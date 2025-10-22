Увеличават пределната възраст на военните с две години

Парламентарната комисия по отбрана подкрепи на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили. С тях се увеличава с две години пределната възраст за военна служба на военнослужещите, които не са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съобщи БТА.
Предложението е направено между първо и второ четене от Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС), Станислав Анастасов ("ДПС - Ново начало"), Галин Дурев ("БСП-Обединена левица") и Александър Вълчев ("Има такъв народ").
Според вносителите, през следващите няколко години се очаква висок отлив на военнослужещи, които навършват пределна възраст. Те посочват, че едновременно с реализирането на проектите за модернизация е необходимо да се предприемат действия за повишаване на ефективността и устойчивостта на системата за отбрана.
Увеличаването на пределната възраст с две години се разглежда като инструмент, който може да спомогне за оптимално използване на наличния човешки ресурс в армията.
С измененията в закона се създава и изрична уредба за дейността на Върховното главно командване. Регламентира се разрешаването на използването на оръжие или технически средства от въоръжените сили срещу безпилотни автономни системи (дронове) при охрана и отбрана на военни обекти, формирования и техника.
Освен това се разширява обхватът на обучаемите в професионалните колежи. Въвежда се категорията "колежани" – български граждани, които ще придобиват професионална квалификация от направление "Военно дело и отбрана" за нуждите на Министерството на отбраната и други ведомства.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вие сте крадлива мафия
16:43 22.10.2025
2 честен ционист
16:43 22.10.2025
3 ДОБРЕ Е ДА
16:44 22.10.2025
4 Трол
16:48 22.10.2025
5 604
Коментиран от #6
16:50 22.10.2025
6 АМИ ОТ 60
До коментар #5 от "604":НА 70
С ЗА НАШИ ХОРА ОСОБЕННО ГЕНЕРАЛЧЕТА АТЛАНТИЧЕТА МОЖЕ И ДО 100 СТИГА ДА НЕ ГИ ГЪТНЕ ЦИРОЗАТА
НА 40 ПЕНСИЙКА И ПОСЛЕ КЪМ НЕЯ И ЗАПЛАТКА
НЯМА ПРОБЛЕМ ЩОТО КАТ СТАНАТ МАЙОР ВЕЧЕ И БЕЗ ТОВА НИЩО НЕ ПОХВАЩАТ
Коментиран от #9
16:58 22.10.2025
7 Все говорят с
17:02 22.10.2025
8 аман
17:07 22.10.2025
9 В този дух!
До коментар #6 от "АМИ ОТ 60":Уникална държава сме!
Нямаме си флот,но си имаме...Адмирал...!
17:08 22.10.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
17:27 22.10.2025