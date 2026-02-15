Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Потребителската кошница поскъпнала с 6 евро от началото на годината

Потребителската кошница поскъпнала с 6 евро от началото на годината

15 Февруари, 2026 11:21, обновена 15 Февруари, 2026 10:28 752 40

  • владимир иванов-
  • стоки-
  • потребление-
  • цени-
  • еврозона

Проверките по въвеждането на еврото продължават до 8 август

Потребителската кошница поскъпнала с 6 евро от началото на годината - 1
Владимир Иванов, Снимка: bTV
бТВ бТВ Телевизия бТВ

„Потребителската кошница е с 6 евро по-скъпа от началото на годината.“ Това обяви Владимир Иванов от Координационния център за еврото.

Той обясни, че ръстът на е свързан основно със сезонни фактори при зеленчуците, а не с еврото.

„В момента имаме изцяло сезонния фактор. Червен пипер – над 100%. Зелен пипер – над 100%. Тиквички – над 100%“, добави Иванов.

По думите му при други основни храни няма съществено движение:

„При основните хранителни продукти – брашно и яйца, съответно захар – са точно на нули от началото на годината досега. Киселото мляко е с минус 6 цента, свинското месо – с минус 32 цента. Много се преекспонират проблеми. В момента сме в период на истинно зимното поскъпване. То щеше да се случи, независимо от валутата. Трябва да признаем, че ръстовете в цените на зеленият пипер, червеният пипер и тиквичките са доста стряскащи, както и на краставицата. Просто има много малко предлагане. Но всичко това е съвсем закономерно пазарен фактор и не е свързано с еврозоната и с евро.“

Месец и половина след влизането на България в еврозоната и малко повече от две седмици след като плащаме само в евро, „най-главният резултат е, че сме минали много гладко през процеса“, заяви Владимир Иванов.

По думите му към момента вече около 85% от левовете са иззети от БНБ, а в обращение остават приблизително 5 млрд. лева.

„У нас вече нямаме проблем с обращението, като цяло е добре обезпечено и с евро. И нямаме проблем с левови наличности“, подчерта Иванов.

Тойприпомни и сроковете за обмяната на останалите левове:

„В БНБ е безплатно обменянето. Съответно в търговските банки – до 6 месеца, и в пощата. Буквално, ако някой има останали количества левове, няма никакъв проблем да ги върне – съвсем спокойно, без напрежения, без паника.“

По думите му е нормално около 10% от левовете може да останат извън системата – заради колекционери, сантимент или изгубени банкноти.

„Пазят за сантимент. Други колекционери си събират определени банкноти. Други банкноти са унищожени или по някаква причина скрити, ненамерени. Досега няма практика в някоя държава да се иззети на 100%“, каза Иванов.

Той коментира и възможността част от необменените левове да са „сиви пари“:

„По-скоро тези последните 15%, има такива пари, които хора няма как да ги покажат. Аз ги съветвам да ги декларират. Навреме да си платят данъка. Няма как да избегнат недекларирането на такъв тип пари.“

Иванов обясни, че засилените проверки по повод въвеждането на еврото продължават, като срокът е до 8 август, съгласно решението на Министерския съвет и закона.

НАП е направила над 8000 проверки от началото на кампанията, като има 571 административно-наказателни преписки, 80 наказателни постановления и предстои издаването на другите.

КЗП има около 160 административно-наказателни преписки. Глобите са до 200 000 лева.

По думите му санкциите са сериозни и обикновено се плащат:

„Те са с доста сериозен размер – от 5 до 200 хиляди лева, това не е добра практика рецидивизма, тъй като следващата глоба е доста сериозна“, каза Иванов.

Той добави, че делът на нарушителите на пазара не е изненадващ:

„Общо взето хората, които решават да са в нарушения, са около 11–12% от играчите на пазара. А във връзка само със Закона за въвеждане на еврото – са под 10%.“

Според Иванов нарушенията най-често се откриват при малки търговски обекти и услуги:

„Най-честите нарушители са малки обекти, обикновено за услуги - заведения за обществено хранене в малък мащаб. Там, където има определен фризьорски салон, има случаи от 10 лева постригването да става на 20 евро. Това са хора, които не държат на своята репутация.“

Той даде примери и за „номера“ при услуги.

„Автомивки, които намалиха цената на 50 евроцента, но намалиха и времето. Такъв тип номера не се харесват и дразнят хората. Детските атракциони и забавления – от едно левче на едно евро“, обясни Иванов.

За проверките около 14 февруари, включително и при цветарските магазини, Иванов уточни, че резултатите ще бъдат обобщени на предстоящ брифинг.

Проверките по въвеждането на еврото продължават до 8 август, като институциите обещават да следят както за правилното обозначаване на цените, така и за опити за необосновано повишение.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    18 0 Отговор
    За лекарства да ги дадете спечелените пари както от надуване на цените, така и от дрънкане на лъжи за ползата от еврозоната, колко ниска била инфлацията и други.

    10:32 15.02.2026

  • 2 бесте сабри, бтв

    7 2 Отговор
    днес е местни заговезни и трябва у всяко бг семейство да има курбан за здраве и берекет и прочее турцизми

    10:32 15.02.2026

  • 3 Много

    10 2 Отговор
    Важно, кой пък толкова се вторачва в ядене и пиене! За мен все още най хубавото в живота е язденето на жените. А то винаги е било скъпо, нищо че не е в кошницата.

    10:33 15.02.2026

  • 4 дядо поп

    12 0 Отговор
    Дани Девито , отново ни баламосва.

    10:35 15.02.2026

  • 5 Ха Ха,

    16 0 Отговор
    този лъжец доскоро ни обясняваше всяка сутрин как чушките и доматите са паднали с две стотинки, на едро...

    10:37 15.02.2026

  • 6 Как

    8 0 Отговор
    Ябълките от три години са твърдо над 2 лв кг!

    Коментиран от #11

    10:38 15.02.2026

  • 7 Синът нарека Волга

    3 7 Отговор
    Тук, в Брюксел аз потънах в пухеното легло на големите евраци. Вие, в София рендосвайте дъските с центове !!!
    И никой да не ми споменава за рубли. Те са само за vc to.!

    Коментиран от #12

    10:39 15.02.2026

  • 8 Ее, браво!

    10 0 Отговор
    Ми то нищо не е! Мен ми вдигнаха заплатата с 50евро и съм забогатял без да разбера!🤥 Хубаво е в клуба на богатите, жалко, че ще го затварят!
    - Ше метеме бе!🤪

    10:39 15.02.2026

  • 9 Потрес

    10 0 Отговор
    Български ябълки по скъпи от портокалите . Срамота , търговците нямат наяждане

    10:40 15.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Кошницата поскъпнала с 6 евро.А продуктите в кошницата с 200 евро.

    10:41 15.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Как":

    В Фантастико ябълки валентинки по 8 евро килограм.

    10:42 15.02.2026

  • 12 Ъъъъ

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Синът нарека Волга":

    Дъщерята Рада Дълбоката, как е ? Обарва ли писюна на мистър Пис, или побарва и черни кочани?

    10:42 15.02.2026

  • 13 Нехиs

    9 0 Отговор
    До 6 месеца еврото ще се е изравнило с лева.
    Нотариусът за пълномощно ми взима 9.40 еу, а преди беше 9 лева.

    Коментиран от #26

    10:44 15.02.2026

  • 14 ВИНАГИ ГО ПИША

    7 0 Отговор
    Виж му физиото и му крой шапка. Тя показва всичко. Лъжци.

    10:51 15.02.2026

  • 15 Този патладжан

    7 0 Отговор
    Този домат ли ,патладжан ли ,редовно се заработва хилядарките с измислени стъкмистики. Герберска подлога.

    10:53 15.02.2026

  • 16 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Това го обяви канцеларският плъх с 10 000 лв.заплата и бонус 50 000 иначе безделника и некадърника проверява хахааааааааааа жалка ..змет , а пък инфлацията е 2,9 %

    10:56 15.02.2026

  • 17 Гост

    4 0 Отговор
    Гарантирано от ГЕРБНН.

    11:04 15.02.2026

  • 18 От Варна

    4 1 Отговор
    Ходих на всички шествия за запазване на лева, защото бях сигурен, че еврото ще го приравнят към лева. Т.е.което струва 5 лв, ще стане 5евро. Само не допусках, че ще го направят толкова скоростно ! Средния българин обедня за един месец драстично , защото спестяванията и приходите му станаха наполовина. И при тази ситуация никой не подига глас за протест?! Е, наистина няма друг такъв народ!

    Коментиран от #35

    11:04 15.02.2026

  • 19 ТОЙ

    1 0 Отговор
    Владо - нормалното, за него всичко е нормално

    11:07 15.02.2026

  • 20 Мишел

    2 0 Отговор
    В гъстата мъгла на преминаването към евро в България, есе по често в магазините цените преминават директно от толкова лева в също толкова евро.
    Така кошничката е поскъпнала с 6 евро, а животът ни - с 6х6 %..
    При пълна липса на контрол на цените, регулираща роля на пазара не работи.
    Властта вдигна яко заплатите в силовите сектори, така сега да не са от недоволните.

    11:09 15.02.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    За кошницата - ясно!
    Ама ти кажи с колко поскъпнаха стоките в нея❗

    11:12 15.02.2026

  • 22 Гай Турий

    2 0 Отговор
    На тая територия няма държава от 35 години. Спекуланти и диви капиталисти! Заплатите два пъти по-ниски, а цените по-високи от тези в Западна Европа. Т.е. Кауфланд, Лидъл Била и др. които дават мода в цените, продават по-скъпо и по-некачествена стока със същия етикет в сравенние с родните им страни. Трябва да се гласува закон срещу спекулата и олигополите-монополите. Ако такива продават по-скъпо и некачествено в страната на произход на стоката, трябва да ги дерат с жестоки глоби и затваре на обектите при повторение. Ако продължават - преминават в НК! Айде Радев, Зарков и дзругите социални ръководители!!! Костадинов, спри да мислиш за къщата си на брега на морето, а за племето българи.

    Коментиран от #25

    11:15 15.02.2026

  • 23 ПРооззтак

    2 0 Отговор
    Ниско ниво !половин час плаши хората.тези ,които не са сменили левовете за него са сива икономика.То и тези водещите по бтв са на неговото ниво та си пасват като дялани камъни......Кое поскъпнало ....тиквичките и особенно краставиците......най важно е ,че малките магазини ,а не държавата вдигала Инфлацията.......С една дума....ПРоззтак!

    11:15 15.02.2026

  • 24 123456

    2 0 Отговор
    ба хти лъжци те дол ни!

    11:15 15.02.2026

  • 25 Гай Турий

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гай Турий":

    ... ТУК по-скъпо и некачествено ОТ страната....

    11:17 15.02.2026

  • 26 Ела

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Нехиs":

    Лепи плочки при мен и няма да се оплакваш, ама друго е по цял ден да разнасяш чешка кафе, да слушаш вицове и задяваш колежките.

    Коментиран от #34

    11:28 15.02.2026

  • 27 Защо трябва например закуските

    2 0 Отговор
    Да се продават толкова скъпо по веригите , че ако не са на промоция или на намаление да не са достъпни за хората и за децата. Отделен въпрос е от какво ги правят защото ме съмнява да са от брашно класическо.

    11:30 15.02.2026

  • 28 Мицкоски

    1 1 Отговор
    Скоро в циганския клозет БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН ще ядат цигански говнца

    11:31 15.02.2026

  • 29 Сметкаджия

    2 1 Отговор
    При потребителска кошница 52 евро покачването с 6 евро в проценти е минимум 5,5% ПРОЦЕНТА ЗА 1 /ЕДИН/ МЕСЕЦ! Де е Илия - .............с гордост в еврозоната!

    Коментиран от #32, #33

    11:32 15.02.2026

  • 30 Защо трябва например закуските

    1 0 Отговор
    И плодовете и зеленчуците а също и безалкохолните. Да са намалени срещу наличие на регистрация в интернет. ?!?Държавата защо допуска и даже толерира подобна неморална практика. Тя е ужасно абсолютно неприемлива за традиционните ценности. Къде е правителството.

    11:36 15.02.2026

  • 31 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Вече ходя при баба през ден!Лишавам я от банани!

    11:45 15.02.2026

  • 32 Споко

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сметкаджия":

    Гюров ще я поевтини!

    11:47 15.02.2026

  • 33 Оня

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сметкаджия":

    Правилно мислиш, но грешно смяташ. 6 евро при 52 евро кошница са 9%. И това е за месец и половина. Значи 6% на месец, средно. Може би това си имал предвид, не знам. Ако е така се извинявам.

    11:48 15.02.2026

  • 34 Нехиs

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ела":

    Някъде да си видял, че се оплаквам? Констатирам факт - дедуктивното мислене не ти е сила, което е нормално за началник на общаци.....

    Коментиран от #40

    11:51 15.02.2026

  • 35 Нехиs

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "От Варна":

    Всъшност дори и да го нямаше еврото, цените пак щяха да са 100% отгоре, но нямаше да е за 6м, а примерно за година. Излишно си ходил на шествията на Копейкин, защото левът не съществува от 1998-99г някъде, той е вързан за друга валута и се нарича БГН (Български номинал). Лев го наричаш ти разговорно (простонародно), но той не съществува от 20 години.

    11:54 15.02.2026

  • 36 Нищо...

    1 1 Отговор
    ...им няма на цените. Нашата кошница е сирене 9 Е кг., колбаси, риба, хляб ,вино и ракия. Ракията купувах за 10 лв. л. от приятел, сега се разбрахме за 6Е. На такива изцепки като "преди беше 1 лв, сега е 1Е" не сме се натъквали нито за стоки, нито за услуги. Според жена ми е поскъпнало месото. Домати и краставици още не пазарим, щото ползваме други мезета. Специално за краставиците се чудя как ги купуват, единствените качествени са Гергана, тънка, млада, хрупкава, но рядко ги има и не им е сезона.

    Коментиран от #39

    11:57 15.02.2026

  • 37 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    6 ЕВРО СА НАД 10% ИНФЛАЦИЯ!!

    ТЯ ДА НАМЕРИ ДРУГИ ГЛУПАЦИ, ДА ОБЯСНЯВА, ЧЕ НЕ Е ОТ ЕВРОТО!

    11:57 15.02.2026

  • 38 Руснак

    0 1 Отговор
    В моята кошница има водка с корнешон!Колко е инфлацията?

    12:00 15.02.2026

  • 39 Нехиs

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Нищо...":

    Как да се натъкнеш, като само пълниш червото и го изпразваш и нямаш никакви потребности за умствен труд или да прочетеш някоя книга?
    От това, което си изброил, най-важни са ти ракията и плюскането.

    12:09 15.02.2026

  • 40 Не се

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Нехиs":

    Опракваш, а направо ревеш ! Еди кой си колко ти взел. Като си бала мурник, да ти вземат !
    Явно кунките ти са по-нежни и от женски, а на дирНИКа ти мазола е по-голям от футбола топка

    12:20 15.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове