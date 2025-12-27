Новини
България »
МВР: Не се доверявайте на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро

МВР: Не се доверявайте на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро

27 Декември, 2025 12:20 309 6

  • мвр-
  • измами-
  • левове-
  • евро

Пазете се от измами при въвеждането на еврото

МВР: Не се доверявайте на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Началникът на сектор „Измами“ в ГДНП гл. инспектор Златка Падинкова препоръчва да бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране. Да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на Вашите спестявания. Нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане.

Полицията призовава - при съмнение за измама или друга злоупотреба, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или посетете най-близката структура на МВР!


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Развитие

    2 0 Отговор
    Всичката я Мара втасала та чак до €врозоната опрела !

    12:21 27.12.2025

  • 2 Любопитен

    1 0 Отговор
    Оня най-компетентния"честния ционист " и другия "софиянеца последен" къде са тези боклуци?

    Коментиран от #4

    12:21 27.12.2025

  • 3 Ем чи аз и на БНБ и на МВР

    2 0 Отговор
    Не вярвам

    12:22 27.12.2025

  • 4 Сигурно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    са на опашка за юрото !

    Коментиран от #6

    12:23 27.12.2025

  • 5 че то

    0 0 Отговор
    обикновено тия които предлагат тия услуги са ченгета

    12:24 27.12.2025

  • 6 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сигурно":

    Тез са рубладжии и двамата, ама са компетентни по всичко.

    12:25 27.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове