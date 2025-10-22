Стресът - „тихата епидемия“ на съвремието ни. В България над 63% от съгражданите ни признават, че не са устойчиви на стреса и не се справят добре с него. По данни на Световната здравна организация над 300 милиона души по света страдат от депресия, а около 40% от хората съобщават за проблеми със съня вследствие на стрес. Стресът е една от водещите причини за влошено психично и физическо здраве на хората по целия свят. Списъкът със заболявания, провокирани или влошени от продължителен стрес, са много повече. Сред тях са заболявания на сърцето и кръвоносните съдове, гастрит, язва, кожни проблеми, чести инфекции, алергии, психични, ракови и автоимунни заболявания.



„За всички здравни предизвикателства, причинени вследствие на стрес, е необходим интегративен подход и оптимални терапевтични решения, които не лекуват симптома, а причината за заболяването. Хомеопатията е ефикасен и безвреден метод на повлияване на стреса, което се потвърждава от редица медицински доказателства. Тя дава много добри резултати при нервност, тревожност и безсъние. Хомеопатията е ефективна дори и при депресия, но подчертавам, че там лечението е индивидуално и се извършва задължително под лекарски контрол“, коментира д-р Мариян Иванов, специалист по вътрешни болести, дългогодишен преподавател по хомеопатия и автор на редица книги в областта.



Най-всеобхватното до момента медицинско проучване в областта на хомеопатията EPI3 категорично доказва позитивния ефект на хомеопатията. То е проведено във Франция сред 825 общопрактикуващи лекари и 8559 пациенти. Част от проучването включва пациенти със смущения на съня, тревожност и депресия. Резултатите са категорични - лекуваните с хомеопатични медикаменти получават подобрение, сравнимо с останалите, които са били на конвенционално лечение. На практика пациентите на лекарите хомеопати използват три пъти по-малко антипсихотични лекарства.



С термина „първично безсъние“ се описва затруднено заспиване и поддържане на съня. То води до намалено възстановяване сутрин, което намалява трудоспособността на хората, нарушава социалното и биологично функциониране. Медицинско проучване за лечението на хроничното първично безсъние показва, че хомеопатичната терапия дава значително по-добър ефект спрямо групата с плацебо.



„В моята дългогодишна практика имам много пациенти, които идват при мен с различни оплаквания, като засилен косопад, чести инфекции, тревожност, храносмилателни и сърдечно съдови оплаквания, кожни проблеми и алергии и т.н. След внимателен разговор с тях става ясно, че в основата на голяма част от тези неразположения е системният стрес в ежедневието им. Богатството на хомеопатията е, че разполага с голям арсенал от медикаменти, които се прилагат индивидуално при конкретни състояния“, допълва д-р Иванов.

