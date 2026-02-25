Новини
Антон Кутев: В недоумение съм от днешното решение на част от депутатите от БСП. Очевидно са зависими от външни фактори

25 Февруари, 2026 19:20

По времето на Станишев такива неща не можеха да се случат. С това действие бламираха не само Крум Зарков, но и цялата партия. Наистина, учудвам се, че си позволиха такова нещо, което не е в духа на БСП, коментира още Кутев

Не виждам проблем в мълчанието и отсъствието на Румен Радев. Очевидно си подготвя проекта и му е необходимо време, за да подбере точните хора и да представи предизборната си програма. Би било лошо, ако никой не знаеше кой е Румен Радев, а той е известен на обществото от девет години. Това заяви в интервю за Nova News бившият говорител на служебните правителства на Румен Радев Антон Кутев, цитиран от novini.bg.
Относно случая със скоростното освобождаване на Стоил Цицелков Кутев посочи, че гафът е изцяло на премиера Андрей Гюров, който пък отдаде на неговата неопитност.
По темата със смяната на всички 28 областни управители в страната бившият съветник и говорител на Радев изрази мнение, че това е трябвало да бъде направено, защото само така „се бори мафията“. Той обаче разкритикува служебното правителство, че всички областни управители са партийно обвързани.
Министрите в кабинета не бяха в такава степен партийни, има и хора, които не познавам и не мога да кажа нищо. Но с областните управители попрекалиха малко, добави Антон Кутев.

Кутев призна, че е останал в недоумение от днешното решение на част от депутатите от парламентарната група на БСП да не се съобразят с Изпълнителното бюро и да гласуват против ветото на президента Йотова.
По времето на Станишев такива неща не можеха да се случат. С това действие бламираха не само Крум Зарков, но и цялата партия. Наистина, учудвам се, че си позволиха такова нещо, което не е в духа на БСП. Но очевидно тези хора са зависими от външни фактори, които са извън партията, коментира Кутев.

Що се отнася до случая „Петрохан“, Кутев смята, че темата е крайно време да спре да се използва за политически цели. И допълни, че държавата също така трябва да престане да прехвърля свои задължения на частни фирми и неправителствени организации.


  • 1 хаха

    21 2 Отговор
    Пълни глупости. Само той бил неразбрал за дрОгарете си!
    Киру Перката, Гергов Праситу, Станишку Мишката и.т.н и.т.н.

    ХАХАХА! Хайде оттичайте в канала дрОгаре!

    19:22 25.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ОБЕКТИВЕН

    11 2 Отговор
    Господ да прости БСП !!

    Коментиран от #18

    19:26 25.02.2026

  • 5 Хмм

    21 1 Отговор
    що, нали депутатите трябва да гласуват по съвест, зарков дори не е в парламента, че да им заповядва, защо зарков изхвърли от листите всички депутати от БСП, а остави Габриел Вълков, той също винаги е гласувал каквото искат пеевски и борисов, какво е това специално отношение

    19:30 25.02.2026

  • 6 Дааам

    6 0 Отговор
    не искат да те слушкат!

    19:31 25.02.2026

  • 7 Ами

    8 2 Отговор
    кутев по-добре да млъкне, знаем любовта му към станишев, но така излага Радев

    19:31 25.02.2026

  • 8 Ясно е

    8 8 Отговор
    Явно зависими с тежки компромати.
    Готови са да продадат и майка си от алчност.

    19:31 25.02.2026

  • 9 Защо

    2 4 Отговор
    вместо Зарков не избраха Радев?

    19:33 25.02.2026

  • 10 Е КАК

    7 6 Отговор
    ПЛАТЕНИ СЛУГИ НА БОЙКО И ДЕЛЯНЧО
    И СЕГА ЩЕ ГЛЕДАТ ПО ТВ ПАРЛАМЕНТА
    3% БСП, 19,04,2026 г
    ДОВИЖДАНЕ БСП

    19:35 25.02.2026

  • 11 Така

    7 1 Отговор
    поне запазва някакъв шанс БСП!Иначе бяха аут!Зарков работи за Радев!

    19:35 25.02.2026

  • 12 Само БСП

    5 2 Отговор
    винаги гласуват по съвест,различно!

    19:36 25.02.2026

  • 13 666 украинисти

    2 2 Отговор
    Ма протест срещу сарафов.ьатовс ли няма онфо,да не стават за смях

    19:37 25.02.2026

  • 14 Помак

    3 1 Отговор
    Кутев , става въпрос или за пари плащане или от страх ...от някоя с виня

    19:44 25.02.2026

  • 15 свако

    6 2 Отговор
    Изключително правилно гласуване на тези 8 депутати и другите до 123.Русия била агресор?Чорлавата която прилича в главата на разплетена дамаджана много се изложи.Много.

    19:45 25.02.2026

  • 16 Марсианец

    2 0 Отговор
    На Стани шеф, кой му оказваше влияние?

    19:46 25.02.2026

  • 17 И ти си

    3 0 Отговор
    същата таратайка

    19:46 25.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Щом Кутев и кутевци се завърнаха, тази партия съвсем няма да я бъде. Червените бетони ще възират при копейките или въобще няма да отидат да гласуват.
    Кой ли младеж ще отиде да гласува на Кутев за дъщеря му? Питам и отговор не искам.

    19:51 25.02.2026

  • 20 Цвете

    3 3 Отговор
    ПЪЛЕН ПРОВАЛ В БСП. ТЕЗИ СА ПЛАТЕНИ И СИЛНО ЗАВИСИМИ.ОТЪРВЕТЕ СЕ ЗАВИНАГИ ОТ ПРЕДАТЕЛИТЕ ,ЗАЩОТО ТЕЗИ ОТЛОМКИ ВИ ПРЕДАВАТ.КУРАЖ НА ЗАРКОВ. 🎃🐷👎🤔🙃🙄😠

    19:55 25.02.2026

  • 21 име

    6 1 Отговор
    Какво лошо е станало? Ще му липсват гласовете от Турция ли?

    19:55 25.02.2026

  • 22 Защото

    4 0 Отговор
    са българи в България

    19:56 25.02.2026

  • 23 Цвете

    1 4 Отговор
    ПЪЛЕН ПРОВАЛ В БСП. ТЕЗИ СА ПЛАТЕНИ И СИЛНО ЗАВИСИМИ.ОТЪРВЕТЕ СЕ ЗАВИНАГИ ОТ ПРЕДАТЕЛИТЕ ,ЗАЩОТО ТЕЗИ ОТЛОМКИ ВИ ПРЕДАВАТ.КУРАЖ НА ЗАРКОВ. 🎃🐷👎🤔🙃🙄😠

    Коментиран от #28

    19:56 25.02.2026

  • 24 Гъбарко

    2 0 Отговор
    Радев сърфира върху сълзите на БСП чрез своите проксита.

    Коментиран от #26

    19:58 25.02.2026

  • 25 Откакто

    1 1 Отговор
    изгониха Нинова,бсп заприлича на махленска сбирка! Евала на гласувалите против ветото на "президеншата"!

    20:01 25.02.2026

  • 26 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гъбарко":

    Лъжата замъкна и Радев и Зарков в БСП. И направи от единия Президент, а другия го метна направо в ръководството на БКП.

    Коментиран от #35

    20:02 25.02.2026

  • 27 Радев

    1 0 Отговор
    Кутев е бил гост на Петрохан при Ламата с две цели: Обичал и малки момченца, но също така обичал и ламата да му масажира простата.

    20:02 25.02.2026

  • 28 Нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    не разбираш! По ми мязаш на бурен,не на цвете!

    20:03 25.02.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Зарков изпусна пусулата.

    20:03 25.02.2026

  • 30 Горски

    2 0 Отговор
    Тоя що се чуди че депутати от БСП са гласували по съвест против ветото на ИД президент. Ми нали като полагат клетва при встъпването си длъжност, като народни представители има май тази дума "съвест"? Гласуване по съвест, а не под диктат на един представител, който си е вменил, че е велик.

    20:05 25.02.2026

  • 31 Българин

    0 1 Отговор
    Всички се правят на неразбрали, но всички знаят, че България се е управлявала от ДС, управлява се от ДС и винаги ще се управлява от ДС. Така са решили в Кремъл и така ще е, докато там решат друго. Така че, който иска да участва във властта, неизбежно приема, че ще служи на ДПС!

    20:06 25.02.2026

  • 32 Дедо

    0 0 Отговор
    Затова ако си истински партиен лидер не оставяш нищо на случайността. В парламентарната група вкарваш само зависими от теб депутати които държиш с тежки компромати,отделно ги караш всичките да подпишат куп декларации и им прибираш заплатите . Така се прави Круме , питай опитните престъпници Борисов и Пеефски.

    20:09 25.02.2026

  • 33 Плач

    0 1 Отговор
    смешен от един бивш "виден" социалист.От кръга близки до Нинова.Но откакто го приютиха за говорител(щото те нямат уста) на Дондуков се врътна.Сега тиради съчинява колко ще ни е хубаво с партия на Радев и ако може и него да вземат.Той бил готов!

    20:10 25.02.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Зарков не да казва, че предателите няма да бъдат повече депутати, а да ги изключи веднага от партията. Закъсня дори.

    20:10 25.02.2026

  • 35 Гъбарко

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Харсъзина":

    Кутев, Зарков, Киселова и др. са проксита на Радев. Нещо като фелдфебели на ротния командир Радев.

    20:12 25.02.2026

  • 36 ГОСТ

    1 0 Отговор
    тапира си показа продажната муцуна за пореден път.всички обвиняват Нинова но тя беше по вече мъж от тоя тапир. показа си нагаздаческото лице ламтящи за власт с днешното гласуване. това управление на БСП което участва в проваленото правителство на ГЕРБ като го подкрепяше закопа БСП като го постави под 4% бариера.........а че последното правителство се доминираше от герб няма съмнение дори за едни загубени избори в Пазарджик вдигнаха олилия до Бога дори си наложиха мнението и смениха председателя на НС.

    20:13 25.02.2026

