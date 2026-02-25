Антон Кутев: В недоумение съм от днешното решение на част от депутатите от БСП. Очевидно са зависими от външни фактори

Не виждам проблем в мълчанието и отсъствието на Румен Радев. Очевидно си подготвя проекта и му е необходимо време, за да подбере точните хора и да представи предизборната си програма. Би било лошо, ако никой не знаеше кой е Румен Радев, а той е известен на обществото от девет години. Това заяви в интервю за Nova News бившият говорител на служебните правителства на Румен Радев Антон Кутев, цитиран от novini.bg.

Относно случая със скоростното освобождаване на Стоил Цицелков Кутев посочи, че гафът е изцяло на премиера Андрей Гюров, който пък отдаде на неговата неопитност.

По темата със смяната на всички 28 областни управители в страната бившият съветник и говорител на Радев изрази мнение, че това е трябвало да бъде направено, защото само така „се бори мафията“. Той обаче разкритикува служебното правителство, че всички областни управители са партийно обвързани.

Министрите в кабинета не бяха в такава степен партийни, има и хора, които не познавам и не мога да кажа нищо. Но с областните управители попрекалиха малко, добави Антон Кутев.

Кутев призна, че е останал в недоумение от днешното решение на част от депутатите от парламентарната група на БСП да не се съобразят с Изпълнителното бюро и да гласуват против ветото на президента Йотова.

По времето на Станишев такива неща не можеха да се случат. С това действие бламираха не само Крум Зарков, но и цялата партия. Наистина, учудвам се, че си позволиха такова нещо, което не е в духа на БСП. Но очевидно тези хора са зависими от външни фактори, които са извън партията, коментира Кутев.

Що се отнася до случая „Петрохан“, Кутев смята, че темата е крайно време да спре да се използва за политически цели. И допълни, че държавата също така трябва да престане да прехвърля свои задължения на частни фирми и неправителствени организации.