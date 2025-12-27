Първи конкретни резултати за Витоша през 2025

Витоша беше един от основните приоритети в работата на Столична община през 2025 г.

Планината, която е неразделна част от София и ежедневието на софиянци, беше във фокуса на дейности, насочени към подобряване на достъпа, поддръжката на инфраструктурата и опазването на природата.

През пролетта кметът на Столична община Васил Терзиев представи „Визия за Витоша“ – дългосрочен ангажимент за развитие на планината като отворено и достъпно пространство за отдих, образование и активен живот през всички сезони.

Тя обединява усилията на институции, граждани и партньорски организации около обща цел: Витоша да се развива цялостно, а не на парче.

Реализираните през 2025 г. проекти показаха първите реални резултати от този подход – обновени туристически пътеки и пътна инфраструктура, проекти за нови връзки между града и планината и конкретни проучвания за възстановяване на ключови съоръжения.

Резултати и ключови проекти през 2025 г.

Витоша на децата

Свързани бяха 1135 деца с планината, които я опознаха като място за знание, свобода и приключения.

Всяко от тях прекара над 30 часа сред природата – време, което създава траен интерес и връзка с Витоша.

Пътеки на гражданите

Облагородени са 5 км туристически пътеки, поставени 13 насочващи табели, обновени 1 км маркировка, 7 информационни табла и 3 къта за отдих в районите на Драгалевци и Железница.

В дейностите се включиха над 130 доброволци, които участваха в 8 акции между август и ноември.

Зелени коридори към Витоша

Поставено е началото на нов тип връзка между града и планината.

Идентифицирани са 4 зелени коридора, които ще свържат София с Витоша – първите два по течението на река Перловска (НДК–Бояна) и река Драгалевска (Борисова градина–Драгалевци).

Пътища към Витоша

През 2025 г. са обновени над 1,3 км ключови пътни участъци – към ски зона „Лалето“, „Ветровала“ и по ул. „Беловодски път“ “Севастократор Калоян“ и „Акад. Сандърс“.

Подобренията осигуряват по-безопасен и удобен достъп за всички посетители на планината.

Интермодален хъб – „Вратата към Витоша“

Разработена е идейна концепция за многоетажен буферен паркинг и обществен парк в кв. Драгалевци, който ще свързва града с планината по устойчив начин и ще ограничи автомобилния трафик нагоре.

Княжевски лифт

Извършено е предпроектно проучване с три възможни трасета, анализ на технологии и инвестиционни параметри за нова връзка Княжево–Копитото, като първа стъпка към възраждането на символа на Витоша.

„Витоша е планината, която живее с ритъма на града и с хората му. Затова вярвам, че достъпът до Витоша не е привилегия, а право – за всеки сезон и за всяко семейство. През 2025 г. положихме стабилна основа, а през 2026 г. ще продължим с още повече енергия, партньорства и конкретни резултати“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

„София и Витоша са едно цяло – и бъдещето им върви ръка за ръка”, допълва той.