ДСБ предлагат отпадане на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС

Предлагаме законопроект, с който да отпадне нотариалната такса при прехвърляна на МПС. Това заяви Йордан Иванов от ДСБ в кулоарите на НС, предаде репортер на "Фокус".

"Това е тема, която кaсае 300 000 хил. души годишно, всяка година и коства стотици милиони евро допълнителна административна тежест за бизнеса", посочи Йорданов:

"Това, което предлагаме ние да се модернизира начина на прехвърляне на МПС по европейски модел, защото България е единствена държава, при която за да си прехвърлиш МПС, трябва да минеш през нотариус", припомни депутатът.

Иванов определи тази такса като "измислена".

"Призоваваме МВР и КАТ да се заемат с това и да премахнем нотариалната заверка и хората да мога да си прехвърлят МПС-тата с обикновен писмен договор", каза той.