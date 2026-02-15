Рухнала подпорна стена, наводнения и порои у нас

Проливните дъждове у нас в неделя причиниха щети в няколко градове. До момента има сигнали за наводнени къщи в Неделино, съобщи за NOVA зам.-областният управител Адриан Петров. На място работят аварийни екипи.

6 са селищата в общината без ток, заради скъсани електропроводи. Проблеми с електрозахранването има и в Доспатско.

Реките в Смолянска област са на критичните нива, но засега няма пряка опасност за населението. Река Арда е заляла мост край мадарското село Вехтино. Прекъснат е достъпът до една от махалите.

Лека кола е затисната от паднала подпорна стена в село Старцево, Златоградско. Няма пострадали хора.

Свлачище е ограничило движението в едната лента между Девин и Широка лъка. Подобни проблеми има и по направленията Смолян – Асеновград, Девин – Кричим, Смолян – Баните и Смолян – Кърджали.

Активирало се и старо свлачище в района на село Малка Арда. Движението е в едната лента.

Усложнена е и обстановката с валежите в района на Петрич, съобщават от общината. В часовете до обяд в града са паднали около 75 литра на квадратен метър дъжд. Станцията в село Ключ е отчела 40 литра, а на беласишката хижа “Конгур” количеството е 86 литра.

В ниската част на общината водата в реките е с високи нива. Това се вижда на снимки и видеа, публикувани в социалните мрежи.

Дежурни екипи обхождат критичните места, познати в подобни ситуации като проблемни.

Действията се координират с всички други учреждения, които в аварийни случаи подкрепят работата на местната власт.

Междувременно градушки паднаха в София, Кюстендил и Брезник.