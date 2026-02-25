Зарков: Депутатите от БСП, с чиито гласове бе отхвърлено ветото, нямат повече място при нас

Ветото на президента Илияна Йотова бе бламирано заради осем народни представители от БСП-Обединена левица. Това са трима от кабинета „Желязков“, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев. Това заяви пред медии в кулоарите на парламента лидерът на БСП Крум Зарков след преодоляното вето на държавния глава относно промените в Изборния кодекс.
Зарков подчерта, че с това тяхно действие те не само не са се съобразили с решението на Изпълнителното бюро на партията, но и допринесоха за нарушаването на Конституцията, която гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани.
Поведението им е абсолютно неприемливо и те повече няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент. Благодаря на останалите депутатите от БСП, които отстояха принципите, които са залегнали в основата на нашата партия. С тях ще трябва да преодолеем щетите, които вече ни бяха нанесени и които очевидно ще ни бъдат нанасяни до последния ден на това Народно събрание, добави Зарков.
В заключение посочи, че „продължаваме напред по друг път“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пресолена
Коментиран от #31, #57, #62
13:29 25.02.2026
2 ООрана държава
13:29 25.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #16
13:29 25.02.2026
4 Зарков
13:30 25.02.2026
5 Късно е....
Това са зависимите от Пеевски депутати с компромати.
Те ще продадат и майките си , не само Партията си!
Коментиран от #27, #30, #85
13:30 25.02.2026
6 Някой
Така че е противоконституционно да им казват как да гласуват!
Отделно безкраен брой секции не може да има. Технически невъзможно е. Не се отнемат права, а удобства - трябва да ходят до секция. Ооо ограничават ми правата, че не мога да си гласувам от вкъщи.
Защо не викат за такива случаи по чужбина и как на избори и референдуми в Молдова има колко секции в Русия при някъде 200 000 молдовци там? Например за референдум на ЕС където бе НЕ за ЕС и накрая натаманиха на 50.4% ДА. Сещат се само когато им е удобно.
По държави няма изобщо гласуване в Чужбина - например Ирландия, освен за дипломати и военни.
Да променят конституцията да е на регионален принцип като за общини. От Пловдив гласуват за Пловдив. От Враца за Враца. От България за България. Абсолютно същият принцип. Гласуват тези които ги касае. Не някой от вън да определя.
Да въведат че право да гласуват имат тези живели 4 от последните 5 години в България.
БСП и без това няма да влезе в следващият парламент - заслуга на управлявали. Предаването на лева който защитаваха. Че се превърнаха в синдикат дето само иска пари за някакви и нищо градивно. И всеки коалирал се с ГЕРБ умира.
Коментиран от #14, #88
13:30 25.02.2026
7 вижда се
13:31 25.02.2026
8 БСП Пловдив
Коментиран от #26
13:31 25.02.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ЗАРКОВ СИ ИМА ПРЕДАТЕЛ В БЮРОТО :)
13:31 25.02.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:31 25.02.2026
11 Делю Хайдутин
13:31 25.02.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ББР Е ИМАЛА ФИРМА С ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА - ЧОВЕК НА МАДЖО ОТ СИК :)
Коментиран от #18
13:32 25.02.2026
13 Десета
13:34 25.02.2026
14 Моля
До коментар #6 от "Някой":Пиши по къси и съдържателни коментари за да се четат.
Отпаднаха времената на Партийните школи.
13:34 25.02.2026
15 Цървул
13:35 25.02.2026
16 Чунким
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Половината ГЕРБ сигурно не са и те към НН. Другата половина към ДБ и има едни дори към Възраждане
13:35 25.02.2026
17 големсмях
13:36 25.02.2026
18 причинно-следствен фактор
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":кирчо,синчето на николай добрев,мвр шеф при жан виденов, e бил касиер на сик!
Коментиран от #21
13:37 25.02.2026
19 Перо
13:38 25.02.2026
20 ГЕРБ
13:38 25.02.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #18 от "причинно-следствен фактор":СЕЛО БЕЛЧИН
СЕСТРАТА НА КИРО ДОБРЕВ И СИНОВЕТЕ НА ПЪРВАНОВ
ИМАТ СПА ХОТЕЛИ
В РОДНОТО МЯСТО НА ПЕШЕВИ ОТ ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ - ЛЮБИМАТА ФИРМА НА БАТ БОЙКО ОТ СИК:)
Коментиран от #25
13:40 25.02.2026
22 Жалък мъчител на котки
Това не е котката на съседите, да я хванеш за опашката и да я треснеш в стената!😿
13:40 25.02.2026
23 Бай Хой
13:41 25.02.2026
24 Другари
13:42 25.02.2026
25 Промяна
До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":МЪРЗЕВЦИ ДРАСКАТ ТУК ГЛУПОСТШ ПРОСТОТИИ ВЪРВЕТЕ ДА РАБОТИТЕ МЪРЗЕЛИВЦИ
Коментиран от #33
13:43 25.02.2026
26 Пловдив 4004
До коментар #8 от "БСП Пловдив":даааа Гергов, ще ти се
13:44 25.02.2026
27 Промяна
До коментар #5 от "Късно е....":ХАХАХАХАХА А ЗАРКОВ Е ЗАВИСШИМ ОТ РАДЕВ ХАХАХАИ ЗАЩО СЛУГИ НА ЗАРКОВ ЛИ СА ЩО ЛИ ВЪН УВАЖАВАЙТЕ СЕ ДА
И МОЖЕТЕ
13:45 25.02.2026
28 Боруна Лом
13:46 25.02.2026
29 Типично
13:47 25.02.2026
30 Разбирач
До коментар #5 от "Късно е....":Пеевски и той ли гласува като тях-против ветото? Четете ги тия опорки ве
13:51 25.02.2026
31 Той Радев
До коментар #1 от "пресолена":Ще ги изсмуче като прахосмукачка и после....ще ги изхвърли на боклука,нали в края ,се почиства прахосмукачката.Зарков е троянския кон.Сами си го избраха
13:53 25.02.2026
32 а в основата
Коментиран от #45
13:53 25.02.2026
33 Делю Хайдутин
До коментар #25 от "Промяна":Ходи ти.
13:54 25.02.2026
34 Другарю
Тази мижиташка политика писна на всички
13:54 25.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Много стряскащо!
13:55 25.02.2026
37 Дедо
Коментиран от #43
13:55 25.02.2026
38 Дядо
13:55 25.02.2026
39 Пепарите
13:55 25.02.2026
40 ЦК на БКП
Ние умрехме още в тоя.... 😭😭😭
13:57 25.02.2026
41 Дядо от село
13:59 25.02.2026
42 Къв следващ парламент бе зарче
14:00 25.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Каза ти се
14:01 25.02.2026
45 до в основата
До коментар #32 от "а в основата":Колега, не вярвай на "псевдо пропагандата", че българите в чужбина "масово гласуват", от лятото на 2002 г. живея в чужбина, активноста на българите гласуващи в чужбина е меко казано "незначителна", за почти 24 г. не съм гласувал нито веднъж, няма и да го направя! Тъй, че не се връзвайте на изцепките на някои политчески "лидери" по бг медиите.
14:02 25.02.2026
46 нннн
Коментиран от #48
14:02 25.02.2026
47 Бончо
Е няма по-хлъзгаво и неприятно същество!!!
Коментиран от #53
14:08 25.02.2026
48 Теслатъ
До коментар #46 от "нннн":Крумчо е завършил у Сорбонатъ, у Францатъ! -))) Като студент у Францатъ е бачкал по закусвални за бързо хранене, щото пара -Йок, а не като синчето на Корнито Нинова у Щатите. Родителите му не съ били "върли комунисти" с привилегии, баща му лекар, майка му е разследващ журналист!
Коментиран от #90
14:09 25.02.2026
49 Пешо
14:10 25.02.2026
50 Либералното мекере Зарков
14:13 25.02.2026
51 Морски
14:14 25.02.2026
52 Тези Доказаха
14:17 25.02.2026
53 ИМА
До коментар #47 от "Бончо":Варненският Гуцанов!
14:18 25.02.2026
54 Мнение
14:20 25.02.2026
55 хаха
ХАХАХА! Този пък фигурант! Какъв "следващ парламент" бе канцеларист?
Скоро ще ви закрием вас!
Коментиран от #67
14:20 25.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Живо пиле-химн на БСП и подобни
14:26 25.02.2026
59 Роси от Бургас
" Не включнайте сина ми Кирчо никога в БСП. Той е търговец(да не пиша другата дума за най-старата професия, че ще ме блокират) и ще продаде Партията за два гроша"
14:28 25.02.2026
60 Баш Майстора
14:29 25.02.2026
61 Лори
С теб сме
Коментиран от #64
14:30 25.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Левите
14:32 25.02.2026
64 Анонимен
До коментар #61 от "Лори":Круме,дръж се.Зад теб сме.Само се наведи.
Коментиран от #87
14:36 25.02.2026
65 стоян георгиев
14:38 25.02.2026
66 Хан
Коментиран от #86
14:38 25.02.2026
67 Значи
До коментар #55 от "хаха":не изключва да са депутати,за разлика от Зарков!
14:40 25.02.2026
68 Караджата
14:41 25.02.2026
69 Ха ха ха
14:42 25.02.2026
70 Хаха
14:42 25.02.2026
71 Ива
Вие може да препоръчате ,но не и да налагате .
Или трябва да се намалят секциите или да се въведи срок ,след който живущите повече примерно от 10 г в друга държава, да нямат право на глас.
14:47 25.02.2026
72 заради АПС
14:47 25.02.2026
73 Круме
14:48 25.02.2026
74 този господин
14:49 25.02.2026
75 Електра
Коментиран от #77
14:50 25.02.2026
76 КоткоДер Кацамунест
Язък за майка ти и дедо ти Кацамунски
14:51 25.02.2026
77 Божанков
До коментар #75 от "Електра":В едно предаване заедно с биволицата Краднелия, това главоного каза, че закъснял защото измъчвал не котета а нечии дядовци.
Коментиран от #80
14:53 25.02.2026
78 пременил се Илия
По този стар утъпкан комунистически ДРУГ ПЪТ, т.е. каквото е решила Партията (т.е.Партийния Председател), депутатите нямат право на глас нито съвест, по която да гласуват.
14:53 25.02.2026
79 Дядо
14:59 25.02.2026
80 Рамбо
До коментар #77 от "Божанков":Крадливите Кацамуни винаги са имали гнусни партийни секретари, като почнеш от Лилов, СС Момата, Пияндето Мухов, Майката биволица на др. Боташ и сега тоя Коткомразец. Мъжете им жени, жените им с топки като Краднелия Боташвили. Само добродушния Фред Флийстоун не крадеше и горе долу ставаше за нещо, затова го и изгониха.
15:02 25.02.2026
81 Зарков = Радев.
А Радев, Борисов и Доган действат заедно.
15:03 25.02.2026
82 Един
15:07 25.02.2026
83 Бай Иван
15:09 25.02.2026
84 Анджо
15:17 25.02.2026
85 Герп боклуци
До коментар #5 от "Късно е....":Ония клюн добреф ще си продаде и децата за някоя друг евроцент и гражданска отговорност ще трябва да плащат преди продан
15:19 25.02.2026
86 Анджо
До коментар #66 от "Хан":,😂😂😂👍👍😂
15:24 25.02.2026
87 Анджо
До коментар #64 от "Анонимен":👍😂👍 и така става.
15:36 25.02.2026
88 Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ
До коментар #6 от "Някой":Не искам да чувам за отзоваване на депутати от изборните им райони . Няма да може да ги купуваме и командваме ибриците.
15:36 25.02.2026
89 Перо
15:49 25.02.2026
90 нннн
До коментар #48 от "Теслатъ":Да допълня. Корнелия е приятелка на майка му, прибра Крумчо под крилото си и го вкара директно в голямата политика. За благодарност Крумчо и заби може гърба, защото беяростен привърженик(като умнокрасивите) на Истанбулската конвенция и искаше да я подпишем. Като умнокрасивите бе против Референдума, а сега пак като тях, иска неограничен брой секции.
Крумчо е умнокрасив, та дрънка.
15:55 25.02.2026
91 Търговия с влияние
16:05 25.02.2026
92 Круме
16:11 25.02.2026
93 БСП фопевър капитализъм
16:19 25.02.2026