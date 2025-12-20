Новини
Васил Терзиев: София е готова за еврото – без поскъпвания и с по-ниски цени на градския транспорт

20 Декември, 2025 13:23 839 41

Столичната община прие пакет от изменения в общински наредби

Васил Терзиев: София е готова за еврото – без поскъпвания и с по-ниски цени на градския транспорт - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

София е готова за еврото – без поскъпвания и с по-ниски цени на градския транспорт, написа кметът на столицата Васил Терзиев във Фейсбук.

Столичната община прие пакет от изменения в общински наредби във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., посочва той.

"Подхождаме без скрити увеличения, без нови тежести за хората и бизнеса, с пълна прозрачност. Не въвеждаме нови такси. Не увеличаваме санкции. Не използваме еврото като претекст за поскъпване", отбелязва Терзиев, цитиран от бТВ.

Той допълва, че в редица случаи, включително при градския транспорт, ефектът е дори обратният – цените намаляват заради закръгляване надолу.

Столичният кмет посочва, че билет „30 плюс“ от 1,60 лв. става 0,80 евро (намалява с приблизително 4 стотинки), билет „60 плюс“ от 2,20 лв. става 1,10 евро (намаление с 5 ст.).

Еднократен билет от каса/автомат, който сега е 1,60 лв., става 0,80 евро, еднодневната карта от 4 лв. ще е 2 евро. Нощната карта от 2 лева ще е 1 евро, 24-часовата карта от 6 лв. става 3 евро, а 72-часова карта от 15,00 лв. ще е 7,60 евро.

Месечна карта за всички линии от 50 лв. става 25,50 евро, месечната карта за ученици и студенти от 15 лв. ще е 7,50 евро, информира още Терзиев.

"Такса битов отпадък остава без промяна. Няма увеличение нито в размера, нито в методиката ѝ на изчисление", посочва още столичният кмет.

През 2026 г. не се предвиждат увеличения на местните данъци и такси. Фокусът ни е върху по-добро управление на средствата, инвестиции в града и по-висока ефективност – не върху натоварване на гражданите и бизнеса", посочва Терзиев.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ако не друго

    5 14 Отговор
    Поне кмета е софиянец. Не е докаран от къра с компира.

    Коментиран от #22

    13:26 20.12.2025

  • 3 Петрова

    5 13 Отговор
    Цяла България е готова за Еврото, няколко милиона комплекта с монети бяха разпродадени като топъл хляб по опашки невиждани от времето на СОЦ-а.
    Всеки ще има да сложи в баницата €.

    Коментиран от #7, #10, #14, #34

    13:27 20.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бургас - Най-добър град за живеене

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":

    Шопите само си го избраха, сега цяла България им зяпа спира, а. Добре ли е

    13:31 20.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Днес в София има Ленински съботник .ДС Терзиев ни върна в комунизма

    13:32 20.12.2025

  • 7 оня с коня

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Петрова":

    За какви продажби на Евро говориш,след като ТРАНСФЕРА след нова година на Евро/Лев е АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТЕН?

    13:33 20.12.2025

  • 8 Гост

    10 1 Отговор
    Най-потготвен за еврото е Бойко чекмеджето банкноти от по 500 юрос.

    13:33 20.12.2025

  • 9 Хипотетично

    3 3 Отговор
    Цените на адския транспорт са непроменени от времената на протестите "ремонт на ремонта", което е постижение за кмета или пък на опонентите му в СОСъвет. Метрото е натоварено с пътници, а трамвайте че и автобусите са полупразни с изключение на пиковите часове.

    13:33 20.12.2025

  • 10 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Петрова":

    В супера продават късметчета за баница за 5,50 лв.

    13:33 20.12.2025

  • 11 Гост

    10 0 Отговор
    Контролите са цивилни не с униформа крият баджове и апарати за проверка под дрехи или чанти . Проверяват и после се возят няколко спирки и дебнат хора пак скрили баджове . Отминават редовно ромите не ги проверяват . В транспорта ,често се возят пак роми със изцапани работни дрехи и замърсяват всичко.

    13:34 20.12.2025

  • 12 Кмете

    4 3 Отговор
    търсят те по мобифона 😂

    13:34 20.12.2025

  • 13 Някой

    6 5 Отговор
    г-н Кмете вземете ИЗЧИСТЕТЕ София че следващия протест е срещу ВАС.!!!!

    13:36 20.12.2025

  • 14 Г-ЦЕ/жо Петрова

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Петрова":

    Не говорете от името на цяла БЪЛГАРИЯ . И почесто поглеждайте фурната да не ви загори баницата

    13:37 20.12.2025

  • 15 празнично

    6 3 Отговор
    няма да му припомняме за уникалната коледна украса на столичните квартали с чували подаръци при кофите за смет.

    13:37 20.12.2025

  • 16 Наети си го

    6 2 Отговор
    Това евро в десарското ухо,червен капиталист 7змислен

    13:39 20.12.2025

  • 17 донки

    7 2 Отговор
    Искам да ми разкажеш приказката как си победил мафията като не си дал боклука на Таки, а го даде на Титан. Моля те.

    13:46 20.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 az СВО Победа 80

    6 1 Отговор
    🤣🤣🤣

    Вицовете за шиткойна продължават!

    13:46 20.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тома

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ако не друго":

    Така е - кметът не е от къра с компира.
    От ДС е.
    Кефиш се, нали?

    13:48 20.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Клети съветски Zoмбита 🤪

    0 7 Отговор
    Спомняте ли си копейките как заляха с това:
    "Д-р Чарлз Хофе: Гарантирам ви, че до 2025 г. всички COVID ваксинирани ще умрат!"
    Е, остават ни 11 дена живот, на тези които се ваксинирахме.
    Така, че копейките ще останат сами и те да си решават с какво да въртят търговия.
    Със сигурност няма да е в Евро или лев, защото няма да има кой да ги изкарва, че да им даде и на тях, във вид на социални или подаяния. Вероятно ще си разменят стоки или ще плащат с лъскави камъчета от реката.

    13:50 20.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тома

    4 2 Отговор
    Кметът е прав, няма скрити увеличения. Само открити.
    Като цените за платено паркиране.
    Иначе всичко поевтинява, а някои неща стават безплатни - предстои отмяната на такса "смет". И упълномощаване на всеки софийски жител самолично да извозва боклука си до сметището. Най-добре с електрическа кола. Или велосипед. Може и пеша или с поевтинелия градски транспорт. Много ще е яко, щото ще е еко.

    13:53 20.12.2025

  • 30 Видяхго

    3 1 Отговор
    Бойко тиквата лежеше до един контейнер пълен с евро и злато,до него пистолет.А в контейнера Бойко Рашков дебнеше.

    13:56 20.12.2025

  • 31 Тъно

    3 0 Отговор
    Стига прокламирахте това евро бе, трябва да без мозък за да искаш да плащаш милиарди за предварително решена война, да се буташ да се качваш на потъналия кораб Евросъюз. Не е ясно как може да има такива умопомрачени хора. Стойте и гледайте събитията които отрдстоят, ще ви се изясни

    13:57 20.12.2025

  • 32 Шпакловчик

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Инженерче":

    Доста си неграмотен за инженер. Тати ли ти купи дипломата ?
    Като те изхвърлят се обади, ще те взема дами държиш мистерията, докато ме возиш в моята лимузина,

    13:58 20.12.2025

  • 33 Тома

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Инженерче":

    Не съм в нито една от посочените от теб групи. И ползвам градския транспорт в дните или сезоните, в които не е разумно да карам велосипеда си. В София ползвам автомобила си само в краен случай.
    Защото виждам с очите си. По улиците на София е пълно с ганчовци от твоя инженерен тип. Които са готови всеки ден да киснат опаковани в колите си часове из задръстванията, въпреки че имат удобен и много по-бърз транспорт до работните си места.

    14:00 20.12.2025

  • 34 Борисова

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Петрова":

    Срещу 20 български лева ми пробутаха шепа жълти евроцентчета,които дори и просяците пред Александър Невски не искат.Срещу 20 лева все още има какво да се купи и едва ли тия 10.13€ ще бъдат някога равностойни като покупателна способност дори на тия 20 инфлационни лева.

    14:02 20.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Инженерче":

    Не знам какво си инженерче но във Виена която е светлинни години пред София колите са ограничени до минимум и повечето хора ползват градски транспорт или велосипеди абе Ганчо си е Ганчо независимо дали в Софето или в прованса

    14:32 20.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 а Ристо крат

    0 0 Отговор
    Остави ги сами да си чистят боклуците,мизерници.

    14:48 20.12.2025

  • 39 Цвете

    1 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ВИ КМЕТЕ. ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНАРИТЕ.БЪДЕТЕ ОБЕДИНЕНИ, ЗА ДА ИМА РЕЗУЛТАТИ ЗА ВАС И ЗА НАС. 💯🇧🇬🌹👍🍀

    14:55 20.12.2025

  • 40 Цвете

    0 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ВИ КМЕТЕ. ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНАРИТЕ.БЪДЕТЕ ОБЕДИНЕНИ, ЗА ДА ИМА РЕЗУЛТАТИ ЗА ВАС И ЗА НАС. 💯🇧🇬🌹👍🍀

    14:57 20.12.2025

  • 41 Перо

    1 0 Отговор
    “Случайно” прескочи цените на Топлофикация и В и К! За състоянието на боклука да не говорим! Тоя, въобще знае ли къде се намира и какво трябва да прави? Всеки ден дава разрешения на джендърията от ПП/ДБ за протести и направиха центъра в кочина!

    15:03 20.12.2025

