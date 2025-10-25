Новини
Бойко Найденов: Имало е и други нападения с чук над свързани с правосъдието хора

25 Октомври, 2025 19:19

На 20 октомври маскиран мъж с гащеризон нападна с чук бившия заместник градски прокурор от Софийската градска прокуратура Иво Илиев

Бойко Найденов: Имало е и други нападения с чук над свързани с правосъдието хора - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чукът е специфично оръжие на една банда от миналото, а също знам и за други нападения, които не са станали публично известни. Явно част от ъндърграунда има такъв почерк, не вярвам да е случайно. Жертвите също бяха свързани с правосъдието. Това каза бившият директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор Бойко Найденов в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по "Нова телевизия".

"Когато държавата отслабне, започват подобни изблици на насилие. Ако част от правораздаването липсва, силата взема нещата в свои ръце. Затова е абсолютно задължително МВР да достигне до извършителя и поръчителя", добави той.

Припомняме, че на 20 октомври маскиран мъж с гащеризон нападна с чук бившия заместник градски прокурор от Софийската градска прокуратура Иво Илиев, съобщи първо NOVA. Случаят е от около 19.30 часа в понеделник вечер. Прокурор Иво Илиев бе настанен с множество наранявания в реанимацията. Главният секретар на МВР Мирослав Рашков заяви, че Илиев е в стабилно състояние, но все още с опасност за живота. Той уточни, че се работи по всички възможни версии. Прокурорската колегия на ВСС осъди нападението над Иво Илиев и го нарече посегателство срещу върховенството на закона.

По думите му по едно дело обикновено работят по няколко прокурори, които често си преразпределят делата. "Да се отправят заплахи към магистрати е нещо много рядко. Назначава се охрана след сигнал до правосъдния министър. Заплахата невинаги е само срещу един човек, но и към близките му. Ето защо мисля, че охраната не е работещ вариант", смята Найденов.

"Трябва да се правят назначения, прокуратурата не може да не работи, но са на ръба на закона, могат да бъдат оспорени на следващ етап", смята той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Строител

    2 1 Отговор
    Човекът с гащеризона си е вършил работата: видял е разхлабена чивия и е тръгнал да я намества. Не знам защо го изкарват нападател...

    19:25 25.10.2025

  • 2 Г- не

    0 0 Отговор
    От известно време, станахте много активен с коментариите си по медиите! За Главен прокурор ли се целите?А?

    19:33 25.10.2025

  • 3 Тома

    0 0 Отговор
    Обикновено с чук гонят прокурори и съдии които са свързани с мафията.Така че не ги жалете.

    19:38 25.10.2025

