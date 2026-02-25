Зарков: Депутатите от БСП, с чиито гласове бе отхвърлено ветото, нямат повече място при нас

Ветото на президента Илияна Йотова бе бламирано заради осем народни представители от БСП-Обединена левица. Това са трима от кабинета „Желязков“, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев. Това заяви пред медии в кулоарите на парламента лидерът на БСП Крум Зарков след преодоляното вето на държавния глава относно промените в Изборния кодекс.

Зарков подчерта, че с това тяхно действие те не само не са се съобразили с решението на Изпълнителното бюро на партията, но и допринесоха за нарушаването на Конституцията, която гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани.

Поведението им е абсолютно неприемливо и те повече няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент. Благодаря на останалите депутатите от БСП, които отстояха принципите, които са залегнали в основата на нашата партия. С тях ще трябва да преодолеем щетите, които вече ни бяха нанесени и които очевидно ще ни бъдат нанасяни до последния ден на това Народно събрание, добави Зарков.

В заключение посочи, че „продължаваме напред по друг път“.