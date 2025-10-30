“Да, България” предлага таван на бонусите в бюджетната сфера

“Да, България” внесе предложение за изменение на Кодекса на труда, според което допълнителните възнаграждения за членовете и ръководителите на органи, избирани от парламента, не трябва да надвишават една брутна месечна работна заплата годишно.

“С това ще ограничим възможностите за злоупотреба с прекомерно или необосновано допълнително възнаграждение, ще повишим прозрачността и отчетността и ще укрепим връзката между възнаграждението и постигнатите резултати”, пишат вносителите на законодателната промяна. Според news.lex.bg, членовете на ВСС взимат 23 824 лева на месец, без да плащат осигуровки.

Ако поправката на “Да, България” бъде приета, тя ще засегне членовете и ръководителите на органи, избирани изцяло или частично от Народното събрание, членовете на ВСС, главният инспектор и инспекторите към ИВСС, държавните служители и съответните администрации, членовете на органите за управление и контрол на публичните предприятия.

Допълнителните възнагражденията на държавните служители за постигнати резултати не могат да надвишават 20% от годишните им заплати, в противен случай е необходимо изрично решение на Съвета за административна реформа.

Предложената законова промяна е част от пакета от десни мерки на “Да, България” за ограничаване на публичните разходи.