата ?
    А и защо сте ги събирали в такива големи количества тия монети ?

    09:29 02.01.2026

  • 34 ужасТ

    0 0 Отговор
    30 часа откакто България прие Еврото, а Земята още се върти.

    09:30 02.01.2026

  • 35 Мани еврото,

    0 0 Отговор
    София мръзне ли се вмирисва заради един кмет маниак, който си обикаля по света, а града отива в първобитно общинен строй.

    09:31 02.01.2026

