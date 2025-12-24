ОИК - Варна ще заседава през януари по казуса "Коцев"

Общинската избирателна комисия във Варна трябваше да заседава във връзка с писмо на Централната избирателна комисия от 19 декември, свързано с отпуските на кмета Благомир Коцев, но заседанието пропадна поради липса на кворум.

Така то беше отложено за втори пъти и ще се проведе през януари, идната година.

Малко преди насроченото заседание кметът на Варна Благомир Коцев се срещна с Франсоа Декостер, председател на групата на "Обнови Европа" в Комитета на регионите.

Декостер коментира и темата за върховенството на закона.

Той каза, че на 18 юли страната ни е приета в еврозоната, в същия ден Европейската комисия е публикувала и доклада за върховенството на закона, който е засегнал и въпроса за прилагането на закона в България.

Документът е отразил и проблемите във Варна. Според Декостер арестуването на кмета Благомир Коцев е било политически обосновано.

Франсоа Декостер, председател на групата на „Обнови Европа“ в Комитета на регионите: "В цяла Европа забелязваме една лоша тенденция – натиск върху местната демокрация. Върховенството на правото и на закона отслабват на местно и на регионално ниво. Ние като членове на Комитета по регионите в Европейския съюз заставаме твърдо в позиция на защита на върховенството на закона на местно ниво. Днес сме тук, за да изразим нашата силна подкрепа към кмета Благомир Коцев".

Благомир Коцев, кмет на Варна: "Събитията от последните месеци в България, те предизвикаха дебат и отзвук както национален, така и в европейските институции. Темата беше засегната и в Европейския парламент, където групата на "Обнови Европа" имаше и централна роля в дискусията по този дебат. Аз им благодаря затова, че те взеха отношение и направиха така, че събитията и проблемите в България да бъдат чути на европейско ниво".