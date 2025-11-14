Новини
България »
ДСБ предлагат отпадане на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС

ДСБ предлагат отпадане на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС

14 Ноември, 2025 12:07 819 20

  • дсб-
  • предлага-
  • отпадане-
  • такса нотариус-
  • прехвърляне на мпс-
  • мвр-
  • кат

Призоваваме МВР и КАТ да се заемат с това и да премахнем нотариалната заверка

ДСБ предлагат отпадане на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предлагаме законопроект, с който да отпадне нотариалната такса при прехвърляна на МПС. Това заяви Йордан Иванов от ДСБ в кулоарите на НС, предаде репортер на "Фокус".

"Това е тема, която кaсае 300 000 хил. души годишно, всяка година и коства стотици милиони евро допълнителна административна тежест за бизнеса", посочи Йорданов:

"Това, което предлагаме ние да се модернизира начина на прехвърляне на МПС по европейски модел, защото България е единствена държава, при която за да си прехвърлиш МПС, трябва да минеш през нотариус", припомни депутатът.

Иванов определи тази такса като "измислена".

"Призоваваме МВР и КАТ да се заемат с това и да премахнем нотариалната заверка и хората да мога да си прехвърлят МПС-тата с обикновен писмен договор", каза той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    20 0 Отговор
    В Европа автомобилите се регистрират не в КАТ, а в общината също....
    Няма смисъл да се подържат в КАТ раздута администрация за регистрация на МПС!

    Коментиран от #10

    12:10 14.11.2025

  • 2 А Шиши

    16 1 Отговор
    А Шиши какво каза

    Коментиран от #11

    12:10 14.11.2025

  • 3 Такса , кенеф , въздух , доктор?

    11 1 Отговор
    Лобистки нахалства.

    12:12 14.11.2025

  • 4 Болен се е....е на легло

    7 0 Отговор
    Такса.

    12:13 14.11.2025

  • 5 ООрана държава

    16 1 Отговор
    Ей сега ще има рев и дране на бедните нотариуси

    12:15 14.11.2025

  • 6 За първи път

    14 2 Отговор
    Нещо което да е в полза на народа ,няма значение от коя партия е

    12:22 14.11.2025

  • 7 Селянин

    13 0 Отговор
    И да отпадне вписването на номер на двигателя, че това е страшно безумие и е само у нас.

    Коментиран от #12

    12:25 14.11.2025

  • 8 зевзек

    1 10 Отговор
    безидейните и електорално анемични ПП и ДБ, им е време да се разпускат, няма смисъл от съществуването им на политическата сцена

    12:25 14.11.2025

  • 9 незнайко

    1 12 Отговор
    И кой ще докаже истинноста на договора ако няма нотариус ? Ще трабва да се ходи в КАТ вместо при нотариус ! От статията не се разбира дали искат да премахнат ЦЕНАТА за заверка или просто да я прехвърлят на КАТ ?

    12:27 14.11.2025

  • 10 ои8уйхътгрф

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Е, тогава ще трябва да уволниш едни хора от КАТ и да назначиш други хора в общината- общо взето "от пусто в празно"...

    12:28 14.11.2025

  • 11 007 лиценз ту кил

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "А Шиши":

    Няма вече Шиши, има Голямото Д.

    12:37 14.11.2025

  • 12 Абе

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Селянин":

    То при новите коли двигатела е консуматив.

    Коментиран от #14

    12:38 14.11.2025

  • 13 Ко каза

    8 1 Отговор
    Вчера бях в КАТ София и там нищо не се е променило от 1990г.Катаджия зяее по плаца като чубанин, момчета регистрират по 5-6. коли едновременно срещу заплащане, на каналите не гледат нищо друго освен номер рама и мотор. И за да регистрира човек кола му трябва половин ден.

    Коментиран от #15

    12:43 14.11.2025

  • 14 Фен

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    При новите коли колата е консуматив!

    12:55 14.11.2025

  • 15 ои8уйхътгрф

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ко каза":

    Никога не съм разбирал желанието лично да си рег. колата- над 15 години вече ползвам "регистратор" и не се занимавам с глупости... Таксата за услугата винаги е била колкото е средно един надник на работещ човек- дали ще си загубиш деня да висиш у КАТ или ще платиш на хората е все тая... С бонус- не се занимаваш с дибилити у кат...

    Коментиран от #17

    13:01 14.11.2025

  • 16 Шоо

    1 4 Отговор
    Мдаа, съдилищата да се готвят за новите дела за измами с коли. От четирима наследници двама като продадат и после ти цъфнат другите двама да ти искат още толкова пари колкото си платил или да си искат колата а ти да търсиш на тия които си платил и ще се озъбиш.

    13:05 14.11.2025

  • 17 И що

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":

    Защо трябва да има регистратори? Заради тях става по-бавно. За да плащат по някой лев на работещите в КАТ. Реално, ако в КАТ си вършат работата една регистрация трябва да отнема между 30 и 60 мин.

    13:34 14.11.2025

  • 18 Гадател

    1 0 Отговор
    Тук е прав, нищо, че е от дсб.

    13:37 14.11.2025

  • 19 Ужас безкрай

    1 0 Отговор
    Няма лошо. Нека и ние да заприличаме на развита държава. Ама не забравяйте, че трябва да има голяма администрация и някой трябва да я храни. А има държави, в които регистрацията става в един единствен офис в цялата държава и стария талон се праща по пощата. Така си получаваш и новия.

    13:40 14.11.2025

  • 20 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ..." ГУЦЕ --ГУЦЕ -ЗНАЙ И ТИ ---ИДВА КОЛЕДА --НААЛИИИ " !?!?!?!?!?!?

    13:43 14.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове