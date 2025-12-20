Васил Терзиев: София е готова за еврото – без поскъпвания и с по-ниски цени на градския транспорт

София е готова за еврото – без поскъпвания и с по-ниски цени на градския транспорт, написа кметът на столицата Васил Терзиев във Фейсбук.
Столичната община прие пакет от изменения в общински наредби във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., посочва той.
"Подхождаме без скрити увеличения, без нови тежести за хората и бизнеса, с пълна прозрачност. Не въвеждаме нови такси. Не увеличаваме санкции. Не използваме еврото като претекст за поскъпване", отбелязва Терзиев, цитиран от бТВ.
Той допълва, че в редица случаи, включително при градския транспорт, ефектът е дори обратният – цените намаляват заради закръгляване надолу.
Столичният кмет посочва, че билет „30 плюс“ от 1,60 лв. става 0,80 евро (намалява с приблизително 4 стотинки), билет „60 плюс“ от 2,20 лв. става 1,10 евро (намаление с 5 ст.).
Еднократен билет от каса/автомат, който сега е 1,60 лв., става 0,80 евро, еднодневната карта от 4 лв. ще е 2 евро. Нощната карта от 2 лева ще е 1 евро, 24-часовата карта от 6 лв. става 3 евро, а 72-часова карта от 15,00 лв. ще е 7,60 евро.
Месечна карта за всички линии от 50 лв. става 25,50 евро, месечната карта за ученици и студенти от 15 лв. ще е 7,50 евро, информира още Терзиев.
"Такса битов отпадък остава без промяна. Няма увеличение нито в размера, нито в методиката ѝ на изчисление", посочва още столичният кмет.
През 2026 г. не се предвиждат увеличения на местните данъци и такси. Фокусът ни е върху по-добро управление на средствата, инвестиции в града и по-висока ефективност – не върху натоварване на гражданите и бизнеса", посочва Терзиев.
2 Ако не друго
Коментиран от #22
13:26 20.12.2025
3 Петрова
Всеки ще има да сложи в баницата €.
Коментиран от #7, #10, #14, #34
13:27 20.12.2025
5 Бургас - Най-добър град за живеене
До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":Шопите само си го избраха, сега цяла България им зяпа спира, а. Добре ли е
13:31 20.12.2025
6 Последния Софиянец
13:32 20.12.2025
7 оня с коня
До коментар #3 от "Петрова":За какви продажби на Евро говориш,след като ТРАНСФЕРА след нова година на Евро/Лев е АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТЕН?
13:33 20.12.2025
8 Гост
13:33 20.12.2025
9 Хипотетично
13:33 20.12.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Петрова":В супера продават късметчета за баница за 5,50 лв.
13:33 20.12.2025
11 Гост
13:34 20.12.2025
12 Кмете
13:34 20.12.2025
13 Някой
13:36 20.12.2025
14 Г-ЦЕ/жо Петрова
До коментар #3 от "Петрова":Не говорете от името на цяла БЪЛГАРИЯ . И почесто поглеждайте фурната да не ви загори баницата
13:37 20.12.2025
15 празнично
13:37 20.12.2025
16 Наети си го
13:39 20.12.2025
17 донки
13:46 20.12.2025
20 az СВО Победа 80
Вицовете за шиткойна продължават!
13:46 20.12.2025
22 Тома
До коментар #2 от "Ако не друго":Така е - кметът не е от къра с компира.
От ДС е.
Кефиш се, нали?
13:48 20.12.2025
27 Клети съветски Zoмбита 🤪
"Д-р Чарлз Хофе: Гарантирам ви, че до 2025 г. всички COVID ваксинирани ще умрат!"
Е, остават ни 11 дена живот, на тези които се ваксинирахме.
Така, че копейките ще останат сами и те да си решават с какво да въртят търговия.
Със сигурност няма да е в Евро или лев, защото няма да има кой да ги изкарва, че да им даде и на тях, във вид на социални или подаяния. Вероятно ще си разменят стоки или ще плащат с лъскави камъчета от реката.
13:50 20.12.2025
29 Тома
Като цените за платено паркиране.
Иначе всичко поевтинява, а някои неща стават безплатни - предстои отмяната на такса "смет". И упълномощаване на всеки софийски жител самолично да извозва боклука си до сметището. Най-добре с електрическа кола. Или велосипед. Може и пеша или с поевтинелия градски транспорт. Много ще е яко, щото ще е еко.
13:53 20.12.2025
30 Видяхго
13:56 20.12.2025
31 Тъно
13:57 20.12.2025
32 Шпакловчик
До коментар #28 от "Инженерче":Доста си неграмотен за инженер. Тати ли ти купи дипломата ?
Като те изхвърлят се обади, ще те взема дами държиш мистерията, докато ме возиш в моята лимузина,
13:58 20.12.2025
33 Тома
До коментар #28 от "Инженерче":Не съм в нито една от посочените от теб групи. И ползвам градския транспорт в дните или сезоните, в които не е разумно да карам велосипеда си. В София ползвам автомобила си само в краен случай.
Защото виждам с очите си. По улиците на София е пълно с ганчовци от твоя инженерен тип. Които са готови всеки ден да киснат опаковани в колите си часове из задръстванията, въпреки че имат удобен и много по-бърз транспорт до работните си места.
14:00 20.12.2025
34 Борисова
До коментар #3 от "Петрова":Срещу 20 български лева ми пробутаха шепа жълти евроцентчета,които дори и просяците пред Александър Невски не искат.Срещу 20 лева все още има какво да се купи и едва ли тия 10.13€ ще бъдат някога равностойни като покупателна способност дори на тия 20 инфлационни лева.
14:02 20.12.2025
36 Стенли
До коментар #28 от "Инженерче":Не знам какво си инженерче но във Виена която е светлинни години пред София колите са ограничени до минимум и повечето хора ползват градски транспорт или велосипеди абе Ганчо си е Ганчо независимо дали в Софето или в прованса
14:32 20.12.2025
38 а Ристо крат
14:48 20.12.2025
39 Цвете
14:55 20.12.2025
40 Цвете
14:57 20.12.2025
41 Перо
15:03 20.12.2025