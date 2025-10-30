Светлин Тачев: В България цъка социална бомба

Ротацията беше опит БСП да си изтъргува още време в управлението. В България цъка социална бомба. Изборите в Пазарджик показаха похода на ДПС-НН в местната власт.

Това заяви пред БНР Светлин Тачев от социологическа агенция "Мяра".

"Изтъргуваха си още малко време, но кой спечели от тази сделка? Спечели естествено ГЕРБ, който успя да попълни домовата книга и да си сложи свой председател на Народното събрание. Това дава самочувствие и власт", подчерта той.

По думите му в кратки срокове няма да има предсрочни избори, но в малко по-дългосрочни може да се случи.

"ГЕРБ вече държат коза - ако решат все пак, че това управление не им е изгодно и натискът от Делян Пеевски е голям, да пристъпят към предсрочни избори на малко по-късен етап. /.../ ГЕРБ успяха чрез ротация на председателя на НС и този пост да го направят техен, да попълнят домовата книга и с това да държат коза, ако решат да развалят правителството, да имат възможност те да са тези, които ще направят служебен кабинет", обясни Тачев в интервю за предаването "Преди всички".

Той подчерта, че се е очаквало обаче да се случи някакво кардинално преформатиране:

"Като че ли Борисов излезе слаб от ситуацията. Стигна се до опит за някаква ротация, в която те все пак печелят, но не беше това, което се очакваше".

БСП също имат изгода от това управление, за да могат да капитализират каквото могат от участието си във властта, допълни той.

По думите му за тези две партии не е ясно какво ще е бъдещето и те се страхуват от това.

Изборите в Пазарджик показаха похода на ДПС-НН в местната власт, изтъкна Тачев. Според него Борисов се е опитал да покаже, че той лидира процесите, а не Делян Пеевски. "Това не е Борисов, който беше", смята той и добави:

"Виждаме как Пеевски в момента движи процесите в управлението".

Според него политическите сили на този етап нямат нужда от предсрочни избори.

В България цъка социална бомба, предупреди Светлин Тачев и обясни:

"До момента не виждаме как правителството ще се справи със ситуацията "Лукойл". Говорим за повишаване на цените, спекула преди влизане на страната ни в еврозоната. Месеци наред се говореше, че сме готови за еврозоната, сега виждаме, че се говори за затягане на коланите.

В колаборация с възможни високи сметки за ток и в контекста на местни локални проблеми като боклука, безводието, проблемите с "Топлофикация" - всичко това създава едно нагнетяване, което ако избухне, може да предизвика социално недоволство. Назад в годините познаваме не веднъж такива случаи. Правителството на думи дава заявки, че се справя, че прави всичко необходимо за този трансформационен процес да не мине през турбуленции, а в същото време ние оставаме на ниво думи без ясни действия. Това може да доведе до социални сътресения, които да разместят политическите пластове".

Изказването на Станислав Балабанов от ИТН след ротацията е опит да се извинят за участието си в управлението, изказа мнението си Светлин Тачев и напомни подписания санитарен кордон около Делян Пеевски. Според него не е ясно каква е изгодата за ИТН:

"За тях основната изгода в момента е да са в управлението. Те играят един последен валс. На едни предсрочни избори не е сигурно дали изобщо ще успеят да преминат бариерата от 4% и да влязат в Народното събрание".