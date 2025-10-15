България сред най-стресиращата държава за начинаещи шофьори

Обучението да се шофира не рядко може да бъде стресиращо и тревожно преживяване за всеки. Сядането зад волана за първи път е ситуация с високо напрежение и човек може лесно да се почувства не на място.

Всички неща могат да повлияят на това колко лесен е процесът, от безопасността и задръстванията по пътищата до разходите, свързани с неща като гориво и закупуване на първа кола.

Но в кои държави липсата на толерантност на тъпя стресира най-много начинаещите шофьори? От анализа на специализирания сайт zutobi са анализирали редица фактори в държави от цял свят, за да установят най-стресиращи за учениците страни.

Класацията е на база 4 фактора: задръствания, смъртни случаи при пътнотранспортни произшествия, регистрирани превозни средства и оценка за качество на пътищата. Максималният резултат е 10 точки - държавите, които са ги получили са с най-благоприятни условия за младите шофьори.

Румъния получи резултат 2,38 от 10 по отношение на шофьорското обучение.. Страната е изправена пред значителни предизвикателства по отношение на безопасността на движението по пътищата, като смъртността от пътнотранспортни произшествия е 9,6 на 100 000 души. Освен това качеството на пътната инфраструктура на Румъния е изключително ниско, с резултат 2,96 от 100. Страната също така се сблъсква с високи задръствания от 48%, което я прави най-стресиращата среда за обучаващите се шофьори. Тези фактори допринасят за общата трудност при обучението по шофиране в Румъния.

Втора е Полша с резултат 2,50 от 10. Страната има умерен брой превозни средства по пътищата, приблизително 67 100 на 100 000 души. Полша е изправена пред предизвикателства по отношение на безопасността на движението по пътищата, като смъртността от пътнотранспортни произшествия е 6,5 на 100 000 души. Качеството на пътищата в Полша е оценено на 4,14 от 100, а нивото на задръствания от 36,67% допълнително усложнява шофирането.

Унгария също е получила оценка 2,86 от 10. Качеството на пътната инфраструктура в страната е сравнително ниско, с оценка 3,89 от 100. Унгария има смъртност от пътнотранспортни произшествия от 7,4 на 100 000 души, а страната има високи задръствания от 46%, което прави обучението по шофиране трудно.

България е с оценка 2,98 от 10 и дели петото място с Латвия, която е събрала същия брой точки. По отношение на трафик сме малко по-добре от Румъния - 8.4 точки имаме, но сме по-зле от всички държави в класацията преди нас. Пътищата ни са оценени като по-качествени от тези в северната ни съседка - 3.52.

Задръстванията се отнасят до пренаселеността на превозните средства по пътищата, което води до по-ниски скорости, по-дълго време за пътуване и увеличени опашки от превозни средства. Високите нива на задръствания означават, че средното пътуване в големите градове отнема значително повече време, отколкото би било при условия на свободен поток. Това може да направи обучението по шофиране особено трудно поради постоянното спиране и потегляне в трафика, което може да попречи на концентрацията и плавното шофиране.

Безопасността на пътя е грижа номер едно за всички, особено за учащите. Най-лошата страна в класацията по отношение на безопасността на шофьорите е Саудитска Арабия, където има 18,5 смъртни случая по пътищата годишно на 100 000 души. Пътните инциденти остават сериозен проблем в Саудитска Арабия.

В другия край на класацията са държавите мечта да всеки начинаещ шофьор. На първо място това е Сингапур (8,87 от 10). Въпреки умереното задръстване от 29%, Сингапур се отличава с отлично качество на пътищата (6,45/100) и най-ниския процент на смъртност при пътнотранспортни произшествия сред анализираните страни - само 1,9 на 100 000 души.

Швеция (8,28 от 10). Страната се характеризира с нисък процент на задръствания (22%), ниска смъртност (2,1 на 100 000) и добро качество на пътищата (5,57/100), Швеция предоставя отлична среда за начинаещи шофьори.

Нидерландия и Дания (по 7,56 от 10) са съответно на трето и четвърто място. И двете страни предлагат силна пътна инфраструктура, ниски нива на смъртност (съответно 3,4 и 2,3 на 100 000) и управляеми нива на задръствания.