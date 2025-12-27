Първи конкретни резултати за Витоша през 2025

Витоша беше един от основните приоритети в работата на Столична община през 2025 г.
Планината, която е неразделна част от София и ежедневието на софиянци, беше във фокуса на дейности, насочени към подобряване на достъпа, поддръжката на инфраструктурата и опазването на природата.
През пролетта кметът на Столична община Васил Терзиев представи „Визия за Витоша“ – дългосрочен ангажимент за развитие на планината като отворено и достъпно пространство за отдих, образование и активен живот през всички сезони.
Тя обединява усилията на институции, граждани и партньорски организации около обща цел: Витоша да се развива цялостно, а не на парче.
Реализираните през 2025 г. проекти показаха първите реални резултати от този подход – обновени туристически пътеки и пътна инфраструктура, проекти за нови връзки между града и планината и конкретни проучвания за възстановяване на ключови съоръжения.
Резултати и ключови проекти през 2025 г.
Витоша на децата
Свързани бяха 1135 деца с планината, които я опознаха като място за знание, свобода и приключения.
Всяко от тях прекара над 30 часа сред природата – време, което създава траен интерес и връзка с Витоша.
Пътеки на гражданите
Облагородени са 5 км туристически пътеки, поставени 13 насочващи табели, обновени 1 км маркировка, 7 информационни табла и 3 къта за отдих в районите на Драгалевци и Железница.
В дейностите се включиха над 130 доброволци, които участваха в 8 акции между август и ноември.
Зелени коридори към Витоша
Поставено е началото на нов тип връзка между града и планината.
Идентифицирани са 4 зелени коридора, които ще свържат София с Витоша – първите два по течението на река Перловска (НДК–Бояна) и река Драгалевска (Борисова градина–Драгалевци).
Пътища към Витоша
През 2025 г. са обновени над 1,3 км ключови пътни участъци – към ски зона „Лалето“, „Ветровала“ и по ул. „Беловодски път“ “Севастократор Калоян“ и „Акад. Сандърс“.
Подобренията осигуряват по-безопасен и удобен достъп за всички посетители на планината.
Интермодален хъб – „Вратата към Витоша“
Разработена е идейна концепция за многоетажен буферен паркинг и обществен парк в кв. Драгалевци, който ще свързва града с планината по устойчив начин и ще ограничи автомобилния трафик нагоре.
Княжевски лифт
Извършено е предпроектно проучване с три възможни трасета, анализ на технологии и инвестиционни параметри за нова връзка Княжево–Копитото, като първа стъпка към възраждането на символа на Витоша.
„Витоша е планината, която живее с ритъма на града и с хората му. Затова вярвам, че достъпът до Витоша не е привилегия, а право – за всеки сезон и за всяко семейство. През 2025 г. положихме стабилна основа, а през 2026 г. ще продължим с още повече енергия, партньорства и конкретни резултати“, коментира кметът на София Васил Терзиев.
„София и Витоша са едно цяло – и бъдещето им върви ръка за ръка”, допълва той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
12:47 27.12.2025
2 Данко Харсъзина
12:48 27.12.2025
3 Данко Харсъзина
12:58 27.12.2025
4 Добре
13:04 27.12.2025
5 Имам въпрос
13:35 27.12.2025
6 456
13:53 27.12.2025