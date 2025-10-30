Новини
България »
Всички градове »
От МЕЧ обвиниха депутати от "Величие" в изборни престъпления и точене на субсидия

От МЕЧ обвиниха депутати от "Величие" в изборни престъпления и точене на субсидия

30 Октомври, 2025 16:35 680 22

  • меч-
  • депутати-
  • величие-
  • изборни престъпления-
  • точене на субсидия

"Повече от десет дни досегашният председател на парламента Наталия Киселова укрива два сигнала до институциите и до Народното събрание с много сериозни документни престъпления с източване на държавен ресурс", каза още Радостин Василев

От МЕЧ обвиниха депутати от "Величие" в изборни престъпления и точене на субсидия - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Повече от десет дни досегашният председател на парламента Наталия Киселова укрива два сигнала до институциите и до Народното събрание с много сериозни документни престъпления с източване на държавен ресурс". Това обяви лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев на извънредна пресконференция в Народното събрание, цитиран от news.bg.

По казуса са информирани изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, президентът Румен Радев и всички парламентарни групи в 51-ото Народно събрание.

По думите му МЕЧ се сдобили случайно със сигналите. Първият сигнал е от Григор Здравков, който представлява "Антимафия". Той се отнася за престъпления за фалшификация на декларация на депутат от "Величие" по време на предизборната кампания за парламент. Според сигнала Мария Илиева - народен представител от "Величие", не е попълнила декларация за регистрация на партията в Пловдив и София.

Друго лице подправило и фалшифицирало декларацията на Мария Илиева - Стилияна Бобчева. "Без тази декларация ЦИК е обявила Мария Илиева за народен представител, въпреки че последната не е попълнила целия фактически състав, за да бъде народен представител. Декларацията се попълва собственоръчно, прилага се към Районната избирателна комисия (РИК) за регистрация и ако твърденията на Григор Здравков, че е бил пряк свидетел, са истина, означава, че парламентарната група на "Величие" има незаконосъобразен депутат, незаконосъобразна партия и трябва да се разпусне", посочи Василев.

В резултат на първия сигнал МЕЧ направили с вещи лица предварителна експертиза на подписите, които се оспорват, че са истински. Използван е сравнителен анализ и предварителните резултати са, че това не е почеркът и подписът на Мария Илиева.

"Ако това е вярно и тези, които са борци за свобода и истинност, са незаконосъобразна група. Ако се установи, че няма попълнена декларация, ще има конституционна криза", предупреди Радостин Василев. По закон Мария Илиева трябва да бъде наказана с 1 до 10 години затвор, като и на нея, и на Стилияна Бобчева трябва да бъде свален имунитетът и да бъдат спрени от допуск до Народното събрание.

Вторият сигнал - отново от "Антимафия", е за субсидията на партия "Величие". В сигнала се твърди, че има данни в Сметната палата за това, че средствата се разходват незаконосъобразно и нецелесъобразно за фирми, свързани с Ивелин Михайлов. В сигналите се споменава, че има жертви на финансова измама, касаещи Албена Пекова, същинският председател на "Величие". Партийната субсидия на партията е нещото, което позволява да има частична партийна независимост на субекти от бизнеса.

Ако "Величие" източват държавата чрез субсидия и за договори по дейности, които не са извършени и в Сметната палата остава незабелязано, това означава, че партията се протектира от председателя на палатата - Димитър Главчев. Над "Величие" има чадър в Сметната палата, изтъкна Василев.

"Това нещо с Мария Илиева и Стилияна Бобчева може да доведе до блокаж на парламента и ще настояваме за извънреден председателски съвет. Ако Мария Илиева не е попълнила декларацията си, не може бъде повече в залата на Народното събрание", подчерта Радостин Василев.

Парламентарната група на МЕЧ е получила и 12 сигнала за хора, измамени от Ивелин Михайлов в последните шест месеца. На пресконференцията Василев бе поканил измамено младо момиче, което е искало да се самоубие - Виктория Досева и майка ѝ.

Желанието било от сина на Красимира Катинчарова, която е народен представител от "Величие" - Румен Катинчаров, да бъдат изтеглени 100 000 лв. за бизнес. Виктория Досева и Румен Катинчаров имали близки отношения. Впоследствие синът на Катинчарова изчезнал и отказал да връща пари и да плаща лихви. Предложил несъществуващ апартамент във Варна, а впоследствие превел 200 лв. "за спокойствие" на жертвата на финансовата измама.

"Такива народни представители, такива синове и такива партии ли трябва да бъдат в Народното събрание? Категорична имотна измама", отсече Василев.

Радостин Василев се закани, че ще доведе в парламента всички засегнати страни от Ивелин Михайлов.

Самата жертва на финансовата измама - Виктория Досева, потвърди за схемата от страна на сина на Румен Катинчаров. "Изтеглих парите, преведох му ги под основание и договор, който така и не сме подписали. През това време аз го търсих за пари, но все казва, че няма и бях принудена да работя на две места понеже се бавеше вноската ми. Предлагаше ми апартамент, но не му се вързах, защото е пак вид измама. Пращаше ми вноски по "Изипей" под основание "помощ, подарък за спокойствие", което е супер смешно", сподели Досева. Впоследствие синът на Катинчарова решил да състави договор за споразумение, но жертвата на измамата не му се вързала.

Друг измамен, по думите на Радостин Василев, който присъства по време на пресконференцията, е Златан Златев от Добрич, който видял реклама на "Together" за закупуване на къща в близост до "Исторически парк". Нито получил къща, нито парцели, а два кредита. Първият кредит си го погасил, след като продал ипотекиран апартамент в Добрич.

Златан Златев обясни, че се е срещнал с Мартин Стоянов (близък човек на Михайлов - б.р.) и започнал да му предлагал книги, от които да се образова финансово. "Предложиха ми инвестиция за въпросната къща, която не се знаеше къде е", сподели Златев. Той добави, че през лятото на 2024 г. Мирослав Стоянов му предложил да му прехвърлят къща в Неофит Рилски и той да си я продаде. Тогава се стигна до разговор с Пламен Кънчев, че като "Величие" влязат в парламента, щели да имат пари и да връщат кредитите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не му давайте дума

    7 4 Отговор
    на това гнусно, лъжливо и продажно нищожество.

    Коментиран от #8

    16:37 30.10.2025

  • 2 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Така като се чепкате един друг нищо не правите освен услуга на бойко и шиши че отклонявате вниманието от свинщината която сътворяват. Единствената формула която работеше и то за каратко благодарения на гал гарски дълг уч, беше когато бяхте всички срещу бойко и шиши

    Коментиран от #4

    16:38 30.10.2025

  • 3 сектата величие

    3 5 Отговор
    Има още да им се кланят?

    16:39 30.10.2025

  • 4 А ти какво искаш

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Да замениш една свинщина с друга.

    16:42 30.10.2025

  • 5 Трол

    6 0 Отговор
    А защо само "Величие", другите осем партии не го ли правят?

    16:42 30.10.2025

  • 6 бай Бай

    3 2 Отговор
    Т.нар. свидетели защо са второразрядни, а не по-качествени актьори?
    Абсолютна стъкмистика очевадна.
    Позор за инициаторите и осъществилите я.
    Същата схема като онази комисия начело с Рангелова с което Еъзраждане се опозори.
    А сега и Меча.
    Не останаха нормални хора ей!
    Щото и Величие са едни неадеквати бесни.
    Колко жалко за България!

    16:50 30.10.2025

  • 7 ЧИЧИ

    0 4 Отговор
    Милиционер до милиционера ,мошеници до мошеници. Не останаха ли свестни и честни хора!

    16:55 30.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 цоиас

    4 1 Отговор
    Руди гела, крайно време е да се спреш с тези гнусни нападения, че хич не са хубави и ще гледаш парламента по телевизията. И ти излезе същия глупак като мафията. Не ми се вярваше но си много проосто парче. Сега Ивелин Михайлов ли ще нападаш??? Глупак. Голямо разкритие сте направили с другите милиционери в партията ви. Слава на Господ Иисус Христос никои клеветник и лъжеш няма бъдеще. Голям глупак излезе и ти. Мария Илиева не се е подписала лично??? И го казва оня с квадратната кратуна и това е проблема ти??? Глупак.

    Коментиран от #16

    17:05 30.10.2025

  • 10 Горски

    4 0 Отговор
    Не го ли разбрахте тоя,шпионка на Бойко И Дилян. За пари ще продаде и Майка си. Вижте му кривата уста . Отделно се върти като шугав когато дава интервюта. Това е навик на ченге. Поредния спуснат измислен герой със д9сие в сейфа на Д .П.

    Коментиран от #17

    17:08 30.10.2025

  • 11 Точна статия

    0 1 Отговор
    Радостин Василев е прав за Величие и за умиращата клика ИТН на която беше зам.председател. В ефир показа документи за мистър 20 процента трифонов и досега фактите му са споделени от близо 22 хиляди човека

    Коментиран от #21

    17:10 30.10.2025

  • 12 Българин

    3 1 Отговор
    Мафията иска да унищожи Величие, защото не се продадоха!

    Коментиран от #19

    17:12 30.10.2025

  • 13 Програмист

    2 0 Отговор
    Пеевски купи и меч като марков и другите

    17:12 30.10.2025

  • 14 Учител

    2 0 Отговор
    РУДИ ГЕЛА Е НОВОТО ОСТРИЕ НА ПЕЕВСКИ!

    17:14 30.10.2025

  • 15 Възраждане

    1 1 Отговор
    Откога говорим за това
    Искахме доклада на ДАНС , но Киселова ни отказа достъп!
    Защо!
    Къде беше тогава МЕЧ?!
    Защо защитавахте тези измамници!
    Или много се размириса и решиха, че е време да се отърват от " сектата" спонсорите им.
    Няма значение!
    Все пак тези престъпници първи ще си получат заслуженото!

    Коментиран от #18

    17:15 30.10.2025

  • 16 Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "цоиас":

    Руди гела е с мафията и иска да унищожи опозицията!

    17:15 30.10.2025

  • 17 Не лъжи

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    бе пирамидаджио? Колко народ измами?

    Коментиран от #20

    17:17 30.10.2025

  • 18 Последният Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Възраждане":

    ВЪЗРАЖДАНЕ СТЕ ГЕРБАДЖИИ!

    17:17 30.10.2025

  • 19 То величие на крадеца ивелин

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    е проект на мафията бре.

    17:18 30.10.2025

  • 20 Горски

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не лъжи":

    Пеевски, бойко българоубиеца и чалгаря колко народ измамиха,включително и тебе 😉

    Коментиран от #22

    17:18 30.10.2025

  • 21 Гела е долен лъжец

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Точна статия":

    продажник и пълен нещастник. Един от големите отпадъци в България.

    17:20 30.10.2025

  • 22 Колко народ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Горски":

    измами бе пирамидаджио? И продължаваш с лъжите си. Кога ще върнеш парите и ще си платиш данъците?

    17:21 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол