Стресът - „тихата епидемия“ на съвремието ни

Стресът - „тихата епидемия" на съвремието ни

22 Октомври, 2025 14:21 591 4

  • мариян-
  • иванов-
  • хомеопатия-
  • болести-
  • стрес-
  • безсъние-
  • тревожност

Има ли доказан ефект хомеопатията за лечението на тревожност и безсъние?

Стресът - „тихата епидемия“ на съвремието ни - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Стресът - „тихата епидемия“ на съвремието ни. В България над 63% от съгражданите ни признават, че не са устойчиви на стреса и не се справят добре с него. По данни на Световната здравна организация над 300 милиона души по света страдат от депресия, а около 40% от хората съобщават за проблеми със съня вследствие на стрес. Стресът е една от водещите причини за влошено психично и физическо здраве на хората по целия свят. Списъкът със заболявания, провокирани или влошени от продължителен стрес, са много повече. Сред тях са заболявания на сърцето и кръвоносните съдове, гастрит, язва, кожни проблеми, чести инфекции, алергии, психични, ракови и автоимунни заболявания.

„За всички здравни предизвикателства, причинени вследствие на стрес, е необходим интегративен подход и оптимални терапевтични решения, които не лекуват симптома, а причината за заболяването. Хомеопатията е ефикасен и безвреден метод на повлияване на стреса, което се потвърждава от редица медицински доказателства. Тя дава много добри резултати при нервност, тревожност и безсъние. Хомеопатията е ефективна дори и при депресия, но подчертавам, че там лечението е индивидуално и се извършва задължително под лекарски контрол“, коментира д-р Мариян Иванов, специалист по вътрешни болести, дългогодишен преподавател по хомеопатия и автор на редица книги в областта.

Най-всеобхватното до момента медицинско проучване в областта на хомеопатията EPI3 категорично доказва позитивния ефект на хомеопатията. То е проведено във Франция сред 825 общопрактикуващи лекари и 8559 пациенти. Част от проучването включва пациенти със смущения на съня, тревожност и депресия. Резултатите са категорични - лекуваните с хомеопатични медикаменти получават подобрение, сравнимо с останалите, които са били на конвенционално лечение. На практика пациентите на лекарите хомеопати използват три пъти по-малко антипсихотични лекарства.

С термина „първично безсъние“ се описва затруднено заспиване и поддържане на съня. То води до намалено възстановяване сутрин, което намалява трудоспособността на хората, нарушава социалното и биологично функциониране. Медицинско проучване за лечението на хроничното първично безсъние показва, че хомеопатичната терапия дава значително по-добър ефект спрямо групата с плацебо.

„В моята дългогодишна практика имам много пациенти, които идват при мен с различни оплаквания, като засилен косопад, чести инфекции, тревожност, храносмилателни и сърдечно съдови оплаквания, кожни проблеми и алергии и т.н. След внимателен разговор с тях става ясно, че в основата на голяма част от тези неразположения е системният стрес в ежедневието им. Богатството на хомеопатията е, че разполага с голям арсенал от медикаменти, които се прилагат индивидуално при конкретни състояния“, допълва д-р Иванов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор
    стрес.....на жената 10 деца на престилката , на мъжа 2 мотики в ръцете и на нивата! така ще ви СТРЕСна...

    14:27 22.10.2025

  • 2 припев

    2 2 Отговор
    Праcи cтресира ТиКва, диря има!

    14:27 22.10.2025

  • 3 хомеопатки

    4 1 Отговор
    Стресът е убиецът на 21-ви век, но лечението му с недоказани медицински практики е повече от съмнително. Няколко молекули от едно вещество, разтворено във вода ти се продават за лекарство и то на доста "добра" цена! Със сигурност "помага" на хомеопатичната мафия, която печели милиарди....

    14:37 22.10.2025

  • 4 Хомеопатия

    0 1 Отговор
    Ефектът на хомеопатията се дължи единствено и само на сугестията, т.е. самовнушението. Доказан факт. Пък който иска да харчи пари за шарлатани.

    15:25 22.10.2025

