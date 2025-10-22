Новини
Увеличават пределната възраст на военните с две години

22 Октомври, 2025 16:36 1 242 10

С измененията в закона се създава и изрична уредба за дейността на Върховното главно командване

Снимка: БГНЕС
Парламентарната комисия по отбрана подкрепи на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили. С тях се увеличава с две години пределната възраст за военна служба на военнослужещите, които не са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съобщи БТА.

Предложението е направено между първо и второ четене от Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС), Станислав Анастасов ("ДПС - Ново начало"), Галин Дурев ("БСП-Обединена левица") и Александър Вълчев ("Има такъв народ").

Според вносителите, през следващите няколко години се очаква висок отлив на военнослужещи, които навършват пределна възраст. Те посочват, че едновременно с реализирането на проектите за модернизация е необходимо да се предприемат действия за повишаване на ефективността и устойчивостта на системата за отбрана.

Увеличаването на пределната възраст с две години се разглежда като инструмент, който може да спомогне за оптимално използване на наличния човешки ресурс в армията.

С измененията в закона се създава и изрична уредба за дейността на Върховното главно командване. Регламентира се разрешаването на използването на оръжие или технически средства от въоръжените сили срещу безпилотни автономни системи (дронове) при охрана и отбрана на военни обекти, формирования и техника.

Освен това се разширява обхватът на обучаемите в професионалните колежи. Въвежда се категорията "колежани" – български граждани, които ще придобиват професионална квалификация от направление "Военно дело и отбрана" за нуждите на Министерството на отбраната и други ведомства.


България
  • 1 Вие сте крадлива мафия

    14 1 Отговор
    Смешни ненормалници

    16:43 22.10.2025

  • 2 честен ционист

    4 1 Отговор
    Всеки Ганчо минал военна комисия по окръжията, има и военна книжка, без значение отбил ли е казарму, или не.

    16:43 22.10.2025

  • 3 ДОБРЕ Е ДА

    10 0 Отговор
    ГО ЗНАЕМ -----НАБЛИЖАВА ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯТ СЪД------само питам предлагащите с КОМИСИЯ ЛИ ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ИЛИ ЩЕ ЕМИГРИРАТ

    16:44 22.10.2025

  • 4 Трол

    10 0 Отговор
    В България ще бъде първият столетник - оператор на дрон.

    16:48 22.10.2025

  • 5 604

    16 0 Отговор
    И от колко на колко става? А ве слабоумни драскачи...

    Коментиран от #6

    16:50 22.10.2025

  • 6 АМИ ОТ 60

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "604":

    НА 70
    С ЗА НАШИ ХОРА ОСОБЕННО ГЕНЕРАЛЧЕТА АТЛАНТИЧЕТА МОЖЕ И ДО 100 СТИГА ДА НЕ ГИ ГЪТНЕ ЦИРОЗАТА
    НА 40 ПЕНСИЙКА И ПОСЛЕ КЪМ НЕЯ И ЗАПЛАТКА
    НЯМА ПРОБЛЕМ ЩОТО КАТ СТАНАТ МАЙОР ВЕЧЕ И БЕЗ ТОВА НИЩО НЕ ПОХВАЩАТ

    Коментиран от #9

    16:58 22.10.2025

  • 7 Все говорят с

    5 0 Отговор
    Недомлъвки !? Кажете направо армия от пенсионери ……

    17:02 22.10.2025

  • 8 аман

    0 0 Отговор
    от дегенерати некадърни

    17:07 22.10.2025

  • 9 В този дух!

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "АМИ ОТ 60":

    Уникална държава сме!
    Нямаме си флот,но си имаме...Адмирал...!

    17:08 22.10.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    БГ "армията" е много вожд малко индианец.

    17:27 22.10.2025

