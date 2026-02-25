Антон Кутев: В недоумение съм от днешното решение на част от депутатите от БСП. Очевидно са зависими от външни фактори

Не виждам проблем в мълчанието и отсъствието на Румен Радев. Очевидно си подготвя проекта и му е необходимо време, за да подбере точните хора и да представи предизборната си програма. Би било лошо, ако никой не знаеше кой е Румен Радев, а той е известен на обществото от девет години. Това заяви в интервю за Nova News бившият говорител на служебните правителства на Румен Радев Антон Кутев, цитиран от novini.bg.
Относно случая със скоростното освобождаване на Стоил Цицелков Кутев посочи, че гафът е изцяло на премиера Андрей Гюров, който пък отдаде на неговата неопитност.
По темата със смяната на всички 28 областни управители в страната бившият съветник и говорител на Радев изрази мнение, че това е трябвало да бъде направено, защото само така „се бори мафията“. Той обаче разкритикува служебното правителство, че всички областни управители са партийно обвързани.
Министрите в кабинета не бяха в такава степен партийни, има и хора, които не познавам и не мога да кажа нищо. Но с областните управители попрекалиха малко, добави Антон Кутев.
Кутев призна, че е останал в недоумение от днешното решение на част от депутатите от парламентарната група на БСП да не се съобразят с Изпълнителното бюро и да гласуват против ветото на президента Йотова.
По времето на Станишев такива неща не можеха да се случат. С това действие бламираха не само Крум Зарков, но и цялата партия. Наистина, учудвам се, че си позволиха такова нещо, което не е в духа на БСП. Но очевидно тези хора са зависими от външни фактори, които са извън партията, коментира Кутев.
Що се отнася до случая „Петрохан“, Кутев смята, че темата е крайно време да спре да се използва за политически цели. И допълни, че държавата също така трябва да престане да прехвърля свои задължения на частни фирми и неправителствени организации.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Киру Перката, Гергов Праситу, Станишку Мишката и.т.н и.т.н.
ХАХАХА! Хайде оттичайте в канала дрОгаре!
19:22 25.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #18
19:26 25.02.2026
5 Хмм
19:30 25.02.2026
6 Дааам
19:31 25.02.2026
7 Ами
19:31 25.02.2026
8 Ясно е
Готови са да продадат и майка си от алчност.
19:31 25.02.2026
9 Защо
19:33 25.02.2026
10 Е КАК
И СЕГА ЩЕ ГЛЕДАТ ПО ТВ ПАРЛАМЕНТА
3% БСП, 19,04,2026 г
ДОВИЖДАНЕ БСП
19:35 25.02.2026
11 Така
19:35 25.02.2026
12 Само БСП
19:36 25.02.2026
13 666 украинисти
19:37 25.02.2026
14 Помак
19:44 25.02.2026
15 свако
19:45 25.02.2026
16 Марсианец
19:46 25.02.2026
17 И ти си
19:46 25.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Данко Харсъзина
Кой ли младеж ще отиде да гласува на Кутев за дъщеря му? Питам и отговор не искам.
19:51 25.02.2026
20 Цвете
19:55 25.02.2026
21 име
19:55 25.02.2026
22 Защото
19:56 25.02.2026
23 Цвете
Коментиран от #28
19:56 25.02.2026
24 Гъбарко
Коментиран от #26
19:58 25.02.2026
25 Откакто
20:01 25.02.2026
26 Данко Харсъзина
До коментар #24 от "Гъбарко":Лъжата замъкна и Радев и Зарков в БСП. И направи от единия Президент, а другия го метна направо в ръководството на БКП.
Коментиран от #35
20:02 25.02.2026
27 Радев
20:02 25.02.2026
28 Нищо
До коментар #23 от "Цвете":не разбираш! По ми мязаш на бурен,не на цвете!
20:03 25.02.2026
29 Данко Харсъзина
20:03 25.02.2026
30 Горски
20:05 25.02.2026
31 Българин
20:06 25.02.2026
32 Дедо
20:09 25.02.2026
33 Плач
20:10 25.02.2026
34 РЕАЛИСТ
20:10 25.02.2026
35 Гъбарко
До коментар #26 от "Данко Харсъзина":Кутев, Зарков, Киселова и др. са проксита на Радев. Нещо като фелдфебели на ротния командир Радев.
20:12 25.02.2026
36 ГОСТ
20:13 25.02.2026