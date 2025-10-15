Новини
България сред най-стресиращата държава за начинаещи шофьори

България сред най-стресиращата държава за начинаещи шофьори

15 Октомври, 2025 10:47 715 21

България сред най-стресиращата държава за начинаещи шофьори - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Обучението да се шофира не рядко може да бъде стресиращо и тревожно преживяване за всеки. Сядането зад волана за първи път е ситуация с високо напрежение и човек може лесно да се почувства не на място.

Всички неща могат да повлияят на това колко лесен е процесът, от безопасността и задръстванията по пътищата до разходите, свързани с неща като гориво и закупуване на първа кола.

Но в кои държави липсата на толерантност на тъпя стресира най-много начинаещите шофьори? От анализа на специализирания сайт zutobi са анализирали редица фактори в държави от цял свят, за да установят най-стресиращи за учениците страни.

Класацията е на база 4 фактора: задръствания, смъртни случаи при пътнотранспортни произшествия, регистрирани превозни средства и оценка за качество на пътищата. Максималният резултат е 10 точки - държавите, които са ги получили са с най-благоприятни условия за младите шофьори.

Румъния получи резултат 2,38 от 10 по отношение на шофьорското обучение.. Страната е изправена пред значителни предизвикателства по отношение на безопасността на движението по пътищата, като смъртността от пътнотранспортни произшествия е 9,6 на 100 000 души. Освен това качеството на пътната инфраструктура на Румъния е изключително ниско, с резултат 2,96 от 100. Страната също така се сблъсква с високи задръствания от 48%, което я прави най-стресиращата среда за обучаващите се шофьори. Тези фактори допринасят за общата трудност при обучението по шофиране в Румъния.

Втора е Полша с резултат 2,50 от 10. Страната има умерен брой превозни средства по пътищата, приблизително 67 100 на 100 000 души. Полша е изправена пред предизвикателства по отношение на безопасността на движението по пътищата, като смъртността от пътнотранспортни произшествия е 6,5 на 100 000 души. Качеството на пътищата в Полша е оценено на 4,14 от 100, а нивото на задръствания от 36,67% допълнително усложнява шофирането.

Унгария също е получила оценка 2,86 от 10. Качеството на пътната инфраструктура в страната е сравнително ниско, с оценка 3,89 от 100. Унгария има смъртност от пътнотранспортни произшествия от 7,4 на 100 000 души, а страната има високи задръствания от 46%, което прави обучението по шофиране трудно.

България е с оценка 2,98 от 10 и дели петото място с Латвия, която е събрала същия брой точки. По отношение на трафик сме малко по-добре от Румъния - 8.4 точки имаме, но сме по-зле от всички държави в класацията преди нас. Пътищата ни са оценени като по-качествени от тези в северната ни съседка - 3.52.

Задръстванията се отнасят до пренаселеността на превозните средства по пътищата, което води до по-ниски скорости, по-дълго време за пътуване и увеличени опашки от превозни средства. Високите нива на задръствания означават, че средното пътуване в големите градове отнема значително повече време, отколкото би било при условия на свободен поток. Това може да направи обучението по шофиране особено трудно поради постоянното спиране и потегляне в трафика, което може да попречи на концентрацията и плавното шофиране.

Безопасността на пътя е грижа номер едно за всички, особено за учащите. Най-лошата страна в класацията по отношение на безопасността на шофьорите е Саудитска Арабия, където има 18,5 смъртни случая по пътищата годишно на 100 000 души. Пътните инциденти остават сериозен проблем в Саудитска Арабия.

В другия край на класацията са държавите мечта да всеки начинаещ шофьор. На първо място това е Сингапур (8,87 от 10). Въпреки умереното задръстване от 29%, Сингапур се отличава с отлично качество на пътищата (6,45/100) и най-ниския процент на смъртност при пътнотранспортни произшествия сред анализираните страни - само 1,9 на 100 000 души.

Швеция (8,28 от 10). Страната се характеризира с нисък процент на задръствания (22%), ниска смъртност (2,1 на 100 000) и добро качество на пътищата (5,57/100), Швеция предоставя отлична среда за начинаещи шофьори.

Нидерландия и Дания (по 7,56 от 10) са съответно на трето и четвърто място. И двете страни предлагат силна пътна инфраструктура, ниски нива на смъртност (съответно 3,4 и 2,3 на 100 000) и управляеми нива на задръствания.

Всички държави
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От Германия

    1 2 Отговор
    Я не се оплаквайте. Като ви се напълни града с велосипеди и по 5 знака на 100 метра - тогава крякайте. Още повече в БГ на никой не му пука от правилата дали ги е нарушил. Глоби реално няма. Много стресиращо. Няма що.

    Коментиран от #2, #12

    10:49 15.10.2025

  • 2 стреса идва

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "От Германия":

    от това че си заобиколен от полуграмотни мутри мутреси и техните почитатели

    10:51 15.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 име

    4 0 Отговор
    Не случайно има един виц, че само в България може да те блъснат отзад докато си караш в насрещното. Нарушители има много и много от тях са наистина нагли и груби. Но лошото е че има и много безмозъчни охлюви по улиците. Те са на такова ниво в развитието, че всичко е стрес за тях. А най-якото е че тъпите шапкари кесат някъде на сянка и глобяват някой пешеходец че пресекъл не на нешеходна. Уж щеше да има необозначени коли на МВР в трафика и да обяват за опасни маневри и други, ама всяко чудо за три дни.

    Коментиран от #9

    10:54 15.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    "България сред най-стресиращАТА държавА..."
    Ех, колко мъка има в писането🤔

    10:54 15.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Карлос Друсар

    1 2 Отговор
    Завчера един шeбeк се беше развикал по някаква жена в Плевен "ей, бaй xoй, гледай какво ми направи на колата". Идваше ми да отида и да му иzбия всичките 32 зъбa или колкото са му останали. Хем агpeсивен, хем с кола за 3 бона се прави на мъж, макaкът му мpъсен!

    10:56 15.10.2025

  • 8 Баш Батка

    4 0 Отговор
    Стресиращи са селянчетата, които са се учили на една улица в родния с край и тръгнат към софията!

    10:57 15.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Абе ти къде видя ГЛОБЕН пешеходец❓🤔
    А глобен велосипедист на тротоар❓🤔
    А глобен скутерианец изпреварващ МПС❓🤔
    Да , кесат си под някоя сянка и камерата снима за 55км/ч на път/улица с ШЕСТ ленти 🚔

    Коментиран от #11, #13, #15

    10:58 15.10.2025

  • 10 по скоро благодарение на тиквениците

    4 0 Отговор
    България сред най-стресиращата държава за начинаещи пенционери

    10:59 15.10.2025

  • 11 Ами така е

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Стресираща се защото те учат на едни, нонвнсъщия момент реалността е съвсем друга. Селяндури спиращи на тротоари, масово! Спиращи на забранени места, масово. До дървото да спре селяндурс, пред вратата, ако може ще качи "сладураната" на диванпето пред телевизора. Вдигаш ръка на пешеходна пътека, необозначена или с изтрита маркировка. Шоферът и той вдига ръка селяндурина и подминава. Не знаят ЗДП. Те и последното не знаят какво означава. Пешеходци пресичат на непозволени места, без сигнализация, масово. Всеки сам си е цар и си определя.

    11:04 15.10.2025

  • 12 От Англия

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "От Германия":

    Всеки път като се прибера в България отивам до София и Варна - настръхват ми косите как кара народът. Всеки си бие през кръгови като на магистрала и малко да спреш да се огледаш и ти свирят. Няма прогрес.. Само в Истанбул са по-зле

    Коментиран от #14

    11:09 15.10.2025

  • 13 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    мен са ме глобявали с колелото, това беше и последният път в който пресякох на пешеходна пътека с него!

    11:09 15.10.2025

  • 14 От Германия

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "От Англия":

    Ми недей да караш в насрещното бе човек.
    Шегувам се :)
    Стар виц в Германия - англичанин чува по радиото предупреждение, че някакъв кара в насрещното по магистралата и оня вика - "Де да беше само един !"

    11:12 15.10.2025

  • 15 име

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Кола карам основно големите жеги лятото, студа зимата и като вали. Иначе съм на колело или пеш. По-бързо и удобно ми е отколкото да се мотам в задръствания или да търся градски транспорт. Прави ми много лошо впечатление, че светофарите са организирани все около автомобилния трафик. Би трябвало да е обратното, на автомобилите да им е гадно, на всяко святкане на светофара да тръгват и от двете страни пешеходците, а не да чакам по 3 светофара и да се въртя като пумпал по кръстовищата. Така могат да стимулират хората да слезнат от колите. Поради тази причина си пресичам където искам и си минавам на червено и с колело и пеш. Ако нещо те е яд че теб, като шофьор те глобяват, а другите участвици и пешеходци не ги глобяват, слез от колата.

    Коментиран от #16

    11:18 15.10.2025

  • 16 спонтанен сарказъм

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    селянина с колелото

    11:20 15.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Държавата с бананите и мамуните е така,свиквайте.

    Коментиран от #20

    11:41 15.10.2025

  • 19 еврорежим и робчета

    0 0 Отговор
    Също е и най -опасна за трезвеници и ненаркомани да бъдеш обвинен и с конфискувана кола от режиба без да си употребил опиати.

    11:56 15.10.2025

  • 20 имаме бананииии ураааа

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Поне сега имат банани по 6лв целогодишно.Друго не ни трябва!

    11:57 15.10.2025

  • 21 Емигрант

    1 0 Отговор
    Какъв стрес бе, това е една измама, българите не са се стреснали от корупцията, щели да се стреснат от шофирането ха ха ? Единствено в България може да се прочете пред пешеходна пътека надпис "ОГЛЕДАЙ СЕ" или "ПОГЛЕДНИ", което ще рече, че предимство имат автомобилите пред нея, единствено в България се убиват хора на пешеходни пътеки, единствено в България има смъртни случаи с тротинетки, единствено в България здравните осигуровки не струват нищо, единствено в България болшинството е от опростачен народ, единствено в България престъпниците се имунизират срещу съд и прокуратура чрез депутатстване, единствено в България корумпе от списъкът "Магнитски" е главатар на банда в НС и има претенции за Министър-председател , единствено в България полицията се ръководи от мафията и т.н., това са само част от фактите с които може да се "похвали" тази кочина ! Стрес било начинаещ шофьор да шофира, затова от стрес ли онзи "индиец" начинаещ шофьор уби човек наскоро ? Стрес е да си избереш умствени калпазанов да те управляват това е стрес, защото не осъзнаваш вече 35 г грешката си !

    12:03 15.10.2025

