Изтича крайният срок за помощите за отопление - подайте заявление

Изтича крайният срок за подаване на заявление за отпускане на целева помощ за отопление.
Право на такава помощ имат лица и семейства със средномесечен доход по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление през последните 6 месеца.
Сумата, която се отпуска е малко над 121 лв. месечно или 606,70 лв. за целия период. Допълнителни изисквания за получаване на подпомагането е хората, които кандидатстват да живеят в единствено жилище, да не са еднолични търговци и да нямат други доходи.
А безработните трябва да са се регистрирали в Бюрото по труда най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението
3 Не разбрал
07:54 31.10.2025
6 1488
моля, подайте заявление
08:04 31.10.2025
7 Само питам
08:06 31.10.2025
8 121 лева
Един климатик в една стая 75 лв. на месец, 2 стаи 150 лв.
А можеха да махнат фалшивата формула на СИ.
Но как ще събират от 460 000 за 6 месеца по 120 лв на месец при нулево потребление, за нещо което не е реално измерено, а то единствено се измерва с топломер на всяка една тръба в коридорите и жилища
ВАС отмени формулата за СИ, ГЕРБ, ДПС и ИТН я върнаха.
Да не говорим за ГРАБЕЖЪТ при хоризонтални инсталация на СИ, и прогнозните сметки при топломери с дистанционна? Грабеж е апартаменти през които не минават тръби в нито една стая в жилищата да плащат СИ, особено при нулево потребление. Бедните неползващи парно, плащат на богатите ползващи парно.
08:51 31.10.2025