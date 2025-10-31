Новини
Изтича крайният срок за помощите за отопление - подайте заявление

Изтича крайният срок за помощите за отопление - подайте заявление

31 Октомври, 2025 07:48

Сумата, която се отпуска е малко над 121 лв. месечно или 606,70 лв. за целия период

Изтича крайният срок за подаване на заявление за отпускане на целева помощ за отопление.

Право на такава помощ имат лица и семейства със средномесечен доход по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление през последните 6 месеца.

Сумата, която се отпуска е малко над 121 лв. месечно или 606,70 лв. за целия период. Допълнителни изисквания за получаване на подпомагането е хората, които кандидатстват да живеят в единствено жилище, да не са еднолични търговци и да нямат други доходи.

А безработните трябва да са се регистрирали в Бюрото по труда най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 Не разбрал

    4 0 Отговор
    Какви помощи ???? Нали уж в клуба на "богатите" !!!!

    07:54 31.10.2025

  • 6 1488

    1 0 Отговор
    драги читатели на факти
    моля, подайте заявление

    08:04 31.10.2025

  • 7 Само питам

    1 0 Отговор
    Сумата, която се отпуска е малко над 121 лв. месечно или 606,70 лв. за целия период и защо не е посочена в €вро по курса 1,95583 лв.

    08:06 31.10.2025

  • 8 121 лева

    1 0 Отговор
    е само СИ на месец при нулево потребление. С какво ще се отопляват бедните зимата, които са с парно?
    Един климатик в една стая 75 лв. на месец, 2 стаи 150 лв.
    А можеха да махнат фалшивата формула на СИ.
    Но как ще събират от 460 000 за 6 месеца по 120 лв на месец при нулево потребление, за нещо което не е реално измерено, а то единствено се измерва с топломер на всяка една тръба в коридорите и жилища
    ВАС отмени формулата за СИ, ГЕРБ, ДПС и ИТН я върнаха.
    Да не говорим за ГРАБЕЖЪТ при хоризонтални инсталация на СИ, и прогнозните сметки при топломери с дистанционна? Грабеж е апартаменти през които не минават тръби в нито една стая в жилищата да плащат СИ, особено при нулево потребление. Бедните неползващи парно, плащат на богатите ползващи парно.

    08:51 31.10.2025

