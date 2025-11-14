ДСБ предлагат отпадане на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС

Предлагаме законопроект, с който да отпадне нотариалната такса при прехвърляна на МПС. Това заяви Йордан Иванов от ДСБ в кулоарите на НС, предаде репортер на "Фокус".
"Това е тема, която кaсае 300 000 хил. души годишно, всяка година и коства стотици милиони евро допълнителна административна тежест за бизнеса", посочи Йорданов:
"Това, което предлагаме ние да се модернизира начина на прехвърляне на МПС по европейски модел, защото България е единствена държава, при която за да си прехвърлиш МПС, трябва да минеш през нотариус", припомни депутатът.
Иванов определи тази такса като "измислена".
"Призоваваме МВР и КАТ да се заемат с това и да премахнем нотариалната заверка и хората да мога да си прехвърлят МПС-тата с обикновен писмен договор", каза той.
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Няма смисъл да се подържат в КАТ раздута администрация за регистрация на МПС!
Коментиран от #10
12:10 14.11.2025
2 А Шиши
Коментиран от #11
12:10 14.11.2025
3 Такса , кенеф , въздух , доктор?
12:12 14.11.2025
4 Болен се е....е на легло
12:13 14.11.2025
5 ООрана държава
12:15 14.11.2025
6 За първи път
12:22 14.11.2025
7 Селянин
Коментиран от #12
12:25 14.11.2025
8 зевзек
12:25 14.11.2025
9 незнайко
12:27 14.11.2025
10 ои8уйхътгрф
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Е, тогава ще трябва да уволниш едни хора от КАТ и да назначиш други хора в общината- общо взето "от пусто в празно"...
12:28 14.11.2025
11 007 лиценз ту кил
До коментар #2 от "А Шиши":Няма вече Шиши, има Голямото Д.
12:37 14.11.2025
12 Абе
До коментар #7 от "Селянин":То при новите коли двигатела е консуматив.
Коментиран от #14
12:38 14.11.2025
13 Ко каза
Коментиран от #15
12:43 14.11.2025
14 Фен
До коментар #12 от "Абе":При новите коли колата е консуматив!
12:55 14.11.2025
15 ои8уйхътгрф
До коментар #13 от "Ко каза":Никога не съм разбирал желанието лично да си рег. колата- над 15 години вече ползвам "регистратор" и не се занимавам с глупости... Таксата за услугата винаги е била колкото е средно един надник на работещ човек- дали ще си загубиш деня да висиш у КАТ или ще платиш на хората е все тая... С бонус- не се занимаваш с дибилити у кат...
Коментиран от #17
13:01 14.11.2025
16 Шоо
13:05 14.11.2025
17 И що
До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":Защо трябва да има регистратори? Заради тях става по-бавно. За да плащат по някой лев на работещите в КАТ. Реално, ако в КАТ си вършат работата една регистрация трябва да отнема между 30 и 60 мин.
13:34 14.11.2025
18 Гадател
13:37 14.11.2025
19 Ужас безкрай
13:40 14.11.2025
20 ПЕНКО
13:43 14.11.2025