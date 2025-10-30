Новини
България »
“Да, България” предлага таван на бонусите в бюджетната сфера

“Да, България” предлага таван на бонусите в бюджетната сфера

30 Октомври, 2025 12:24 749 10

  • “да-
  • българия”-
  • предлага-
  • таван на бонусите-
  • бюджетна сфера

Според news.lex.bg, членовете на ВСС взимат 23 824 лева на месец, без да плащат осигуровки

“Да, България” предлага таван на бонусите в бюджетната сфера - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

“Да, България” внесе предложение за изменение на Кодекса на труда, според което допълнителните възнаграждения за членовете и ръководителите на органи, избирани от парламента, не трябва да надвишават една брутна месечна работна заплата годишно.

“С това ще ограничим възможностите за злоупотреба с прекомерно или необосновано допълнително възнаграждение, ще повишим прозрачността и отчетността и ще укрепим връзката между възнаграждението и постигнатите резултати”, пишат вносителите на законодателната промяна. Според news.lex.bg, членовете на ВСС взимат 23 824 лева на месец, без да плащат осигуровки.

Ако поправката на “Да, България” бъде приета, тя ще засегне членовете и ръководителите на органи, избирани изцяло или частично от Народното събрание, членовете на ВСС, главният инспектор и инспекторите към ИВСС, държавните служители и съответните администрации, членовете на органите за управление и контрол на публичните предприятия.

Допълнителните възнагражденията на държавните служители за постигнати резултати не могат да надвишават 20% от годишните им заплати, в противен случай е необходимо изрично решение на Съвета за административна реформа.

Предложената законова промяна е част от пакета от десни мерки на “Да, България” за ограничаване на публичните разходи.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гражданин

    6 0 Отговор
    Ама те трябва да си плащат , че работят ,защото милионите с които си построиха хотели и къщи за гости идват от мафията .

    12:28 30.10.2025

  • 2 Поддържам

    4 0 Отговор
    Ха, дано, но надали...

    12:28 30.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 12340

    2 2 Отговор
    Щото ДБ не са от бюджетната сфера,
    а свободни професии--адвокати и жрици!

    12:35 30.10.2025

  • 5 Да, България” предлага таван на бонусите

    2 1 Отговор
    а на чекмеджетата що не предлагат таван
    и да се декларират и вземат удръжки
    а гонят сергиджии и дюкянджии за касов бон и за цени в евро

    12:35 30.10.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    И ДА ИМ МАХНЕТЕ 2 - ТА ОТПРЕД ПАК СА ИМ МНОГО.

    12:40 30.10.2025

  • 7 Мнение

    4 0 Отговор
    Бонусите, които взимат не отговарят на свършената работа.

    12:58 30.10.2025

  • 8 Скращения

    4 0 Отговор
    Намаляване заплати, иначе - фалит на държавата и идва МВФ със секирата

    13:05 30.10.2025

  • 9 Ами то

    3 0 Отговор
    Които получават държавна заплата не би трябвало да получават бонуси просто защото те не произвеждат нещо а оказват услуги . За какво точно може да получи бонус учител...да не би учениците са са научили 110%?? А съдиите, прокурорите,полицаите...да не са наказали 110% повече престъпници?!

    13:14 30.10.2025

  • 10 Перо

    2 0 Отговор
    При 24,000 лв. заплата, много ще му нахабят на съдебния чиновник! А директорите на болници с приходи от НЗОК 30-100,000 лв. заплата, и доставка на лекарства, без обществена поръчка, но с обществени средства, много ще им нахабите! Тъпи депутати и популизъм! На всичко отгоре и осигуровките на корумпетата се поемат от данъкоплатците и върха е плоския данък!

    13:43 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове