Зарков: Депутатите от БСП, с чиито гласове бе отхвърлено ветото, нямат повече място при нас

25 Февруари, 2026 13:27 3 732 93

Зарков подчерта, че с това тяхно действие те не само не са се съобразили с решението на Изпълнителното бюро на партията, но и допринесоха за нарушаването на Конституцията, която гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ветото на президента Илияна Йотова бе бламирано заради осем народни представители от БСП-Обединена левица. Това са трима от кабинета „Желязков“, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев. Това заяви пред медии в кулоарите на парламента лидерът на БСП Крум Зарков след преодоляното вето на държавния глава относно промените в Изборния кодекс.

Зарков подчерта, че с това тяхно действие те не само не са се съобразили с решението на Изпълнителното бюро на партията, но и допринесоха за нарушаването на Конституцията, която гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани.

Поведението им е абсолютно неприемливо и те повече няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент. Благодаря на останалите депутатите от БСП, които отстояха принципите, които са залегнали в основата на нашата партия. С тях ще трябва да преодолеем щетите, които вече ни бяха нанесени и които очевидно ще ни бъдат нанасяни до последния ден на това Народно събрание, добави Зарков.

В заключение посочи, че „продължаваме напред по друг път“.


  • 1 пресолена

    63 27 Отговор
    хайде сега се обединете с ппдб и готово. така и така си приличате по всичко вече....

    Коментиран от #31, #57, #62

    13:29 25.02.2026

  • 2 ООрана държава

    68 8 Отговор
    Оп бсп под наем, ползват ви и ви захвърлят какти и лаладжиите от итн. Ами айде чао ви, ходете търкайте плочките пред парламента

    13:29 25.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    86 7 Отговор
    БСП се разцепи.Половината при Делян Пеевски а другата половина при Бойко Борисов.

    Коментиран от #16

    13:29 25.02.2026

  • 4 Зарков

    52 26 Отговор
    е създаден да прецака БСП!Ще ги прелее в Новия проект!

    13:30 25.02.2026

  • 5 Късно е....

    77 17 Отговор
    Спокойно Зарков!
    Това са зависимите от Пеевски депутати с компромати.
    Те ще продадат и майките си , не само Партията си!

    Коментиран от #27, #30, #85

    13:30 25.02.2026

  • 6 Някой

    66 9 Отговор
    По конституция депутати гласуват по съвест! Не по това какво някой им нареди. Друг е въпросът, че гласуват на групи всички за едно и всички против. Ако се гласува такава, въобще да няма депутати, а представители да гласуват като в акционерно дружество с процента който имат. По един представител от всяка партия.
    Така че е противоконституционно да им казват как да гласуват!
    Отделно безкраен брой секции не може да има. Технически невъзможно е. Не се отнемат права, а удобства - трябва да ходят до секция. Ооо ограничават ми правата, че не мога да си гласувам от вкъщи.
    Защо не викат за такива случаи по чужбина и как на избори и референдуми в Молдова има колко секции в Русия при някъде 200 000 молдовци там? Например за референдум на ЕС където бе НЕ за ЕС и накрая натаманиха на 50.4% ДА. Сещат се само когато им е удобно.
    По държави няма изобщо гласуване в Чужбина - например Ирландия, освен за дипломати и военни.
    Да променят конституцията да е на регионален принцип като за общини. От Пловдив гласуват за Пловдив. От Враца за Враца. От България за България. Абсолютно същият принцип. Гласуват тези които ги касае. Не някой от вън да определя.
    Да въведат че право да гласуват имат тези живели 4 от последните 5 години в България.

    БСП и без това няма да влезе в следващият парламент - заслуга на управлявали. Предаването на лева който защитаваха. Че се превърнаха в синдикат дето само иска пари за някакви и нищо градивно. И всеки коалирал се с ГЕРБ умира.

    Коментиран от #14, #88

    13:30 25.02.2026

  • 7 вижда се

    46 8 Отговор
    Сега БСП тотално изпадна в умрЕла кома , и няма да се събуди !!

    13:31 25.02.2026

  • 8 БСП Пловдив

    36 11 Отговор
    Незабавно отделяне от БСП Зарков!

    Коментиран от #26

    13:31 25.02.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    44 8 Отговор
    ТОЙ И СЕРГЕЙ СЪСЕЛА НЯМА МЯСТО В БСП
    ......
    ЗАРКОВ СИ ИМА ПРЕДАТЕЛ В БЮРОТО :)

    13:31 25.02.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 1 Отговор
    Ами те вече си търсят нови КЛИКИ...ъъъ ПАРТИИ с които да влязат в новатА Парлама‼️

    13:31 25.02.2026

  • 11 Делю Хайдутин

    45 8 Отговор
    В следващият парламент и Зарков няма да го има.хи хи хи

    13:31 25.02.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    50 2 Отговор
    ЖЕНАТА НА КИРИ ДОБРЕВ , ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕ
    В ББР Е ИМАЛА ФИРМА С ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА - ЧОВЕК НА МАДЖО ОТ СИК :)

    Коментиран от #18

    13:32 25.02.2026

  • 13 Десета

    20 5 Отговор
    Време е за 2 бесепета!

    13:34 25.02.2026

  • 14 Моля

    13 13 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Пиши по къси и съдържателни коментари за да се четат.
    Отпаднаха времената на Партийните школи.

    13:34 25.02.2026

  • 15 Цървул

    30 3 Отговор
    Този какви ги приказва . Само осем ли . Преоблякъл се Илия , погледнал се - пак в тия . Всички трябва да сте извън парламента , поне за 5 години . Да се преброявате под строя .

    13:35 25.02.2026

  • 16 Чунким

    17 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Половината ГЕРБ сигурно не са и те към НН. Другата половина към ДБ и има едни дори към Възраждане

    13:35 25.02.2026

  • 17 големсмях

    25 1 Отговор
    Споко...то БСП няма да има нито един депутат в следващия парламент.

    13:36 25.02.2026

  • 18 причинно-следствен фактор

    35 0 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    кирчо,синчето на николай добрев,мвр шеф при жан виденов, e бил касиер на сик!

    Коментиран от #21

    13:37 25.02.2026

  • 19 Перо

    35 17 Отговор
    Браво на гласувалите против ветото! Джендърът от БСП с нетрадиционна сексуална ориентация духа супата!

    13:38 25.02.2026

  • 20 ГЕРБ

    22 3 Отговор
    Вие няма да сте в следващото НС

    13:38 25.02.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    27 1 Отговор

    До коментар #18 от "причинно-следствен фактор":

    СЕЛО БЕЛЧИН
    СЕСТРАТА НА КИРО ДОБРЕВ И СИНОВЕТЕ НА ПЪРВАНОВ
    ИМАТ СПА ХОТЕЛИ
    В РОДНОТО МЯСТО НА ПЕШЕВИ ОТ ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ - ЛЮБИМАТА ФИРМА НА БАТ БОЙКО ОТ СИК:)

    Коментиран от #25

    13:40 25.02.2026

  • 22 Жалък мъчител на котки

    31 12 Отговор
    Какво означава "нямат място при нас"? Да не си ги приемал ти в БСП, че да ги гониш?
    Това не е котката на съседите, да я хванеш за опашката и да я треснеш в стената!😿

    13:40 25.02.2026

  • 23 Бай Хой

    19 16 Отговор
    И този тип върви по стъпките на леля Корнелия...

    13:41 25.02.2026

  • 24 Другари

    27 2 Отговор
    някои Другари, вече не са наши Другари, смях....

    13:42 25.02.2026

  • 25 Промяна

    3 14 Отговор

    До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    МЪРЗЕВЦИ ДРАСКАТ ТУК ГЛУПОСТШ ПРОСТОТИИ ВЪРВЕТЕ ДА РАБОТИТЕ МЪРЗЕЛИВЦИ

    Коментиран от #33

    13:43 25.02.2026

  • 26 Пловдив 4004

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "БСП Пловдив":

    даааа Гергов, ще ти се

    13:44 25.02.2026

  • 27 Промяна

    11 6 Отговор

    До коментар #5 от "Късно е....":

    ХАХАХАХАХА А ЗАРКОВ Е ЗАВИСШИМ ОТ РАДЕВ ХАХАХАИ ЗАЩО СЛУГИ НА ЗАРКОВ ЛИ СА ЩО ЛИ ВЪН УВАЖАВАЙТЕ СЕ ДА
    И МОЖЕТЕ

    13:45 25.02.2026

  • 28 Боруна Лом

    17 8 Отговор
    ЯВНО БОКО И ШИШИ ПЛАЩАТ ПОВЕЧЕ!ФАКТ.

    13:46 25.02.2026

  • 29 Типично

    21 9 Отговор
    По комунистически--заплахи и ЧИСТКА .Ами да дадат възможност на турците,които не знаят български да гласуват за управление на България ли,бе Зарков ? Кога стана лидер,кога започна с магариите. Лика прилика с ПП --нон стоп говорене и никаква полезна работа. Нас питаха ли ни тези хора,които емигрираха в САЩ и Канада --не.И не ми излизай с номера,че са търсили по-добър живот.Значи ние тук,ще полагаме усилия,а те ще се върнат,когато нещата се оправят.Аман от хитреци,които искат да работят КОМАНДИРИ.

    13:47 25.02.2026

  • 30 Разбирач

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Късно е....":

    Пеевски и той ли гласува като тях-против ветото? Четете ги тия опорки ве

    13:51 25.02.2026

  • 31 Той Радев

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "пресолена":

    Ще ги изсмуче като прахосмукачка и после....ще ги изхвърли на боклука,нали в края ,се почиства прахосмукачката.Зарков е троянския кон.Сами си го избраха

    13:53 25.02.2026

  • 32 а в основата

    19 1 Отговор
    на КОНСТИТУЦИЯТА е задължително средно образование И хора дето не знаят български и още повече не живеят и в БЪЛГАРИЯ а и не знаят защо и за кого гласуват .Да не гласуват в чужбина ИМАТ право да се върнат в БЪЛГАРИЯ и да гласуват или да пътуват до консулство или посолство.ОТКЪДЕ накъде стрАни извън ЕС ще определят темпото на БЪЛГАРИЯ и ЕС и общата шполитика А депутатите са независими и политиката на новото ръководство много скоро заприлича на СТАЛИНИСТКО

    Коментиран от #45

    13:53 25.02.2026

  • 33 Делю Хайдутин

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    Ходи ти.

    13:54 25.02.2026

  • 34 Другарю

    17 1 Отговор
    Ше гледате парламента от вън вече
    Тази мижиташка политика писна на всички

    13:54 25.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Много стряскащо!

    13 2 Отговор
    Дали някой е приритал от желание да остне в смешното ти партийче бе, котешки екзекуторе?

    13:55 25.02.2026

  • 37 Дедо

    8 4 Отговор
    Специално за Кирчо и Драгомирчо , никой не е бил изненадан. Те дефакто са си отдавна депутати от ДПС НН.

    Коментиран от #43

    13:55 25.02.2026

  • 38 Дядо

    6 2 Отговор
    Едно време е правен Боилски Събор и управителя е сменян от народа! А сега какво? Един Референдум не моеме да направиме! Учете Истината за Торта, с която ние Българите покриваме Балканите!

    13:55 25.02.2026

  • 39 Пепарите

    2 2 Отговор
    Ще ги прилапат като оня Явкта кой беше, който се отцепи? Един мазен такъв…

    13:55 25.02.2026

  • 40 ЦК на БКП

    15 2 Отговор
    За какъв следващ парламент говори другарят Зарков.
    Ние умрехме още в тоя.... 😭😭😭

    13:57 25.02.2026

  • 41 Дядо от село

    12 2 Отговор
    Да, ама погледнато от друг ъгъл всеки депутат гласува по съвест, и така трябва да бъде..А Зарков иска да направи БСП авторитарна партия като ГЕРБ и ДПС..И като БКП по времето на Тодор Живков... Всичко се приемаше с пълно единодушие...И накрая стигнахме до купонната система..

    13:59 25.02.2026

  • 42 Къв следващ парламент бе зарче

    13 1 Отговор
    Вие бяхте до тук

    14:00 25.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Каза ти се

    6 3 Отговор
    да разкараш слугите шишеви. Правиш неща "след дъжд каччулка". Сега по теб ще викат като по мечка. Сдружиш ли се сега с шадравана и със Сашо апашо си улетел. Зарков, предаваш доверието на структурите. От едната ти страна седи таката, от другата - станишката. Сега накъде, на никъде. Лидер, който не може да си озъпти депутатите

    14:01 25.02.2026

  • 45 до в основата

    15 3 Отговор

    До коментар #32 от "а в основата":

    Колега, не вярвай на "псевдо пропагандата", че българите в чужбина "масово гласуват", от лятото на 2002 г. живея в чужбина, активноста на българите гласуващи в чужбина е меко казано "незначителна", за почти 24 г. не съм гласувал нито веднъж, няма и да го направя! Тъй, че не се връзвайте на изцепките на някои политчески "лидери" по бг медиите.

    14:02 25.02.2026

  • 46 нннн

    14 4 Отговор
    По- скоро мамин Крумчо няма място при тия депутати. Мястото на тоя нeoлибepален cop.сoид е при Пепетата.

    Коментиран от #48

    14:02 25.02.2026

  • 47 Бончо

    12 2 Отговор
    От всички тия стари, гадни, крадливи, подкупни КОМУНЕТА, познавам лично и случайно Петър Кънев.
    Е няма по-хлъзгаво и неприятно същество!!!

    Коментиран от #53

    14:08 25.02.2026

  • 48 Теслатъ

    9 7 Отговор

    До коментар #46 от "нннн":

    Крумчо е завършил у Сорбонатъ, у Францатъ! -))) Като студент у Францатъ е бачкал по закусвални за бързо хранене, щото пара -Йок, а не като синчето на Корнито Нинова у Щатите. Родителите му не съ били "върли комунисти" с привилегии, баща му лекар, майка му е разследващ журналист!

    Коментиран от #90

    14:09 25.02.2026

  • 49 Пешо

    11 3 Отговор
    Те вече ще са кандидат депутати от ГЕРБ ,като Сачева и Биков.

    14:10 25.02.2026

  • 50 Либералното мекере Зарков

    6 4 Отговор
    то и твоето място е в ЛГДБПП, ама гледате да овладеете и подчините всичко и всеки.

    14:13 25.02.2026

  • 51 Морски

    10 0 Отговор
    Сега ще му обжалват конгреса и ще го бламират. Нали знаете "кой" държи съда!

    14:14 25.02.2026

  • 52 Тези Доказаха

    7 2 Отговор
    че имат ДОСИЕТА при Свинята и са на къса каишка. Позорно. Целта е Свинете, Тиквите и Възраждане да имат повече от 80 гласа блокираща квота за избор на новият ПРОКУРОР и да се договорят ДА НЕ ГИ ВКАРВАТ ТАМ КЪДЕТО ЗАСЛУЖАВАТ!

    14:17 25.02.2026

  • 53 ИМА

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Бончо":

    Варненският Гуцанов!

    14:18 25.02.2026

  • 54 Мнение

    9 0 Отговор
    Тези алчни за пари продажници нямат място в българския парламент. Никога вече.

    14:20 25.02.2026

  • 55 хаха

    12 3 Отговор
    "няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент"

    ХАХАХА! Този пък фигурант! Какъв "следващ парламент" бе канцеларист?
    Скоро ще ви закрием вас!

    Коментиран от #67

    14:20 25.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Живо пиле-химн на БСП и подобни

    7 0 Отговор
    Представи си бабо Пено....

    14:26 25.02.2026

  • 59 Роси от Бургас

    11 1 Отговор
    Да напомним думите на бащата на Кирчо Добрев, Кольо Добрев:
    " Не включнайте сина ми Кирчо никога в БСП. Той е търговец(да не пиша другата дума за най-старата професия, че ще ме блокират) и ще продаде Партията за два гроша"

    14:28 25.02.2026

  • 60 Баш Майстора

    7 2 Отговор
    БСП трябва да се закрие окончателно и завинаги.

    14:29 25.02.2026

  • 61 Лори

    5 5 Отговор
    Круме, дръж се
    С теб сме

    Коментиран от #64

    14:30 25.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Левите

    5 2 Отговор
    остават сирачета!

    14:32 25.02.2026

  • 64 Анонимен

    6 4 Отговор

    До коментар #61 от "Лори":

    Круме,дръж се.Зад теб сме.Само се наведи.

    Коментиран от #87

    14:36 25.02.2026

  • 65 стоян георгиев

    7 3 Отговор
    Време е левундерите от ПП и БСП да се обединят

    14:38 25.02.2026

  • 66 Хан

    3 4 Отговор
    Круме,отсечи им ръцете!

    Коментиран от #86

    14:38 25.02.2026

  • 67 Значи

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "хаха":

    не изключва да са депутати,за разлика от Зарков!

    14:40 25.02.2026

  • 68 Караджата

    9 1 Отговор
    Всички леваци извън парламента!

    14:41 25.02.2026

  • 69 Ха ха ха

    11 3 Отговор
    Винаги съм знаел че този соросоид ще довърши БСП. И какъв демократ само се извъдил. Имаш ли друго мнение и вън. Това му е либерализма на този нещастник.

    14:42 25.02.2026

  • 70 Хаха

    6 2 Отговор
    Малкото Кацамунче сега къде е ? За еврогейове или за Европа на нациите, че нещо се обърках от толкова любители комунета на мъжката любов!

    14:42 25.02.2026

  • 71 Ива

    9 2 Отговор
    Зарков ,това са депутати ,избрани не само от членове на БСП ! И е редно те да отразяват мнението на хората .
    Вие може да препоръчате ,но не и да налагате .
    Или трябва да се намалят секциите или да се въведи срок ,след който живущите повече примерно от 10 г в друга държава, да нямат право на глас.

    14:47 25.02.2026

  • 72 заради АПС

    8 2 Отговор
    Крум Зарков сам си изяде позитивите от конфронтацията с Радев за деветомайския референдум.

    14:47 25.02.2026

  • 73 Круме

    2 5 Отговор
    въведи Крумовите закони!

    14:48 25.02.2026

  • 74 този господин

    3 2 Отговор
    е голям патриот и още по голям "български гражданин".

    14:49 25.02.2026

  • 75 Електра

    5 3 Отговор
    Тоя който убива котки, си показа педофилските зависимости, дали затова другаря Боташ не го изрита като мръсно коте...

    Коментиран от #77

    14:50 25.02.2026

  • 76 КоткоДер Кацамунест

    5 1 Отговор
    Ще глЬодаш Парла Мента през крив макарон.
    Язък за майка ти и дедо ти Кацамунски

    14:51 25.02.2026

  • 77 Божанков

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "Електра":

    В едно предаване заедно с биволицата Краднелия, това главоного каза, че закъснял защото измъчвал не котета а нечии дядовци.

    Коментиран от #80

    14:53 25.02.2026

  • 78 пременил се Илия

    7 1 Отговор
    -----В заключение посочи, че „продължаваме напред по ДРУГ път“.----
    По този стар утъпкан комунистически ДРУГ ПЪТ, т.е. каквото е решила Партията (т.е.Партийния Председател), депутатите нямат право на глас нито съвест, по която да гласуват.

    14:53 25.02.2026

  • 79 Дядо

    1 2 Отговор
    Едно време са правени Боилски Събори и управителя е сменян от народа! А сега какво? Един Референдум не моеме да направиме! Учете Истината за Торта, с която ние Българите покриваме Балканите!

    14:59 25.02.2026

  • 80 Рамбо

    5 2 Отговор

    До коментар #77 от "Божанков":

    Крадливите Кацамуни винаги са имали гнусни партийни секретари, като почнеш от Лилов, СС Момата, Пияндето Мухов, Майката биволица на др. Боташ и сега тоя Коткомразец. Мъжете им жени, жените им с топки като Краднелия Боташвили. Само добродушния Фред Флийстоун не крадеше и горе долу ставаше за нещо, затова го и изгониха.

    15:02 25.02.2026

  • 81 Зарков = Радев.

    5 1 Отговор
    Който не изпълнява заповедите на Радев ще бъде отлъчен от Зарков!
    А Радев, Борисов и Доган действат заедно.

    15:03 25.02.2026

  • 82 Един

    6 0 Отговор
    Ами те така са се оплели,че каквото им наредят от вън това ще правят.Много им дърпат конците.Така постъпиха и с Мая Манолова.

    15:07 25.02.2026

  • 83 Бай Иван

    6 2 Отговор
    КоткоДера тръгва по стъпките на Нинова, и ще свърши като нея с пръст в ауспуха. А иначе КоткоДера постоянно реве, че са най демократичната партия. Доказано е че БСПеееерастите чуждо мнение не търпят. Той и ококореното червено прасе Василев, отдавна са от Партията на Педофилите и са минали под дъгата.

    15:09 25.02.2026

  • 84 Анджо

    4 1 Отговор
    Тоя нали работи за демокрацията, защо се сърди. Комунист = на демокрация. За това БСП вече си е изпяла песента, да идват по млади и умни политици. И тоя се оказва ,че е учен от диктатори, Абе казано на кратко, аз не съм виждал и чул честен юрист.

    15:17 25.02.2026

  • 85 Герп боклуци

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Късно е....":

    Ония клюн добреф ще си продаде и децата за някоя друг евроцент и гражданска отговорност ще трябва да плащат преди продан

    15:19 25.02.2026

  • 86 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Хан":

    ,😂😂😂👍👍😂

    15:24 25.02.2026

  • 87 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Анонимен":

    👍😂👍 и така става.

    15:36 25.02.2026

  • 88 Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Не искам да чувам за отзоваване на депутати от изборните им райони . Няма да може да ги купуваме и командваме ибриците.

    15:36 25.02.2026

  • 89 Перо

    2 0 Отговор
    Никой не драпа за партия, която няма да влезе в НС, колкото ПП/ДБ и чичко Шорош да помагат!

    15:49 25.02.2026

  • 90 нннн

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Теслатъ":

    Да допълня. Корнелия е приятелка на майка му, прибра Крумчо под крилото си и го вкара директно в голямата политика. За благодарност Крумчо и заби може гърба, защото беяростен привърженик(като умнокрасивите) на Истанбулската конвенция и искаше да я подпишем. Като умнокрасивите бе против Референдума, а сега пак като тях, иска неограничен брой секции.
    Крумчо е умнокрасив, та дрънка.

    15:55 25.02.2026

  • 91 Търговия с влияние

    4 1 Отговор
    Уж независими народните представители по конституция и закон а им нареждат как да гласуват от БСП.Зарков над конституцията както с референдума.

    16:05 25.02.2026

  • 92 Круме

    4 0 Отговор
    Крумчо,мама Ани не те ли е научила,че при случки като тази в парламента не се реагира така спонтанно.Не кореспондира с жепанието ти да си вожд.Дори и на БСП.По кротко,да не се спънеш.

    16:11 25.02.2026

  • 93 БСП фопевър капитализъм

    3 2 Отговор
    Всички трябва да се подчинявате на Крум и да му се кланяте...

    16:19 25.02.2026

