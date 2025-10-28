Министър Бачев: Не съм сплашвал кмета на район „Изгрев”

Не съм сплашвал кмета на район „Изгрев”. Това се казва в позиция на министъра на културата Мариан Бачев до NOVA.
По-рано Бачев заяви, че е научил от социалните мрежи, че кметът на „Изгрев" Делян Георгиев ще прави проверка за дейността на театралната работилница „Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт". „Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката", написа министърът във Facebook.
„Ако министър Бачев си мисли, че ще ме сплаши чрез нотариални покани с искане за публично извинение в срок от три дни и телефонни обаждания от адвокати, незнайно как добрали се до личния ми номер, много се е объркал! Няма да се извинявам, че си върша работата, и ще продължа да го правя както до момента, без значение кой се чувства обиден, огорчен, засегнат и тежко наранен от моите действия", написа кметът на „Изгрев“.
Бачев отговори на твърденията на Георгиев.
„Нямам отношение към проверки, разпоредени от кмета на район „Изгрев“ по отношение на частни или общински структури. Не съм предприемал каквито и да е действия, които могат да се тълкуват като натиск или „сплашване“. Ако г-н Георгиев възприема официално изпратена нотариална покана като форма на натиск, това е лично негово тълкуване. В същото време нотариалната покана е законов инструмент за защита на доброто име при публично разпространени неверни твърдения“, каза Мариан Бачев.
Относно нотариалната покана до Георгиев Бачев заяви:
„Чрез своя адвокат изпратих нотариална покана до г-н Георгиев, в която настоявам за публично извинение за разпространени неверни и уронващи престижа ми твърдения. Това действие е изцяло в рамките на закона и представлява упражняване на правото на защита срещу клевета, а не форма на административен натиск“.
Бачев отговори и на обвиненията на Съюз на артистите в България за злоупотреба с власт:
„Смятам твърденията на Съюза на артистите в България за необосновани и недопустими. Като министър на културата действам единствено в рамките на своите законови правомощия, в защита на обществения интерес, прозрачност и доброто управление в културния сектор. Подобни обвинения, когато не са подкрепени с факти, подкопават доверието в институциите и отклоняват фокуса от реалния диалог за състоянието на българската култура“.
