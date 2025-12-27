Новини
България »
София »
Първи конкретни резултати за Витоша през 2025

Първи конкретни резултати за Витоша през 2025

27 Декември, 2025 12:40 795 6

  • со-
  • витоша-
  • княжевски лифт

През пролетта кметът на Столична община Васил Терзиев представи „Визия за Витоша“

Първи конкретни резултати за Витоша през 2025 - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Витоша беше един от основните приоритети в работата на Столична община през 2025 г.

Планината, която е неразделна част от София и ежедневието на софиянци, беше във фокуса на дейности, насочени към подобряване на достъпа, поддръжката на инфраструктурата и опазването на природата.

През пролетта кметът на Столична община Васил Терзиев представи „Визия за Витоша“ – дългосрочен ангажимент за развитие на планината като отворено и достъпно пространство за отдих, образование и активен живот през всички сезони.

Тя обединява усилията на институции, граждани и партньорски организации около обща цел: Витоша да се развива цялостно, а не на парче.

Реализираните през 2025 г. проекти показаха първите реални резултати от този подход – обновени туристически пътеки и пътна инфраструктура, проекти за нови връзки между града и планината и конкретни проучвания за възстановяване на ключови съоръжения.

Резултати и ключови проекти през 2025 г.

Витоша на децата

Свързани бяха 1135 деца с планината, които я опознаха като място за знание, свобода и приключения.

Всяко от тях прекара над 30 часа сред природата – време, което създава траен интерес и връзка с Витоша.

Пътеки на гражданите

Облагородени са 5 км туристически пътеки, поставени 13 насочващи табели, обновени 1 км маркировка, 7 информационни табла и 3 къта за отдих в районите на Драгалевци и Железница.

В дейностите се включиха над 130 доброволци, които участваха в 8 акции между август и ноември.

Зелени коридори към Витоша

Поставено е началото на нов тип връзка между града и планината.

Идентифицирани са 4 зелени коридора, които ще свържат София с Витоша – първите два по течението на река Перловска (НДК–Бояна) и река Драгалевска (Борисова градина–Драгалевци).

Пътища към Витоша

През 2025 г. са обновени над 1,3 км ключови пътни участъци – към ски зона „Лалето“, „Ветровала“ и по ул. „Беловодски път“ “Севастократор Калоян“ и „Акад. Сандърс“.

Подобренията осигуряват по-безопасен и удобен достъп за всички посетители на планината.

Интермодален хъб – „Вратата към Витоша“

Разработена е идейна концепция за многоетажен буферен паркинг и обществен парк в кв. Драгалевци, който ще свързва града с планината по устойчив начин и ще ограничи автомобилния трафик нагоре.

Княжевски лифт

Извършено е предпроектно проучване с три възможни трасета, анализ на технологии и инвестиционни параметри за нова връзка Княжево–Копитото, като първа стъпка към възраждането на символа на Витоша.

„Витоша е планината, която живее с ритъма на града и с хората му. Затова вярвам, че достъпът до Витоша не е привилегия, а право – за всеки сезон и за всяко семейство. През 2025 г. положихме стабилна основа, а през 2026 г. ще продължим с още повече енергия, партньорства и конкретни резултати“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

„София и Витоша са едно цяло – и бъдещето им върви ръка за ръка”, допълва той.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    10 2 Отговор
    Докато не се отреже главата на зеленият октопод, Витоша ще е само за украса. Две поколения вече израснаха, без достъп до природата.

    12:47 27.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    6 3 Отговор
    Тук на Банско правят една салата, не ви е работа. Ракията сама си влиза с тази салата. Въобще не усещаш как става. Вече изпих четири.
    А кръчмарица Нина... ах тази Нина, не жена, Сарандовица на Йовков. Цървена банскалийка, не жена, а цял харем. Нема такава хубост и прелест.

    12:48 27.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Довечера ще бушувам с едни украинки с които се запознах на Шилигарника. Украинките харесват Банско. Повечето имат имоти тук. Ако утре, не се появя в сайта, да знаете, че съм пукнал като куче.

    12:58 27.12.2025

  • 4 Добре

    3 4 Отговор
    а визия за Пампоровец, кога ?

    13:04 27.12.2025

  • 5 Имам въпрос

    6 1 Отговор
    А визия за боклука кога?

    13:35 27.12.2025

  • 6 456

    4 0 Отговор
    Да си изкажа и моето мнение по въпроса: . Срещу Витоша са зелените ,на които предполагам защитават хотелиерският бизнес в Банско ,Пампорово и Боровец. За тези селища как един път зелените не скочиха и не бяха против нещо да се изгради ,а за Витоша и един лифт не дават да се отремонтира! Ако има на Витоша поне една част направено това което е на Банско или Боровец ,софиянци и хората около София ще са на Витоша ,а не на Боровец или Банско. Явно някой е заинтерасован около София да няма нищо.

    13:53 27.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове