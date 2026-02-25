Зафиров: Ветото не е отхвърлено от 8 депутати от БСП, а от 123 депутати, които не са забравили нормите на Конституцията

"Нищо и никой не може да ме накара да гласувам против интересите на народа, националната сигурност и очакванията на моите избиратели!" Това публикува на страницата си във фейсбук бившият вицепремиер и депутат от БСП Атанас Зафиров, цитиран от "Фокус".

"Ветото не е отхвърлено от 8 депутати от БСП, а от 123 народни представители, които не са забравили нормите на Конституцията, в която са се клели. Единият от тях съм аз!

Една година защитавах държавния интерес над теснопартийния. Платих висока цена и в служебен и в човешки план.

Днес си позволих да съчетая държавния и партийния. И всеки, който твърди обратното лъже, или не познава историята на БСП.

Никакво нарушение на Конституционни права няма - това е груба провокация и неистина. Нищо в днешните ни действия не пречи на всеки, който желае да упражни конституционното си право да гласува да го направи!

А че няма да бъда депутат в следващия парламент съм декларирал много отдавна!

Което няма да ми попречи да защитавам интересите на истинските автентични социалисти, както съм правил в последните 35 години и го направих и днес!", пише още той.